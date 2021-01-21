發揮外送影響力：foodpanda攜手老五老基金會，募集上萬消費者響應「祝獨老過好年」

一日三餐是每個人、每一天的基本生活所需，然而這些我們習以為常的「家常便飯」，對於獨居長輩而言，卻非易事。獨居長輩因為各種因素，無法自行採買食材、為自己料理一頓熱菜，且因為居住環境往往偏遠，或受限於健康狀態，使得他們不便外出，也難以溫飽。長期下來，許多長輩營養不足，又因為孤獨而居，更加影響身心健康。

針對如此的「獨居老人」議題，全台最大美食外送平台foodpanda採取更加積極的作為，以擁有上萬名外送夥伴、上萬間的餐廳資源，進一步思考：如何利用如此綿密的外送網絡，為社會多盡一份心力？

看見銀髮族——foodpanda X 老五老基金會的「送年菜計畫」

根據foodpanda的後台數據與聯合信用卡中心研究顯示，雖然20～40歲消費者是主要客群，然而65歲以上的長輩在外送平台上的刷卡客單價最高，平均約為1,300元，是年輕人平均消費金額的1.5倍。因此，儘管銀髮族佔比不到總體市場的0.4％，仍能看出銀髮族需求的龐大潛力。

Photo Credit：foodpanda

洞察到高齡長輩的需求，不只讓foodpanda看見熟齡商機，也好奇在高齡化社會下，foodpanda如何利用自身優勢提供服務，創造正面影響力？

因此在2020年春節前夕，foodpanda便與華山基金會合作，將春節年菜乾貨及冷凍品送至澎湖弱勢老人手中；也協助老五老基金會將熱騰騰的豐盛年菜送給獨居老人，完成近百份年菜配送。

Photo Credit：foodpanda foodpanda外送夥伴加入華山基金會送餐行列，將春節所需的食材送至澎湖弱勢老人手中。

Photo Credit：foodpanda 2020年春節，foodpanda外送夥伴協同老五老基金會送愛心年菜至獨居長輩家中。

2021送年菜再進化！上萬名消費者響應募款，為全台7縣市獨居長輩愛心送暖

2021農曆年節將至，foodpanda再度攜手老五老基金會開跑「第15屆擁抱獨老愛不打烊募款專案」，預計提供全台1,500位獨居長輩暖心年菜、送餐服務、獨老快樂餐、關懷陪伴等服務。

此外，foodpanda也善用平台資源，在去年12月即邀請消費者在平台輸入愛心優惠碼「OFOLOVE12」，而後每筆訂單將由foodpanda捐出5元支持年菜募款；總計有超過35,000位消費者響應，累計募款金額達178,730元。

值得一提的是，在2月10日小年夜當天，foodpanda外送夥伴將出動近60台機車，協同近900位志工、200輛汽車。在全台7縣市遞送上千份現做年菜，讓獨居長輩可以享用熱騰騰的年夜菜。

Photo Credit：foodpanda foodpanda營運總監余岳勳表示，這次與老五老基金會的二度合作，不僅擴大了年菜外送的範圍至全台7縣市，也希望透過平台科技的力量，讓獨居長輩能夠自由選擇想吃的餐點。

關懷高齡台灣，foodpanda外送夥伴成為社會安全網

為了提供銀髮市場更好的服務，foodpanda也將與老五老基金會共同規劃，為外送夥伴開設一系列的高齡模擬體驗與照顧課程，培養夥伴的同理心與關懷技巧。透過讓夥伴身歷其境、親身體驗熟齡消費者的感受與需求，未來當夥伴外送至熟齡消費者家中時，即可藉由簡短的問安，了解熟齡消費者的狀態，並提供合適的協助，最終創造高齡友善的外送環境。

在台灣紮根邁第9年，foodpanda將2020年訂為「公益元年」，成長茁壯的同時也不忘與公益組織合作，積極回饋台灣社會。foodpanda將善用擁有的密集外送網絡，期許自身成為社會安全網的一環，關懷高齡族群，也致力於完成「外送幸福」的使命，為消費者打造共融、共好的生活。