中國熊貓外交史（三）：積弱的中華民國，才是熊貓外交的創始人

熊貓外交一般被公眾以為是中共的創舉，其實中華民國才是熊貓外交的創始人。中華民國在很多方面積弱，但也許正因如此，它是敏銳的外交能手。1940年代，中華民國迅速抓住了熊貓在美國人心中的美好形象，開熊貓外交之先河。宋美齡、宋藹齡兩姐妹是熊貓外交的先驅。

在中日戰爭初期，美國政府宣佈「中立」，但政府事實上站在中國一方，美國人也廣泛同情中國，大批美國人為中國募捐。當時，至少有六、七個影響力很大的民間援華組織，它們大多受美國政府資助。

1941年，在《時代》雜志創始人亨利・魯斯（Henry Robinson Luce，在中國出生的美國出版大亨，漢名「路思義」）和美國旅中作家賽珍珠（Pearl Sydenstricker Buck，第一位女性普利策獎和諾貝爾文學獎得主）等人的推動下的組織下，這些援華協會組成了「美國聯合救濟中國難民協會」（UnitedChinaRelief），發起救濟中國難民運動，向中國提供醫療器材、藥物、食品和金錢等各方面援助，籌集了約1500萬美元。

為了表達謝意，1941年，宋家姐妹考慮贈送特別禮物給美國。這時，她們得知紐約布朗克斯（Bronx）動物園名叫「本度拉」（Pandora）的中國熊貓（第二頭到美國的熊貓）的死訊，不少美國人为之悲痛，輿論也發表專文悼念。於是她們決定把大熊貓作為禮物。

中國捉了兩隻大熊貓，通過美國聯合救濟中國難民協會，送給紐約布朗克斯動物園。此舉大受歡迎，在熊貓尚未到達。美國人還組織了「全民投票」，把它們命名為「潘達」（Pan Dah），「潘弟」（ Pan Dee）。這是中國第一次以國家名義送出熊貓。凑巧的是，在熊貓運送到美國途中，日本襲擊珍珠港，向美國宣戰。相形之下，熊貓作為一種友誼的象徵，在美國大受歡迎就不難理解了。

此為中國現代「熊貓外交」之濫觴，也開創了「熊貓外交」的政治性贈送模式。1944年，英國人歡迎的熊貓「Ming」死去，英國向中國提出贈予熊貓的請求，並提出以提供中國動物學家到英國進修的全額獎學金為交換。中國欣然答應。

1945年12月，中國捉了一隻熊貓；1946年5月，這頭叫做「聯合小姐」（Miss Union）運到給英國。顧名思義，「聯合」也是友誼象徵。此外，送個美國的「潘弟」在1945年底死去，中國還計劃再送了一只熊貓給美國，可惜熊貓在捕獲後在上海死去，未能成行。

這四隻熊貓就是中國「熊貓外交」的開始。每一次贈送熊貓前，中國都在國内大加宣傳，這在國民中大大增強了「熊貓是中國國寶」的認識。其中「潘達」與「潘弟」在送往美國之前，先在重慶展出。這也是中國第一次活熊貓的展出，參觀者眾多。後來，那個「貓熊變熊貓」的傳說中所指的展出，就是這次。

由此，熊貓在中國從以前無人認識，終於變成人人皆知的「國寶」。同時，「熊貓外交」在西方也加固了熊貓作為「可愛的中國友誼大使」的形象。可見，這些形象和認識都不是天然的，而是後天逐步塑造出來的。

中華民國在大陸的統治雖然只有短短不到40年，但對現代中國影響重大。很多我們習以為常，以為「自古以來」的概念，諸如春節、新年、XX自古以來屬於中國、中華民族等都是主要靠民國時期的宣傳和塑造，而在人們腦海中生根的。

回頭看，很難相信短短幾十年，民國就生產了這麽多我們現在以為是源遠流長的概念。「熊貓是國寶」的觀念正是如此。

在1937－1946年間，總共有14頭熊貓活著到了西方（主要是美英兩國），還有數量不明的熊貓在轉運中死去。牠們最後一只在1953年死去。此後，由於共產黨上臺，中國和西方隔絕，除了特殊情況，西方無法獲得中國的大熊貓。就這樣，熊貓外交要到了尼克森（Richard Nixon）訪華才開啓新篇章。

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中共的熊貓外交

在「新中國」成立之後，「熊貓是國寶」的觀念已被充分建立。中共繼續向外輸出熊貓。但主要都是對共產主義陣營國家。

1957年和1959年，中共分別送了「平平」、「安安」給蘇聯莫斯科國家動物園。在1965－85之間，共送了五只熊貓給朝鮮中央動物園。在中國現在的書籍中，這些都是中國對外表達友誼的方式，是「熊貓外交」，還有意無意地把熊貓抬高為無可比擬的珍貴動物。

但在筆者看來，當時贈送熊貓當然都有「友誼」的考慮，但把贈送熊貓的意義擡得這麽高，似乎是中國一廂情願。它們能多大程度上是「外交」，也頗值得懷疑。

就送給蘇聯的熊貓而言，中國在動物交換上欠蘇聯太多。中國本無專門的動物園，最早的北京動物園是蘇聯在1950年專門派出專家指導中國興建的。中國在1952年與蘇聯簽訂交換動物協議，蘇聯給中國「無償」送來大批動物。到1957年為止，蘇聯送給中國的動物有包括北極熊、美洲獅等47種420只大型動物。正如北京動物園負責人所言「我國動物園的迅速發展是和蘇聯的真誠幫助分不開的。」（註1）

有鑒於此，中國回送蘇聯熊貓其實是應有之義，而不是額外恩賜，更談不上「熊貓外交」。而且，「平平」本是北京動物園的熊貓，在《人民日報》上介紹北京動物園時出現過一次（註2），但《人民日報》中並無把「平平」送給蘇聯的報導，可見，當時送出熊貓並沒有太大的政治含義，只能算是正常的動物園之間的交流（甚至可以說是「報恩」）。

中國送給朝鮮的熊貓亦如是。中國共送了五隻熊貓給朝鮮中央動物園，有關這五隻熊貓的公開資料很少，目前連送出時間、名稱、在朝鮮狀況等也難以查證。筆者在中國《人民日報》數據庫中找不到任何一篇與贈送熊貓給朝鮮有關的文章。在其他一些數據庫中也找不到。查遍中國出版的熊貓書籍，也都語焉不詳。因此也很難認為當時把熊貓贈送給朝鮮是一件非常重要的外交事件。

相形之下，1958年到英國倫敦動物園的「姬姬」（或「奇奇」，Chi Chi，註3）更值得詳細討論。一些人會誤以為這是中國對西方「熊貓外交」的產物，事實上這是「非外交」的特例。

「姬姬」是原先與「平平」在1957年一道送給蘇聯的熊貓，一雄一雌，但兩隻熊貓在蘇聯無法交配。於是蘇聯要求中國換另一只熊貓代替「姬姬」，這是罕有的熊貓「被退貨」的事件。這才有「安安」在1959年送到蘇聯的事。事實上，「安安」到蘇聯的1959年，中蘇已交惡，不存在「熊貓外交」。

那麽「被退貨」的「姬姬」怎麽辦呢？這時，一個奧地利動物商人德默（Heini Demmer）加入了。德默知道美國人喜歡熊貓，認為「姬姬」奇貨可居，於是通過一批非洲動物（長頸鹿、犀牛、斑馬、河馬）從中國手中交換了「姬姬」。

他原先準備賣給美國芝加哥動物園，先把「姬姬」運回蘇聯，再運到東柏林。然而，在準備運到美國之際，才得知美國對中國大陸禁運，熊貓也是禁運品之列。

奧地利人詳盡辦法也無法改變美國政府的主意，不得不為「姬姬」急於找下家「接盤」。就這樣，「姬姬」輾轉送到西德、丹麥等國家。但那些動物園都只肯短期展覽，不肯「接盤」。最後姬姬「流浪」到英國的倫敦動物園，奧地利人才好說歹說，英國人才不太情願地「接盤」，把「可憐的姬姬」買下來。

「姬姬」在多國輾轉找「接盤俠」的例子說明，熊貓「受歡迎」並非天然，它是因應不同國家、不同時局及對中國不同印象而構建的綜合結果。在東西交惡的年代，連美國這樣「喜歡熊貓」的國家，也不再允許熊貓入境。蘇聯、東德、西德、丹麥都沒有因為「熊貓可愛」而願意收留姬姬，有國家更連展出也拒絕。英國最終願意收留，與英國本就有「愛熊貓」的傳統有關。

可見，在1972年之前輸出熊貓到國外的行為，根本談不上「熊貓外交」，熊貓在很多非英美的外國人的心目中，也不是極受歡迎的動物。

「新中國」真正的熊貓外交還始於「熊貓的老朋友」——美國人。如前所述，美國人一直對熊貓情有獨鐘。在1950年代，美國就有動物園希望向中國進口熊貓（姬姬也是一例），但均無法實現。

1972年尼克森訪問中國，此前美國派遣了幾批先遣團到中國，他們幾乎都要求在行程中加入到北京動物園看熊貓，有的甚至為此拒絕了中國安排他們參觀長城，寧願不到長城「當好漢」。尼克森訪華期間，其夫人也專門安排了到動物園看熊貓的行程。她不但親自為熊貓拍照餵食，不斷稱讚熊貓可愛，購買大批熊貓玩具，還試探性地向中國提出希望美國得到熊貓。

尼克森夫人（照片右方白髮女性）於1972年參觀熊貓｜Photo Credit: AP / 達志影像

中國一開始沒有計劃「熊貓外交」，中國外交系統官員也原先沒有料到美國人這麼愛熊貓。外交部禮儀司司長唐龍彬注意到這種不尋常的熱情，向周恩來匯報。周恩來於是在歡送美國的臨行答謝晚宴上，突然提出向美國贈送熊貓，令美國人喜出望外（後美國回贈兩頭麝牛）。

中國最後選出兩隻雌熊貓「玲玲」（Ling Ling）和「興興」（Hsing Hsing）。1972年6月，熊貓到達美國華盛頓動物園，引起「萬人轟動」：8000名熊貓粉絲冒雨到機場接機，展覽第一天吸引超過兩萬人排隊觀看，每年吸引遊客超過百萬人。「玲玲」和「興興」引發新一輪美國熊貓熱，成為大眾文化的偶像之一。

其中，「玲玲」比「興興」更出名，這與她曾四次產下幼崽（與英國借來的雄熊貓交配）卻均夭折而不斷曝光有關，也或許是好發音的緣故。到現在，美國還有一個「Ling Ling」的牌子，用熊貓為商標，買中國餃子春捲等食物。美國各地有不少「LingLing」的中餐館。1997年，動物園為死去五年的「玲玲」立碑。1998年「興興」死去，動物園收到數千張懷念卡。

正是由於熊貓外交在美國取得預期之外的成功，中國才繼續推廣熊貓外交的概念，在1970年代密集送出熊貓：送了「蘭蘭」和「康康」給日本（1972，獲贈兩頭日本鬟羚；1980和1982年分別贈送「歡歡」和「飛飛」，「頂替」死去的「蘭蘭」和「康康」）、「燕燕」和「黎黎」給法國（1973）、「佳佳」和「晶晶」給英國（1974，獲贈一對白犀牛）、「迎迎」和「貝貝」給墨西哥（1975，獲贈中美貘等）、「紹紹」和「強強」給西班牙（獲贈一對大猩猩）、「天天」和「寶寶」給西德（1980）。

熊貓在這些國家中的受歡迎程度都無法和美國相提並論，日本是少有的接近例子。

值得指出的是，在美國獲贈「玲玲」和「興興」的時候，傳媒廣泛報導的是熊貓的「可愛」屬性，傳媒幾乎沒有提及熊貓的「稀有」屬性（註4）。但不久外國對熊貓的關注就放在稀有物種上，對中國的熊貓外交產生很大的影響。

註釋

註1：《人民日報》，1957.10.25第8版，北京動物園漫步

註2：《人民日報》，19596.06.06第3版，我國最大的動物園——北京動物園

註3：《人民日報》，1958.10.07第4版，大熊貓嚇壞了紙老虎

註4：John Seidensticker& Susan Lumpkin, Giant Pandas, (Smithsonian,2007)

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航