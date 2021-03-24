淺談預立醫療照護諮商：死亡必然會發生，問題是你準備好了嗎？

19世紀以前，我們的祖先幾乎都在家壽終正寢；19世紀以後，在家離開人世的機會卻少了。也許因為醫院多了、交通多了、安養中心多了、藥物多了、科技多了、工作多了......在家裡壽終正寢的機會，卻反而少了。

現在的人們更不容易親眼目睹親人死亡的過程，在自己眼前發生。很多時候幾乎是靠醫護人員或禮儀師，清理乾淨後，才看到一具冰冷的大體，安靜躺在那兒。

逐漸的，我們現在人對於接觸死亡，不明白的愈來愈多了，恐懼、後悔、悲憤、無力也愈來愈多。

隨著科技、文明的進步，人們接觸死亡的心情卻停滯不前，甚至退步。面對死亡，常常看到更多的驚慌失措。

比起過去的人面對死亡的自然，現代文明人或許還不如我們的祖先。許多人習慣無視死亡，即使聽過N遍的無常，最多也只寫一下「R.I.P.」或唸唸佛號，從不問自己如何面對即將且必然到來的死亡。

許多人會說「珍惜當下」，聽起來好像説這話的人，對於自己的死亡，必然會坦然接受吧？

然而現實往往是殘酷的。臨床太多人會叫哭泣的人「節哀」，但在自己親身面臨死亡來臨前，卻不知道已經偷哭多少遍。只因看別人接觸死亡，和自己面對死亡，兩者是完全不同的感覺。

其實每個週邊發生的死亡案例，一個個都是提醒：

你必死，準備好了嗎？

不只是你，全家每位成員都該提早學習接觸死亡。

臨床上，我見過家裡的各個成員只要懂得接觸死亡，躺在床上的往生者，往往都是安祥善終。

因此不要只是敲敲鍵盤，寫下R.I.P或閱讀幾遍相關文章，就以為自己在接受死亡了。

學習接觸死亡，你可以這麼做

若你希望學習接觸死亡，可以前往醫院做「預立醫療照護諮商」（ACP），並簽署「預立醫療決定」。

參加「預立醫療照護諮商」時，會和你討論以下內容：

您有那些知情、選擇與決定權？ 維持生命治療、人工營養及流體餵養，這些常見醫療選項的成效與風險（例如：心肺復甦術、機械式維生系統、血液製品、特定疾病之專門治療、重度感染時的抗生素、鼻胃管等）。 可終止、撤除或不施行上述醫療處置，所應符合的五種臨床條件：（1）末期病人、（2）不可逆轉之昏迷、（3）永久植物人、（4）極重度失智、或（5）其他疾病痛苦難以承受、無法治癒且無其他合適之醫療解決方法之疾病（例如：泡泡龍症、漸凍人等）。 預立醫療決定書之格式及生效、變更或撤回程序是什麼？ 醫療委任代理人權限、終止或解除委任的相關規定有哪些？

其他更詳細的介紹，也都可以在《病人自主權利法》裡的介紹看到。

做足準備，才能在面對死亡時不要措手不及，更能掌握自己及家人的善終。

本文經黃軒醫師授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航