G7擴充為「D10」？英國6月主辦七大工業國集團峰會，強森在打什麼主意？

（中央社）英國政府表示，英國今年6月將主辦七大工業國集團（G7）高峰會。這將是拜登（Joe Biden）就任美國總統後，G7第一次面對面的會面。

美國總統川普去年因疫情影響取消G7峰會，今年英國接手主辦後，預定6月11至13日於英格蘭西南部康瓦爾郡（Cornwall）海岸城鎮舉行峰會，目前各國領袖尚未確定是否出席。

這將是近2年來G7首場實體峰會，全球如何因應「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，簡稱武漢肺炎）和氣候變遷，預料將是討論重點。

英國首相強森（Boris Johnson）發出聲明指出，希望藉著主辦G7，來凝聚全球經濟必須從疫情中復甦的共識。

「作為民主國家最重要的團體，G7長期以來就是國際果敢行動、處理我們面臨的最大挑戰的催化劑。」 「冠狀病毒無疑是數個世代以來最具摧毀性的力量」，「唯有開放心胸團結一致，才能面對挑戰，創造更好的未來。」

包括英國、加拿大、法國、德國、義大利、日本與美國在內的G7國家領袖，近月來都是在線上會面。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 強森與莫迪在2019的G7峰會上合影

聯合對抗中國？強森打算將G7擴充為D10

《共同社》報導，除了原有的G7成員國，強森還將邀請韓國、澳洲、印度3國參加6月峰會，這背後有著希望推進10個民主主義國家合作的「D10」構想以對抗中國的想法。而據英國報紙稱，由於G7擴大之舉有可能被認為是反華同盟，義大利和法國外交相關人士對此表示擔憂。

英國《衛報》報導，強森在去年12月便打算 邀請印度總理 莫迪（Narendra Modi）與韓國和澳洲代表，一起參加英國的 G7 峰會，表達英國希望與一群志同道合的民主國家，促進共同利益和共同面對挑戰。

「D10」集團的想法所致力的目標與拜登（Joe Biden）希望舉行民主國家峰會，對抗專制國家統治的計劃一致。但尚不清楚強森規劃的D10峰會，是拜登提出的民主國家峰會的補充還是替代方案。

《華盛頓郵報》報導，「D10」並不是一個新概念。2008年，當時 任職於美國國務院政策規劃辦公室的 賈恩（Ash Jain）和同事戈登（David Gordon），首先提出了建立民主集團的想法。 正如賈恩（Jain）在接受《今日世界觀察》採訪時所說的那樣，他們認為在自由民主制難以伸張的時代，這些國家需要更好地協調其戰略。

以民主作為分類的聯盟實際上可以實現什麼還不清楚。賈恩認為，這不應被視為反華軸心，而應是拜登政府和盟國的論壇，以協調在從技術政策、與伊朗達成核協議、乃至挽救氣候變化等各種戰略問題。

歐洲反對D10的聲音

《衛報》報導，與中國有緊密經濟聯繫的義大利外交官對D10表示擔心，認為這種新形式將被視為印度太平洋地區新的反華聯盟。 歐洲已表現出明顯的決心執行其自己的中國政策，上個月中國與歐洲才達成一項投資協議，激怒了即將上任的拜登政府 。

義大利希望確保G7不會永久轉型，法國 前大使邁克爾・杜克洛斯（Michel Duclos）和政治家布魯諾・特特拉瓦斯（Bruno Tertrais）則指出， 英國提出D10是為了討好美國，間接弱化歐盟的外交影響力 ：

毋庸置疑，強森首相將不遺餘力地為G7準備一個可能取悅美國人的議程，包括一個「親民主」的政策方向。我們不會訝異，英國當局試圖透過降低歐盟地位、為「全球化的英國」（ A Global Britian ）謀利。

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：黃筱歡