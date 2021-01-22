《艾力克・克萊普頓自傳》：我衝口而出對喬治說「我愛上了你的妻子」

文：艾瑞克．克萊普頓（Eric Clapton）

我在一九七〇年的春天回到赫特伍德，和愛麗絲大吵一架閙翻了，她跑回去她在威爾斯的老家葛林，那是在哈列赫外圍的一座莊園宅邸。她生活中的那一面，也就是貴族的社交圈，是我從來不想參與的，我無法理解，也一點都不喜歡。我曾跟她回去住過，整間屋子彷彿都是些無所事事、只會坐在那裡抽大麻的人，那時候的我有很強的工作倫理，不喜歡跟那些在我看來不勞而獲的人瞎混。愛麗絲離開後，佩蒂的替身寶拉搬進了赫特伍德，此時我在赫特伍德幾乎馬上又組建了另一支樂團。我想我們兩人都知道這只是暫時填補空缺的關係，但她很常讓我想到佩蒂，而當下我並沒有覺得這有什麼不妥。

我接到卡爾・雷德爾打來的電話，告訴我德萊尼和邦妮及朋友們解散了，問我有沒有興趣跟他、鮑比・懷特洛克和吉姆・高登（Jim Gordon）一起做點什麼。我反正沒別的事，就答應了，他們飛來英國，住進了赫特伍德，由此開啟了我這輩子最不平凡的一段歷程，那段時期的記憶充斥著一件事：妙不可言的音樂。一開始，我就只是跟這些傢伙討論音樂，多認識他們，然後就是不停地演奏、演奏、演奏。

我對這些音樂人佩服得五體投地，而他們卻把我當作跟他們在同一個水平。我的音樂素養和他們的音樂素養完全吻合，我們是同道中人，像同一個模子印出來的一樣。直到現在，我還是會說貝斯手卡爾・雷德爾和鼓手吉姆・高登是我一起演奏過最有實力的節奏組，他們太優秀了。有人說吉姆・高登是有史以來最偉大的搖滾樂鼓手，成就超越了所有人，我完全同意。

我們會不停地即興合奏，從黑夜到白天，再從白天到黑夜，保持在那個狀態的感覺實在太好了，我在音樂上從來沒有感到這麼自由過。為了維持體力，我們會用煎鍋弄些東西吃，再來就是喝酒加上嗑藥，通常嗑的是古柯鹼，還有暱稱「曼蒂絲」（Mandies）的安眠酮Mandrax。這是一種強效安眠藥，但我們並不是要入睡，而是利用它的效果，藉由吸食古柯鹼或喝一些白蘭地、伏特加來保持清醒，這會產生一種很獨特的亢奮感。這些東西成了我們的生命元素，這樣混合著使用，天曉得我們的身體是怎麼熬過來的。

我暫時沒有任何行動方案，就只是享受一起演奏、嗑藥後輕飄飄，以及寫歌的過程。喬治・哈里森（George Harrison）經常來串門子，他剛剛從伊歇爾的平房金紡園，搬到位於亨利的豪宅「修士莊園」（Friar Park），他的來訪使我有很多機會背著寶拉和佩蒂調情。

一天晚上，我打電話給佩蒂向她告白，說我喜歡的其實不是寶拉，也不是她見過和我在一起的那些女孩，她才是我真正渴慕的對象。儘管她堅持自己已經嫁給喬治，我想望的事情不可能發生，卻還是同意我過去和她當面談。我開車過去，我們就著一瓶紅酒傾談，最後開始親吻，這是我第一次感覺自己有了那麼一點希望。當下，我證實了一件已經懷疑好一陣子的事情：她的婚姻並不是那麼美滿。

佩蒂的事令我太過興奮，加上有一點醉，在回家的路上，我開著新買的小法拉利迪諾，在克蘭登轉彎時車速太快，撞上一道圍籬，車子翻到了圍籬上。我沒有失去知覺，但發現自己頭下腳上倒掛在那兒。我不知怎地解開了安全帶，跳出車外，想到自己連駕照都沒有，就決定跑回家，再編個謊說車子被偷了。我開始狂奔，但不久就發現方向錯了，我是在回頭往倫敦的方向跑。

我又想，不如先找地方躲起來，於是推開樹籬之間的一道柵欄門，走進去才發現那是墓園，就在一座墳墓邊坐了下來。過了一會兒，我決定還是回去面對。走回到事發現場，只見許多穿著睡袍的人拿著手電筒在四處找司機，我走上前坦承是我。有人已經叫了救護車，救護車馬上就到，把我載去基爾福醫院檢查，檢查完後鮑比・懷特洛克來帶我回家。像奇蹟一般，我毫髮無傷，而且很幸運，警察並沒有介入。

我開始養成不時去修士莊園串門子的習慣，希望剛好碰到喬治不在，我有機會和佩蒂獨處一會兒。一天晚上我去到那裡，發現他們夫婦倆正和影星約翰・赫特（John Hurt）在一起，我有點不知所措，但喬治出來化解了尷尬的氣氛，他遞了一把吉他給我，我們就開始彈起來，這已經是我們之間經常會做的事。

那天晚上屋子裡的氣氛很醉人，火爐裡柴火燒得正旺，滿室燭光點點，隨著我們的琴聲愈來愈激越，約翰坐在那裡，臉上露出一種興高采烈的神情，彷彿他祕密參與了一場奇妙的巨人聚會或巫師決鬥似的。以他身為演員的想像力，我可以想像他在自己腦海中勾勒出這樣 一幅場景：喬治和我正在進行一場音樂對決，好決定誰能贏得佩蒂的芳心。此時佩蒂則時不時走進來，給我們端茶送蛋糕。實際上，我們只是在即興合奏，然而有關那天晚上的不實傳聞，卻成了一些人茶餘飯後的談資。

喬治正在籌備他的第一張個人專輯《世事隨風》（All Things Must Pass），有一天，他問我和我那群土爾沙幫樂手能不能幫他伴奏。我知道他的製作人是菲爾・史佩特（Phil Spector），所以我跟他談好條件，請他讓史佩特幫我們錄製幾首曲子，換取他的專輯僱用我們樂團演奏。由於蘿妮・史佩特曾經和我調情，事後又告訴我，她看到我就會想到她先生，我很好奇想見菲爾・ 史佩特，後來發現，我倆的臉部輪廓確實很像。我們和他一起在艾比路錄音室錄製了兩首歌： 〈翻過來〉（Roll It Over）和〈說實話〉（Tell the Truth），才開始充當喬治的錄音室樂手。

跟史佩特合作是很特別的經驗，我覺得他人很好，只是有些古怪，但有傳言說他會隨身帶槍，所以我總是有點提防。不過，他大多數時候都很搞笑，而且和喬治顯然十分投緣。他的錄音模式是找來很多樂手進入錄音室，讓他們全部同時演奏，製造出著名的「音牆」（wall of sound）效果。

除了我的樂團和喬治以外，錄音室裡彷彿有幾百位樂手，從打擊樂手、吉他手、喬治的樂團，到壞手指合唱團（Badfinger）、蓋瑞・萊特（Gary Wright）、詭異牙齒樂團（Spooky Tooth）等等，每個人都在瘋狂敲擊，我個人覺得聽起來很棒、很雄偉。錄音室裡毒品也很氾濫，印象中，我就是在那個時候開始接觸海洛因。有一個毒販經常會來，跟他交易有一個條件，只要肯跟他買一定數量的海洛因，你要買多少古柯鹼都沒問題。我會嗑古柯鹼，然後把海洛因帶回赫特伍德，全收在一張古董書桌的抽屜裡。

六月一個星期天晚上，我們樂團在河岸街萊塞姆劇院的一場慈善演唱會上初試身手，面對觀眾演奏，這場慈善演唱會是為了斯波克醫生（Dr. Spock）的「自由民權司法保護基金」 募款。剛剛成團的我們太過興奮，完全忘了一件事：直到要上臺的前一刻，樂團都還沒有名字。阿胥頓、迦德納與戴克合唱團（Ashton, Gardner, and Dyke）是負責開幕式的樂團，阿胥頓老是喜歡叫我德爾（Del），他建議我們取名「德爾與骨牌合唱團」，但最後在臺上宣布我們出場的時候，卻說成「德瑞克與骨牌合唱團」，而且也沒有介紹我們是誰，而這個團名就此沿用下來。

我們演唱的曲目包括德萊尼時期的歌曲，如〈藍調威力〉和〈一瓶紅酒〉（Bottle of Wine）；幾首藍調曲目，如〈十字路口〉和〈滿滿一匙〉；另外，由於戴夫・梅森（Dave Mason）來客串了這一場，我們也唱了交通合唱團的〈感覺不錯〉（Feelin' Alright）。我對當天晚上印象最深刻的倒不是演出，而是演出結束後，我和來看演唱會的約翰博士（Dr. John）有一場奇異的邂逅。

我在紐約時就見過大名鼎鼎的「夜行者」（Night Tripper）約翰博士，就是在德萊尼說我如果再不唱歌，上帝就會把我的天賦收走的那個晚上。當時我們看完沙娜娜的表演，在回家路上順道去了約翰博士的飯店，他在那裡為我們唱了一首很棒的歌：〈你適時推了我一把〉（You're Giving Me the Push I Need）。那是我第一次見到他，就已經完全被迷住。在那之後沒多久，我們去看了他的現場演出，我簡直愛死他。他是個了不起的人，也是厲害的樂手，有傳聞說他還是個巫醫，是否屬實我不曉得，但由於當時有所求，我選擇相信他是。

當晚在萊塞姆劇院遇見他，我告訴他我想請他幫我治病，他問我有什麼問題，我說我需要解藥。他問：「什麼樣的解藥？」我說：「愛情靈藥……」從某方面來說，我只是想試探他，看看他是不是真的有這種能耐，他的反應是請我告訴他詳細的原由。於是我告訴他，我深深愛上一位有夫之婦，這位有夫之婦跟先生已經過得很不快樂，卻還是不願意離開他。這時，約翰博士拿出一個草編的小盒子交給我，要我隨時放在口袋裡，還給了我一些指示要怎麼使用小盒子，到底是什麼指示我早已不記得了，唯一記得的是，我照足了他的話去做。

幾個星期後，我和佩蒂不期而遇——至少表面看來是如此——我們就此天雷勾動地火，再也回不去了。不久之後，我在史提伍家的一個派對上遇到喬治，衝口而出對他說：「我愛上了你的妻子。」接下來的談話很不真實，我相信他很受傷，從他眼裡看得出來，但他選擇輕描淡寫，幾乎是用一種超現實的搞笑方式帶過去。不過，從某方面來說，我猜他也鬆了一口氣，他一定很早就知道發生了什麼事，現在我終於承認了。

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我和佩蒂的半地下戀情就此展開，跟寶拉的關係也到此結束——她換成跟鮑比・懷特洛克在一起。然而，不管我怎麼勸，佩蒂顯然不打算離開喬治，即使我很確定他們的婚姻已經名存實亡，她就是不為所動。不堪得不到她的折磨，我把精神寄托在音樂上，開始和骨牌合唱團在英國各地巡迴演出。我們的想法是，不管去哪裡演出，我們都要隱姓埋名，這樣才能回歸自己的本質。

一開始，這個策略很有用，我們在英國各地演出，到斯卡波羅、丹斯塔布、 托基、雷卡等城鎮的小型俱樂部和音樂廳演唱，沒人知道我們是誰，我超開心，我喜歡我們這支小小的四人樂團，在沒沒無聞的小地方演奏，有時候觀眾人數還不到五、六十人這樣的概念。

這是我充滿創造力的一段時期，對佩蒂的苦戀激發了我的靈感，寫下多首歌曲，我在骨牌合唱團的第一張專輯中所寫的全部歌曲，其實都是關於她和我倆的關係。主打歌〈蕾拉〉（Layla）刻意和佩蒂進行對話，寫出她一直推托不願搬來和我同居的狀況：「妳孤單寂寞時該怎麼辦？」整張專輯是在邁阿密的Criteria錄音室錄製，我們在八月底的時候飛過去，一開始很不順利，因為我們很快發現，除了當時仍然只有架構的〈蕾拉〉之外，我們其實沒什麼素材。

我出發之前，佩蒂要我給她買幾件我們常穿的Landlubber牛仔褲，這個牌子的牛仔褲以生產前面有兩個小口袋的低腰褲聞名，她特別強調是要喇叭褲而不是直筒褲，於是我為她寫了一首〈喇叭褲藍調〉（Bell Bottom Blues）。此外，我也寫了一首關於她的情歌：〈我別過臉去〉（I Looked Away），還有一兩首我很想翻唱的藍調曲目，但這些都很花時間，剛開始的幾個星期，我們幾乎沒什麼進度。

我們能做的就是盡情享樂，白天去游泳、洗三溫暖，然後進錄音室即興合奏，有時也嗑藥助興。我們住在邁阿密海灘一家時髦的小旅館，從櫃臺旁邊的禮品店就弄得到烈性毒品，只要向那裡的女店員訂購，隔天回去，她就會裝在褐色紙袋裡交給你。到這個時候，我們已經在嗑很多種不同的毒品，從海洛因、古柯鹼，到天使塵等各式各樣瘋狂的東西。

一天晚上，我們的製作人湯姆・多德告訴我，歐曼兄弟合唱團（Allman Brothers Band）正在椰林社區演奏，建議我們大家去看。這支樂團的成員全都留著長長的頭髮和鬍鬚，看上去帥呆了，他們是很棒的音樂人，我很喜歡他們，但真正令我五體投地的是杜安・歐曼（Duane Allman）的吉他演奏，我完全被迷住了。他長得又高又瘦，一臉堅定，雖然不是主唱，從他的肢體語言來看，我敢肯定他就是樂團的領導人物。

湯姆在演出結束後介紹我們兩支樂團認識，我們邀他們到錄音室一起即興合奏，到最後，我成功邀請到杜安在他離開邁阿密前來錄音室幫我們的專輯演奏。在弗羅里達州那段期間，我和杜安變得行影不離，我們兩人共同為《蕾拉》專輯的錄音注入了原本一直缺乏的內涵。他就像我在音樂上一直渴望能有的兄弟，比吉米・罕醉克斯更像，因為吉米基本上是獨行俠，而杜安比較像個戀家的兄弟。可惜的是，他已經有家庭了，我們相聚的時間不長，然而每一刻都很開心。這種感覺不是每天都能碰到，而我到了那個年紀，已經懂得有花堪折直須折的道理。

多了一位吉他手加入，我們的樂團整個活了起來，而當杜安回去歐曼兄弟合唱團之後，我們再也找不回那種感覺。骨牌合唱團回到英國繼續巡迴演出，但我們的專輯推出之後，竟完全沒有賣起來，因為縱使已有消息傳開，說「德瑞克就是艾力克」，我還是不打算接受媒體採訪，或以任何方式協助宣傳專輯。那時候的我仍然是個不折不扣的理想主義者，一心只盼望專輯能憑本身的價值暢銷，這種事當然沒有發生，因為沒有宣傳就表示沒人知道它的存在。最後，在唱片公司和史提伍的雙重施壓下，我不得不同意首先由唱片公司向媒體發出「德瑞克就是艾力克」的認證，再來是我們得到英國和美國各地跑宣傳。

再回到美國的時候，我的心已經不在骨牌合唱團了。我們在離開弗羅里達之前買下大量古柯鹼和海洛因，巡演途中一路帶著，以我們每天吸毒的份數來說，真不知我們當時是怎麼活著跑完巡演的，等巡演結束回到英國，我們差不多都已經染上毒癮了。湯姆・多德十分擔心我，叫艾哈邁德・厄特根來看我。艾哈邁德把我叫到一旁，像慈父一般對我說他有多擔心 我的吸毒問題，還告訴我他經歷過的雷・查爾斯的狀況，看著雷在烈性毒品中愈陷愈深，他內心是多麼痛苦。他愈說愈激動，最後說到聲淚俱下。你大概會以為，我都記得這麼清楚，他的話一定打動了我，實際上，我沒有絲毫改變。我鐵了心就是要做自己想做的事，完全不認為事情會有多嚴重。

我那時並不明白的是，艾哈邁德經歷過的不只是雷，還有爵士樂界其他染上毒癮、最終丟了性命的樂手，他是多麼害怕我也會發生什麼事，所以才費盡心思勸我不要再這樣下去。毒品開啟了骨牌合唱團的解散之路，我們什麼都做不了，沒辦法工作，總是意見不合，整個樂團癱瘓了，進而導致我們之間的敵對情緒日益加深。我們原打算再灌錄一張專輯，最後也告吹。壓垮駱駝的最後一根稻草，是有一天我和吉姆・高登在錄音室裡大吵了一架，我怒氣沖沖地衝出錄音室，從此樂團再也沒有在一起演奏過。我徹底幻滅，退隱回赫特伍德。

這之後我的人生進入一段嚴重走下坡的時期，我認為是由幾起事件共同引發的。第一起事件是吉米・罕醉克斯在一九七〇年九月十八日的死。那幾年裡，我和吉米成了好朋友，只要有時間，在倫敦或紐約都會在一起，尤其在紐約，我們經常在俱樂部裡一起演奏。我覺得他最與眾不同的地方，是對音樂強烈的自我批判態度，他的天賦無人能比，技巧出神入化，就像一天到晚都在演奏和練習的人，但他似乎並不覺得自己有什麼了不起。我也有機會看到他愛玩的一面，他喜歡在外面混到三更半夜，喝酒喝得醉醺醺，或嗑藥嗑得輕飄飄，但只要 拿起吉他一彈，就像信手拈來，彷彿完全不當一回事。

吉米是左撇子，但他一向用右手吉他顛倒過來彈，這樣彈吉他的不只有他，亞伯特・金和我目前樂團裡的杜耶・布雷霍爾二世（Doyle Bramhall II）也都是這種彈法。一天下午，我在倫敦西區逛樂器行，看到一把白色的Stratocaster左手吉他，一時興起買了下來，打算送給吉米。那時候的音樂圈很小，我知道當天晚上會見到他，因為我會去萊塞姆劇院看史萊與史東家族合唱團（Sly & The Family Stone）的演唱會，吉米一定也會在那裡。

我帶著吉他去看演唱會，打算演唱會結束後拿給他，可是他沒有出現。第二天，我就聽說他死了，他喝酒後又服安眠藥，以致昏迷不醒，最後被自己的嘔吐物噎住。這是我第一次因為另一位音樂人的死而深受震動，巴迪・霍利去世的時候，我們都覺得被淘空，但這次的感受更加切身，我很難過，也很生氣，內心充滿了深沉的孤獨感。

六個星期後，和骨牌合唱團還在美國巡演的時候，我接到史提伍打來的電話，告訴我外公因為疑似罹癌，住進了基爾福的醫院。我飛回英國探望外公，他躺在醫院病床上的身影看 了很讓人難過，新的病情加上前一年令他癱瘓了半邊的中風，使他顯得格外瘦弱。我內心充滿了愧疚，自我膨脹的心理使我相信，外公的衰退都是因為我給他買了房子、給他一筆錢讓他可以提早退休所造成的，是我剝奪了他的生活方式，傷了他的自尊。當然，我其實只是在做任何孝順子女會做的事，報答他一直以來對我的愛和支持。然而，我沒辦法不覺得這一切 都是我的錯，那時的我從來沒想過，或許不是每一件事情都是我的責任。

最後是我對佩蒂的愛得不到回應。我本來信心滿滿，當她聽完《蕾拉》專輯，聽到裡面一首首關於我倆的處境的情歌，一定會被我的愛的吶喊深深打動，最終離開喬治與我長相厮守。因此，一天下午，我打電話給她，問她要不要過來我這裡喝茶，聽聽我的新專輯。當然，這擺明是情緒勒索，注定要失敗的。到這個時候，我已經給過她很多壓力，這次只不過又添一樁。話雖如此，專輯的音樂品質是純粹的，我確實也需要跟人分享，而還有誰比她更適合？ 無論如何，她過來聽了，我相信她看到我為她寫了這麼些歌曲，心裡是很感動的，但與此同時，這濃得化不開的情感大概也把她嚇得退避三舍。不用說，這一招完全無效，我又回到原點。

接下來的幾個月，我像無頭蒼蠅般一味苦勸佩蒂離開喬治搬來和我同居，但毫無結果。直到有一天，在又一輪徒勞的苦苦哀求之後，我說假如她不離開喬治，我就要每天吸海洛因。事實上，我那時已經幾乎每天吸海洛因好一陣子了。她朝我慘然一笑，那一刻，我知道我們之間結束了。除了有一次在倫敦機場匆匆見了一面之外，我在這之後好幾年都沒有再見到她。

書籍介紹

本文摘錄自《艾力克・克萊普頓自傳：尋找藍調與天堂的所在》，大石國際文化出版

作者：艾瑞克．克萊普頓（Eric Clapton）

譯者：張靖之

「我要把所有的痛苦都用音樂表達出來，我不想壓抑它，希望我的音樂能撫慰其他身在痛苦中的人，讓他們知道自己並不孤單。」——艾力克・克萊普頓

克萊普頓以筆代弦，寫下一場不插電的60年人生演唱會，一部關於藍調大家族的音樂史

史上唯一三度榮登搖滾名人堂的樂手，《滾石》雜誌評選史上百大吉他手排名第二

縱橫樂壇超過半世紀，以白人身分帶領藍調與雷鬼突破人種與樂種界線，打入大眾市場

被譽為「吉他之神」的搖滾樂手艾力克．克萊普頓，17歲出道，20歲成名，在62歲之齡完成這本自傳，而今已邁入76歲。他以一介父不詳、母不認的私生子降臨於世，彷彿命運要他歷盡人間磨難，只為傳播藍調之美。他在年輕時就帶著滿滿的老靈魂，共同開創了60年代的搖滾樂巔峰時期，但憑著對藍調堅定不移的熱愛，他的音樂始終質樸入世、直指人心。同樣的執念也展現在他對藥物、酒精、女性與愛情的眾多癮頭上，交織成各種難堪齷齪的人生情節。

他自承無法接受拒絕的心理狀態，對於與披頭四成員喬治・哈里遜、模特兒佩蒂・波伊德的世紀三角戀、嗑藥酗酒時幹過的荒唐事，以及失去愛子的椎心之痛，都在書中做了真摯的自省。

他的音樂始終承載著傳統的抒情，精神承襲自三角洲藍調之王羅伯・強森，受親如義父的芝加哥藍調之父穆蒂・華特斯囑託傳承藍調衣缽，與藍調之王比比・金合錄忘年專輯，從巴迪・蓋獲得演奏與配器上的強力啟發，與百大吉他手排名第一的吉米・罕醉克斯到處串酒館即席合奏……這個來自英國里普利的鄉村男孩，與大西洋對岸的美國黑人音樂系統一脈相承，汲取了所有精髓，在搖滾中發揚光大。

縱橫樂壇超過半世紀的藍調搖滾樂手艾力克．克萊普頓，以露骨、坦率的自剖，回顧了他如何遍歷人生苦痛，在音樂之中找到天堂。

他不只是搖滾明星，而是搖滾樂史的化身。在注重自我推銷、裝腔作勢、八卦不斷的搖滾樂界，他數十年來始終以含蓄自持著稱，而今終於第一次為他非凡的人生與音樂故事，留下了完整的記述。

出生於1945年克的艾力克是非婚生子，由外祖父母撫養長大，從來沒見過父親，九歲之前都以為母親是他的姊姊。13歲時開始從吉他中得到慰藉，展現了不可思議的過人才華，在英國的俱樂部現場席捲聽眾，很快成了音樂圈的小眾偶像，有鐵粉在倫敦地鐵牆上寫下「克萊普頓是神」。

他和另外兩位知名樂手共組全球第一個超級樂團Cream，成了世界性的超級巨星，但因團員個性不合，兩年就宣告解散。後來陸續待過Blind Faith、 Delaney and Bonnie and Friends和Derek and the Dominos，這幾個樂團也都壽命不長，但克萊普頓在這段時間寫下了多首經典名曲，包括最知名的〈Layla〉。

60年代後期，他以來賓身分和眾多樂手合作，除了披頭四、滾石合唱團和老友喬治．哈里森（George Harrison）之外，還有吉米．罕醉克斯（Jimi Hendrix）和鮑勃．迪倫（Bob Dylan）等。和喬治合作時，他瘋狂愛上了喬治的妻子佩蒂．波伊德（Pattie Boyd），這份看似得不到回報的愛使他陷入了絕望、自我封閉和毒癮的深淵。

到了70年代初他已克服毒癮，推出暢銷專輯《461 Ocean Boulevard》，熱門名曲〈我射殺了警長〉就收錄在其中，之後又推出了白金專輯《Slowhand》，收錄了獻給佩蒂的動人歌曲〈Wonderful Tonight〉，他也終於在1979年底娶了佩蒂。但是不久克萊普頓就重蹈覆轍，只是這次毒癮改成了酒癮，不僅戕害了自己的音樂，最後也導致這段婚姻破裂。

80年代，他努力戒除酒癮並開始康復，同時當上了父親。但就在生活漸漸回到正軌時，他又遇到一次可怕的打擊：他心愛的四歲兒子康納（Conor）意外墜樓喪生。如果是早年面對這樣的悲劇，他可能會逃到成癮的世界中麻痺自己。但是現在他的堅強已經不可同日而語，他在音樂中尋得庇護，創作出美到令人心碎的〈淚灑天堂〉作為回應。

他的音樂源自最純正的傳統藍調，情感真摯醇厚，技巧含蓄溫婉，《艾力克・克萊普頓自傳》是一位倖存者寫下的強大故事，讓我們看見他如何在種種難關與心魔的環伺之下，淬鍊成史上最頂尖的成功音樂人，親身締造超過半世紀的輝煌搖滾樂史。本書堪稱最引人入勝的當代回憶錄。

Photo Credit： 大石國際文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：王祖鵬