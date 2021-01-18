《拆彈專家2》：和平抗爭沒有用就玉石俱焚

電影《拆彈專家2》在多個地區叫好也叫座，讓很多影迷喜說「港產片」的感覺終於回來了，但對許多香港人來說，因為資金與女主角的考慮，這是部「合拍片」，不是正宗的「港產片」。

《拆彈專家2》跟第1部《拆彈專家》的劇情無關，故事是獨立的。這電影幾乎是劉德華（飾潘乘風）的個人表演，當中不乏精彩的爆炸與動作場面，戲裡潘乘風的動作場面更偶爾有《叛諜追擊》（The Bourne Identity，台譯「神鬼認證」）Jason Bourne（Matt Damon飾）的感覺。

電影：《拆彈專家2》劇照

劉德華曾在關於義肢的製作特輯裡提及，使用義肢的朋友，平日跟健全人士沒明顯分別，只有在下樓梯時才會比較明顯。有注意電影細節的話，會發現劉德華在一些涉及左腳移動的場景也演得很細緻。

可惜的是，由於戲份大多集中在劉德華身上，以為會有他跟劉青雲（飾董卓文）與謝君豪（飾馬世軍）飆戲的話，可能就會失望了。至於劇情發展，戲裡不乏驚喜的反轉劇情，建議看電影前連預告片也不要看。

電影中有政治隱喻？

在看過關於制度殘害公義的電影《等候等候董建華發落》後，筆者才開意留意邱導的作品。他一向對社會不公毫不諱言，也曾表示自己的長處是拍電影，認為可以靠電影把理念宣揚出去，比直接發聲更有效[1]；另他曾在宣傳諷刺小圈子選舉的電影《選老頂》（台：堂口風雲錄）期間，表示他相信觀念非「黃藍絲」二元對立，要能留下來，才能繼續做他要做的事[2]。

台灣著名影評人膝關節在其臉書有關《拆彈專家2》的貼文留言區引述《上報》一篇文章，指劉德華沒有連署支持《國安法》，並留言「有一位大天王，檯面下真正做的事情才是他的立場」[3]。

電影：《拆彈專家2》劇照

智利小說家 Roberto Bolaño 在其名著《2666》中有一句名言：「People see what they want to see and what people want to see never has anything to do with the truth」（人只看到他們想看的，而他們想看的，卻跟事實無關）。人們對事實的解讀，有時比事實更重要，而事實到底為何，有時對一般人來說卻無從稽考，而大家都會根據自己的信念與想法，去解讀所謂的事實。

劉德華是「填海華」還是「大天王」？每個人會有不同的解讀，並非本文重點。在看完《拆彈專家2》後，筆者懷疑電影是否有弦外之音——電影透過潘乘風的角色可能在表達甚麼？



（以下內容含有劇透）

I. 制度暴力（Structural Violence）

拆彈專家潘乘風原是位樂天敬業的人，是位為保護市民，不惜把保護衣脫下給對方，好讓對方安心的人。

可惜他在一次執勤時意外截肢，及後憑其意志與努力練就強健體能，一心重回前線繼續服務，惟警隊高層擔心萬一日後任務有任何閃失的話，他們將因任命殘障人士而被問責，所以根本不肯安排乘風進行體能測試，直接拒絕讓他回到前線。

乘風感到委屈，希望卓文可以幫忙一起上書爭取。即使卓文認同乘風的能力，但他愛莫能助，明言制度不會因他一人而改變。

電影：《拆彈專家2》劇照

II. 和平抗爭（Nonviolent Resistance）

乘風沒有放棄，在警隊授勳典禮上，突然拿出寫有「警隊忘恩負義用完即棄」的字條向媒體展示，結果他被拉下台，衝突間義肢還掉了出來，這幕讓人感到格外唏噓。

偏偏媒體似乎受到操控，只報道他襲警，並沒有提及他的任何委屈，讓他深感這是個不管真相、沒公義可言的病態社會。

III. 玉石俱焚（攬炒）

馬世軍曾說，乘風被制度背棄了。乘風的憤怒，在於他遭受制度暴力：當他遇上不公而嘗試為自己發聲，爭取應有的權益時，他發現自己人微言輕，被進一步打壓，不肯做順民就被進一步剝奪權利；在和平抗爭過後沒預期效果，他最終決定跟恐怖分子合作，決定「攬炒」玉石俱焚。

IV. 洗腦，是警察還是恐怖分子

戲劇性的是，乘風在最後行動前失憶了。

警隊高層為了破案，想利用失憶的乘風，在他昏迷期間給他洗腦植入假記憶，謊稱他其實是警方臥底。

卓文知道後怒轟高層不是人，龐玲（倪妮飾）卻辯稱這是為乘風好，好讓他可以贖罪。假設了乘風有罪，那高層有沒有罪？

乘風在混亂期間，表示已分不清甚麼是真，甚麼是假；在資訊爆炸的年代，假新聞充斥社會，所謂真新聞又選擇性報道，是否更讓人真假難分？美國電影《Nightcrawler》（港譯「頭條殺機」，台譯「獨家腥聞」）明擺著點題，新聞不一定是報道出來，而是製造出來的。

至於洗腦，最有效可能是騎劫記憶。就像在日漫《進擊的巨人》中可以看到，歷史從來是由有權力的一方書寫的，百年之後，大家的記憶都被重新「建立」了。

親建制者認為年青人被西方思想洗腦，反建制者認為政府要竄改歷史拑制思想；電影裡出現博士（蔡翰億飾）炸教統局的情節，到底有沒有特別意義？

同一件事，觀點不同，就有不同的解讀。作為乘風的聯絡人，龐玲說過耐人尋味的一句：「你信我，你就是警察；你不信我，你就是恐怖分子。」

電影：《拆彈專家2》劇照

V. 成也乘風敗也乘風

不少影迷表示此片精彩如《無間道》，但筆者卻覺得兩片在劇本方面還是有距離，《拆彈專家2》劇情發展到最後半小時左右相對失色。

反派馬世軍太弱，他跟乘風原來識於微時的設定也太刻意，而電影能在大陸上映，乘風最後一定沒懸念會改邪歸正，但在電影裡高層終究沒有任何人需要問責，大概還能因搗破國際恐怖組織而立功，甚至蜚聲國際；乘風卻只能像《美國隊長》第1集時那樣，揮別愛人為保護大家而捐軀。

註釋：

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責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin