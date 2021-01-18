2021澳網公開賽：3航班傳確診，超過70名球員被隔離只能「單人運動」

「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，簡稱武漢肺炎）疫情嚴峻，不少國際賽事都受到影響，今（2021）年首場大滿貫的澳洲網球公開賽，則是還沒開打就已狀況頻傳。載著各國選手們抵達比賽場地墨爾本的包機航班，接連出現機上有人確診，截至17日為止，一共有3架航班、共4人「中標」（包括1名球員），多達72名球員必須在飯店隔離14天。

2021年澳洲網球公開賽預計在2月8日至21日舉行，往年這項運動賽事都會受到各界矚目，不過今年比賽「未演先轟動」，不過焦點卻是包機上的確診乘客、以及被困在飯店隔離的球員，只能在房裡將床墊豎起來當作牆壁練球。

因應疫情，一共有15架包機，載著1200名球員與隨行人員，從世界各地飛抵澳洲墨爾本。但自16日開始，這些包機接連傳出機上有人中標：先是自美國洛杉磯抵達的班機，傳出機上有2人確診，影響機上24名球員，必須一下飛機就送到旅館隔離14天、無法按計劃進行練習；接著來自中東的阿布達比包機，也出現1人確診，23名球員被強制隔離。

昨（17）日，又傳出從杜哈飛抵墨爾本的包機又有1人染疫，儘管並非參賽球員，但同機的25球員仍得加入強制隔離14天的名單，累計一共有72名球員無法外出訓練。

包括前世界第一的白羅斯女網球選手阿薩蓮卡（ Victoria Azarenka）、擁有3座大滿貫冠軍的德國選手 克伯（ Angelique Kerber ）、前美國公開賽冠軍史蒂芬斯（Sloane Stephens）、日本選手錦織圭（ Nishikori Kei）與英國排名第2的 沃特森（ Heather Watson），都需要被隔離14天。

沮喪的球員

根據澳洲規定，所有參加比賽的球員在登機前都必須測試為陰性，然後才能進入澳網公開賽指定的隔離飯店。球員每天有5小時的時間能在 球場上練習，但是在出現確診航班上的球員，14天之內完全不能離開房間。

維州檢疫部門負責人 卡薩爾（Emma Cassar）說，已經有1名球員因輕度違反規定，打開門想和他的訓練夥伴在走廊上交談，而受到警告。

一些球員在網路上抱怨， 如果他們早知道這些規定，他們可能不會參加比賽。 但是澳洲網球協會堅持要他們遵守檢疫規則。

哈薩克的網球選手 普丁塞瓦 （Yulia Putintseva）在推特上寫道：「我不明白的是，為什麼之前沒有人告訴我們，如果機上有人確診，整架飛機的人都要被隔離？」她也說，如果早知道會這樣，她出發前會再三考慮。

〔▲ 被隔離的普丁塞瓦，在飯店房間裡努力找出方法訓練〕

羅馬尼亞選手 塞斯蒂婭 （Sorana Cirstea）則在推特上表示，她原本被告知 只有在團隊中的某人測試為陽性時，她才需要被隔離，她抱怨規則一夕之間被改變，現在她只能被困在房裡看Netflix，「早知道會這樣，我就待在家裡了」。

雖然澳洲網球協會替需要隔離的選手們準備了室內健身器材，但格魯吉亞選手卡拉希尼科娃（Oksana Kalashnikova ）表示，被隔離的人仍然處於不利地位。

不過，也有球員表示，儘管他們對規定感到失望，但他們能了解澳洲的嚴格規定。

Wrong surface but that doesn‘t matter for us💪🏽 pic.twitter.com/R8FsdyGafy — Belinda Bencic (@BelindaBencic) January 17, 2021

〔瑞士籍斯洛伐克裔球員Belinda Bencic（上）與烏拉圭球員Pablo Cuevas（下）都試圖在房裡做基礎練習〕

Who said that players aren’t able to do practice? 🎾



Instagram 🎥 @PabloCuevas22 pic.twitter.com/KmIbiRHWvE — Luca Fiorino (@FiorinoLuca) January 16, 2021

兩地隔離狀況不同，大坂直美悄悄刪去練習影片

當降落在墨爾本的各國選手，正在為被困在房裡隔離苦惱、努力找出方法練習，先降落在另一個城市阿得雷德（Adelaide）、之後再搭機前往墨爾本的選手們，包括日本球后大阪直美（Naomi Osaka）、小威廉絲（Serena Williams）、世界排名第一的塞爾維亞名將喬科維奇（Novak Djokovic）與納達爾（Rafael Nadal）等大牌球星，則每天可以離開房間，訓練5小時。

不過因為兩邊受訓待遇不同，貼出這樣的照片引發在墨爾本選手們的憤怒，大阪直美後來也將貼文刪除。

A revolt broke out.



The players are not very happy for the unequal treatment in relation to big players in Adelaide.



This photo of Naomi Osaka has driven their mad. pic.twitter.com/UX8yADxz4G — Luca Fiorino (@FiorinoLuca) January 16, 2021

奧地利雙打選手奧斯瓦爾德（Philipp Oswald）就抱怨，在阿得雷德的選手們受到的待遇比較好，他們可以攜帶比較多的隨行人員，他們住的飯店裡面就有健身房，墨爾本的球員則無，這壓縮到他們外出受訓5小時的時間。

疫情期間要求太多，喬科維奇社群上挨轟

喬科維奇搭乘的班機無人確診，因此獲允在大會設立的「生物安全泡泡區」內進行訓練，不過，據報他向主辦單位提出一連串要求，包括「如果球員被檢驗多次陰性，可以縮短他們的隔離天數」、「允許球員拜訪他們的教練或健身教練，如果他們檢測都是陰性」、「讓球員和他們的教練能在同一層樓」、「允許球員遷入有網球場的私人住宅」。

REPORT: Novak Djokovic Sends Letter To Australian Open Chief Over Quarantine Measures - https://t.co/PwRLoC9HaX pic.twitter.com/isfrWGaQ8m — UbiTennis (@UbiTennisEng) January 17, 2021

維多利亞州州長安德魯斯（Daniel Andrews）駁回相關要求，說當局不會進一步鬆綁嚴格的防疫規定。他說：「這裡沒有特殊待遇。因為病毒不會給你特殊待遇，我們也一樣。」

而喬科維奇的要求，也受到網球名將費德勒（Roger Federer）與納達爾的譴責，他們呼籲球員應該團結。

不過在疫情下艱難舉辦的澳網，已經失去了費德勒和三屆大滿貫得主莫瑞（Andy Murray）。他們在出發前對病毒的測試為陽性，因此沒有到澳洲參賽。

而台灣網球一姐謝淑薇、詹詠然也都抵達澳洲墨爾本，不過謝淑薇因為同班飛機上出現確診患者，隔離時間拉長到14天；詹詠然一檢呈陰性，已經可以在泡泡範圍內進行訓練。

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：楊士範