「罷王」成功讓藍營士氣大振，陳柏惟：議員的罷免門檻應有檢討空間

桃園市議員王浩宇罷免案以8萬4582票同意7128票不同意，超過罷免門檻81萬940且同意多於不同意而罷免成功，王浩宇成為我國選舉史上第一位被罷免的直轄市議員。

此結果讓藍營士氣大振，接下來要罷免投票的則是鳳山無黨籍議員黃捷；對此也被藍營點名「罷免」的基進黨立委陳柏惟表示，他覺得議員的選舉方式不同於立委，罷免門檻應有檢討空間，「小黨的聲音就這樣被多數意見排擠掉，對地方市議會真的是好事嗎？」

陳柏惟：議員「多席次」選舉的罷免，應該重新檢討

陳柏惟中午在立法院接受媒體聯訪時指出，罷免門檻的檢討是個嚴肅議題，每一次罷免結束之後有人開心有人難過，但重點是，大家從中獲得什麼樣的警惕或工具？當初罷免高雄市長韓國瑜，是因為韓對市政不了解、政見沒有兌現，又跑去選總統，但王浩宇作為一個地方市議員被罷免，是不是等於少了一個地方議員的聲音？這對地方合議制的議會是好事情嗎？現在罷免是不是能用多數的聲音，把少數的聲音排擠掉？

陳柏惟解釋，選舉有3種，一種是支持所以投票，這就是議員選舉；一種是討厭所以投票，這是罷免；另外一種是投給比較不討厭的，例如韓國瑜和蔡英文的總統選舉；在地方議員的選舉，多席次的選制原本是為了保護得票率無法過半的小黨，像他所屬的基進黨也是小黨。王浩宇當初代表小黨綠黨出來參選，雖然後來加入民進黨，可是最後是本來就討厭王浩宇的人集結起來罷免他，遠超過了當初支持他的1萬6000多人，讓他的聲音消失，他認為這有檢討空間。

「假如一個地方議員遭到罷免，能夠催出比罷免同意票更多的不同意票，他為什麼不去選立委就好？」「每個地方的市議員有7、80席，小黨可能只有1席，每個人都有獨特性，不管是小黨還是無黨籍，因為這樣就排擠掉是好事嗎？少數的聲音是不是應該讓他做完？不然當初為什麼要讓他選上？乾脆兩黨政治，都各推不分區就好了。」陳柏惟強調。

陳柏惟也說，他認為多席次的部分，真的有討論和思考的空間，不過立委和市長就沒有這個問題，接下來即便提案修法，修改罷免門檻，也不會涉及立委的部分。而面對台北市議員羅智強點名將在2月啟動他的罷免案，他表示，如果今天是他自己面對選民投票罷免，他就是尊重民主的果。但他希望大家能看他的專業表現，他的國會質詢和地方經營，而不是因為看他很台、講髒話，就出來罷免他。

議員和立委的罷免差在哪？

公職人員選舉有2種不同選法：

「單一席次」的縣市長與立法委員，僅有在該選區拿下最高票者可以當選。

「多席次」的縣市議員，一個選區會選出多位議員，得票率不到10%也可能當選。

不過《選罷法》只有1套罷免門檻，不管是得票率超過50％的立委或市長，還是得票率只有5％的議員，罷免門檻都是該選區投票人總數的25％；因為當初罷免門檻的設計，是對單一席次的公職，用到多席次的公職，就會發生陳柏惟所認為的「不公平」罷免發生。

以王浩宇為例，他2018年代表綠黨參選，他所屬的桃園市第7選區，該選區應選席次11席，代表前11高票均可當選，絕大多數當選人的得票率均低於10％，王浩宇得票率也只有8.68%，但還是獲得1席。可是面臨罷免時，王浩宇8.68%的得票率，遠低於罷免門檻的25%。

學者翁達瑞評析，這屆桃園市議員選舉合格選民32萬7758人，國民黨共獲得8萬1096票，而通過罷免門檻的票數為8萬1940票，兩者只差846票。只要國民黨發動罷免案，民進黨可說無力反抗，因為這屆桃園市議員選舉，綠營的總票數僅有4萬5653票。同樣對於「綠大藍小」的選區來說，也會形成類似情況：一但某個政黨發動罷免，很容易就可以「集結同黨眾人之力」罷免1個「對手政黨」的議員。

而接下來緊接著要登場的，就是2月6日鳳山選出的高雄市議員黃捷。鳳山的合格選民28萬7829人，通過罷免的票數門檻為8萬592票。這屆市議員選舉，國民黨在鳳山獲得9萬2935票，高於罷免通過門檻1萬2343票。以鳳山這個「藍大於綠」的盤面，假入國民黨全力動員罷免黃捷，黃捷恐怕凶多吉少。

綠營立委、議員紛紛遭到「點名」罷免

除了黃捷、陳柏惟之外，民進黨立委吳思瑤、蘇巧慧等人，也都被藍營點名是「護航萊豬」的「萊委」，要發起罷免。

目前正在騎單車環島，蒐集「反萊豬公投」連署書的羅智強表示，吳思瑤所屬的天母、北投區立委罷免票數需達6萬8860票，連署書則要2700份，如果地方團體也有自發性罷免行動，可互相串聯，國民黨會站在輔助支持的角色，讓主導性回到地方罷免團體，未來他會在街頭巡迴宣講，在網路串聯此議題。

對此，吳思瑤無奈回應，尊重各政黨、政治人物權限，對於羅智強個人她不予置評；但還是希望台灣社會朝理性討論政策的方向前進，如果太多對立不是國家之福。她也表示，自己會持續專業問政、用心服務基層，是爭取天母、北投鄉親認同的最好方式。

國民黨中常委沈智慧則公布30位萊豬立委罷免名單。沈智慧說，民進黨立委選擇當「豬仔立委」，她立即啟動罷免程序，以行政院長蘇貞昌的女兒、立委蘇巧慧為「首要戰犯」。

國民黨立委賴士葆則在今日受訪時表示，黨中央的主軸還是在反萊豬公投，公投連署過程中，如果能有民間團體也在一些區域「割萊委」，「可以相輔相成，2大主軸一起走，效果會更好。」

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核稿編輯：楊士範