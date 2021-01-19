桃園醫護染疫案的獵巫潮，展現某些人「究責、怪罪、貪生怕死」的劣根性

桃園醫護染疫案（案838、839）爆發後，對相關者採取第一波468人，與第二波452人的擴大採檢。1月16日，台灣防疫指揮中心指揮官陳時中宣布，又新增一例本土個案（案852），為北部醫院護理師，曾和染疫醫師（案838）接觸達一小時。所以同病房超過30名護理人員均居家隔離、另22名醫師在醫院隔離七天。

陳時中16日晚上表示，這452人都呈陰性，但先前第一波採檢的468人中，有一名20多歲的女護理師後來出現症狀，再度採檢後確診，列為案852，成為此案第三位染疫者，指揮中心決定17日針對265名醫院人員再進行二採，爾後新增的案856，是與案838同一醫院之醫師。

而醫護染疫這件事激起許多討論，正反意見都有。案838是住院醫師，因照顧病患染疫，再傳染給案839的同院護士女友。由於此兩案例雖在一出現病徵之後就即刻簡易確診，但因為他們下班有離開醫院外出活動（僅去了星巴克跟五金行），也引發了民眾的質疑，認為兩案例草菅人命，將會形成社區感染，話題因此延燒。而16日晚間案852的確診，更將掀起一波對於感染者的「獵巫」潮。

在1月13日衛福部公布案838、839之後，全國民眾隨即陷入討論潮。相較其他800多染疫案例，無論是境外移入或是境內感染，全都是其他身分的感染者，有些人因為行徑誇張，例如沒確實居家檢疫，而被群眾抨擊。但案838、839卻顯得無辜，因為一個是因為照顧染疫病患而被傳染，一個是被男友傳染，在道德上顯得極為有正當性。因為他們非因為出遊娛樂而被感染，而是因為救人、被親友傳染，卻還是被批評。

其中以前衛生署署長楊志良「要求案838醫師被開除」的言論最為聳動。這番言論，也引發上到台灣總統，下到醫師工會的批評，認為楊志良不該打擊第一線醫護人員的士氣。但看民眾的反應，為醫師護士打氣者眾，但反過來要求他們「負責」的人也不少，可說展現了人性的醜陋面。

醫生因為救人而被傳染，竟然還要被開除？這看似天理不容的要求，其實反映了人類在面對天災的無力感，跟「究責」的天性。其中還附加了道德的制裁。

比起一般人難以咎責的地震、水災，當有人受害，唯一能怪的就是蒼天。所以無法把出事的責任歸咎於個人，除非個人沒有盡到自己的責任，例如颱風天還去海邊釣魚，在土石流危險區活動等等。但病毒感染的部分因素也非人為可控。即使染疫醫師做好全套防護，盡消毒之能事，病患咳出的微小「飛沫」都還是讓他被傳染。原本醫護就是染疫的危險群之一，台灣收容染疫者直至今日才爆出醫師被感染已是難得，為何部分民眾無法諒解，還要他負責？

這背後來自兩個動機，一個是「出事了要找人負責」，另一個是「自己貪生怕死」的態度。台灣既然整整一年都沒醫護染病，直到近期桃園醫護才出事，民眾就認為一定是染疫醫生沒做好才會中標，所以也有了「沒戴口罩」的謠言出現。而醫護下班，不過去買個星巴克、去五金行，極其日常的行為，卻也被認為是「故意要造成社區感染」。這背後就是因為民眾對於疫情的恐懼。天災若無防治疏失就無法怪到人禍上，但疾病本就常依靠人來傳染，也可以使用「現代醫學」的科學觀念，說是因為染病者「防疫不確實」，造成自己得病，那就有了怪罪對象。

一旦有了怪罪對象，就可以把自己的恐懼、失落，怪到別人頭上。是一種「就是你對不起我」的概念。所以中文才有「怪罪」這個詞的出現，因為那是人性長期以來的一種表現。

責備民眾出事就愛「怪罪」、「究責」，這是人性課題，罵也無多大意義。問題是在16日出現院內感染後，後續可能引動的社會態度，才是值得關注的焦點。

Photo Credit: 中央社

歷史可供借鏡。歐洲中世紀黑死病大流行時，當時科學不明白疾病的傳染原理，於是以傳統社會制度，進行階級式的掃蕩。貴族指責庶民，並進行封村，使歐洲人口一度為之大減。這個以現代社會角度來看，是草菅人命的行為。但其實在近21世紀初的台灣，卻也還發生過。

2002年底至2003年的SARS肆虐期間，台北和平醫院爆發感染，由於SARS發病致死率極高，時任台北市長的馬英九下令和平醫院封院，造成員工57人感染、七人死亡，院內民眾97人感染、24人死亡，其中一人自殺。而隨著武漢肺炎的流行，因SARS封院的17周年（2020年3月），也有不少關於封院是否洽當的檢討，結論雖然是不能重蹈覆轍，但支持馬英九封院決策的言論卻仍舊不少。那動機當然來自於上面說的人性。無論貧富貴賤，只要得病，立刻就會喪失作為人的資格，而成為有「罪」的對象。封院就如同過去歐洲對付黑死病的中古世紀做法，不把人當人看。

而當桃園醫護染疫事件爆發後，網路上隨即也有討論，認真地說要先把桃園的醫院封院，接著討論是否要封鎖整個桃園，連聯外道路也封鎖，一如中國鄉村對付武漢肺炎的方式。這看似笑話的言論，卻也受到不少人支持，不過是幾天前的事而已。

試想一個狀況，如果桃園醫院染疫的案例突然增加五到十例，封院這種被定調為錯誤的政策，會不會又引發政治討論？即使執政黨秉持良知不封院，不封院是否會造成台灣民眾恐慌，回到17年前SARS事件那樣百業蕭條，人皆為敵，社會紛亂的程度？怕的不是實際的疫情，而是言論傳遞後所造成的社會恐慌。根據衛福部16日的資訊處理，看起來非常嚴謹，無可挑剔處。但網路言論會如何左右民心，就不是衛福部能控制的部分。

這個顧慮看似杞人憂天，但再誇張的事歷史上都發生過。日本福島大地震造成核電洩漏，福島人被迫遷離故鄉，流落日本各處，結果日本民眾的普遍反應卻是歧視福島人。福島二字彷彿災難的化身，就綁在福島人身上，讓他們的離鄉之人走到哪都被排擠，失業困頓，許多人被逼回災區生活。「標籤」就貼在他們身上，讓他們不再是人，而是必須被封閉隔離的災禍。

之前SARS就已有類似效應，還好因為台灣人健忘，以及有個資上的保護，讓當時事件的相關人士沒有受到太多波及。針對武漢肺炎疫情，衛福部一樣採取個資保護方式，讓歧視的狀況相對受到控制。但如果未來真的發生了社區感染，舉凡封鎖社區、封鎖聯外道路的言論出現，即使政府不理，但民眾心裡對「該區」的制裁，會到什麼程度？區域內人的會受到怎樣的排擠？這才是最近的將來可能出現的爭議。

當然，解決方法就是叫大家聽衛福部專家的意見，認清楚疫情只能防治，而不是百分百控制。但這種話如果講了有用，就不會有人說要封鎖桃園市了。只能說，人可以選擇成為有理智的高尚之人，也可以發揮自己的劣根性、究責、獵巫、怪罪到個人身上。但疫情不分貧富貴賤，怎麼待人，別人就怎麼待你。從這角度想，也許大家會比較寬容一點。

延伸閱讀

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航