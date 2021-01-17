國內再新增一名本土確診個案，陳時中表示目前沒有考慮封院

中央流行疫情指揮中心今（17）日下午公布，國內再新增1例本土確定病例（案856），為本國籍30多歲男性，與日前確診的醫師（案838）為同一醫院之醫師。1月10日工作時曾與案838接觸，1月11日採檢結果為陰性。

因應案852確診，衛生單位於16日陸續針對案838、案839匡列之265名醫院人員進行二採，其中案856檢出陽性於今日確診；另其餘264人中，224人檢驗陰性，其餘40人待採檢。

因應案856確診，院方已將個案上班之病房關閉及進行全面環境消毒，病房內病人則安排一人一室進行隔離，同時該醫院住院病人將持續實施只出不進，以減少風險。陳時中在記者會中表示，將安排專家進駐該院，針對醫院感染管制措施等防治作為給予指導及協助。

目前不考慮封院，但將檢討「密切接觸者」規定

針對記者提問是否有考慮制定封院標準，陳時中在記者會上表示，目前還沒有考慮封院，因為目前的確診者都是第一波感染出來的，已經採取積極控制的做法。陳時中也表示，目前指揮中心對潛伏期採取高度警覺的作法，才會安排265名醫護人員二採；也因為第一時間二採，所以傷害並沒有擴大。

由於案852日前被列為「自主健康管理」，自行外出購買額溫槍、至診所看診後確診，有記者質疑，現行疫調「密切接觸者」的定義是否應該更嚴格？

陳時中坦承，指揮中心確實正在擬定更嚴格的標準，只要有與確診者接觸的醫護人員，將請他們停止上班，在家裡等待適當時間再來採檢，有症狀也一定要報告；至於其他人如有相關症狀，也都要先停止上班。

不過案852赴診所看診，該診所2名醫師、護理師，2名櫃檯人員檢驗結果都是陰性，當時診所內陪病家屬還在匡列中，而曾赴2間藥局接觸3名人員，採檢結果也都是陰性。

Photo Credit: 指揮中心提供

疾管署

新增3例境外移入

此外中央流行疫情指揮中心也公布新增3例境外移入病例（案853、854及855），均自印尼入境。

案853及854均為印尼籍20多歲男性漁工，於2021年1月3日來台工作，均持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫，迄今無症狀；2名個案於1月16日接受檢疫期滿前採檢，於今日確診。由於2名個案無症狀，且入境後至檢疫期間未與他人接觸，故無須匡列接觸者。

指揮中心指出，案855亦為印尼籍20多歲男性漁工，2020年12月31日來台工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後由仲介公司安排專車至防疫旅館居家檢疫；今年1月15日檢疫期滿後搭乘專車至醫院自費採檢，於今日確診。匡列接觸者共3名，為同車接觸者，因有適當防護，均列自主健康管理。

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：黃筱歡