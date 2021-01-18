彩色口罩恐含致癌染劑？食藥署抽查結果「全數合格」，消基會驗出3件含鉛成分

進入秋冬，台灣為了防範「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，簡稱武漢肺炎），規定出入公共場所、搭乘大眾運輸時必須戴口罩，而為配合國人愛美需求，許多廠商也推出不同顏色、圖案的口罩任君挑選。不過消費者保護基金會（消基會）抽查市售20件口罩，發現3件彩色口罩含重金屬鉛成分、染料部分則有1件透過甲醛測試溶出，另外有3成的抽查口罩對PM2.5懸浮微粒防護力低於80%，想靠口罩隔絕自然環境污染力，恐怕還要慎選。

消基會針對雙北大賣場、連鎖藥妝店及電商平台販售20件口罩，進行價格、重金屬、塑化劑及染料溶出、PM2.5過濾效率等測試，今（18）日公布抽查檢測結果，發現有3件彩色口罩外層部位含重金屬鉛成分（6〜11 mg/kg），分別為：

「南六醫用口罩（未滅菌）- 全黑款」

「美德醫用口罩（未滅菌）-嘿嘿黑」

「丰荷一般醫用口罩（未滅菌）-兒童紅線聖誕紅」

Photo Credit: 消基會 提供

消基會表示，「鉛」對身體多種器官造成傷害，尤其對發育中的兒童，其中影響最大的是中樞神經的發育。但因目前政府對於口罩的重金屬缺乏規範，無法證明檢出是不合規定，希望政府儘快訂出規範。

若參考CNS 15290 「紡織品安全規範（一般要求）」中，規範12歲以下兒童用紡織品表面圖層之含鉛量不得超過90mg/kg，這3件口罩是符合該標準，但消基會也指出，口罩與口部接觸的機會大，標準應該應視年齡分級給予不同的防護標準，若再參照國際環保紡織協會與皮膚接觸產品中鉛的規範（為1mg/kg），本次測得的3件樣品顯然是超過了相關標準。

另外針對染料溶出項目，這次檢驗的口罩有1件被透過甲醛測試溶出染料，為正洸醫療口罩花紋版。不過以消費者最常可能碰到的溶劑（水）測試結果，此20件口罩均未溶出染料。消基會表示，若民眾擔心彩色口罩是否含有害色料，建議消費者購買後，可做一個簡單測試，就是將口罩浸泡在水中觀察是否有色料溶出，或也可使用酒精浸泡觀察，若有溶出色料就有可能不安全，建議民眾先不要使用。

3成口罩未能有效隔離空氣中污染微粒

口罩除了防病毒、細菌外，不少人戴口罩是為了過濾空氣中的懸浮微粒PM2.5，不過在消基會抽查的20件樣品中，有6件、超過3成的口罩防護效率低於80%，分別為：

恒大優衛醫用口罩（未滅菌）

檸檬黃永猷醫療用口罩（未滅菌）

橘色順易利醫用口罩（未滅菌）

橘色善存醫用口罩（未滅菌）

緋櫻粉愛貝恩醫用口罩（未滅菌）

紅色款鑽石黑武士 KNH-康乃馨立體醫療口罩（未滅菌）

Photo Credit: 消基會 提供

而在檢測彩色口罩的「禁用之偶氮色料」及「游離甲醛」2項目，抽查口罩則全符合國家標準規定。

消基會表示，消費者對染料安全有疑慮，建議優先選購白、藍、綠等內層為無色的產品，新購入的口罩若以塑膠袋密封，可以先拿出幾片，在空氣中擺放一陣子，使揮發性有機物（VOC）得以揮發。

彩色口罩恐致癌？食藥署抽驗112件結果出爐

另外，食藥署也剛好於今日公布與經濟部標準檢驗局（標準局）檢測口罩結果，針對外界關切有色口罩恐含致癌染劑，抽查市售112件口罩（30件有色醫用口罩、82件有色非醫用口罩），結果在「禁用之偶氮色料」及「游離甲醛」2項目上，這些抽查樣品全數符合國家標準規定。

食藥署指出，該檢測依照國家標準CNS 15290「紡織品安全規範（一般要求）」檢測「游離甲醛」及「禁用之偶氮色料」，並以游離甲醛是否與皮膚直接接觸紡織品限量為75mg/kg以下、禁用之偶氮色料含量不得超過30mg/kg為檢測標準。

不過，在食藥署公布檢測結果全數符合規定後，消基會才發布報告稱有驗出彩色口罩外部含鉛，消基會是在打臉食藥署嗎？

細看消基會檢測報告，其實在游離甲醛、及特定偶氮染料這2項致癌染劑，消基會測試的20件樣品也全部未檢出，是檢測項目的不同所致。

食藥署也提醒消費者，購買醫用口罩前務必確認以下資訊：

醫療器材許可證字號：二等級外科口罩為衛部（署）醫器製（輸、陸輸）字第○○○○○○號；一等級一般醫用口罩為衛部（署）醫器製（輸、陸輸）壹字第○○○○○○號。 品名。 藥商名稱及地址。 製造廠名稱及地址。 批號。 製造日期、有效期間。

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：楊士範