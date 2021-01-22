《水漾的女人》：在矛盾之中融通現實與神話、引渡時間與空間

存在而又顯得不像是存在的事物高呼著，為什麼？它們不被感知到。

「我們猶太人描寫歌唱並癡迷於和德國的戰爭，隨後又一個個被毒死。現在倖存者回來卻選擇了寬恕。」從2014的《回不去的時光》，導演克里斯汀佩佐（Christian Petzold）已試著延伸希區考克（Alfred Hitchcock）式的認知危機：從一張臉的存在與它的吸引力、它的投射，到這張臉無法在物質基礎上提供一個確定世界的認證。

Photo Credit: 海鵬影業提供 克里斯汀佩佐

在《回不去的時光》，這體現於女主角在1945年從集中營「回到」集中營外原來的日常，但現實首先經歷了一場裂痕，阻擋主角復返她記憶的原鄉。《過境情迷》（2018）中，則是由送信人的過境與代理人身份，表現原著小說作者改編自己從二戰逃難過程的認同浮動。而到了《水漾的女人》，我們可以說它更全面且直白了。佩佐明確地展現的存在的困境是如何源於關係的變動。

存在的定位直指向關係——且往往是政治的、權力加諸於個體而產生的質變關係。當女人失去所愛，她的悲傷似乎具備一種吸引力；向著悲傷而來的吸引力朝向毀滅——牆塌了。牆內有水，水釋放了新生活。

劇情始自要開始城市導覽前的溫蒂妮，即作為個體生活裡的溫蒂妮。她向眼前的男人道出戲劇感強烈的宣言：你離開我就會死。我會殺了你。觀眾在投射中感受到這意指的更像是，我請求你別走，我留戀你，我需要你。這段日常生活裡的戲劇性口白，在起先並不能作為往後主角付諸行動的憑據。因為這層情感依賴的需要很快地就被覆蓋了。

在下一場水缸破裂的戲碼中，新的戀情在傷口中浮出：古老的錫兵作為信物[1]，幾乎像是一則浪漫寓言：過去的雕飾衝破水面，來到現實。它重見天日、被觀看、被撫摸，它本身就是一種新的關係。且在這場意外中，水缸破裂帶來了情節的轉折，這令人難以不聯想到柏林圍牆的倒塌。新生活開始了嗎？新生活是什麼呢？

在《水漾的女人》，角色不時握有一種脫出現實，為分神或幻想所籠罩的權力。在屬於他們的人稱視角中帶領觀眾陷入他們的分神、異想裡，柏林城被建設得宜的水路似乎是讓陸地生活舒展開來的一道途徑。

水沒有邊境，引渡時間與空間的融通

《水漾的女人》從關係的拉鋸呈現了一個基本的矛盾。這個矛盾是如何融通現實與神話，佩佐以巴哈D小調協奏曲974為觸發，把我們漸漸導聆到這部歌劇的動機。片中我們看見克里斯多弗愛上的溫蒂妮，是作為一名知悉城市歷史背景、能以言詞將它呈現出來的導覽者。而溫蒂妮則是首先由於克里斯多弗對她的憧憬，來回應並陷入這段感情。錫偶從水缸躍出現實，在脆弱的現實中斷腿，需要修復。

到了片末，溫蒂妮藉由親手扼殺上一段關係，才使克里斯多弗起死回生。克里斯多弗依然對城市一知半解，且伊人無處尋。這時柏林真正成為了迷城，彷彿是佩佐呈現的某種質疑：我們追尋的認同與依戀能存在於哪裡？

「人類將筆記本、筆和尺交給孩子，就像將鏟子和十字鎬交給工人。」—《千高原》〈1923年11月20日：語言學的公設〉

我們看見兩次幾乎是重蹈覆徹的場景：溫蒂妮換上白制服。在從城市發展博物館下樓的階梯中，她透過窗口看見轉角咖啡座的尤漢拏。她盯著他，從她的視線望出去，尤漢拏只是一具軀體。一名剛分開的男人，或者一名即將要復合的男人。我們知道溫蒂妮發生了一種改變，而且這樣的改變需要透過這樣一個既視來呈現。

一些令人不著頭緒的對白帶來了戲劇雙關現實的新層構：

「這看起來像血，但其實不是。」

「對，我知道，這不是血，而且是我造成的。」

莫非牆壁也有傷口？

一旦有了機會認識自己不理解卻日復一日為其工作的柏林，復甦的歷史與古老神話讓他興奮：克里斯多弗是這樣一個求知的角色。我們幾乎想問，對於這面牆你做了什麼——是在這乘載社會主義理想的小房間不經意把紅酒打翻，就像當溫蒂妮摔碎小錫兵那樣嗎？

然而《水漾的女人》是濫情地呈現著：傷害的發生是這樣不經意，一再一再，向來如此。水牆在不經意的碰撞中倒了。斷了腿的錫偶，留下污漬的舊屋。一切的撕裂與污點，那是身體的錯嗎？「我不是故意的。」「你們不准再來。」

Photo Credit: 海鵬影業提供

片中隨著一次次情節的推動，我們漸漸隨同溫蒂妮體認到所有言詞都有意義：不是意在言外，而正是在未篩的粗礪裏。溫蒂妮開場的台詞「我會殺了你」在行動發生之前，是沒有預言效力的：它僅只是日常的情緒化發言。然而，這句話配合寶拉貝爾平靜的臉，使言語自身的力量浮貼到了戲劇性，以至於人幾乎要從中解放被文明表象按壓的另一次真實。

或許正是因此，溫蒂妮在片中面對同組城市模型，兩次轉換介紹重點的橋段，使我不禁留意她介紹了東西德合併前的兩個願景，在同一組模型中練習不同的說法，正如二度面對感情，她也嘗試調動她的言詞、規模、尺度。神話、歷史甚至是金曲在現實的位置，正是它們潛在的動力：可以使人相戀，救生，死亡。

「該不會是龔特爾吧？」

「他在尋找他的龔特爾。」

私人的情感世界在潛水，讓旁觀者清的預言退居岸邊。借用葉利尼克（Elfriede Jelinek）的譏諷語氣喊話：克里斯多弗，你真有心，溺於愛裡不曉得時間已經流逝，那麼小錫兵就來做你感情的道成肉身。溫蒂妮，你「心裡」認為你放下尤漢拏，但除了我們這些觀眾，誰來證明你的心？

或者我們試著倒轉德勒茲（Gilles Deleuze）對語言作為公設的說法：「當學校教師在拷問學生的時候，她不是在獲取信息。同樣，當她在講授一條算術或語法規則的時候，她也不是在為學生提供信息。她在『給出一套符號』。她在頒布命令。她在進行指揮。......我通過說出『我愛你』來做出承諾......」

溫蒂妮，除了屢行「殺了你」的承諾，你對於舊愛還能做些什麼呢。

幻想與現實的關係，心與物的關係。最好的對比即是講解柏林史彷彿言語掌握者的溫蒂妮，以及水路維修工人克里斯多弗。錫兵留在片末，它原先來自於克里斯多弗，往後克里斯多弗卻像是成為了它，由於那出自於他手裡付出的某個存在，是這世界可依憑的物質基礎。兩種情感關係在片中終究交錯：溫蒂妮的主觀世界裡，昔日的戀人還看得見，但她在意的是那鄰近於她的現實此刻；克里斯多弗的主觀世界裡，溫蒂妮是他人所不可見的幻象。他的留戀唯有終結於曾經付出之物的歸還。

「在廣闊間接話語的種類之中去把握語言的傾向。提詞者和被提醒者的功能，歌謠的功能——它始終在一種冗余的關聯之中將一個旋律置於另一個旋律之內，真正的通靈的，做新語的，或講述陌異的能力。」

片中屢屢出現了不同向度的按壓動作：情慾的、救生的，與賜死的。水裡蘊藏著我們看不見的東西，而看不見、感知不到，就是一種死亡。片中活著的是在言語中的柏林城嗎？當它顯示，人類總要為朝向物質世界付出什麼，正如所有的建築都棲居人類理想的擘畫，而有一天它們成為廢墟留下、那時我們早已化為骨灰一樣。「我來修補它」是個好做法。「活下去、活下去」是個好做法。

Photo Credit: 海鵬影業提供

《水漾的女人》的神話色彩使觀眾感到某種決定論的意味：相戀與分離，死亡與康復，似乎都不在角色的意志裡發生。面對愈加不合理的情節，我想起在一部我忘記出處的談話中，紀德（André Gide）說他想寫一部作品表現出「基於無知的幸福是不可能的」。而去知道、去了解，是不是最為困難的一個環節——由於這僅能仰賴現實的進程來驗證？

後記

在重看《水漾的女人》前天，我和朋友聊起「有有，無無」這個句子。

「是Aniximander還是Anixemenes說的？」我問。「有有，無無。突然忘記該怎麼理解了。」

「是Parmenides。」朋友說。不愧是繼續念了哲研所。

朋友說起了兩個學生時期經常困惑的斷簡殘篇。「上坡路和下坡路，是同一條路」。

「變化並不可能——」他補充：「你說紅色不見了，它變成了『沒有紅色』，但是並不存在『沒有紅色』——所以說，變化並不可能。」

好吧，Parmenides，然後呢？

在聊起關於變化的問題時，我並沒有想起《水漾的女人》，由於私人情感上我並不是對這部片特別著迷。我在歷史博物館裡總是覺得迷失甚至無聊。關於史實的介紹大都沒能引發我太大興趣，不知道明白了過去發生的事件能對今天的我有什麼改變。我和幾個朋友提起這部片——他們通常是比起我更關心現實與轉型正義的、試著要創作些什麼的一群。

婁燁在《頤和園》形容事件是一場「失敗的做愛」，在疫情與同樣在經歷轉型正義的環境中，《水漾的女人》寓言於演，使我想起《魂斷威尼斯》的另一種表現：世界的真實訊息曖昧不明，一個作曲家持續在風中汗濕他的命運；在美面前，「阿森巴赫對達秋的迷戀反映著第一次世界大戰前德國和波蘭的微妙關係」[2]，而他感受的只有死亡在迫近。佩佐找到了神話的寓體賦予柏林向大眾敞開的位置：這座城作為歷史覆疊的焦點，有它脫離生命危險後繼續著人工呼吸的感情，即使是一對不受上天祝福的情侶。

在《水樣的女人》為一個影迷勾起對現實、國族歷史的不明情感中，這部片也使我想起了以復述行動開啟對話的《錢江衍派》，在廣州進行雙重逃亡與不可能的弒父的《迷失廣州》。

備註

[1]巧合的是，近幾天閱讀西西時，從她筆下讀到，原來安徒生也寫過一個獨腳的小錫兵的童話，叫《堅定的錫兵》。「在德國錫製玩具的巔峰期，小城製的錫兵都按照『紐倫堡的規格』出品。那錫兵本來屬於一個25人組成的錫兵隊，但製造時由於錫料恰恰用完，所以最後的錫兵少了一條腿。童話中斷腿的錫兵愛上一個紙做的跳舞姑娘，最後被小主人拋入壁爐，剛好一陣風吹過，把舞蹈姑娘也吹入火爐。」出處請點此。

[2]出處請點此

延伸閱讀：

《水漾的女人》：流傳於柏林的都市傳說，書寫女性與城市間的百種樣貌

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航