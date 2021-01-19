大家搶上車的台積電，第四季法說會提到哪些重點與展望？

2021年1月，台積電股價（2330-TW）在短短兩周內，從530元飛躍上600元大關，並帶動加權指數續創新紀錄。14日台積電召開2020年第四季法說會，台積電不僅是台股中最大的權值股，占比高達30％，還是全球最大的半導體晶圓代工廠。因此台積電法說會營運展望極為重要，領先反映未來台灣與全球電子產業的景氣榮枯，以及台股可能的走勢。

以下為法說會關鍵解讀。

台積電2020 Q4財報表現亮麗，旺季更旺

台積電公布2020 Q4營收126.8億美元（前121.4億），年增22％（前29.2％），毛利率54％（前53.4％）、營業淨利率43.5％（前42.1％），雙率維持高位。單季營收與雙率皆大幅優於財測，並改寫歷史新高；EPS也續創新高到NT5.51元（前NT5.3元），整體2020 Q4營運旺季更旺。

以下為本次財報亮眼主因：

以「技術平台」來看：2020 Q4營收增長動能，主要來自於智慧型手機的換機潮、車用電子需求復甦。分別季增27％、13％，抵銷其他需求季衰退。

以「製程別」來看：所有製程的需求均強勁，產能利用率維持高檔，先進製程營收貢獻持續擴大，16nm以下的先進製程佔總營收比重高達62％（前61％），其中最大亮點為5nm營收占比躍升至20％（前8％），凸顯市場對於先進製程的需求非常強勁。台積電技術領先的優勢，確實讓營收成長動能持續向上。

Photo Credit: 財經M平方

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台積電2021 Q1與全年展望，景氣趨勢依舊向上

本季法說會，台積電不僅對自身公司前景展望佳，認為下季營收有望續創新高，呈現淡季不淡，也樂觀看待產業平均成長雙位數以上。以下為展望重點。

一、2021 Q1及全年公司營運展望

在USD／TWD＝27.95假設下，財測預估2021 Q1營收介於127～130億美元、季增0.19～2.6％，將再創新高，淡季不淡，毛利率50.5～52.5％、營業淨利率39.5～41.5％。

2021 Q1在高效能運算需求強勁、車用電子需求回暖，以及智慧型手機季節性影響程度較往年低，產能利用率仍可維持高檔。

預估全年營收（美元計價）年增將優於產業平均達14～16％上，傳統旺季下半年，仍會優於淡季不淡的上半年。長期來看，台積電正進入更高的增長期，由5G、高效能運算多年大趨勢驅動，2020～2025年複合成長率（CAGR）為10～15％（前5～10％）。

預估全年資本支出上升至250～280億美元，增幅高達45～62％，因應客戶需求成長、先進製程投資，尤其5nm需求強勁，資本支出80％將用於3nm、5nm及7nm等先進製程。

二、2021年產業景氣展望

全球半導體產業（不含記憶體）年增8％。

全球晶圓代工產業年增10％。

所有應用平台需求都在強勁的增長，包含5G、高效能運算、車用、物聯網等平台需求，其中5G智慧型手機滲透率，有望從去年18％快速上升至35％。

整體而言，今（2021）年持續受惠5G、高效能運算大趨勢，以及車用電子需求復甦，驅動先進製程需求強勁，也讓台積電資本支出預估將大增超過45％以上。根據台積電財測預估損益表，營收有望來到525億美元，年增約15.5％，遠遠優於產業平均的水準。

Photo Credit: 財經M平方

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全球最大晶圓代工廠「台積電」的營運表現一直以來被當作全球半導體產業的風向球。本次2020 Q4台積電法說會公司對營運、半導體產業前景樂觀，台股、台幣行情是否還會再延續？更多完整內容都收錄在財經M平方網站。

活動訊息

本文經MacroMicro 財經M平方授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航