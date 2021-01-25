《角色人物的解剖》：人性是複雜的，寫出「矛盾性」是創造絕妙人物的關鍵

文：琳達・席格（Linda Seger）

2.4 外貌描寫

讀者會對他們在小說中遇到的人物形成一種視覺印象。大多數小說都給予人物生動的描寫，以便使讀者對這個人物有直接的認識。

偶爾，有些小說，例如《凡夫俗子》（Ordinary People），會避免外貌描寫，而著眼於人物內心活動的細節。但是讀者也會運用他們的想像力，從這些心理細節當中形成他們自己版本的人物形象。

電影劇本幾乎總是對人物的突出細節給予一兩行描寫，以此來吸引讀者和潛在演員。

外貌描寫都有什麼作用呢？首先，它能喚起聯想──暗示出人物的其他狀況。從你寥寥幾行的描寫中，讀者就開始聯想到其他特徵並想像出額外的細節。

不妨根據以下的描寫發揮一下你的想像力。這句描寫取自我的客戶羅伊・羅森布拉特（Roy Rosenblatt）的劇本《火眼》（Fire-Eyes）：「一個長相俊美的傢伙，可能總是花太長的時間才完成工作。」

想到其他特質了嗎？你可能會開始想到他的倦怠感。你是否會懷疑他是個憤世嫉俗者？你也許會因為他的面孔覺得他可愛，但是你也會為他和工作以及同事間的衝突感到困惑。他怎麼會花那麼長的時間？也許他筋疲力盡了？你可能會為他感到難過，甚至是移情。你開始想到他走路和說話的樣子了嗎？

在小說中，人物描寫創造出的細節能夠使人物很快被辨認出來。想想看對以下四位著名偵探的描寫吧──夏洛克・福爾摩斯（Sherlock Holmes）、布朗神父（Father Brown）、赫丘勒・白羅（Hercule Poirot）、瑪波小姐（Miss Marple）。

在柯南・道爾（Arthur Conan Doyle）筆下，夏洛克・福爾摩斯是高大、瘦削的，有一張鷹隼般的面孔，戴著獵鹿帽，身著灰色的旅行長斗篷。他冷漠而精確，具有非凡的觀察力。

G・K・卻斯特頓（G. K. Chesterton）創造的布朗神父則是位矮胖的天主教士，總是拿著棕色的紙包裹和大雨傘。他富有幽默感，睿智，對人性頗有洞察。

阿嘉莎・克莉絲蒂（Agatha Christie）筆下的赫丘勒・白羅是個矮小的比利時偵探。他長著蛋形的腦袋，對秩序懷有激情。而瑪波小姐是個老太太，「很有魅力，很天真，頭髮蓬鬆，皮膚白裡透紅的老女人，穿著老式的斜紋軟呢外套和裙子，戴著長絲巾及一頂帶簷小氈帽」。

在劇本裡，如果外貌的描寫是可以被表演的，那麼就應特別加強。這意味著有些東西可供演員運用──人物動作的某些感覺，或是某些特定樣態，如聳肩、歪頭、獨特的步伐等等。這些描寫給演員構建角色提供了線索。「漂亮」是很難表演的，「強壯」和「英俊」也沒什麼用。

在《致命的引吸力》（Fatal Attraction）中，亞歷克絲・佛瑞斯特這個人物是以外表、衣著選擇，及其對年齡的態度來界定的：

剎那間，一位非常迷人的金髮女郎經過⋯⋯她轉頭看了他一眼，讓他呆住了⋯⋯她的外型很誇張，大約三十歲，但衣著更年輕一些，很時尚，仿佛在用這個逃避年齡。

Photo Credit: 《致命的引吸力》（Fatal Attraction）

以下是電影《魔譴之舞》（Dance of the Damned）中兩位主要人物的描寫，這部片由我的兩位客戶卡特・謝伊（Katt Shea）和安迪・魯本（Andy Ruben）編導與製作。注意裡面有多少可以幫助演員表演的細節──動作、感情、意圖。這些描寫傳達出的某種渴望感貫穿了整部影片：

那人從他的倒影中轉過身來──他有著敏感而英俊的面孔，輕盈、悲傷，帶著孩童似的天真。有個東西擋住了他的路，他歪了歪頭──像外星人一般怪異，像貓一般猶豫，像掠食者一般優雅。

我的另一位客戶桑迪・斯坦伯格（Sandi Steinberg）寫了我最喜歡的一段描述，這後來寫進了她的劇本《詛咒》（Curses）裡，它有一種漫畫感：

瑪莉亞–泰瑞莎（Maria-Theresa），五十多歲，是個很少幻想的大塊頭女人。她驚醒過來，將一百八十瓜地馬拉鎊塞進自己的粉紅色連衫襯褲裡，抓起一串大蒜抱在胸前，開始唱起讚美詩來。

當你在寫的人物描述可被表演出來，重點就在於：既要夠籠統，這樣許多演員都能飾演此角；又要夠特別，這樣才能創造出明確的人物。人物描寫若能讓人聯想到該人物的其他特質，並引發各種遐想，便會吸引演員去想像，使他／她確信這是一個值得演繹的人物。

2.5 人物一致性：創造可信度

人物應該是前後一致的。這並不意味著他們是可預知的或是一成不變的。這意味著人物要像真人一樣有某種核心的個性，這樣才能界定他們的本質並使我們得以預期他們的行動。如果人物偏離了這一核心，他們就會變得難以置信，就會變得無意義和沒道理。

巴利・莫羅解釋道：「在影片中，人物的吸引力有部分來自他們的可預知性。你理解他們的本質，知道他們的歷史、他們的榮譽準則、他們的倫理和他們的世界觀。人物將做抉擇，並做出符合觀眾期待且喜聞樂見的確切決定。」

廣告執行人麥可・吉爾（Michael Gill）贊同巴利的觀點，並補充道：

我對人物的意見相同──他們就像你的朋友──你需要可靠的連貫性。你不希望你的朋友每次談話時都變一個人。你不希望他們在情感上和心理上一會這樣，一會又那樣。 你要尋找的是具有已知特性的人物。一旦你創造了一個成功的人物，那麼藝術就在於，既要讓他保持新鮮感和時代感，又要維持那些令人們感到安心的、前後一致的特定情感和細節。

人物的特質不是單獨存在的。一個具有連貫性的人物具有某些已確定的特質，已確定的特質反過來又暗示出其他的特質。

例如，假設下一部印第安納・瓊斯（Indiana Jones）的故事將由你來寫，其中一位人物是宗教學教授，他是早期基督教歷史專家，掌握著尋找重要文物的關鍵。我們對於這個人物的哪些猜想會是正確的呢？

如果這名宗教學教授有博士學位，我們就可以猜想他已經做過大量研究，能夠從晦澀資訊入手，在圖書館或書店裡輕易地找到各種類型的資料。對他而言，他在特殊領域諸如哲學、教會史、社會學、人類學的興趣就是合情合理的。

很多宗教學教授，特別是在美國大學或神學院獲得學位的那些，都具有博雅教育（liberal-arts）背景。他們上過藝術和文學課程，可能也學過一兩門科學。那麼對這樣一位教授而言，熱愛或者熟知文學、音樂、美術或建築就不能不算合情合理。而對考古學和早期教會史的興趣可能會導致他熱愛旅行。也許他曾經在土耳其、以色列和埃及做過考古學研究。此外，懂得幾門語言也不算不尋常，比如希臘文、拉丁文和希伯來文。

注意，一系列特性的組合就暗示出人物的其他特質。一個精於孟德爾頌（Mendelssohn）音樂的人可能會熟知維梅爾（Vermeer）和林布蘭（Rembrandt）的繪畫；一個在農場長大的人可能懂得修理拖拉機和汽車，懂得看天氣；一個成功的股票經紀人也許對日本的經濟模式有所瞭解。

儘管這一切看似顯而易見，但很多人物似乎並不具有預期中的連貫性。有些人物作為母親，竟沒留意到對街傳來的孩子哭聲；有些人物成長於巴西，在阿姆斯特丹的餐館裡聽到鄰桌傳來葡萄牙語時竟無反應。在電視劇中我見過不少人物，他們本應具有精確持久的記憶力，結果卻記不得眾所周知的日期或廣受歡迎的流行樂作曲人的名字。

缺乏連貫性的人物就是這個樣子。如果創作者出於某種原因，刻意用這種方式設定人物，那麼他就應該設定得更明確一些。否則看起來就像創作者對這種不連貫毫無意識。

練習： 思考一下你對以下人物的特質會有怎樣的猜想──一位藝品商、一位兇手、一位加油站服務員。你想到的第一個特質可能很明顯。再想一會，提出一些具有連貫性但又是常人注意不到的特質。

如果你只設定了一兩個前後一致的特質，那麼你就會有創造出俗套人物的危險。合情合理的人物不能成為受限制的人物。通過對連貫性的創見，你可以產生很多並非俗套的聯想。你仍須挑出哪些人物面向將在故事中展現。當你知道並理解該類人物的核心性格，讀者或觀眾也會感到清晰。

2.6 人物矛盾性：創造複雜度

人性是複雜的，而虛構人物也不會僅僅只由「連貫性」構成。人是無理性、不可預知的。他們經常做出讓我們感到奇怪和震驚的事情，改變我們對他們的預想。許多特性只有在我們認識一個人很長時間後才能瞭解到。這些都是細節，而且不易顯現出來。但是，我們會覺得它們特別引人注目，因為它們能為我們描繪出一個特定的人。從某種意義上說，這些矛盾性經常會成為創造出絕妙、獨特人物的基礎。

矛盾性並非無視連貫性，它們只是在補充。例如，我的一位宗教學教授在《新約聖經》方面有專門研究。他是個非常拘謹、害羞、謙遜的人，但是對自己的領域非常瞭解。他寫了很多書。儘管在班上的他很謙虛，但他對自己的學說抱有強烈的信念。他知道自己相信什麼，他在任何宗教問題上都有旗幟鮮明的立場，並且要學生也知道。他可以成為前述連貫性人物的典型。

但是這個教授竟然做過牛仔，而且對套索頗為在行。大約三、四年的時間裡，常有人求他表演繩索把戲，其中總是會有將「自願犧牲者」的腿捆綁這項。除了牛仔，他在猶他州的鹽湖上開賽車的技術也相當有名。所有這些特性使這個教授成為一個絕妙人物。

小說家倫納德・圖爾尼把矛盾性看作創造絕妙人物的關鍵：

如果人物由各種元素混合而成，其中包含著彼此敵對的元素，他們就會更加有趣。要創造這些敵對元素，你得先建立其中一個，然後再問自己：「確定了這個元素以後，這個人身上有沒有什麼其他元素能創造出衝突？」一個喜歡待在家的居家型男人──這是能激起衝突的元素嗎？但是假如他週末和朋友們出去做些很耗體力的事呢？這就很出乎意料了。用這樣的特性，你就能走上創造有趣人物的道路。

安娜・漢密頓・費倫在創作戴安・弗西這個人物時，描寫了一些她所發現的人物矛盾性。儘管這些在影片中都被剪掉了，但安娜認為它們都是戴安性格中特別妙的部分。「戴安菸癮很大，還喜歡吃巧克力。她有時一天能吃掉十五到二十塊Hershey’s巧克力。在她遇害後，我還在猶豫是否接下這個劇本。當我在非洲最深處那間可怕的小鐵皮屋看到她的衣櫥時，我終於下定決心──裡面有件購自邦威・泰勒（Bonwit Teller）的綠色緞面禮服。我的意思是，這真是矛盾──上帝啊，這個女人在幹什麼呀？在世界的這個角落裡生活，衣櫥裡居然還有綠色緞面禮服。」

在《亂世佳人》中，我們一開始把郝思嘉（Scarlett）看作一個浪蕩女子。我們會期待她勾引和玩弄男人──這對她的性格來說是合情合理的。但是我們也會驚訝於她在學校最喜歡的科目是數學，驚訝於她身處危機時的清醒頭腦，驚訝於她的堅強、果決和潑辣。

《笨賊一籮筐》（A Fish Called Wanda）中，奧托（Otto）被設定成又蠢又神經質的人物，但他同時又讀尼采（Nietzsche）的著作，做冥想。在《收播新聞》中，精明幹練的珍每天早晨要花五分鐘哭泣。所有這些矛盾性都使人物完滿起來。

練習： 思考一下你自己的連貫性和矛盾性。你的朋友有什麼連貫性和矛盾性？你最喜歡的親戚和最討厭的親戚各有什麼連貫性和矛盾性？

相關書摘 ▶《角色人物的解剖》：創作常常會在塑造角色時卡關，但要如何突破僵局？

書籍介紹

本文摘錄自《角色人物的解剖：你寫的人物有靈魂嗎？劇本、小說、廣告、遊戲、企畫都需要的人物形塑教科書！》，原點出版

作者：琳達・席格（Linda Seger）

譯者：高遠

書中有系統地，提供塑造人物的方法與有效技巧。從輪廓描寫到深入刻畫、情感層次、心理情結，一步步教你設定角色性格，巧妙編織人物間關係，幫你寫出有活力的群像劇。

■你寫的人物有靈魂嗎？

這是一本，劇本、小說、廣告、遊戲、企畫都需要的人物形塑教科書！

本書中，作者訪問了三十餘位創作者，包括小說家、電影編劇、電視編劇、戲劇家、廣告創意人。特別是在和小說家的對話中，他們也確認了所有與電影、電視有關的人物概念同樣適用於小說。

■提升人物，找到讓劇本點石成金的祕訣

《角色人物的解剖》帶來的是一次對人物寫作方法的探索之旅。

透過角色人物的解剖，進而創造難忘的人物是一個過程。儘管某些創作者認為這是教不出來的，但作為一名劇本顧問，作者發現，還是有些流程和概念能夠有效地改善人物。書中在與許多知名創作者的對話中，歸納出不少實用的做法。正是通過這些訣竅，得以掌握形塑人物的核心。

本書為國際知名編劇顧問琳達・席格經典力作，是期望邁向作家之路的讀者必備參考用書。眾多大學亦將此書做為編劇課的教科書。書中深究人物創作中的關鍵問題，剖析眾多奧斯卡名作角色建構歷程，提供角色寫作系統化的導引。

Photo Credit: 原點出版社

責任編輯：游家權

核稿編輯：王祖鵬