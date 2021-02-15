「超前部署」遊北韓（上）：中國客到哪邊都敢吵，只有到平壤乖得跟什麼一樣

北韓於2020年1月22日搶在武漢封城前鎖國，迄今尚未解封。加上本來略有平息的全球新冠肺炎（COVID-19）疫情有再起態勢。甚至連北韓官媒都一改先前宣稱0確診姿態，宣布自韓國返回的「脫北者」，疑似感染新冠肺炎。

當然，宣布的時機與轉折態度都耐人尋味，不過本文對此不作評論，只想表達在管控新冠肺炎疫情之際，考量北韓脆弱的醫療體系，2021年上半年赴北韓的機會估計日趨渺茫。

國境封鎖對世界各國的旅運業打擊極大眾所周知，但對於長期遭受經濟制裁的北韓而言，鎖國更使觀光客無法赴北韓，使北韓難以賺取珍貴的外匯收入。

如赴北韓旅遊佔比最高的中國觀光客，原先估計每年10至20萬人的中國觀光客都不得其門而入，與中國的進出口貿易額同樣因運輸與人員管制大幅滑落，這對依賴中國甚深的北韓經濟影響重大，形勢已然嚴峻，但在公共衛生優先下，恐怕一時還是難以恢復開放。

不過從國人竟然爭相「偽出國」看來，相信台灣人還是很想去世界看看，讓赴北韓旅遊於台灣依舊有市場。只是北韓的政治體制極為特別，如果你已然知悉2016年美國大學生奧托（Otto Warmbier）赴北韓旅遊遭逮捕，或是2020年開城工業區的兩韓聯絡辦公室被爆破，依然不視訪北韓如畏途，且唯有神秘才能滿足你驛動的心、騷動的靈魂，我深信你會對這個謎樣國度心嚮往之。

而我雖非北韓旅遊從業人員，卻曾幾度赴北韓，迄今也踏遍北韓領土四極點（新義州、板門店、羅先、金剛山），願在此疫情橫行之際，逆風發文（最近超愛這句）。此刻就讓我們「超前部署」，預先規劃未來的北韓之旅吧。

未開放自助旅行的北韓

首先，北韓無法自助旅遊。因近年廉價航空蓬勃發展，自助旅遊風行於國人之間，不過相較於台灣人來去自如的韓國各城市、島嶼，北韓相對陌生。對北韓來說，讓你四處亂跑，體察民情，使北韓「竟沒能將最好的一面呈現給你，太過失禮」（這是北韓導遊的官方回答，絕不是我在胡說），於是北韓只能跟團。

既然只能跟團，缺點是行程受限，優點也是不用過多費心，抓住行程重點即可。從一開始的入境北韓路線上，便有北韓鄰國韓國、中國、俄羅斯三大選擇。

韓國僅能以公路入境，除了「沾醬油」式自韓國一側踏入北韓一側的「板門店」行程外，過去兩韓關係融洽時，也能自首爾驅車前往開城一日遊，或自韓國東海岸前往金剛山一日遊，但目前均已停擺，未來幾年重啟機率也不高。

高麗航空｜Photo Credit: 高紹沖 提供

而由中國入境，是疫情尚未爆發前最流行，且方式最多元，未來也最可能恢復的路徑。因空路上，北韓國營航空「高麗航空」的主要航點為北京、瀋陽、海參崴，航班數與客貨量最多的皆屬中國航線，北韓與中國的密切關係可見一斑。

陸路上中國遼寧省丹東市則有鐵公路連通北韓邊境城市新義州，可先到新義州轉火車或轉飛機至平壤，或是丹東至平壤也有國際列車能直達。同時北韓為吸納觀光客，在許多邊境小城都開放1至3日的城市遊，是另種淺嚐北韓的選項。

其中我最推薦的當然是飛機去平壤，火車回丹東，一趟旅行，兩種體驗，但這種行程成團較為不易。搭機去自然能「朝聖」號稱「一星級」的高麗航空，與翻修後新穎的平壤順安國際機場，搭車回則能慢慢品味鐵道旁的北韓鄉間田野風光。

另外，為配合金正恩的旅遊創匯政策，北韓近年來還積極發展新景點，重點開發元山的馬息嶺滑雪場等東海岸地區，試圖平衡東西差距，有機會我也想在人煙稀少又雪質優良的北韓滑雪。

至於從俄羅斯入境，雖有鐵公路與航線與海參崴相連，我也曾看過旅行團規劃行程，但就台灣出發，稍嫌不順路，個人也未曾參與，就不多置喙。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

導遊的話要聽

當我們踏進北韓國境，便有不只一位導遊服務你這幾天的行程，這也將是你未來接觸最多的北韓人。能當上北韓導遊自然並非一般人，與他們交談或許不能完全代表北韓人民的意見，但絕對是北韓的觀點之一。

我遇過的男女導遊皆有，有的精明世故，有的單純直率；有人謹守本分，不多言語，有人曾想偷偷高價賣我北韓紙幣。有認識一心想在北韓出人頭地當高官，也有人衷心羨慕外在花花世界，還碰過跟我談心，淡淡表示就是想多賺點錢餬口而已。各色各樣，恰好反應出北韓的複雜。

請珍惜跟他們相處的時間，或許是今生唯一碰面的機會，同時不要造成他們過多的困擾，導遊的話要聽。遊客出事，導遊絕對負連帶責任，吊銷執照事小，牢獄之災事大。

而會去北韓的台灣觀光客多半可分為兩類型，一是渴望探索這個神祕國度的年輕人，二是去到沒地方去的資深玩家。北韓導遊也深知一堆來北韓旅遊的觀光客以冒險為樂，甚至為榮，但在自由土地過慣了的我們，有時不免低估風險。

北韓畢竟是人治社會，很多規矩隱而不顯，我曾在羅先拍攝金日成、金正日銅像，被別團導遊大聲斥責，還被硬刪照片。個人感覺是大都市如平壤，導遊較容易放縱你自由行動與取景，但邊境導遊反而嚴格，常常如臨大敵。

有次在北韓金剛山，團員跟餐廳略有糾紛，回程車上同團陸客說道：「中國觀光客跟團有不順心哪都敢吵，只有到朝鮮乖得跟什麼似的。」登時把後排的我跟朋友笑翻了天，也完全將北韓的與眾不同表露無遺。

大哉問：赴北韓旅遊的是與非？

北韓旅遊的最大賣點終究是「神秘」二字，無論是新聞媒體或坊間流言，國際間對北韓更有許多繪聲繪影的描述。但囿於北韓資訊管制的嚴格，即便透過「脫北者」也難以拼湊出真實的北韓。

比較讓人在意的是，過去我曾遇過因厭惡金氏王朝，認為赴北韓旅遊是「資匪」的網友指教。的確，北韓旅行社是官方組織，且團費由官方定價，以北韓的旅遊接待條件整體來看，不能算太平價，已成政府重要收益來源之一。我完全能接受並尊重您的初衷，但我覺得這邏輯似乎太過上綱，有滑坡之嫌。

況且以北韓的國家體制，即便是聯合國組織或非政府組織的捐款終究會先流入政府，若因北韓政府緣故，斷絕與北韓的任何交往，難保不會波及平民的生計，其實這也是經濟制裁北韓的兩難。是非之間，恐怕也不是三言兩語就說得清。

下一篇我將繼續北韓行主題，以個人實地所見所聞以饗大眾。

「超前部署」遊北韓（下）：在這謎樣國度，與當地人打排球總有種「魔幻感」

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航