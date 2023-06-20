立院今審查大法官被提名人，聚焦死刑存廢，尤伯祥：贊成在民意基礎上逐步廢死

立法院全院委員會今（20）日進行大法官被提名人審查，上午審查大法官被提名人蔡彩貞和朱富美、下午審查大法官被提名人陳忠五與尤伯祥；多位立委聚焦死刑存廢議題並要求被提名人表態，並質疑台灣現在有數十位死刑犯都沒執行就是因為卡在大法官的憲法法庭、主流民意並不贊成廢死等；早上蔡彩貞表示，「所有案件都應該妥速進行」；下午尤伯祥面對立委詢問則表示，「贊成在民意基礎上逐步廢死」。

現任大法官15人，其中2015年10月1日就任的4位大法官黃虹霞、吳陳鐶、蔡明誠、林俊益均於今年9月30日任期屆滿。為使大法官任期順利銜接，並發揮憲政機關功能，蔡英文總統依據《憲法》增修條文第5條規定，提名最高法院審判長蔡彩貞、監察院秘書長朱富美、台大法律系教授陳忠五及律師尤伯祥為大法官。

多個立委提出死刑存廢議題

今天在審查過程中，多位立委都關心死刑議題，國民黨游毓蘭提到，馬國女大生在台遭性侵殺害，兇嫌卻未判死，游毓蘭質詢，奪去數條人命、縱火或隨機殺人是否能判死？蔡彩貞則回應：「沒有看到卷證，不知道事實。」游毓蘭當場批評，她不能接受不斷閃躲。

游毓蘭也說，在法官眼裡永遠只有被告人權，被害人無法發聲，顯然是沒聽到被害人的媽媽哭聲，她也不知道蔡彩貞身為母親，作為被提名人卻說「沒有看到卷證」，她無法接受。

另外包括賴士葆和游毓蘭都提到，根據民調有八成以上的民眾反對廢死，然而蔡英文總統目前等於走向「實質廢死」；所有的死刑案件都卡在憲法法庭還沒執行，現在有民眾醞釀公投「死刑定讞，半年內執行」，要求大法官被提名人回答，死刑存廢的議題，可否由人民公投決定？蔡彩貞則沒有正面回答，僅說還是要看公投相關規範。

賴士葆則指出，現在大法官「內閣化」，全台有38位死刑犯還未執行死刑，死刑案件拖延不處理，就是因為大法官「故意拖」，台灣法律既然有死刑，卻不執行真的丟臉。

蔡彩貞回應，她認為死刑存廢牽涉法令制度，符合人民及社會對為安需求，死刑存廢需要綜合評量；賴士葆要求表態，若未來擔任大法官會不會加速審查，蔡彩貞說，「所有案件都應該妥速進行」。朱富美則表示，不管我國或全世界，死刑屬於憲法法庭審理案件，被提名人在審查程序時，她不能發表意見。

國民黨立委王鴻薇質詢指出，社會上有些團體堅決要廢死，看到很多政治人物、法官，甚至大法官對此都採取迴避態度，會否擔心得罪廢死聯盟，不敢說反對廢死？對此，朱富美強調：「不存在這個問題。」蔡彩貞也說：「我不會怕得罪。」

時代力量立委邱顯智則質疑，蔡彩貞對於死刑的看法提到「要符合社會需求」，但大法官擔任憲法守護者、人權捍衛者，很多時候是在對抗多數，今天要選的不是謹守分際、符合想像中的「社會需求」的大法官。

對此，蔡彩貞表示，符合社會需求只是考慮的因素之一；例如國家社會維安需求有無需要廢除死刑，另外，人民對於廢死後所帶來的感覺，是否符合一般人心目中，能夠真正實質維護社會處在一個安全的狀況下；而被告人權也絕對要考慮。不過，邱顯智則質疑蔡彩貞說法空泛，與其自傳所述似有出入。

國民黨立法委員林德福，下午在全院委員會中，審查大法官被提名人陳忠五與尤伯祥兩人，也詢問兩人對於廢除死刑的看法。

尤伯祥明確回答，按照已簽署並且國內法化的《兩公約》精神，他贊成在民意的基礎上廢除死刑，尤其在公民與政治權利國際公約的第6號、第36號意見書中，明確表示希望締約國朝向逐步廢除死刑的道路前進；林德福追問，台灣現在民意大多數反對廢死，尤伯祥還支持廢死，尤伯祥重申立場，林德福表示，尤伯祥是昧著良心支持廢死，但尤伯祥並未因此改口。

民團肯任尤伯祥，藍營學者反對

昨天民間團體司法改革基金會召開記者會，表示日前司法界邀請審、檢、辯、學共8位專業人士組成「司法院大法官被提名人評鑑委員會」，昨天發布評鑑結，認為尤伯祥應適任、朱富美及陳忠五無不適任、蔡彩貞不適任大法官。聯盟並表示，本次立院審查極其草率，背棄人民託付；另外4名大法官被提名人聯合拒答問卷，留下最壞示範。

聯盟指出，從總統公布被提名人名單，到立法院投票行使同意權期間僅有22天；而且公聽會、審查會和投票等程序沒有間隔，可謂2003年修憲以來，最草率的大法官被提名人審查。

聯盟評鑑結果指出，尤伯祥富有憲法熱忱，應適任大法官職務；朱富美過去並無負面新聞，品德操守應經多次檢視，並無疑義；陳忠五整體性格認真踏實，學識及專業能力均優，無不適任。

不過，民團評鑑認為，蔡彩貞不適任擔任大法官。聯盟分析蔡彩貞的學識品德與司法性格，認為她在公職上未能一視同仁、平等尊重，與外界溝通能力欠佳，難以期待她會關懷社會弱勢、傾聽多元意見。

此外綜合其他指標，認為蔡彩貞曾擔任司法要職，未能積極促進相關法制與司法實務朝向符合人權公約的方向努力，並且對於「改革最高法院」此種能確保人民權益的活動持反對態度，而只會捍衛過去最高法院僵化的審判作為。在學識及專業能力方面，缺乏對社會多元面向的關懷與論述能力，不具備大法官所應有的格局、視野與廣博學識能力，不適任大法官一職。

不過多位藍營的立委昨日在公聽會上表示，被提名的律師尤伯祥長期擔任民進黨政府打手，才被提名大法官，明顯是政治酬庸，並指尤伯祥在擔任律師時也有諸多爭議。另外一名被提名人陳忠五則是當年台大校長遴選時，「卡管中閔」的要角，這份名單就是替蔡英文賣命的酬庸名單。