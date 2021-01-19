在歐洲「So Asian!」的標籤

在歐美的東亞人，時會聽到當地人說自己「so Asian」（這麼亞洲），他們對這句話卻又愛又恨。

所謂「so Asian」，就是保留一些當地人心目中亞洲人的生活習慣，與當地不同。歐美人指的「亞洲」，其實是指東亞，而不包括同屬亞洲的阿拉伯世界和中東。因此，吃壽司是Asian，而吃土耳其料理和中東羊肉串則不算是。很多歐美人，包括德國人，對東亞認知淺薄，愛用「Chinese」一字泛指東亞多國。當然，這並非他們認為全亞洲都是中國領土，而是他們心目中玉色皮膚、深棕眼珠和黑髮的人，都是中國人 （你和我絕非「黃皮膚、黑眼睛」，只有比卡超才是，不信你自己照鏡子）。這就如一些東亞人以為所有西方人來自美國一樣。

移居歐美的人，特別是年輕的一代，很多都想擺脫「so Asian」的標籤，而在生活習慣上融入當地。不少在歐美的東亞小孩，都有這樣的經歷：他們在學校吃父母準備的飯盒時，不想別人見到，因為一些同學看見他們吃米飯和蒸肉餅，並使用筷子時，總喜歡取笑他們，只因為他們與班上其他當地小孩不同。久而久之，這些小孩甚至遷怒父母，覺得在學校吃東亞菜很老套，而叫父母以後不用再為他們準備東亞食物。小孩總愛得到朋輩認同，因此這心態不難理解。

除了食物外，東亞人在歐美的既定形象，還包括數學成績好。當東亞人在數學科考獲佳績，一些當地同學總愛說這只是因為他們是東亞人。一些不擅長數學，但在體育科表現優秀的東亞人，或會被朋輩覺得「not so Asian」，並被戲謔的問到父母會否不高興。

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至於在社會裏，一些習慣及活動亦被標籤成「so Asian」，例如吃飯時先自拍和拍攝食物、愛到旅遊景點拍照、打乒乓球、用雙手接過禮物、鞠躬、在餐廳分享食物和飲料等。因此，假如一群西方人和一個東亞人去餐廳用餐，前者或會打趣問後者需要自拍與否，後者可能聽來不高興，覺得被標籤。而一些西方人誤以為所有東亞人都愛鞠躬問好，而對陌生或新認識的東亞人鞠躬，亦可能會令對方不愉快，覺得被差別對待。

此外，西方人亦對中日韓泰等文字好奇，甚至認為所有東亞人都用同一種文字，而不知道馬來西亞和越南都用拉丁字母。我幾年前學駕車時，曾被師傅問及為何不用中文字在出席紀錄上簽名。我跟他說：英文也是香港人的慣用文字，很多香港人都習慣英文簽名。

居於歐美國家的東亞人，或許都曾被當地人覺得自己「so Asian」，甚至居亞久了的西方人，回到故鄉後也被如此認為。其實「so Asian」並無褒貶，它只是表示了東亞一些習慣與西方不同，就如德國人愛分開結賬，很多外國人都覺得奇怪一樣。隨著世界越來越一體化，歐美人應對東亞人增添文化觸覺，例如餐廳應容許客人分享食物，兩三人分享一杯啤酒亦不應覺得奇怪甚至排斥。尤其是服務客人的餐飲業界，更不應對這些事投以奇怪甚至反感的目光，而應對外地文化多一分認知。（當然，自私行為不屬「東亞文化」範圍，不應以文化多元為藉口。）

總括來說，「so Asian」並不是羞恥的事，反而表現出東亞人積極融入當地之餘，也不忘自己的根，這對近年移民海外的港人尤為重要。

本文獲授權轉載，題目由編輯稍作修改，原文可見於作者Facebook

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