尼采的人生看起來一點也不精彩，為什麼有助於我們認識他的思想？

文：李晏佐（東海大學社會學博士，著有《尼采到底有多後現代？》一書）

我誰！我瘋子！？

哲學家生產的首先是他的生命（其次才是他的作品）；生命是他的藝術品。——尼采（1873）

為什麼我們認識一個哲學家，不是直接討論他的思想，閱讀他的經典，而是要先認識他的生平？難道不是像海德格介紹亞里斯多德一樣——「他出生，工作，然後死去」——就好了嗎？

尼采（Friedrich Wilhelm Nietzsche）在西方思想中的獨特之處首先在於，「沒有任何人像尼采一樣那麼執意要活出自己的哲學，讓生命成為他哲學的範例。」（Zudeick）也就是說，他在自己短短不到六十年的生涯中，試著在自己的生命中探索且實驗自己的思想，最終甚至因為晚年的精神崩潰而達到某種戲劇性的制高點。從他辭世之後經過百年，人們對他本人及其思想的評價仍舊莫衷一是，甚至仍不斷將他視為一位在他自己書中曾提到的、不被一般人所理解的「瘋子」：「我來得太早，來得還不是時候。這個驚人的事件還在路上漫游著。」

滿身標籤，貼好貼滿

1900年過世之後，每個世代對尼采都有不同的定位。有人說尼采是世界上最常被引用的哲學家，但他恐怕也是世界上擁有最多標籤的哲學家。曾有學者試著整理出關於尼采的三十則流言蜚語，讀者可以看看自己曾經聽聞過那些（Solomon & Higgins）：

（1）尼采是瘋子、（2）尼采仇恨女人、（3）尼采是納粹份子、（4）尼采仇恨猶太人、（5）尼采擁護優生學、（6）尼采是法西斯主義者、（7）尼采崇拜權力、（8）尼采信奉「怎樣都行」、（9）尼采是虛無主義者、（10）尼采推崇野蠻人、（11）尼采教唆學生殺人、（12）尼采是酒鬼，而且吸毒、（13）尼采不會跳舞、（14）尼采沒有性生活、（15）尼采患有梅毒、（16）尼采仇恨基督宗教、（17）尼采是無神論者、（18）尼采縱容殘忍、（19）尼采是個受挫的作曲家、（20）尼采愛上華格納的妻子、（21）尼采愛上華格納、（22）尼采是相對主義者、（23）尼采是自我主義者、（24）尼采頌揚戰爭、（25）尼采是（前－）後現代主義者、（26）尼采胡言亂語、（27）尼采把超人看做進化的目標、（28）尼采是不負責任的歷史學家、（29）尼采只以缺乏組織的格言警句寫作、（30）尼采認為哲學家應該成為榜樣，他本人卻是可悲的榜樣。

在這些聲名狼藉的標籤（也許還有更多）中，有一些可能是讀者過去很常聽到的，有一些看起來可能令人困惑：像是不會跳舞、沒有性生活，這是要表達什麼？沒有性生活但又患有梅毒？愛上華格納又愛上華格納的妻子？甚至還直接批評尼采胡言亂語。但倘若如此，這個人又怎麼有辦法引發這麼廣泛深遠的影響？這個人的生平，是否無比「精采」，才有辦法如此？

魯蛇人生，與影子漫遊

尼采或許曾經想要精采的人生，無奈命運卻是輾壓著他。

其一是「無法選擇的家庭」——1844年10月15日出生德國牧師家庭，五歲時父親過世，六歲時弟弟夭折，自此與母親和妹妹伊莉莎白一同生活。他並不喜歡她們：「我不喜歡我的母親，聽到妹妹的聲音也會讓我感到不快，每當我跟她們在一起的時候，我就會生病。」不僅是保守的生活態度與頻繁的道德說教，妹妹對於華格納主義、反猶太主義、普魯士軍國主義的崇拜也讓尼采厭煩：「一些像我妹妹這樣的人，他們始終是我思考方式及哲學上的死對頭，水火不容」，甚至在書信中這樣說：「對於你那喋喋不休、過火的道德說教，我受夠了」。也難怪他時常在著作中有對於女性（過度描述）的敵意。

他一度試圖與母親和妹妹斷絕關係，然而缺乏情感聯繫的他，還是一再妥協。甚至在他晚年精神崩潰之後，生活無法自理，仍不得不仰賴母親和妹妹的照顧。也正是因此，在他生命的最後階段，妹妹得以全面掌控尼采的書信和著作，甚至打造出一個帶有種族主義與崇尚強權政治的尼采神話。尤有甚者，在1930年代主動與希特勒接觸，一步步把尼采哲學打造成納粹政權的御用思想。無法選擇的家庭成員，就這樣帶給尼采始料未及的「聲望」。

其次是「吃盡苦頭的情感」——就傳記描述得知，尼采從小就不是個長袖善舞、八面玲瓏的人。與女性家人的長時間相處，並沒有讓他更懂得如何面對異性。年輕時被友人帶去風化場所，即便曾經真實體驗了什麼（甚至可能染上梅毒），顯然也沒有讓他累積更多的愛情經驗值。一旦心動就常常直接向人求婚，下場當然是被打槍。

歌劇大師華格納的妻子科西瑪（Cosima Wagner）是他少數仰慕的人，畢竟對他來說，能夠在審美和知性等方面理解他的人極為罕見。但科西瑪對他顯然沒有什麼額外的情感。另一個情感受挫的經驗更有名，是對莎樂美（Lou Salomé）追求未果。郎有意妹無情，居然還笨拙地請好友兼情敵幫他告白。加上妹妹從中作梗，挑撥離間，三個人的關係最終無法挽回地破裂。

Photo Credit: Unknown @Wikimedia Commons Public Domain 路・莎樂美、保羅・瑞與尼采，1882年。

再來是「不得志的事業」——年輕時一度著迷於軍事，但是二十三歲服役時卻落馬弄傷胸部肋骨；二十六歲時明明已經放棄普魯士國民身分前往瑞士工作，卻仍堅持參與普法戰爭，並在過程中染上白喉和痢疾，還漸漸覺得普魯士軍國主義對於文化發展並無益處。大學原本攻讀神學，後來放棄繼承父業而轉向古典文獻學。二十五歲時看似到達人生巔峰：尚無博士學位、並未取得大學任教資格，就被推薦到瑞士巴塞爾大學任教，然而不僅對於教職感到厭倦：「一個人在這裡無法真正進行該做的工作，在不勝負荷的教書工作裡消耗生命中最好的時光。」

他的思想與著作逐漸走向當代所謂的「跨域」——古典文獻學、哲學、歷史學、藝術與音樂等——，在當時卻無法引起回響。在這之後身體越來越差，三十五歲正式從學校退休，從此過著沒有國籍身分、居無定所的漫遊者生活。雖然仍筆耕不輟，不斷試驗且推展自己的思想，然而他的思想始終「不合時宜」，每一本著作都滯銷，鮮有書評，連出版社都希望尼采自己把版權買回去。

最後是「痼疾纏身的健康狀態」——在大學任教之後，尼采的健康每況愈下，包括頭痛、消化不良、嘔吐、頭暈、幾近失明、失眠等等。他自己的描述是：

無止盡的痛苦，每天好幾個小時持續處於有如暈船般的狀態，局部的癱瘓讓我言語困難，還有幾次猛烈的發作，讓我暫時忘掉這些（最近的一次，我嘔吐了三天三夜，但求一死……）。如果你們容許我描述沒完沒了的這一切，還有頭部及眼睛持續而劇烈的疼痛，以及從頭到腳全身癱瘓的感覺。

糟糕的健康狀況迫使他不得不偶爾使用強烈止痛藥物如嗎啡，並且不斷尋求適合的生活環境，於是展開了他在歐洲各處的漫遊，夏天常在瑞士，冬天則多在南法、義大利等地。

在書中還不忘與讀者分享他的養生祕訣：重視飲食與營養，像是不喝酒、不喝咖啡、不吃零食、少坐、多散步；要居住在有乾燥空氣、清澈天空的地方，例如他最愛的西爾斯．瑪麗亞（Sils Maria）；閱讀做為休養，最好是法國作者（像是巴斯卡、莫里哀、拉辛、斯湯達），因為他自覺「與一切德國的東西都格格不入」，但不要讀太多書；做好自我保護，在生活中少看、少聽、少接觸、少回應，才能好好思考。

這樣的人生，看起來真的一點也不精采，為什麼有助於我們認識他的思想呢？

久病成良醫，快樂的智慧

遠離家庭、遠離親密關係、遠離事業，但終究無法遠離疾病。無止無盡的疾病折磨，可以想見必然讓他一次又一次有如墜落深淵。然而正如他的經典名言：「來自生命的戰爭學校教導我：殺不死我的東西，將使我更堅強。」於是在這樣的過程中，尼采「從自己求健康的意志、求生命的意志中做出我的哲學。」追求健康生命成為了他思想的主要目標。

這件事情要能發生，首先要能夠具有一種轉換視角、重估一切價值的能力：「從病人的透鏡出發去看比較健康的概念和價值，又反過來根據豐富生命的充盈和自信來探視頹廢本能的隱密工作——這乃是我最長久的訓練，是我最本真的經驗，如果說是某個方面的訓練和經驗，那我在這方面就是大師了。我現在已經勝券在握，我有能力轉換視角：這是首要的原因，說明何以也許唯有對我來說，一種價值的重估竟是可能的。」

他的知識訓練，加上他的健康狀況，提供他各種知識工具與生活靈感，以他自己的生命來試誤思想，並把自己的生命當成藝術品加以展演。於是他開始了一次又一次的思想嘗試，從華格納音樂（頹廢vs. 健康）、柏拉圖主義（永恆vs. 流變）、基督教道德（善vs. 惡），一個又一個不斷試驗下去。他批評啟蒙、理性、科學知識，但批評從來不是單純為了反對、否定、拒絕。

如德勒茲所說：「尼采用詮釋和評價來取代認識的理想及真實的發現。詮釋讓現象總是局部及片斷的『意義』確立下來；評價則決定意義之『價值』等級，將片斷整合起來，同時不減弱也不消除其多元性。」透過新的視角凸顯出不一樣的意義，透過重估價值翻轉價值的等級階序。這不是為了否定一切，而是要讓過去已經停止思考的地方重新展開思考。

就像尼采曾說：「要求強者不顯露為強者，［……］就跟要求弱者表現為強者一樣的荒謬。」要求強者不能過度表現、不應該只想著自己、應該在乎旁人感受，我們是憑什麼這樣束縛強者的呢？此處必須小心一種常見誤解：尼采重視讓強者展現其強大與差異，並不是要踩在旁人或弱者的身上來做到（他因此非常瞧不起那種透過傷害或貶低他人以便抬高自己的軍國主義或種族主義）。

就像太陽一樣，太陽的光與熱不可能因為擔心有人會曬傷而變暗變冷，也不擔心這樣的自己會減損壽命，它的存在不是為了傷害人類，它的強大甚至可以將光和熱贈送給需要的人也不減損它自己。這正是尼采希望透過自己的著作贈送給讀者的思想：健康生命應當發光發熱，而不是苟且偷安。

於是在這樣一步步的思考中，雖然不斷用各種概念來推進其思緒（上帝已死、超人、永恆復返、權力意志、酒神戴奧尼索斯、觀點主義，其他等等），但追求健康生命始終是他的核心關懷。因此，面對充滿苦難與折磨的人生，尼采的思想不是一種悲觀的哲學，而是「快樂的智慧」，也是他「熱愛命運」的獨門祕方：「你們曾對一種快樂說『是』嗎？喔，我的朋友們，那你們也應對一切痛苦說『是』。」因為「從生命中獲得極致的圓滿和喜悅之祕密就是——生活在險境之中！將你的城市建立在維蘇威火山的山坡上！」

覺得這樣的思想難以理解、難以接受嗎？也難怪尼采一直自稱是個屬於未來的哲學家，他的時代還沒有準備好接受他。一百二十年後的今天，我們準備好了嗎？

參考讀物

祖戴克（Peter Zudeick）、黃添盛譯（2007），《瞧一眼尼采》。商周。

薩弗蘭斯基（Rüdiger Safranski）、黃添盛譯（2007），《尼采：其人及其思想》。商周。

德勒茲（Gilles Deleuze）、王紹中譯（2018），《尼采》。時報文化。

尼采（Friedrich Nietzsche）、孫周興譯（2018），《瞧，這個人：人如何成其所是》。大家。

延伸閱讀

（本文由開學文化出版社授權提供）

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航