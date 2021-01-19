王浩宇被罷免成功，是對小編治國、政治綜藝化的一個警惕

罷王期間我在處理歲末跟期末的相關事宜，一放寒假沒多久就發現王浩宇被罷免了，爬梳了多位朋友的立場跟想法之後，大致上發現了一些問題。

我身邊朋友幾乎清一色都支持罷王，而且我沒有認識任何支持民眾黨、國民黨或韓國瑜的朋友（除了一些實習時的服務對象之外），這些朋友包含了綠黨、社民黨、時代力量、歐巴桑聯盟的支持者，上一次桃園市長大選支持朱梅雪的社運朋友，以及長期關心藻礁跟兒童權利的家長、教育與助人工作者。

他們之所以支持罷王，理由多半是藻礁議題、兒童肖像權、誣賴時代力量前黨工販／運毒、沒有做好功課就在網路上大放厥詞、常常沒搞清楚實務困境就攻擊第一線基層教育或助人工作者等等，並且認為他背棄了2014年時的進步價值（聲援機車路權、反金權政治等口號）。

不過我看到的親本土派網路輿論，跟我身邊的社會現象嚴重斷裂，都在指責支持罷王的第三勢力、進步價值擁護者為國民黨政治版圖擴張推波助瀾，認為他們跟韓粉是同一個等級的人們，還揚言要透過反動政治（公投支持反性平議程、破壞環境政策等等）來制裁他們，我個人真心認為這些人才跟韓粉比較像。

即使我的國族認同是台灣跟某個西方民主國家（個人隱私不透露），並且堅定地反中共政府與支持台灣主權及民主價值，我也知道罷王勢力裏面包含了韓粉報復性罷免，甚至據說還有反性平保守陣營的力量，但王浩宇會被低空飛過罷免成功，千萬不要低估這些第三勢力、進步價值支持者動員團結的力量。在這些人之中，很多在2014年甚或2018年是用選票支持過王浩宇的（其實很多人在2018年就已經對他感到失望了），他們是罷王成功的重要關鍵之一。

Photo Credit: 中央社

我認為大家必須仔細思考，這些人之中不乏高知識分子，擁有政治、公共政策相關的學位，也有不少專業社工、諮商師跟教育工作者，跟韓粉普遍的狀況天差地遠，且很多在政府部門工作過，他們不會比王浩宇及其支持者不懂政治／行政實務或政策評估。

所以也正因為如此，他們不可能單憑一個本土派、對抗親中勢力的政治立場，就忽略其它王浩宇失職的部分，支持王浩宇繼續留任桃園市議員，這種二元對立的簡化思維是相當欠缺思考的觀點。

而且，這一群人大多是反對罷免黃捷的，他們對黃捷的貢獻給予高度的肯定，單憑都涉及罷韓後的報復性罷免，就以為罷王跟罷捷是類似事情的人，想必沒有認真比較過兩者政治路線之間的差異有多大。

這件事情只要認真檢視兩者的網路言論、議會質詢跟發言紀錄，就完全無法認為是同一件事情。在罷韓成功之前，黃捷是很認真質詢韓國瑜市府的，就連換成陳其邁執政後，她也沒有因為同為本土派、進步價值的一方，就對陳其邁政府有任何放水的地方，光是這點就跟與鄭文燦政府好來好去的王浩宇天差地遠。

她在兒童權利、教育政策與社工權利相當地努力，而且每一次發言之前，無論是議會還是網路上，她都有盡可能地去做足功課（雖然她跟王婉諭的有些觀點我並不全然同意），而不是在大眾面前發表煽動性言論。

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比如說，我就不覺得許多民進黨政治人物、名嘴與支持者在社群媒體上，發文或製作meme嘲笑反年改、韓粉跟劉樂妍等人是正確的作法，即使這很容易凝聚年輕人認同，但也會加深對立、減少互相理解的可能。

特別是反年改的事情，我跟我的恩師討論過，我們會認為，無論李來希跟八百壯士的言行舉止多麼不合理，年改也有大法官的背書支持；民進黨政府仍需要理解年改政策對他們來說，是國家背叛承諾的情感傷害，出面感謝軍公教為國家鞠躬盡瘁，並邀請他們一起共體時艱，而不是把他們都形塑成貪婪、懶散的廢人。

我們也必須看到，韓粉們長期在升學主義、菁英主義下的失落，這也是為何他們會如此將韓國瑜視作政治改革的救星，並且想方設法將來盡可能照顧到他們的心聲，而不是讓他們繼續感到被國家政治所排除。

如果要說王浩宇成也進步價值，敗也進步價值，同樣地，王浩宇也是成也社群媒體，敗也社群媒體。如果去檢視王浩宇在社群媒體上的發言，會發現底下留言支持者中，幾乎沒有高知識分子、專業人士的存在，很多是血氣方剛的草根年輕人（說年輕人實在有點怪，因為他們多半比我年長）。這點跟黃捷、蔡英文粉專下方留言生態是非常不同的，王浩宇似乎沒認真考慮那些發言會引發一些非保守派人士的反感。

雖然我並不主張政治菁英、專家學者治國，但我也不認同透過煽動情緒獲取支持的民粹政治。一個我所認同的、健全的民主政治，是不斷透過日常宣導與教育，審議式民主、參與式預算的政治型態。

最後，我認為王浩宇被罷免成功，是給民進黨、蔡英文政府的一個警惕，如果不想重演2018年底地方大選慘敗的經歷，那麼在2022年地方大選之前，必須好好地檢討目前的政治路線。

2016年的菁英專家姿態固然不可行，但我也不認為，2018年至今的小編治國、政治綜藝化的路線就是正確的，即使獲得年輕人的高度認同，並且現今本土派政治版圖已經相當穩固，民粹政治所引發的反撲，特別是來自第三勢力與進步價值支持者的反對聲音，這件事情是需要被深思的。

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航