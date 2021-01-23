《日本刀》：這群「靖國」刀匠，或許可說是最後一個傳統製刀流派

文：吉原義人（Yoshindo Yoshihara）、里昂・卡普（Leon Kapp）、啓子・卡普（Hiroko Kapp）

【現代刀】

明治時代（公元1868-1912年）

一般來說，從明治維新（公元1868年）至今所製造的刀，都屬於「現代刀」（gendaito）。

公元1876年，明治天皇的新政府頒布「廢刀令」（hairtorei），禁止人民在公開場合佩刀。這項法令使刀匠難以謀生，最後只有少數的刀匠能夠繼續從事這項工作。此後，傳統日本刀絕大部分的價值僅僅在於身為藝術品，而不再是實戰武器。

明治維新期間，新政府開始推行日本陸軍與海軍的現代化，傳統日本刀不再是現代戰爭的實用武器。雖然軍官還是會佩 刀，但是日本人一直設法讓刀適應現代的戰爭環境。公元1886年，日本引進了軍刀（gunto），這種軍刀的刀裝與歐洲軍隊使用的刀非常類似，但有長刀柄與D形的護手，不過刀身則是以傳統方式鍛造的日本刀，通常比較短，長度大約是60-65公分。公元1899年，日本開始大量生產刀，供應軍隊使用。然而為了控制成本與時間，這些刀所用的鋼材是由現代煉鋼廠冶煉，並以現代機器鍛造。刃文是用油來焠火，而不是水。這些刀也叫做「村田刀」（Murata-to），是為了紀念建立現代日本軍隊的功臣之一。

公元1906年，為了支持傳統日本刀匠，明治天皇任命月山貞一（Gassan Sadakazu）和宮本包則（Miyamoto Kanenori）為「帝室技藝員」（Teishitsu Gigei-in），即皇家御用工匠。政府還推行了另一項措施，就是提名並表彰重要日本刀為國家寶物，以維持大眾對日本刀的興趣與認識。這項措施從1897年開始實施，本來只打算表彰神社或寺廟收藏的日本刀，但1929年擴大了推行範圍，不論擁有者是誰，只要是重要的日本刀就會獲得表彰。

現代（公元1912年迄今）

到了1920年代初期，刀匠已經不可能靠作刀維生，只有一小部份的刀匠還在持續從事這項技藝。然而，由於技術與知識 尚未佚失，而此時還在製刀的少數刀匠仍師承傳統刀匠，因此在這個階段還是有辦法打造出完全傳統的日本刀。

明治時代中葉日本大幅擴軍，日本人覺得軍官還是應該要佩用完全以傳統方式打造的手工刀，為日本刀創造了需求。為了復興製刀工藝，日本成立了好幾個組織，包括「日本刀傳習所」（Nihonto Denshujo）與「日本刀鍛鍊會」（Nihonto Tanren Kai）等。這些組織成立的目標是訓練新的刀匠，擴大傳統日本刀的人才庫，另一個目標則是提供大量的傳統刀，以因應日本陸軍與海軍的需求。此時關市的刀匠非常積極投入日本刀的生產。

Photo Credit: 大石國際文化出版 日本刀鍛鍊會的成員、支持者與管理階層合影，1933年創會首日攝於靖國神社。

靖國神社的日本刀鍛鍊會

公元1933年，一群刀匠在東京的靖國神社組成一個日本刀的鍛造協會，稱為 「日本刀鍛鍊會」。他們的目的是使用傳統材料、以百分之百的傳統方法打造出日本刀，絕不用電動工具之類的現代工具。

協會要求會員以鐮倉時代（公元1185- 1333年）長光（Nagamitsu）打造的刀劍為範本。這些刀的規格訂得非常詳盡，使得日本刀鍛鍊會發展出非常明確的風格，從外形和細節都能辨識。這群「靖國」（Yasukuni）刀匠或許可說是最後一個傳統製刀流派，他們發展出自己獨有的風格，以及高水準的工藝品質。根據記錄，在1933-1945年間，這些刀匠造出了8100把刀，訓練出大約30位刀匠與相關工匠。

日本刀鍛鍊會訓練出來的合格刀匠，都冠以靖國的「靖」字開頭的名號，包括「靖篤」（Yasutoku）、「靖典」（Yasunori）與 「靖興」（Yasuoki）等。

日本刀傳習所

另一個保存日本刀的重要組織「日本刀傳習所」成立於1933年。這個 組織也位在東京，創辦人是栗原彥三郎（Hikosaburo Kurihara）。日本國會（ 眾議院）要求身為議員的栗原採取行動保存日本刀，於是他在東京自宅組織了「日本刀傳習所」，顯然也出資提供經費；任何想學習鍛造日本刀的人都歡迎加入，希望可以利用這個組織訓練出大約一千名刀匠

。努力為此奔走的栗原，成了保存日本刀技藝運動的關鍵人物。他在傳習所訓練了約150名刀匠，之後並開設同樣以訓練刀匠為目的的姐妹組織「日本刀學院」（Nihonto Gakuin）。戰後大部分獲得「人間國寶」稱號的刀匠，都是在傳習所受訓，或是師事某位在傳習所學藝的人，充分顯示栗原成立的這些組織的重要地位。

傳習所剛開設時並沒有學員，栗原就在報紙上打廣告招攬新生。第一位回應廣告進入傳習所學習的人，就是吉原國家（Yoshindo Kuniie），他是吉原義人與吉原莊二（Yoshihara Shoji）的祖父。國家不但是第一位學員，後來還成為日本刀學院創立時的負責人。

學員居住在傳習所，也在傳習所製刀。等到學員通過認可，取得刀匠資格，傳習所就會賜予包含了栗原名字中的某個字的名號。傳習所的學員大多以「昭」（aki）開頭的名字落款，如「昭廣」（Akihiro）、「昭友」（Akitomo）、「昭房」（Akifusa）等。

傳習所創立不久，就計畫要在東京推出新刀展，但卻找不到足夠的新刀展出。這時（1934年）日本活躍的傳統刀匠不到50位，但到了公元1942年，刀匠人數已有所成長。在每年刊行的日本最受歡迎現役刀匠名錄中，月山貞光（Sadamitsu Gassan）在公元1942年名列西日本最受歡迎刀匠，而東日本最有影響力的刀匠則是吉原國家。

Photo Credit: 大石國際文化出版 圖為1930年代初，日本刀傳習所創立者栗原彥三郎與刀匠合影。後排刀匠中有義人與莊二的父親將傳（Masahiro）、祖父國家以及國家的兄弟國信（Kuniburo）。

關市

關市一直是日本刀生產的中心，持續 了約700年之久，屬於五箇傳中的美濃傳分支。有人說江戶時代（公元1603-1867年）日本生產的刀絕大多數出自關市。關市並不大，但是到了明治時代末期，據估計三萬居民中大約有一半是從事與製刀相關的產業。關市有一個名為「關市鍛鍊所」（Seki Tanren Jo）的機構，創立於1907年，由刀匠與其他想要促進與保護傳統製刀技藝的人士組成，這個組織的刀匠獲得岐阜縣政府與其他來源的經費支持。公元 1933年，與「傳習所」及東京靖國神社的「日本刀鍛鍊會」成立的目的類似，關市也設立了「日本刀劍鍛鍊所」（Nihon Token Tanren Jo）來訓練新的刀匠。

昭和刀

日本軍隊對日本刀的大量需求造成的主要結果之一，就是昭和刀（Showa-to）的生產。很多在昭和時代（公元1926-1989年）鍛造的日本刀都叫做昭和刀，尤其是從公元1930年代初期開始。這些刀看起來像傳統日本刀，但卻是以現代煉鋼廠的鋼材鍛造而成，並非使用傳統熔煉的玉鋼。雖然昭和刀有傳統日本刀的外形，可能也有刃文或加硬的刀刃，但任何熟悉日本刀的人都知道，這些刀沒有日本刀特有的刀面與表面紋路（地肌）。此外，就算有刃文，品質也和以玉鋼鍛造的傳統日本刀不同。

用現代鋼打造日本刀比用新的玉鋼便宜許多（就人工和材料而言），這些鋼材是取自磨損的鐵軌或廢棄建築物的結構鋼材。由於士兵必須自己出錢買刀，比起以傳統方式鍛造的昂貴現代刀，許多人需要更便宜的替代品。大量出產的戰時昭和刀往往品質精良，不是對日本刀涉獵夠深的人，通常無法分辨大量生產的昭和刀與傳統鍛造日本刀的差異。

然而，這些刀的價差非常大。一把來自靖國日本刀鍛鍊會的高品質日本刀，售價可媲美江戶時代早期某些最優秀刀匠的作品（當時價格約日幣100-125圓）。另一方面，最精良的昭和刀售價大約是日幣60圓，品質較差的昭和刀售價還更低，只要25圓左右。為了讓買家更容易辨認昭和刀，1937年政府決定所有非玉鋼鍛造的刀都必須在刀莖加上圖章，以標明非傳統鍛造的刀。政府也要求昭和刀在公元1940年前，必須完成刀莖上加刻圖章的動作。

關市的日本刀產量是戰時昭和刀生產規模的最佳範例。在1930年代末到1940年代中期，關市每個月約運出1萬8千把刀 給日本陸軍與海軍，其中大約1萬7千把是大量生產的昭和刀，其餘的是以玉鋼鍛造的傳統日本刀。

由於昭和刀屬於大量生產，因此在一般人的認知中，日本在戰時製造的刀劍，品質比不上古時候鍛造的古刀。事實上，戰時以玉鋼鍛造的日本刀做工精湛，在品質上和明治維新前的古刀平齊。

Photo Credit: 大石國際文化出版 本圖列出許多二次大戰時期日本刀上出現的圖章。根據法規，只要不是採用傳統玉鋼，任何以廢鐵或其它鋼材打造的刀，在刀莖上都必須加上某種圖章。這裡列出的圖章常出現在1945年以前為日本軍方人士鍛造的刀 上。本圖由理查・富勒（Richard Fuller）彙編。

二次大戰後的日本刀

公元1945年二次大戰結束後，日本禁止製造任何武器。此外，接管的國外軍隊開始沒收包括日本刀在內的所有武器。沒收傳統日本刀的行動持續了將近一年，直到美國當局認定傳統刀劍不是現代武器，而是具有文化與藝術價值的物品為 止。然而在這段期間，占領軍當局在日本軍械庫收存了相當大量的日本刀，任何軍人都能帶一把刀回家當作紀念品，很多軍 人也的確帶了日本刀回到美國與歐洲。因此在1950年代，美國的日本刀數量可能比日本本地來得多。

因為全面禁止製造武器，從1945到1951年沒有任何一把日本刀生產。「日本刀傳習所」的創立人栗原彥三郎開始組織 一項計畫，打算鍛造300把新刀，紀念二戰結束及聯合國的成立，而這些刀會獻給世界各國領袖。1952年，日本政府准許彥三郎開始這項計畫，他在一個月內走遍全日本與刀匠會面，請求他們參與。計畫於焉展開，也完成了幾把新刀，但1954年栗原就病逝了。

雖然計畫因栗田逝世而告終，但卻重新促使刀匠以完全傳統的方式鍛造日本刀，因此這項計畫具有非凡的意義。許多刀匠在當時又開始製刀，包括吉原義人的祖父吉原國家等，他們表示若非栗田彥三郎籌備了這項計畫，自己根本不可能再回去製刀。吉原義人就在那時候開始與祖父一起製刀，協助他為栗原的計畫打造一把新刀。

自此以後，儘管牽涉其中的政治經濟局勢與以往大為不同，但日本又開始恢復了製刀活動。儘管如此，日本之所以到了1952年還做得出日本刀，正是因為所有傳統技術、連同煉製玉鋼的知識和技巧，都從封建時代完好無缺地保存了下來。

書籍介紹

本文摘錄自《日本刀：全面剖析日本刀的鍛造與鑑賞藝術》，大石國際文化出版

作者：吉原義人（ Yoshindo Yoshihara）、里昂・卡普（Leon Kapp）、啓子・卡普（Hiroko Kapp）

譯者：邱思潔、周沛郁

日本「無鑑查」刀匠排名第一的吉原義人，全面公開日本刀鍛造技藝的驚世之作，日本傳統製刀的不傳之祕首度公諸於世。

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日本製刀大師吉原義人在本書中詳盡而全面地公開日本刀的鍛造、潤飾與鑑賞之道，將畢生所學傾囊相授。

日本刀不僅在世界刀劍史上獨具一格，也是一種深具藝術境界的工藝品，可從科學、技藝、精神、哲理與靈魂等層面加以鑑賞。日本刀在武器上的功能性，在冶煉技術上的科學性，乃至於刀刃本身的造型和鋼材上的結晶，以及追求極致完美的精神，共同構成日本刀卓爾不群的美感。本書的出版目的，就在於透過對日本刀的通盤介紹，建構出完整的日本刀背景知識，同時搭配由吉原義人和其他匠師親自演繹的步驟照片，說明現代日本刀的製作流程與修飾工法，好讓讀者在接觸、欣賞日本刀時，有一套嚴謹的鑑賞標準。

現代日本刀匠仍完全遵循古法，進行玉鋼的打造、刀條的鍛冶，創造出獨一無二的刃文，並在精細的分工之下，結合雕師、研師和鞘師的心血結晶，才得以組裝成一把稀世藝品。翻開本書，日本刀的祕密將一覽無遺地呈現在讀者眼前。

Photo Credit： 大石國際文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：王祖鵬