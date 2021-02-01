學名藥、原廠藥是否療效相同，可從BA、BE關鍵兩指標來解答

「對民眾而言，疾病能控制，用藥能安全就夠了，不用太在意原廠或學名藥，把關交給政府和專家。」台大雲林分院藥劑部主任廖玲巧認為，台灣製藥確保疫情不斷藥，一直以來部分民眾、醫療人員卻仍有原廠藥、學名藥的迷思。

政府、藥廠應多方合作，加強藥物衛教宣導，彌補資訊落差。甚至針對醫療人員多舉辦藥物製程繼續教育、研討會，增進醫療人員信任學名藥品質與療效。專家信任後，願意向民眾說明與釋疑，更有利學名藥推廣。

何謂原廠藥、學名藥？療效相等看BA、BE關鍵兩指標

廖玲巧主任解釋，藥廠新藥的生產上市，投入研發、臨床試驗經費龐大，且曠日廢時。核准上市後會有逾10年的專利期保護，通常價格較高，稱為「原廠藥」。

專利期過期後，符合製藥規範合格藥廠，可以生產同樣成分已核准藥品，具有相同劑型、主成分、劑量、療效的藥品，則為「學名藥」。因不用重複投入前期研發、臨床試驗成本，價格比原廠藥便宜。

廖玲巧主任強調，並非任何藥廠都能生產學名藥，必須符合PIC/S GMP製藥標準，經過食品藥物管理署層層審核認證，執行通過「藥物生體可用率」（Bioavailability, BA）及「生體相等性」（Bioequivalence, BE）試驗，確保藥品身體吸收率及療效與原廠藥一致。

然因醫療資訊專業知識不對等，民眾對台灣藥廠存有家庭式工廠品質監控不佳等印象，相當在意自己是否服用品質療效不佳藥品。呼籲政府透過多元管道，讓民眾更加認識台灣製藥法規標準執行及藥品品質提升。並落實通報機制，包含藥品不良通報系統、不良品、療效不等通報等把關機制。讓民眾逐漸明白「學名藥」與「原廠藥」有相同療效，願意服用控制疾病。

Photo Credit: 健康醫療網 台大雲林分院藥劑部廖玲巧主任

別在意你吃的是學名藥還是原廠藥，注意疾病控制

針對學名藥、原廠藥的迷思，廖玲巧主任指出，「只要疾病能控制穩定，用藥能安全就夠了，不用太在意原廠或學名藥。」若藥物療效不佳、品質不良、藥物不良反應，讓藥師與醫師來把關，確保藥物安全且有效。

「如果兩種藥都一樣有效，要買10元還是100元的？」廖玲巧主任強調，只要上述機制確實建置運作持續監測改善，醫療人員、民眾都能夠信任台灣製藥品質。藥物品質管理安全，國家醫療藥品支出成本降低，健保財務緩解且因製藥品質提升，優良學名藥品也能外銷歐美多國。

她建議，政府、藥廠應多方合作，比照疫情宣導經驗模式，以智慧化、遊戲化方式，對民眾進行多元衛教。藉由影片、多媒體、紙本教具或Youtube網路平台等媒介，讓民眾參與了解台灣製藥品質信任學名藥。

增強醫療人員信任，多辦繼續教育、研討會

廖玲巧主任觀察，部分醫療人員對於學名藥具有迷思與誤解。現今醫療人員的持續教育多專注臨床治療，比較少深入藥物製程品質、藥廠管理等課程。建議讓醫師、藥師等醫事人員，學習醫藥產業的管理系統、監控、運作、品管等相關專業知識，改變想法接受學名藥和原廠藥有相同療效。

廖玲巧主任也呼籲政府公告藥物通報資料，如被通報藥物不良反應、療效不等、不良品的藥品等，醫療人員會更信任學名藥品質更樂於選用。此外，建議舉辦藥廠參訪、研討會，眼見為憑現場體驗。

各國老年化壓力下，醫療成本上升，學名藥已成主流趨勢。台灣學名藥用量雖佔健保近80％，經費佔比卻不足30％，顯示對健保財務幫助很大。廖玲巧主任說，台灣製藥30－40年來已提升至國際水準，外銷70餘國，安全品質佳，深獲國際歐美等國認可。期許讓更多醫療人員了解，專家願意相信後並衛教民眾，藥品「MIT」的也可以很好。

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責任編輯：朱家儀

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