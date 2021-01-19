【圖表】國外遊客來不了，台北Airbnb屋主都還好嗎？

2020年在「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，簡稱武漢肺炎）疫情的影響下，截至11月統計，台灣國際觀光客人數比2019年同期減少超過99%，為觀光產業帶來相當嚴重的打擊。

而在台灣經營日租「房源」的Airbnb屋主們也不例外，房源是指可以日租給遊客的房間或房屋。根據Airbnb與牛津經濟研究院於2020年8月所發表的台灣旅宿報告，在2019年台灣Airbnb有65%的旅客來自台灣以外的地區，這也代表2020年已失去一半以上的國際觀光客源。

我們從獨立資料機構inside Airbnb取得過去一年Airbnb架上的台北市房源資料，進而觀察疫情為台北Airbnb屋主帶來的影響有多大。

從2019年12月到2020年12月，5個世界主要都市在Airbnb上的房源數變化，可以看出過去一年中，台北市是Airbnb上房源數減少最多的都市，總減少幅度高達48.7%。

而在台北市中，哪個地區的Airbnb房源減少最多呢？下圖是過去一年台北市各地區的房源數變化情形。

從圖中可以發現，台北市大部分地區的方格都呈現紅色，代表Airbnb房源在大多數地區都呈現減少現象，而受影響最嚴重的地區多集中在西門萬華一帶，但也有少部分地區有房源小幅增加的現象，其中北投公館路一帶增加了7間房源，是增加最多的地區。

雖然大多數區域房源數都下降，但不同類型的房源，下降情形不同。在下圖中可以觀察到，Airbnb上主要的4種租房類型中，整套房源（房客可獨享臥室、衛浴與廚房）減少的幅度最大，達55.6%，合住房間（與其他人合用的臥室或公共區域）影響最小，僅21.5%。

為什麼整套房源的減少幅度這麼大？甚至比合住房間多減少兩倍以上。

Airbnb上在九份經營民宿6年的簡先生表示，台北做Airbnb的屋主大多還是以「二房東」的模式在經營，也就是先以租金較便宜的月租契約取得房源，經整理後再以相對較昂貴的日租金租給其他客人，從中賺取價差，但如果在台灣沒有民宿或旅館牌照的話，這種經營模式其實並不合法。

簡先生解釋，也因台北大部分Airbnb屋主是以此種模式經營，所以當疫情使觀光客大幅減少時，整套房源及獨立房間類型的房源所受的影響較大。

那這些受疫情影響的台北Airbnb屋主何去何從？

簡先生表示大部分屋主為減少損失，會將手中的短租房源改為長租，雖然獲利減少許多，但至少現金流不會完全斷掉。

簡先生將音量降低說到：「也有聽說有些人會轉去做防疫旅館。」簡先生解釋，雖然這並不合法，但因政府防疫旅館不足，加上日租房源的價格比較便宜，所以防疫這塊才會有人去做。

2020下半年國旅爆發代表一切都回歸正常了嗎？

Airbnb亞太區公共政策總監Mike Orgill在2020年8月的採訪中提到，也許是防疫讓民眾在家關太久的關係，全球各地的國內旅遊都開始回到疫情前的水準，但實際情況真的是這樣嗎？

「北部在做這個的（Airbnb日租），幾乎八成以上都是靠國際觀光客，國旅大爆發對我們根本沒影響，因為人都往北部以外的地方跑了。」

簡先生也提到，疫情爆發到現在他的民宿收入僅剩以往的1成。

也許大部分受疫情影響的Airbnb屋主心中都有相同的疑問：「疫情什麼時候會結束？」但在世界疫情還是十分不明朗的現在，這些問題的正確答案沒有人能夠說得準。

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核稿編輯：林奕甫