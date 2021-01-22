《終極武器百科》：到了明朝才真正開始運用火藥武器，這就是為何火藥在歐洲被稱為「中國鹽」

文：羅傑・福特（Roger Ford）、R.G.格蘭特（R.G. Grant）

許多大家認為具備中世紀特色的武器、戰術和社會組織形式，事實上在古典世界晚期就已經初具雛形。至於重騎兵、擁有土地才可服兵役、宗教戰爭，以及城市文明和騎馬遊牧民族之間的鬥爭則是新現象。中世紀結束時改變的則是國家力量的成長，可維持中央集權的行政制度，以及火藥武器的出現——這是即將面臨改變的有力指標。

自從公元955年日耳曼奧圖一世（Otto I）的重騎兵在萊希菲爾德戰役中大破馬扎爾的輕裝騎兵後，歐洲就開始了一段相對和平的時期。但這段時間同時也是政治分裂的時期，尤其在法國和德國，9世紀中央集權化的王國被眾多小國取代，這些國家的大小或存續時間，只取決於地方軍閥的執行能力。當王室組建大型軍事組織的能力衰退時，封建體系的興起就填補了此一空白。

騎馬軍隊的出現

封建體制軍隊的核心由騎馬武裝人員構成——他們並非每個人都是騎士。在馬背上戰鬥的能力——不只是騎著馬抵達戰場、也不只是靠弓箭戰鬥——在8世紀有驚人的提升，原因是馬鐙傳入歐洲，讓馬匹成為更加穩定的平台，戰士們因此可以使用劍或矛。這類11到12世紀戰士的服裝特色，可以從英格蘭國王亨利二世（Henry II）1181年的《武裝法》（Assize of Arms）中看出。他在這個法案中宣布「讓每一個繳納騎士費的人都能擁有一套鏈甲、一頂頭盔、一塊盾牌和一支長矛」。要供養一支這樣的軍隊所費不貲，且缺乏彈性，義務服役的時間過短，因此作戰時間也不會拉長。

有鑑於此，加上重騎兵難以替補，需避免無謂傷亡，因此騎行劫掠 （chevauchée）就成為標準的作戰型式。兩軍廝殺的場面相對罕見，但這種大規模的戰役一旦發生就特別具有決定性，例如1066年威廉一世在哈斯丁（Hastings）擊敗英格蘭國王哈羅德二世（Harold II）的那場戰役。

在《貝葉掛毯》（Bayeux Tapestry）上，威廉一世的軍隊被描繪為穿著鏈甲，戴著錐形頭盔。事實上大部分諾曼軍隊是由弓箭手組成，配備短弓或機械弩。在哈斯丁，集結的弓箭齊發，搭配騎兵的打帶跑攻擊，征服了哈羅德手下王室衛隊組成的英軍盾牌陣。儘管他們手持雙頭戰斧，作戰實力不容懷疑，但卻缺乏機動力，無法對應諾曼人的戰術。

Photo Credit: 大石國際文化出版 諾曼人的攻擊：威廉一世（William of Normandy）麾下穿著鏈甲的軍隊攻擊布列塔尼（Breton）的城市迪南（Dinan），這座城有土丘與圍城式要塞防守（motte-and-bailey），形式和諾曼人引進英格蘭的一樣。

建築城堡

諾曼人統治全英格蘭之後，帶來了一套城堡建築計畫。這類堡壘建築之所以可以迅速推廣，主要是因為受地方權貴而非王室的控制，因此成為形塑西歐政治景觀中的關鍵要素。在英格蘭，這些堡壘一開始是土丘與圍城的型式，搭配一座蓋在土墩上的強化木造塔樓。到了13世紀，建築手法變得更加複雜，不但改為石造，還有同心圓布局的防禦工事，圓形的塔樓可警戒敵人的挖掘行動。像威爾斯（Wales）的哈列赫城堡（Harlech）和法國的加亞爾城堡 （Château Gaillard）等，可由人數相對較 少但受過訓練的部隊防守，若有充足的糧食供應，還可抵禦大規模的圍攻。

戰爭的重點於是轉移到透過各種手段來減少這類據點，像是突擊、外交談判，或是最常見的等待——等到防守方因缺糧或疾病而被拖垮。1138年，蘇格蘭王大衛一世（King David of Scotland）能夠拿下瓦克城堡（Wark Castle），就是因為他允許守軍離去，甚至為對方提供馬匹，因為對方已經餓到把自己的馬匹殺來吃了。

十字軍

軍事建築的進一步提升，像是使用城垛，則是在十字軍時代自中東傳入的。來自黎凡特（Levant）的穆斯林軍隊絕大部分由輕裝騎馬弓箭手組成，他們運用機動力和難以捉摸的神出鬼沒，讓笨重的十字軍騎士疲於奔命，最後被消滅。這個時候的西方甲冑變得更重，鏈甲上衣的長度拉長到膝蓋位置，風箏形長盾則是為了要在馬背上獲得最大面積的防護。

當集結起來的十字軍騎士端著長槍衝鋒時，就像1191年在阿爾蘇夫（Arsuf）那樣，則可帶來毀滅性的破壞力。但同樣地，當薩拉丁（Saladin）於1187年在哈丁（Hattin）運用高溫環境，讓缺乏飲水的基督教大軍不斷損耗時，如此重裝甲的部隊在缺乏補給和遮蔽處所的狀況下，很快就變得無用。

若要降低對昂貴且缺乏彈性的騎馬兵種的過度依賴，有一個辦法就是提高步兵的角色。儘管騎士時常徒步作戰，例如 1097年第一次十字軍東征時在多里來昂 （Dorylaeum），有一半的十字軍騎士都下馬徒步作戰，但各國變得愈來愈依賴真正的徒步士兵，首先是扮演支援的角色，之後更成為軍隊裡的主力。13世紀以後，城鎮的經濟力量開始擴張，提供兵源的能力也急速增長，這種狀況就變得格外鮮明。

1340年時，布魯日（Bruges）可從其3萬5000人口中抽出達7000人的兵力，他們 配備長柄武器，需要的裝備和訓練比騎士少。中世紀後期的步兵仰賴的是團結和密集的隊形，和馬其頓方陣的原始精神類似。1302年，決定性的一刻發生在柯爾特萊，當時一支佛拉芒人（Flemish）民兵帶著長槍與長矛，趁法國騎士軍隊掙扎著越過泥濘不堪、滿是壕溝與陷阱的地方時，發動突襲並且獲勝。

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弩與長弓

步兵並不是單純依賴長槍之類的靜態防禦性武器，或是棍棒之類的近距離棍類武器。投射技術的效果提升之後，弩——尤其是長弓——便得以稱霸戰場。弩在歐洲可說已經聲名狼藉，因為在1139年，拉特朗大公會議（Lateran Council）就企圖禁止對基督徒使用弩，因為它會造成慘不忍睹的傷勢，但最後徒勞無功。弩箭的穿透力相當強大，再加上不需要太多專業訓練就能使用，因此可說是隨處可見。但英格蘭人偏愛長弓，長弓不論在製作還是在使用的過程裡都需要極大的力氣，但射箭的速率大約是弩的四倍。

雖然長弓要到1297年在福庫克對上蘇格蘭人時才首次發揮實際效益，但英法百年戰爭期間，長弓兵在兩度打敗法國人時扮演了關鍵角色，一次是1356年於波瓦提厄（Poitiers），另一次是1415年於亞金科特。在這兩場戰爭中，法國軍隊因受到地形影響而行動緩慢，且前進路線容易暴露在弓箭攻擊的火網中，卻仍堅持使用重騎兵衝鋒戰術，結果損失慘重。為了消除此一弱點，一個辦法就是再提高騎士盔甲的防護能力。

在14世紀，開放式頭盔被封閉式的「大頭盔」（great helm）取代。到了下一個世紀，更逐漸採用全板甲式盔甲，做工也跟著變得更加精細美觀。儘管金屬板上的凹槽和金屬件的鑄造都會配合穿戴者的體型加工，使得這些盔甲實際穿著起來不會像看起來那麼重，但這樣的全套盔甲幾乎成了奢侈品，只有貴族階級才負擔得起。但就算盔甲真的發揮保護功用，並凸顯出指揮官的身分地位，它們也只是更加顯示大部分由騎兵組成的軍隊即將成為明日黃花。

蒙古人13世紀中葉，另一群輕裝騎兵再度展現了騎馬弓箭手集結作戰的巨大威力。蒙古人從中亞起家，首先橫掃了中國北方——並在1234年攻占。然後是波斯和黎凡特的穆斯林國家，在1240年代席捲了俄國和東歐地區。蒙古人依賴輕裝簡騎的騎馬弓箭手，可以在短時間內長距離移動，即使在惡劣條件下也不例外，因此能夠迫使敵人在有利蒙古人的條件下作戰。

他們運用偷襲戰術和恐怖手段，惡名昭彰，因此許多城鎮選擇直接投降，以避免所有居民慘遭屠戮的噩運。1241年4月，兩支由波蘭人和匈牙利人組成的軍隊挺身而出，但蒙古人在短短幾天之內就把他們粉碎殲滅。最後，只因為蒙古王朝繼承體系反覆無常，才讓西歐免受蒙古鐵蹄徹底肆虐。

Photo Credit: 大石國際文化出版 蒙古戰士：成吉思汗的蒙古騎兵在開闊地形幾乎所向無敵，就算 同樣是騎馬的對手（例如韃靼人）也擋不住他們。

早期的火器

早在蒙古人還在中國作戰時，他們就碰上了一種全新的兵器——火器。最早的火藥配方來自《武經總要》一書（約1040年），而中國人也可能已經在1132年用「火矛」對抗游牧的女真人。蒙古人自己則是在1274和1281年入侵日本的失敗行動中使用原始的火藥武器，但到了後來的明朝，中國人才真正開始運用火藥武器，這就是為何火藥在歐洲被稱為「中國鹽」。明朝確實早在1400年代初就建立了軍事學校，專門指導士兵使用火器，並招募龍騎兵——也就是騎馬的手槍手。

雖然英國人在1346年的克雷西就已經動用過大砲，但一直要到這個時代即將結束時，火器才真正開始扮演重要角色。最 值得注意的是在圍城戰裡，因為和野戰相比，運輸笨重大砲帶來的問題相對較小。1453年，鄂圖曼土耳其人對君士坦丁堡的大規模砲轟，曾經預告了一個短暫的時代，也就是堅強的要塞工事將無法有效地保障衛戍部隊。不過一直要到大砲使用鐵球彈丸，才代表大砲體積可以進一步縮小，加上顆粒火藥出現（約1420年），讓火藥變得更有威力，如此一來野戰砲兵才有可能出現。

1453年，法國人在卡斯提容獲勝，讓・布羅（Jean Bureau）麾下的大砲狂轟猛射，打得英軍潰不成軍，這也許是透過這種戰術獲勝的第一個例子。火槍最早在1400年代早期出現——據說在1421年，勃艮第的無畏約翰（John the Fearless）麾下軍隊中就有4000把。不過一直要到1450年左右開始採用「只是有可能」在戰鬥中再度裝填的火繩鉤銃，火槍才開始在戰場上有立足之地。

即便如此，15世紀晚期仍可說是十足的過渡時期：晚至1494年，入侵義大利的法國軍隊還有一半由重騎兵組成，反之，1477年在南錫擊敗勃艮第 人的瑞士傭兵則是由長槍兵和火槍兵混編組成。勃艮第人無法突破瑞士方陣，因此在火槍手成排齊放的火力面前倒下。

到了16世紀初，透過義務軍事服役換取土地的想法在西歐已經開始消退。至於其他地方，例如明朝和鄂圖曼土耳其，國 家則團結統一起來，中央的資源因此再度可以布署更大規模的軍隊，並在戰場上維持更久的時間。此時的世界已面臨一場軍事革命。

Photo Credit: 大石國際文化出版 文藝復興時期的戰鬥：在1432年的聖羅馬諾戰役（Battle of San Romano）中，來自佛羅倫斯（Florence）和西埃納（Siena）的重裝騎士排列成密集隊形持矛作戰，這種作戰形式不久之後就落伍了。

書籍介紹

本文摘錄自《終極武器百科：從冷兵器、火器到現代槍械，最齊全的全球武器大圖鑑》，大石國際文化出版

作者：羅傑・福特（Roger Ford）、RG.格蘭特（R.G. Grant）

譯者：于倉和

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作者群與英國皇家軍械博物館合作，鮮活地呈現出這些戰鬥工具的獨創性、形式、特色與影響，描述它們如何協助帝國的興起與衰落。

Photo Credit： 大石國際文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：王祖鵬