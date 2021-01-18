民進黨「外人」王浩宇被罷免，因為他惹到得罪不起的彭姓、黃姓宗親會

2021年1月16日，台灣選舉史再添一筆紀錄，民進黨籍桃園市議員王浩宇罷免案通過，成為史上第一位被罷免的直轄市議員。

這場原先不被外界所看好、連民進黨都評估不會過關的罷免案，不僅是拉下王浩宇這麼單純，也牽動2022年桃園市長與市議員選戰布局。

中壢選區這麼大，卻沒有王浩宇的容身之處

王浩宇兩度當選桃園市議員皆是以綠黨身分披掛上陣，再加上對桃園以外的政治事務時常發表意見，被戲稱為「全國不分區議員」。他強烈的個人形象，在綠黨時期可以發揮正面加成效果，但這一切的轉折點，發生在2020年。

2020年2月13日，王浩宇加入民進黨。

這次罷免案通過，雖然有分析指出是王浩宇的個人爭議，以及國民黨系統的動員，但反觀民進黨內部對王浩宇的聲援不多，冷處理的結果竟然還是讓罷免案通過，究其原因還是要從中壢地方政治板塊來看。

從桃園縣到桃園市時代，中壢的地方版塊都是藍大於綠，2014年桃園升格後的第一屆直轄市議員選舉，第七選區的中壢應選10席，民進黨提名4人當選3席；2018年第七選區席次增為11席，民進黨提名5人，最後當選剩2席。

由此可見，民進黨在中壢面臨「僧多粥少」的困境，王浩宇加入民進黨搶食本來就眾人搶的提名權，以他的知名度跨越政黨提名門檻絕不成問題，但問題是傳統民進黨的地方勢力能否接受？

縱使王浩宇兩屆選舉都有超過1萬6000票的實力，但加入民進黨後這些選票能否完全轉移？且做為政黨提名人，黨部需要協調選舉資源與配票區域，何況王浩宇與民進黨素無淵源，這些利益自己人就不夠吃了，哪裡還輪得到他這個「外人」？

依據《選罷法》，被罷免掉後未來四年不得再參選同一公職，代表王浩宇篤定不能出馬角逐下一屆桃園市議員，對這些民進黨人士而言，就是在黨內初選少了一個「強棒」，何樂而不為？

所以王浩宇加入民進黨，反而把自己的框架限制住，這次罷免案有多少民進黨地方人士出面幫助？他應該很清楚。

如果只是爭搶提名權，或許還不至於搞得罷免案爆冷門通過，更大的關鍵是王浩宇得罪民進黨中壢的傳統家族勢力，尤其是彭添富與黃仁杼兩大系統。

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地方選舉「關鍵少數」，王浩宇惹到得罪不起的宗親會

彭添富是民進黨在桃園少數的資深政治人物，長期經營中壢、楊梅與平鎮等地，更是桃園彭姓宗親會創會會長，從縣議員、省議員當到立委，基層實力相當雄厚，而其子彭俊豪正是中壢區的桃園市議員，連續兩屆皆高票當選。

面對地方勢力紮根甚深的彭氏家族，王浩宇卻把砲口對向彭添富。2018年選舉前，王浩宇在臉書直播不斷批評，時任桃園市果菜公司董事長的彭添富，上任後把薪資從5萬調成10萬，直言「比吳音寧還誇張」，將政二代、自肥的標籤，全部往彭家身上貼。

雖然彭俊豪順利連任，但王浩宇跟彭氏家族的關係，恐怕已有難以撫平的傷痕。如果未來彭俊豪要跟王浩宇一起競逐黨內初選，對彭添富而言情何以堪。

再者，王浩宇雖連續兩屆以綠黨身分參選，但其政治光譜與票源，相當程度跟民進黨重疊，讓民進黨議員選情緊繃。

2018年，民進黨在中壢提名5人僅2人當選，其中一位落選老將是黃傅淑香。黃傅淑香曾是中壢市民代表，並在地政士公會擔任理事長，但她還有一個更特別的身分：前立委黃仁杼的妻子。

黃仁杼對民進黨而言，是中壢的奇蹟。2009年，立法委員吳志揚當選桃園縣長，留下的中壢立委席次於隔年2月27日補選，民進黨徵召剛從中壢市長選舉落敗的黃仁杼參選，對上國民黨提名的前立委陳學聖。黃仁杼在藍大於綠的中壢，意外以2763票的差距當選。

黃仁杼這場勝利，是立委單一選區兩票制實施以來，民進黨在中壢唯一贏的一次。

黃傅淑香在2009年以中壢第一高票當選桃園縣議員，當時她的名字是「傅淑香」，至2014年桃園縣升格為桃園市時，才冠上夫姓以「黃傅淑香」的名義參選首屆市議員。之所以會選擇冠夫姓，就是黃氏宗親會龐大的影響力，有意推出其他人選角逐議員席次，並稱傅淑香「不姓黃」，讓她決定冠上夫姓爭取宗親會支持，最終順利當選。

婦女為參選而冠夫姓，是桃園這種宗親會組織強大的縣市特有的現象，除了黃傅淑香，還有呂林小鳳、陳賴素美、劉曾玉春等例，就是為了獲得宗親會認同。

但在2018年的議員選舉，基層實力雄厚的黃傅淑香卻意外落選，許多分析都認為是王浩宇瓜分民進黨票源，加上民進黨比上屆選舉多提名一人參選，才導致代表黃氏宗親會出征的黃傅淑香，爆冷門連任失利。

一個是被砲轟的彭氏家族，一個是被擠出當選名單的黃氏宗親會，民進黨在中壢最重要的兩大勢力，王浩宇都得罪光了。縱使他們本人可以忍住對王浩宇的怒火，但支持者吞得下嗎？

民進黨地方人士即便沒有公開支持罷免案，但似乎也「默許」了投票結果。

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國民黨「光復桃園」，先從罷免王浩宇開始

反觀跟罷免案站在一起的國民黨，在開票結果出爐後士氣大振，這一戰也等於讓國民黨的2022年桃園市長初選，提前開打。

職掌桃園市黨部兵符的議長邱奕勝，被視為下屆市長的熱門人選，他的選區跟王浩宇一樣就在中壢，因此開票結果能否跨過門檻，其實也是邱奕勝的一次期中考。

邱奕勝早在去（2020）年就直言，未來要克服萬難「光復桃園」，而他在鄭文燦擔任市長期間，對市府態度友好、府會關係和諧，這些都是邱奕勝的重要資本，未來如果由他出征桃園市長，民進黨也會陷入是否要出手做政治攻防的尷尬抉擇中。

雖然中壢基本盤藍大於綠，但要跨過罷免門檻並非易事，主要還是在罷免案的選情難以炒熱，加上近期輿論焦點並未在王浩宇身上，只能靠地方的氛圍佈局。2020年韓國瑜的總統選票、魯明哲的立委選票都是10萬票左右，而罷免案卻衝到8萬4582票，由此來看，邱奕勝在中壢的影響力確實可觀。

邱奕勝在選後表示，罷免案通過是「萊豬骨牌效應的第一張」，將這場跟王浩宇個人特質比較有關的罷免案，層級拉高到國家公共政策的信任投票，未來無論是萊豬公投或「割萊委」計畫全面展開，王浩宇罷免案都會被視為這一系列萊豬議題的起點，對於有戰功的邱奕勝來說，是十分有利的政治宣傳。

除了邱奕勝，另一位被點名有機會角逐桃園市長的人選，同樣是出身中壢的立委魯明哲。曾任末代中壢市長的魯明哲，連續兩屆桃園市議員選舉成為中壢的「票王」，在去年轉戰立委也拿下10萬票勝出，而他的對手，就是民進黨的彭俊豪。

然而，魯明哲的最大困境，恐怕是「跨不出中壢」。

2018年國民黨桃園市長初選，魯明哲不敵知名度高的陳學聖，而陳學聖在大選中輸給鄭文燦近15萬票。魯明哲從市民代表、市長、議員到立委，選區都是在中壢，魯明哲能否成為全市級的戰將，仍有待檢驗。

「今天王浩宇，下次輪到你？」國民黨如果真這樣想，別想選2022

罷免案通過後，出身桃園的國民黨前立委孫大千表示，這是一堂殺雞儆猴的課程，讓囂張政客明白「今天是王浩宇，下一次就輪到你。」

如果國民黨未來真的以這樣的思維打選戰，別說2024年大選，2022年的九合一選舉也別想獲勝。

根據國民黨內部民調顯示，選民不喜歡王浩宇的主因是他本人的爭議、到處惹事，沒有善盡議員職務，顯示這還是跟他個人特質比較有關。王浩宇確定被罷免後，國民黨士氣大振，喊出接下來的高雄市議員黃捷罷免案也要過關。

然而，高雄沒有邱奕勝，鳳山有別於中壢，黃捷更不是王浩宇。

每個選區內的政治結構與地方派系不盡相同，被罷免對象的特質也不一樣，國民黨中央習慣用單一思維看整體選戰布局，容易因一場勝利而被沖昏頭，忽略自身沒有建立起足夠論述爭取選民認同的事實。

作為在野黨，第一職責是監督政府，但還有另一個重要的使命，就是「做好執政的準備」。

如上所述，王浩宇被罷免是他個人的人格特質所致，且背後牽涉中壢地方藍綠勢力的縱橫捭闔，雖然對民進黨來說是一記警訊，但這個警訊不宜被擴大解釋。

如果國民黨真的認為民氣可用，大江南北連署罷免民進黨「萊豬」立委，或許能創造短暫的政治利益；但即使真的完成「割萊委」的計畫，國民黨依然無法逃避一個事實：雖然民進黨令人不滿意，但國民黨是有比較好嗎？

核稿編輯：翁世航