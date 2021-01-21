廁所空的不是empty、找鑰匙不用find，正確用法該怎麼說？

不曉得同學平常在講話時，會不會默默在心裡翻譯成英文呢？今天小編要來跟大家分享幾個生活中常聽到的「NG 英文」，大家可以先看看以下幾個句子，化身糾察隊，把錯誤的地方揪出來！

這些句子錯在哪？

情境一：你和朋友在火車上，對方突然肚子痛。於是你手指著廁所說：

The toilet is empty now.

情境二：Ada在和朋友解釋為什麼遲到時說：

I was finding my key then.

情境三：Jason下班要去買蛋糕，發現店已經關門了：

The shop is close.

情境四：Gina叫男友去倒垃圾時說：

Throw the garbage.

破解NG英文

大家都有找出錯誤了嗎？沒有也沒關係，小編這就公布答案～

沒人使用的

當我們要表示空間沒人使用、佔用時，英文會使用vacant這個字。empty是用來表示空空如也、家徒四壁的感覺喔。因此情境一的句子要改成：

The toilet is vacant now.（廁所現在沒人。）

同樣地，如果要說位子沒人坐，我們也可以用vacant：

The priority seat is vacant. I think it’s okay to use it if no one needs it.（博愛座是空的。我覺得要是沒人需要的話，坐著也沒關係。）

相反地，有人在使用，英文則會說occupied，表示「被佔用」，例如：

All the seats in the food court are occupied.（美食街的座位區都滿了。）

尋找

這個真的是很多人都會犯的錯啊！find的意思是「找到」，指的是找到東西的那瞬間唷！如果要講「尋找」這個過程，英文要用look for。有沒有回想起來了呢？所以情境二中，Ada應該是要說：

I was looking for my key then.（我那時在找鑰匙啦。）

再來看個對話，加深印象：

A: Did you find your student ID card?（啊你學生證是找到了沒？）

B: Not yet. I am still looking for it. Maybe my dog ate it.（還沒啊。我還在找。搞不好被我家的狗吃掉了。）

商店關門、休息

這句的錯誤很小很小，不曉得有沒有人眼睛夠尖發現了呢？close當動詞時的確是關閉的意思，但在當形容詞時，意思是「很近的」。想要表達商店「沒開、沒營業」，則是要用closed喔。所以情境三應該要改成：

The shop is closed.（店關門了。）

那這裡順便幫大家補充一下，如果要講商店「倒閉」，英文會說go out of business。來看個例子：

A: The coffee shop on the corner went out of business.（轉角那家咖啡廳倒了耶。） B: Oh, no! I still have their gift cards!（噢不！我還有他們家的儲值卡欸！）

倒垃圾、丟垃圾

最後這題也是，講錯可是會讓外國人霧煞煞啊！出門去「倒垃圾」，英文要用take out。throw是「投擲」的意思，例如丟球叫做throw a ball。如果是要指把東西丟掉，則會講throw away。

所以情境四中，Gina的意思應該是：

Take out the garbage.（把垃圾拿去倒。）

另外，如果要講四處亂扔、亂丟垃圾，英文則會說litter。例如：

The room is littered with tissues that Kevin used to blow his nose.（房間裡到處都是Kevin用來擤鼻涕的衛生紙。）

下次再碰到時，千萬別再講錯囉！

本文經希平方 - 線上學英文授權刊登，原文以〈【NG 英文】廁所是空的、把垃圾拿去倒……這些句子這樣說對嗎？〉為題發表

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航