《如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》：「櫻桃魔法」的核心，在於自信與自卑之間的拉扯

文：癮君子--movie addict

（內文有雷，可先收藏文章觀影後閱讀）

承襲榮格（C.G.Jung）思想的心理學家，Carol Pearson曾述人的一生會經歷六種角色原型，其中一個就為魔法師（Magician），特徵則是害怕被人視為膚淺，所要面對的課題則是要認識並接納差異，才能跳脫既有的視框，融合更為全面的視角去整合。

然而，更多的可能，同時也代表更多的危險，魔法師的心魔正是執著於力量，結果遺忘陰陽依賴的互相本質。就此來看，魔法師這個原型，正好點明了「櫻桃魔法」（《如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》在日本被簡稱為櫻桃魔法）的核心，人們於力量與自卑之間的拉扯。

激走的自卑，交疊困囚了自信

如果說自信是照亮內心的太陽，自卑就是那朵帶來陰影的烏雲。

安達不善表達，對於自我充滿著疑惑，腦中徘徊的思緒更總是被失敗給佔據，不掩藏的自我挫敗讓人心疼。然而，被人喜愛這件事，就像烙印在人心中的宿命。為此，在看似坦然擁抱自卑的豁達中，還是埋藏了點奢望，希望有人喜歡自己，藉此，才能透過這面鏡子對自己多一點喜歡。櫻桃魔法的誕生，就像仙杜瑞拉的午夜馬車，讓安達的樸素有了不一樣的妝點，但這條救生繩，拉起了他，也綑綁了他。

童話故事中的魔法總是有著時效，櫻桃魔法也不例外，但魔法之所以失效，如同動畫《龍與魔女》中的妮哈所說，不是因為時間到了，也不是因為違反了承諾，而是因為魔法本來就不是自己的力量。為此，刨開來看，安達會害怕失去魔法，根本上就不是因為害怕自己從此不懂黑澤，而是擔心自己失去力量的妝點，就會流失難得握有的魅力，變回那個樸素平凡的麻瓜，一顆不起眼的路邊石頭。

就此來看，櫻桃魔法滿足了安達的願望，找到欣賞自己的存在，卻也讓他著迷力量，學不會放手，學不會多愛自己一點。因此，櫻桃魔法看似要填補安達，實則因應自卑的心被架空，綁架了安達，讓他無法好好地聽見別人對自己的肯定，懸掛的心只能繼續流連失所，恰如村上春樹所說，沒有人喜歡孤獨，只是不喜歡失望罷了。

故此，面對愛情，或是說面對自己，安達的挑戰並沒有因為魔法而圓滿解決，甚至可以看成被魔法給困住。畢竟，自始自終，絆住安達的不是沒人愛，而是不相信自己值得被愛，安達自己也明白，甚至對留念力量的自己感到可恥與厭惡。

不過，劇組安排的分離讓他有所體悟，原來自己的心早已被填滿，即使難以相信，自己真真實實地被黑澤愛著，那跟魔法無關，只因他是他自己。即使這還不足以驅趕走自卑這隻猛獸，卻也讓他有了可以周旋的空間，進而能夠從縫隙之中抓緊幸福的紅線。

於是乎，就在櫻桃魔法即將消失時，真正的魔法發生了，躲在角落裡的自卑被愛慕的心給照明，即使不知道拿這自卑怎麼辦，但安達決定邊走邊看，冒險去闖，去受傷，即使會有誤解，也想跟黑澤在一起。為此，安達丟下櫻桃魔法的妝點，重新擁抱犯錯的自己，即使自卑，卻不再逃避，有人相信著他，而他也決定多相信自己一點，甚至好好駐守聆聽自己的心，不再盤旋於失敗的想像，嘗試去勾勒有愛的未來，踏出積極的那一步，就只為了能好好握住。

爾後，縱然跌跌撞撞，沒了魔法，安達也找到了生活的一絲希望，雖然不像煙火一般絢爛，卻也能把自己這顆不起眼的石頭給打磨到光亮。屆時，再加一點勇氣，關於自我、愛情或是生活的冒險隨時都能開始，只要有黑澤的陪伴，就不會再有遺憾。

縱然擁有午夜的馬車，還是需要願意踏前的步伐。

捧在手上珍惜，卻忘了放入自己

如果說安達是用逃避來面對自卑，那黑澤就是運用臻求完美來超越自卑，但越演越烈下，那張完美的面具，就像黏附在黑澤的臉上難以剝除，不完美卻真實的黑澤就此被埋葬。以此來講，黑澤的內心世界潔白剔透，卻總是隱隱傳來陣陣的寂寞，直到安達的出現，完美光亮的堅殼，才有了一些裂隙，不只安達會躲進殼裡，黑澤也會，兩人的差別只在於安達是躲藏自己，黑澤則是禁錮自己。

所以，黑澤不但沒有跨越自卑，甚至因應自卑構築出厚重的盔甲，把自己束縛在完美的光牢裡，而這正如心理學家榮格所說，人格的破裂。

當然，黑澤的完美主義，不只出現在工作上，如前所述，外在的殼早已硬化成牢籠，即使是在談情說愛，黑澤仍然沒有繞出完美的五指山，過度小心地去呵護安達，並將安達的幸福責任一肩扛起，這也顯現兩人的關係有多麼不健康與失衡。

然而，黑澤跟安達一樣，只是希望有人看見自己，真正地肯定自己，而非拘泥於外在的面貌或是表現，故此，黑澤跟安達都一樣渴求魔法，劇組也真的為黑澤安排了一場魔幻際遇，意即讓安達幫黑澤打氣。彼時彼刻的黑澤，因應疲憊稍稍讓面具脫落，看見脆弱的安達，非但沒有害怕或鄙棄，還輕拍著黑澤說那也很好啊！簡單且樸實的一句話，卻像直接鑽入心裡的天使，拆解掉困囚黑澤一輩子的光牢，甩開必須要完美的宿命預言，藉此，那雙總是緊繃的眼，終有一刻可以舒緩，洩洪心底溢載的淚。

魚說：「你看不見我眼中的淚，因為我在水中」 水說：「我能感覺到你的淚，因為你在我心中」—村上春樹

可惜，纏繞一生的幽魂沒有真得被此超渡，只是暫時被安達的溫柔給驅趕，隔日早晨再次睜眼，就算多了份愛戀，完美的陰影還是緊緊跟隨。黑澤的愛之所以總是充滿歉疚與小心翼翼，自始自終，那都是無法掙脫完美面具的象徵，更也呼應了黑澤隱藏於心的非理性信念，一來，他不相信真實的脆弱能夠被愛，二來，他不相信瑕疵的愛能夠為人帶來幸福。

故此，只要安達不開心，黑澤就會全部怪罪於自己的不完美，為此，當他發現安達害怕失去魔法時，想到的不是如何一起走過考驗，而是自動化聯想到自己的不夠好讓人困擾，荒謬地把愛情試煉類比成考試通關，觀看當下除了詫異之外，也倍感心疼。

我想，黑澤總是把自己放得太低，即使仰望就能看見巨大的幸福，卻因習慣性的犧牲奉獻，忘了要把自己給放放入，更忘了瑕疵的愛才有溫度與人性，安達的多多依賴一點，不用總是完美也沒關係的體諒，就是黑澤真正需要的魔法，或是說那份忘了對自己說的溫柔。

過度潔白的世界，怎麼讓你忘了黑夜中的自己。

愛情，補完彼此匱乏的共謀關係

綜合上述的角色討論，明顯可以發現，讓安達與黑澤想互相靠近的起點，一開始就不是魔法，而是黑澤的脆弱，以及安達的溫暖，意即他們都遺忘的那個自己。因此，表面上看來是極端的兩人，卻異常的雷同，同樣都被自卑給架空，任由評價宰割自己，於是，一個過度消極逃避，不斷跟人比較，另一個過度積極衝刺，不斷追求完美。

歸根究柢，前述的「不夠好信念」，就心理學上來說，即是著名的冒牌者症候群。

就較為清晰的安達來說，明顯可以發現，只要受到肯定或鼓勵時，面部的表情總是出現抽蓄不自在，甚至使用疑惑的態度來回應，下意識撇清自己的功勞。背後的原因，就是害怕讓人失望，卻忘了他人的支持，是因為看見平時的付出、努力與真誠。

就此來說，支持安達的人看見的是過程，安達自己卻只重視結果。假若真的讓安達成功，頭上那頂寫著冒牌者的帽子，真的能讓安達多一點自信，或是多愛自己一點嗎？又或是繼續撥開成功的證明，掉落於循環的自我挫敗中？

我想，答案顯然是後者，否則，安達也不用走的這麼辛苦，明明做得也不差，卻還要一直拿不夠完美來折磨自己，導致自己循環活在會被揭穿的恐懼中。

接下來，一起看看同樣被冒牌者幽魂附身的黑澤，雖然不如安達明顯，但過度努力的背後，同樣是相信自己不夠好，不進則退的信條挾持了黑澤，不前進就是罪，不往前就會墜，恰如厚重的烏雲，奪走黑澤的自我肯定，促使他活在光亮的世界裡，卻未曾感到一絲的溫煦。

就心理學來說，這依然是冒牌者症候群，只不過是掩藏在功成名就後的隱性冒牌者。以此來看，黑澤就像把自己當成超人，套上披風四處去征戰，卻忘了真正需要駐守停留拯救的，是他自己。

綜合比較後可以發現，若以圓來比喻人，一半是好，一半是壞，安達認為自己只有壞的那一半，黑澤則認為自己只能有好的那一半，以此來看，兩人確實因應自卑帶著碎裂的人格來過活。於是乎，分別住在永晝永夜的兩人，各自沿著邊界眺望著對方，從此來解兩人的愛，就會看見鮮明的同一主題，兩人皆是隱隱渴望著「能被拯救」。為此，我們必須進一步引入心理防衛機轉的概念，才能明白兩人的愛戀，某種程度，為何也是一種補完彼此匱乏的共盟關係。

投射：將自身所否定或壓抑的感受、動機、期盼或渴望給投放到別人身上。

具體來說，活在影之國度的安達（自體），投射自己做不到的完美於黑澤（客體），活在光之國度的黑澤（自體），則投射自己無法擁抱的脆弱於安達（客體）。爾後，透過投射性認同，被投射者（客體）承載投射者（自體）的期待，並進一步揉合了客體的獨特經驗與感受。接著，安達與黑澤（自體）再內化那些分離出去到對方（客體）的期待，將不被承認或允許的情感思維以低威脅的方式給拼湊回來，比如安達焦慮承認的優秀，或是黑澤不敢揭露的脆弱。

這也才能透過人際互動中的潛意識交流，繞開自動化的負向內言，以動搖原本全好全壞的世界。安達因而可以從別人的身上找到自己的光，合一成為有時壞也有時好的完整之人，而非總是糟糕的失敗者。

至於黑澤，很可惜的，他的面具比想像中還要厚重，自動化成內在言靈的自我詛咒，緊緊抓著他不放手，即使終於走到門口，他仍然無法向外踏前。故此，居酒屋那幕，就算安達請他放鬆，多依賴一點，黑澤還是膽怯地縮回原本的完美外表，使用玩笑的方式來逃避。

由此可知，即使劇情停在破鏡重圓的美好，關於黑澤的自我認同卻還有很長的一段路要走，這或許是續篇可以期待的部分。否則，這段看似浪漫，實則利用彼此來補完自己的共謀關係，耗盡愛情紅利之後，將會遭遇慘不忍睹的分離、爭執、厭惡與無力，終究只能遺憾地再次畫上關係的句點。

最後，我們再來放入一點榮格心理學。榮格這位隱喻心理學家，對於愛情也有其獨特的見解，正好相符前述的討論，甚至可以提供更為清晰的輪廓。人格的探討上，榮格跳出純粹的好與壞，並以陰與陽來替代，就此來對照，安達與黑澤就沒有鮮明的優與劣，而是各有意義的特質與不容易。

再來，兩人的相愛，更可以視為個體化歷程的象徵，總是只表現陽剛的黑澤，下意識地朝著含有陰柔的安達來靠攏，其迷上的就是那股相對的陰柔力量，藉此拾起被「壓抑」給鄙棄的自我，達到人格的補完整合，進而從撕裂自我，漸進走向合一自我，換位到安達，亦是如此。

不過，如前所述，黑澤的路還很長，這部份就讓我們一起期待。

綜上整理，相愛不只充滿浪漫，更也含帶著匱乏，但若說愛只是貪戀私益，那也有失公允。畢竟，不只是安達與黑澤，每一對世間的戀人，都會經歷同樣的考驗，再說，倘若真的因補完有所成長，相愛也能從自利的冰點，走向互利的燃點，關係的未來，更能從凍結的日落，轉變成溫暖的日出。為此，就算是因為匱乏出發也沒關係，重點在於，我們怎麼透過戀愛關係，處理那些被埋藏的不堪自我，藉此發展出健康的人格以及互動關係。

愛情的吸引力，在於它總是引導著我們找到自己。

結語

如果說《盜夢偵探》是透過夢來鋪陳人格的補完，《如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》就是透過戀來闡述人的整合。就此來說，我們可以理解，即使本部劇集沒有放入太多同志群體的艱難，仍然蘊含著豐沛的人際哲理，甚至能夠發散到不同的性別光譜，不只為觀影者帶來心動的姨母之笑，也在陶醉的半夢半醒之間，發現自己的缺角。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航