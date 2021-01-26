《不一樣又怎樣》：成為一個「異常」的人是什麼意思？身為一個「問題」是什麼意義？

文：強納森・穆尼（Jonathan Mooney）

成為一個異常的人是什麼意思？身為一個問題是什麼意義？感覺如何？我欣賞的哲學家朗恩．馬隆認為，用來將人分類的那些項目，例如種族、性別、能力、障礙，都可捏造或發明出來，同時卻又是真實的，兼具「因果顯著性」以及「科學上的意義」。它們或許是被人發明出來的，但這些捏造的類別依然會影響人。人和「問題」交融之處可能會產生惡性循環，彼此反映、互相影響，直到兩者密不可分。

嚴格說來，異常性（abnormality）是不普遍或非典型的一樣東西（或人）。可是我們都知道，把某樣東西貼上異常的標籤絕對是負面的。「異常性」這個詞直接來自以疾病為基礎的醫療業，藉以描述不健康的事物或人。根據《牛津英文字典》的解釋，異常性是一種異常的特徵、特性或事件，通常出現在醫療領域。

將常人分出階級式的醫學差異類別，並非不可避免。在這種分類出現之前，人類差異就一直因其他方式受到阻擋。達爾文證明了所有演化都是受到變異的助長。在異常類別出現之前，具有認知與身體差異的人往往是被視為美好、古怪、傑出、非凡、奇特、不同、怪異、陌生、怪誕、可笑以及令人好奇的。根據研究失能歷史的學者亨利—— 賈克． 史帝克的說法，在中世紀，有認知與身體差異的人「自然而然地屬於世界及社會的一部分，而大眾也都接受社會是具有多重面向的。」

是什麼改變了？

機率理論家、頭骨測量師和心理醫師，當這些將正常帶給大眾的人以二十世紀初的分級標準互為共謀時，差異就成了異常。正常出現了，它與科學的崛起肩並肩、手牽手， 成了陳述與理解世界的工具。十八與十九世紀期間，生物學家創造了將自然世界分門別類的系統，天文學家繪製天空圖，地理學家繪製世界地圖，解剖學家則繪製人體構造圖。於是，正常潛伏在背景中，在這些圖表和系統裡畫出一條線，分隔出可接受與不可接受的部分——而我們都知道，不可接受的那部分就是異常。

正常與異常直接來自那十九世紀末與二十世紀初、名為人體計測（anthropometrics） 的測量身體（後來則測量腦）的做法。人體計測以系統性的方式量測人體外在特徵，主要是描述身體尺寸與形狀。它是人類學早期的工具，用來瞭解人類的變異。我們已經在正常的歷史中認識了幾個人類計測的先行者。凱特勒整個「平均人」的概念就來自人類計測，諾瑪與諾曼則是利用二十世紀中蒐集到的廣泛人類計測資料創造出來的。還有高爾頓等人創立人體計測分支、專注於測量較為主觀的認知特性，例如智力、個性、心智能力以及性格的心理計量學（psychometrics）。

是這樣的：一如「平均人」概念的情況，人類計測和心理測量從來都不是蒐集資料、創設類別，然後就告一段落。測量人類的統計動作導致了常態分配曲線出現，曲線中央是好的，偏離中央的變異則不好。如此的二分法在二十世紀擴散到了科學社群，速度就像臉書上瘋傳的貓咪影片那麼快。包括人類學、醫學，以及後來新興的心理學和精神病學，各個科學領域開始將偏離常態的人類變異描述成異常。就像身心障礙者權利運動人士暨學者莎朗．史奈德和大衛．米契爾表示的，這不是一種「客觀」的人類變異性科學， 而是對人類進行分類與排名、認為某些人在生物構造上較其他人優越的評斷性科學。

人類計測的先驅是體質人類學家。這些白人男子（想當然了）將重點放在人類頭骨上，這種做法叫顱骨測量法（craniometry）。他們從歐洲各地墳墓蒐集到數千顆頭骨， 此外還讓上千人同意接受單調乏味的頭部測量。他們要找什麼？打從一開始，他們就著手想找出「種族」類型。體質人類學創始人及領導者之一保羅．布洛卡的研究就是最好的例子。他在蒐集與測量頭骨時，排除了「畸形」的人、小孩，以及不同的非白人種族。

布洛卡這麼做的原因是，如果納入這些人，「那麼就會犯下一個嚴重錯誤，因為考慮所有人就彷彿他們只構成一個群體。那也代表放棄尋找不同種族的顱骨特徵。」換句話說，他根本還沒開始，就先認為有不同的種族，然後（真不意外）發現顱骨大小證明了有不同種族。這種選擇上的偏見導致人類被分成不同族群，也造成各族群的非典型個人被排除在正常範圍之外。大膽猜猜看，他和其他大多數的體質人類學家提出的結論， 認為哪些族群更為優越呢？答案是富有、教育程度高、體格健全的白種男性。

一八五○年代，義大利出現一項名為「犯罪人類學」的學科，致力透過各種測量， 找出在階級與種族上「具有社會危險性的人」。這項運動的領導人是切薩雷．龍布羅梭，他分析的項目無所不包，從下顎尺寸、鼻子形狀到掉髮情形都有。他做出結論指出，「凶殘男性與有色人種具有的許多特性，也經常出現在天生的罪犯身上。」如果你有興趣知道，他的測量與犯罪根本毫無關聯。

彷彿將某些族群貼上「天生罪犯」的標籤還不夠糟糕似的，心理計量學也出現了。這門「科學」——這裡用上引號絕對有正當理由——著重在量化與測量內在的主觀狀態，例如智商、個性以及性格。這個群體的創建者是法蘭西斯．高爾頓，稍後會更詳細地討論他，因為創立心理計量學還是這個人做過最無趣、最不可怕的事。你們要知道， 他是達爾文的表弟，受到表哥的動物變異研究啟發，企圖將之套用到人類身上。

高爾頓不是最早測量人類的人，但就像克萊爾與史蒂芬斯所言，他「大幅擴張測量項目與測量對象的範圍」。高爾頓與學校合作，測量學生的視力與聽力，找全英國各地的家庭每天自我測量。他是最早發展心智測驗的人，項目包括反應時間、視力以及語言能力；他也在一項針對「遺傳天賦」的研究計畫中率先研究「智商」。高爾頓進行這些測量的目標是什麼？他自己說：「要幫全體人類的身體與心智評分。」猜猜看，不及格的是那些族群？我們這些異常的人。

相信你們注意到了，這種將人類測量、評分，進而進行評斷的新科學，不只創造出一種階級制度，也將這些分級類別裡的人病態化。病態化就是對一種特徵貼上疾病的標籤。隨著這個概念的引進，異常在十九世紀中期進入了醫學界。當時的醫生逐漸脫離了過去用水蛭與刺血針治病的悲慘歲月，社會地位提高，一部分是因為科學家發現了某些疾病的身體根源，而醫生技術的精進真的能救人，而不是殺人。

從十九世紀至今，醫學界將預防疾病與控制異常當作專業權力的來源，「精神病學」 尤其如此。十九世紀中期至後期，現代精神醫學誕生，它將焦點放在人類行為上，包括行為的偏差及異常。當時類別的範圍已經擴大，稱為「症候群」，用來指稱像是廣場恐懼、幽閉恐懼、偷竊癖、暴露狂、內向，以及受虐狂等古怪行為。那也是同性戀首度在精神病學文獻中被視為病態症候群，也就是疾病。

十九世紀末與二十世紀初，正常／異常與醫學上的健康／不健康概念被人混為一談，藉此貶損某些人，指稱他們在生物層次上比較低等。這時，有些族群發現自己竟然成了某個病態類別的成員；比如在一九○四年，在一份法國官方的國家報告中，就稱在學校裡表現不佳的學生（跟我一樣的孩子，只是說話口音比較酷）是「身體、智慧及道德異常的小孩」。同性戀打從人類開始偷溜進樹叢親熱以來就存在，但歐洲各地都宣稱那是一種「變態」，而且犯法。

黑人也被貼上標籤，歸類為「次等人」，而逃離奴役的奴隸則被診斷為患有「漂泊癖」（drapetomania，這是當時一種臨床診斷，翻譯過來的意思是「逃脫奴隸狂」）。女性「經科學證明」在生理上較男性次等（持平而言，正常化派的人士是從《聖經》中得到這個觀念）。過往被視為遲緩或簡單的人，如今則被歸類為低能與不健全，而且在世界各地均遭到監禁。

這份長長的清單不斷延續，長到可說累贅。偏離鐘形曲線中間的所有人差不多都被歸類成有病與次等。差異變成了異常。正常被用來創造去人性的社會失格類別，而其依據是範圍狹小的可接受人類變異——它的總和是零，變異完全不被接受。這種以生物為基礎、拿科學佐證的歧視，將範圍廣泛的許多人都判定為不合格，對非典型的身體與心智造成龐大衝擊。變異性變成了殘障、異常以及病態。從這裡開始，這種醫學模式將成為社會在理解、處理與對待認知及身體差異上的基礎。這種醫學模式讓變異性成了疾病的同義詞，使得社會「問題」要從個人身上解決，而非那個人周遭的環境。

到現在，龐大的差異分類與病態化依舊存在。這很危險，因為這世上如果有什麼是我深切瞭解的，那就是將偏離常態界定成缺陷、失調或異常，等於是要開始將一個人變成該解決的問題和該治療的疾病了。

書籍介紹

本文摘錄自《不一樣又怎樣：你的正常才不是我的正常》，開朗文化出版

作者：強納森・穆尼（Jonathan Mooney）

譯者：吳緯疆

什麼是「正常」？

自然界才沒有「規格」和「直線」，每個人都是獨特而美麗的存在。

而你的「不一樣」正是你獨特的標記！

正常未必正確，多數也未必有理。

翻轉認知，讓人重新思考何謂「正常」的動人之作。

若是你因為不一樣而正懷疑自己，若是你曾經因為不一樣而受過傷害、隱藏真我，

本書為你找到前進的勇氣，你將喜愛自己的「不一樣」，也接納他人與自己的差異。

「聰明的笨小孩？」 一個閱讀障礙者的親身故事

穆尼的閱讀障礙及過動狀況讓他在成長過程中成了旁人眼裡「異常」的小孩，因為教育體制和外在環境把像他這樣具「神經多樣性」的人貼上了「不正常」的標籤。但什麼是「正常」？原本想藉偽裝當個「正常人」的穆尼發現，所謂的正常不過是被人「發明」出來的概念，這才理解自己不是「問題」，從而肯定了自己的價值――因為每個「不一樣」，都是獨一無二的美麗存在。

真摯幽默，笑中帶淚，感染力十足的經歷陳述

在《不一樣又怎樣》書中，穆尼以寫給自己兒子的私信口吻，坦露個人成長經歷和內心轉折，以真摯態度導引每個孩子、甚至是受過傷的成人找到在這世界的生存方式，我們又應如何改變舊有思維，尊重他人的獨特性，讓各種「原廠設定」的身體和頭腦順勢發展，無須以一條劃分正常／不正常的界線定義自我和人生，進而了解自己，接受原本的自己。因為，我們的「不一樣」正是你我獨特的標記。

Photo Credit: 開朗文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：王祖鵬