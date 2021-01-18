【關鍵眼中盯】民進黨把「倒宇」的八萬人都當藍軍，這和韓國瑜有什麼區別？

傳統上，除非是韓國瑜那種被上升到全國的案例，否則台灣人對罷免案的興致一般缺缺。

這次王浩宇在罷免案期間，也是用這樣的態度面對——尊重、不回應、辯論不出席，甚至大部分新聞台在開票前也少有報導討論，這就是「低調行事讓投票達不到相對高門檻」卻失敗的戰術。

直到選前一天，許多熟悉政治的朋友也私下跟我說「倒宇」很難通過，沒想到開票當日不到晚上六點，贊成票數就超過了81940票的門檻，讓王浩宇成為台灣政治史上第一個被罷免的直轄市議員。

當天晚上王浩宇還在神隱時，民進黨中央卻公開回應「在這次地方層級的民意代表罷免案中，國民黨從主席、立院黨團到黃復興黨部都明顯介入動員」，換句話說，把這次罷免成功的原因定調在國民黨動員，之後也有許多意見領袖發出類似的評論。

先不說如此看得起國民黨的言論，和陳亭妃委員「克拉芙特取消訪台，國民黨要負責」的說法有幾分相似，更令人擔憂的，是民進黨這種覺得藍綠就是台灣政治唯一驅力的心態，正走上國民黨過往失敗老路。

把支持「倒宇」八萬人都當藍軍支持者，和韓國瑜的「沒投票都是朋友」有什麼區別？

確實，該選區2018年所有議員票投國民黨的人數加起來已有八萬票，雖然還不到罷免門檻，但在「時空背景」轉換之下，萊豬政策民眾的怒氣出口，以及王浩宇兩年間不分藍綠的得罪和對綠黨支持者失信，「願意罷王」的人口基數自然會成長。

但基數歸基數，從蔡正元（第八屆主要對手李建昌78097票，罷免同意76737票）到黃國昌（主要對手李慶華68318票，罷免同意48693票）的失敗結果，都可以看出選民就算不滿意一個人，也不見得一定會出來罷免他。

弔詭的是，民進黨中央和相關評論的說法，好像是把「支持」王浩宇的八萬票全部當成國民黨基本盤，一聲令下就能出籠的投票部隊，完全忽視中間選民和公民力量的存在，也沒想到許多對王浩宇投下罷免票的人，並非因為他是哪個黨，而是他是怎麼樣的人。

Photo Credit: 中央社

要證明這件事很簡單，如果只靠國民黨的動員就能罷免成功，那他們如果如法炮製，是不是全中壢非國民黨的議員，都會被罷免掉了？

綠營的相關發言，只會把形象不好的王浩宇與民進黨越拉越近

退一步講，雖然台灣至今有人分不出綠黨「綠」和民進黨綠的不同，但2020年才自己遞件加入民進黨的王浩宇，除了長期暗示表示「和民進黨合作」以及曾與總統蔡英文合照外，和民進黨的運作和派系並沒有太緊密的扣連，綠營也不乏批評王浩宇的聲音。

他的存在，其實更像是自己貼上的孤狼。

在這樣的情況下，民進黨和其支持者這段時間的說話表態，反而會把兩者原本鬆散的關係綁得更緊，讓那些他們藍綠眼鏡下忽視的中間選民，看破這種不以言行舉止而是以顏色做挺不挺區別的思維，和韓國瑜被罷後「沒投票的都是支持者」的二分說法有異曲同工之妙，在這種敵我意識下，只會讓綠營流失更多選民。

有趣的是，「倒宇」成功後有些媒體開始帶風向，說國民黨要以全黨之力向黃捷出「狠招」，民進黨也要「硬起來反擊」，好像要把黃捷的罷免案上升到藍綠對決。

然而，王浩宇身為黨員身分，民進黨中央至少有相挺義務，但若民進黨真的為黃捷出手，反而可能讓原本形象不差，罷免期間也正面迎敵的黃捷，遭受到魚池之殃，無故增添遭罷的不確定性，更間接挑起「小綠」與時代力量的敏感話題神經，甚至變成陳其邁在高雄滿意度的模擬考，對國民黨也無好處。

Photo Credit: 中央社

話說回來，如果國民黨真因為這次罷免成功食髓知味，和民進黨一樣自以為能單靠藍綠動員在各地複製，絕對只會遭到一連串失敗，因為當國民黨內許多人檢討「太晚挺罷王」的時候，他們更應該思考，會不會就是國民黨離得夠遠，罷免王浩宇才會成功？

如果這次的投票結果能教我們一件事，那就是超越藍綠的台灣公民力量確實存在，當有人行為太過頭，選民也會放下對政治人物溫良恭儉讓的包容，拿起身分證和印章到投開票所。

所有忽略這個事實而只想著靠藍綠惡鬥尋求利益的人，遲早會被看破手腳，在撕裂台灣的同時，也害到自己。

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核稿編輯：翁世航