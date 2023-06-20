懲戒法院前院長遭爆性騷擾後提前退休每月領19萬，司法院啟動性平調查：若屬實一定依法懲處
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當時女部屬向上通報秘書長林輝煌後，李伯道就以健康因素申請提前退休，逃過性平調查程序及可能的懲戒或法辦，每個月還可領19萬餘元的月退俸。而林輝煌隨後接任懲戒法院院長。
司法院懲戒法院前院長李伯道，遭媒體指出，今年3月涉三番兩次性騷擾女部屬，在辦公室強行擁抱還寫情書等；而當時女部屬決定向當時的秘書長林輝煌報告此事，談過之後李申請提早退休，還是可以領每月19萬的退休金，而林輝煌則接任懲戒法院院長。
對此司法院發言人張永宏表示，因為沒有申訴的紀錄，今天才得知此事，立即依照性騷擾相關法制，啟動性平調查，若調查屬實，一定會依法懲處，絕不寬貸。
媒體踢爆性騷擾案疑遭「包庇」
《鏡週刊》今刊出獨家報導，懲戒法院院長李伯道（已退休），遭控涉對一名女部屬熊抱3次及寫情書告白，接獲申訴的時任司法院祕書長、現任懲戒法院院長林輝煌涉嫌吃案包庇，未立即移送法辦，最後讓李男稱病閃電退休。李伯道並無健康問題，他原訂6月28日年滿70歲當天光榮退休。
根據週刊報導，李伯道第一次犯行是今年3月17日，懲戒法院赴雲林舉辦2天1夜的法官交流活動時所發生，由於李即將退休，在晚宴上有不少人向他敬酒，不勝酒力的他很快即由部屬護送回旅館房間休息。酒醉的李伯道在房間內將一位落單的女部屬強行抱住，女部屬掙脫後跑回自己的房間，卻又接到李的電話要求她到房間聊天。
結束雲林行程回到台北一週後，李伯道又再犯，多次邀該名女部屬到院長辦公室泡茶遭拒後，趁女部屬有次向他回報工作事項時，在辦公室強行抱她，由於是在上班時間，絕非酒後失態，女部屬大驚後掙脫。因為害怕李的位高權重，雖覺得被冒犯受辱，卻不知如何是好，仍繼續工作。
幾天後，李伯道再度打電話要該名女部屬到他的辦公室，此時女部屬已有戒心，但因是上班期間，面對高階長官要求，她不敢拒絕，只能前往，再度被李強行抱住。由於祕書就在門外的小辦公室，與院長室僅隔一道薄牆，該名女部屬於是嚴正地對李伯道說：「院長不要這樣！」等她掙脫後，李伯道拿出一封情書要女部屬帶回去看。
信中李柏道稱讚她工作能力強、很感謝，以及沒有「好好珍惜」、「感到茫然」等語。女部屬覺得李伯道此舉已超越分際，因此向其他女同仁求助，最後決定向當時司法院祕書長林輝煌具名申訴。
林輝煌和李伯道2人闢室密談；雙方談完後，李請假一週，5月2日以健康因素申請提前退休，逃過性平調查程序及可能的懲戒或法辦，每個月還可領19萬餘元的月退俸。而林輝煌隨後接任懲戒法院院長。這也讓週刊痛批是包庇行為。
司法院：未接獲相關申訴，將啟動性平調查
張永宏今天在回應媒體提問時表示，在《鏡傳媒》報導前，司法院沒有接獲相關申訴，而當初李伯道是以身體因素申請提前退休獲准，但今天媒體已經有這樣的報導，司法院立即依照性騷擾的相關法制，啟動性平調查，如果經調查屬實，一定會依法懲處，絕不寬貸。
張永宏指出，目前連被害人是誰都不知，他今天上午有跟林輝煌求證，林輝煌回說，並沒有收到被害人的申訴；司法院並不知道有這起涉性騷擾事件，因此沒有所謂「明知還讓李伯道退休」的情事。
媒體也進一步詢問，假如被害人不出面，沒有被害人的情況下，能否啟動性平調查；張永宏則回答，依照《性別工作平等法》第13條第2項規定，司法院於知悉有人遭受性騷擾情形時，應採取立即糾正及補救措施，因此覺得就此個案有必要啟動相關調查。
懲戒法院前身為公務員懲戒委員會，屬司法院下設的機關，與最高法院、最高行政法院同為司法制度中的終審法院。專門在掌理全國公務員之懲戒以及職務監督影響法官審判獨立等事項。院長是總統任命的特任官。
李伯道國立政治大學法律系畢業，司法官學院18期結業，曾任宜蘭地檢署檢察官、新北地檢署檢察官、士林地檢署檢察官、臺中地院法官、臺南地院法官、臺中高分院法官、最高法院法官兼庭長、台中高分院院長。
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核稿編輯：翁世航
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【一圖看懂】濾淨技術極淨力！經美國水質協會WQA全機檢驗，Coway為你把關最純淨的好水
我們想讓你知道的是
你知道淨水器上的認證標章代表什麼嗎？WQA、NSF 又有什麼不一樣呢？就讓獲得 WQA 認證的淨水器品牌「Coway」帶你認識淨水界的奧斯卡──WQA 金質認證是什麼吧！
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淨水界的奧斯卡──WQA金質認證，淨水領域的最高權威
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WQA金質認證全名為「美國水質協會金質認證計畫（WQA's Gold Seal Certification Program）」。申請WQA認證流程共包含申請、性能檢測、生產設備審查、再檢測等六個階段，其中光是性能檢測就含括了以下三種最主要的測試：
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- 材料安全性：檢驗所有與水接觸的部件，如水管、濾材、出水口等機身零件的材料性質，確保不會滲出有害物質，影響水質。
- 水質處理效能：以要求去除水中氯及顆粒汙染物的NSF／ANSI 42，及確保飲用者健康，濾除重金屬、囊胞等致病化合物及微生物的NSF／ANSI 53，綜合評估濾水部件（濾芯、軟水設施等）去除汙染物的效能。
最讓人最安心的是，在上述三項主要測試的過程裡，所有與水接觸的部件總計需經過高達200種有害和有毒物質的安全檢測。此外，除了產品本身，WQA還會針對淨水產品的「生產線」進行審查，確保銷售出去的淨水產品與通過檢驗的設施品質一致，而且認證期間每年都需重新送檢，確保認證效期內始終符合標準，維持金質標章至高的信譽。
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