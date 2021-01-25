《受傷的醫者》後記：沒有「醫生」這種人，其實他們也是人

文：卡洛琳・艾爾頓（Caroline Elton）

【後記】沒有「醫生」這種人

如果不是醫療科學的進步，我母親在我出生時就會過世。她是英國第一批再生不良性貧血被治療成功的人，那是一種懷孕後期才出現的血液疾病。因此，在我的生命開始的頭幾個星期，她能否存活下來，是很不確定的。四分之一個世紀以後，我父親罹患骨髓癌， 這是一種骨髓方面的癌症。雖然最後他死於這個疾病，但是化療讓他的性命延長了七年多。

醫療科學在二十世紀的進步是非凡的，並且持續到二十一世紀。大部分被我們現在視為理所當然的事，例如白喉、破傷風和百日咳，這些疾病以前曾經是孩童殺手，到了一九二○年代才發展出疫苗，到了現在，我的孫子在八週大時就會接受這些疫苗的注射。小兒麻痺疫苗的發現則比較晚，是在一九五○年代。我懷孕時才出現超音波掃描胎兒的技術，但現在已經可以對子宮內的胎兒進行外科手術。

去年，我有一個六十歲出頭的好友，因為原發性硬化性膽道炎（Primary Sclerosing Cholangitis）而接受移植手術，那是一種相當罕見的慢性肝病，捐贈者是他二十三歲的兒子，他捐給父親六十一％的肝臟。如果沒有這個手術，我的朋友就會死於肝功能衰竭。他的兒子已經完全康復了，而我朋友的情況也很好，只是他終生都必須服用免疫抑制劑，以免自己的免疫系統排斥兒子的肝臟。

當我觀看肝臟移植手術的影片時（在我朋友的同意下拍攝，作為《衛報》的國民健保署系列報導之用），我心懷敬畏。我記得和他太太說話的那天，當時她兒子和先生都在醫院等待手術，她的勇敢令人驚訝，換作是我一定會驚慌失措。簡短看過影片裡的手術畫面，讓我對手術小組的欽佩增加了一千倍。

我不是一個醫學的盧德分子（Luddite，按：反對技術革新的人），就是那些反對或蔑視二十一世紀醫學成就的人。但現實是，一方面是醫療實務的長足進步，另一方面是我們對醫療工作心理要求的了解，這兩者之間存在著驚人的隔閡。幾乎就像是從我們對醫生是什麼樣的人的概念裡，用外科手術把心理層面完全切除掉了。事實上，就是切除了心理層面而構成了本書的所有故事。

我們看見了醫生可以具備通過醫學院考試的心智能力，卻缺少心理韌性去應付醫療工作的情緒需求。我們也看見了從醫學生到初級醫院醫生的轉換，代表的是責任的重大改變。另外，像是實施降低工時以改善初級醫生健康的改革，在破壞了臨床小組的連續性時，可能會產生無法預見的心理後果。

我們對醫生的心理健康經常沒有給予充分的關注，就要求他們去執行相當痛苦的任務。然後當醫生出現心理防衛機制，對病患或病患親戚缺乏同理心時，我們就會責怪他們。我們不只低估了臨床實務的情緒要求，也沒有了解到，有些一開始被吸引到這個行業的人， 可能是被處理自己心理脆弱問題的欲望所牽引。醫生對專科選擇的了解通常非常簡單，沒有充分注意到決定治療某個特定病患群體所潛藏的心理情結。

醫生可能會生病或失能，他們的家人或親密朋友也一樣；當醫生治療病患時，將會喚起與個人疾病經驗相關的想法和感覺。醫療工作可能牽涉到非常私人的資訊，並碰觸到身體的私密部位。醫生也會對病患產生性感覺，但醫療訓練體系卻否認這件事的可能性。性別歧視和種族主義對其他專業的影響力，也出現在醫界裡，由於我們要求醫生擔負的責任很重大，因此對醫生來說，歧視的心理影響可能特別具有破壞性。

即使離開這個行業，也會造成心理上的煩惱。當醫生覺得被逼到了邊緣，他們經常覺得自己身陷兩股相當卻相反的力量之間，而動彈不得。一方面，是想要逃離工作的心理壓力，所以離開醫界的欲望很強烈。另一方面，是害怕他們可能覺得自己是個輸家、會讓其他人失望，或以後可能會希望自己應該要堅持下去。「我只是害怕，如果中斷的話，我可能會後悔。」正是李奧在信裡所寫的話。

綜上所述，醫生的心理需求被否認、忽視，沒有被關照，也沒有被滿足。整個專業進行了一種系統性的「心理切除術」（psycholectomy），但是在醫病關係裡，最能感受到心理切除術的衝擊。

特別奇怪的是，醫病關係中的另一半，也就是病患的心理需求則受到充分的理解。因此醫學生和初級醫生非常熟悉「以病患為照顧中心」的口號，他們被教導和測試溝通技巧， 也被鼓勵要對病患和家屬展現同理心。但如果你深入發掘，很快會浮現的是，以病患為照顧中心的原則只告訴了我們一半的故事。如果我們用物理做個簡單的類比，就會很清楚。

我在中學時學過熱力學第一定律，這個定律指出，一個系統裡面的能量不能被創造或消滅，它只會從一種形式轉換成另一種。這讓我想到這個物理基本定律在心理方面也有相對應的定律。或許應該被稱為人類力學第一定律？就像物理定律證明了系統裡的能量不能被改變，只能被轉換一樣，心理定律提醒了我們，一個人執行情緒性工作的能力，也就是照顧其他受苦的人，完全取決於那個人自己所接收到的照顧品質。

就好比一個人去照顧其他人的潛能，是以他自己過去和目前所累積的「照顧資本」（caring capital）形式為基礎。如果一個人覺得沒有受到照顧，在情感上已經消耗殆盡，要去承擔另一個人的苦難，就會有情感承擔上的困難。他們在提供照顧上也會有困難。

提到照顧嬰兒的時候，就很能理解這個基本原則。情感或體力耗盡的母親（和父親）要提供嬰兒有效而敏感的照顧，可能會有困難。父母親擁有的情感資源，也就是他們的照顧資本，會受到父母自己過去被養育的經驗，以及他們目前的情感支援網絡影響。這一切都是毫無爭議的。

這些都不是新近出現的論點。在一九五○年代，小兒科醫生和心理分析師唐諾．溫尼考特（Donald Winnicott）寫道：「沒有嬰兒這種人……嬰兒沒有辦法單獨生存，而是一段關係中很重要的一部分。」我不認為溫尼考特會是「以嬰兒為照顧中心」的提倡者，他了解父母和孩童之間的關係，是極為重要的。

溫尼考特也認知到，父母對小孩的感覺不是永遠都是好的。他在一篇經典論文中，列出了為什麼有時候母親可能會對嬰兒產生厭惡感的十八個理由。這些包括：

他很無情，沒有把她當人看，對待她像沒有支薪的僕人和奴隸 他的熱情是別有企圖的愛，一旦拿到他想要的，就把她當橘子皮一樣丟掉 他多疑地拒絕她給的好食物，讓她對自己產生懷疑，卻和他阿姨一起吃得津津有味 和他度過了一個可怕的上午以後出門，他卻對著陌生人微笑，然後別人就說：「他好可愛啊！」

溫尼考特用戲謔的挑撥方式架構了這些理由，但他同時強調了一件每對父母都知道的事。父母的感覺調色盤不是只有包含溫暖和陽光的顏色，也涵蓋陰鬱、更深沉的色調。當然，溫尼考特不是在提倡父母應該表現出嫌惡的感覺；他只是提醒這些感覺存在的必然性， 這些感覺是正常的。

這兩個基本原則（嬰兒和父母關係的重要性，以及愛小孩的感覺並伴隨著厭惡感的必然性）是沒有爭論的。在母親和嬰兒的關係脈絡下，這兩個原則普遍被接受，但當我們想到醫生和病患時，卻經常忽略了這兩個原則。而這是非常不尋常的事，因為在原始的論文裡，在談到心理分析師和病患的關係時，溫尼考特就清楚地做了類似的比較。

溫尼考特死於一九七一年，假如他今天還活著，對於醫生有時會憎惡，或甚至仇恨病患，我很想知道，他會直覺地舉出什麼樣的理由。或許他列出來的會包括：

害怕犯下重大錯誤

時間的壓力；短時間要看太多的病患

對於診斷或是診療計畫感到不確定

當病患的疾病不能治癒時，對自己的專業感到無能

病患對現代醫學所能達成的效果，有不切實際的期待

害怕成為投訴或法律訴訟的對象

整個值班時間都在工作，沒有休息，又餓又渴

收到病患貶損的評論

厭惡人體的衰敗和殘缺

害怕接觸傳染原

蔑視病患因自身行為所造成的傷害

必須在某個和家人與朋友分離的地方工作

因為必須工作而錯過了一個特別的家庭慶祝活動

病患為什麼總是而且永遠都可能激發醫生痛苦的感覺，最大的理由是，他們必然會讓醫生想起，他們和那些他們所愛的人都會死。

清單上列舉的都是過去這些年來醫生和我談過的理由，這份清單雖然不算詳盡，但說明了醫療工作中會牽涉到的重大心理情結。當然，醫生不是唯一面對這種壓力的人，其他健康照護體系的同仁（例如護士和助產士）還忍受了額外的壓力，例如低薪，或是專業貢獻沒有得到應有的重視。我永遠記得舊式的巡房，大半個上午會有個忙碌的護士跟在主治醫生後面團團轉，但醫生對於她照顧的任何病患，卻從來不會問她的意見。

不過，負責診斷疾病，決定最佳的治療方式，開立處方，分析進展和評估是否改變治療的人是醫生。不可否認地，在某些背景下，有些資深護士會負擔一些責任，但是從命定的八月份第一個星期三開始，初級醫生可能要待命、在不同的病房之間奔跑、被賦予做決定的任務，如果他們出了錯，可能會產生可怕的後果。有些來看我的醫生不能忍受這個責任的性質，他們對於錯誤的臨床決定可能導致失去一條性命的事實，感到相當痛苦。

醫生也必須應付醫療工作的不可預測性和不確定性。在醫學裡，一個特定的疾病在兩個病患身上，可能會以完全不同的方式呈現，而且一個人對特定的療程可能會有反應，另一個人可能不會。這種不可預測性對一些醫生形成沉重的負擔，這是本書中為什麼有這麼多醫生在職涯中遇到困難的一個常見原因。

一百五十年前，外科醫生約瑟夫．李斯特〈Joseph Lister）發表了利用消毒劑降低術後感染風險的發現。李斯特提倡，使用石碳酸消毒外科醫生的雙手、器材、傷口，甚至病患周遭的空氣。採用這些簡單的措施時，病患在截肢手術後的存活率從五十五％提升到八十五％。

但是即使有了這些卓越的成果，其他同仁並沒有立即採用李斯特的石碳酸方法；他們覺得這很複雜，也花時間，還辯稱這個結果實際上是因為其他的變化，例如醫院的通風改善了。

那時是一八六七年。現在，醫療實務中的每一個層面都知道感染控制的重要性，例如，全科醫生檢查病患後，會在診療室清洗雙手；對免疫抑制病患施行屏障式護理：隔離全部病房，以控制醫院感染的爆發；甚至是控制流行病爆發的全國計畫。除此之外，現代醫學的很多成就是取決於控制傳染散布，以及當其發生時，有效對付它的能力。像活體肝臟移植這樣的手術，如果捐贈者與宿主的術後感染風險不能降到最低，就不可能成功。

只要花一點點時間想像一下，如果醫療人力〈以及更廣泛的健康照護人力）的情緒健康被賦予和感染控制相同的重要性，換句話說，就是把情緒問題看得和感染問題一樣重要。

在李斯特的時代，四十五％的病患死於截肢後感染。現在，有一些報告指出，超過五十％的醫生曾經有過過勞，基於過勞〈以及憂鬱和自殺）的程度，很難宣稱我們沒有重大的公共衛生危機要處理。這樣的比較真的會很怪異嗎？

這個比較也讓我們注意到沒有簡單和單一的解決方法。醫院裡的感染控制不只是在廁所裡張貼海報說「現在要清洗雙手」。當然不是。然而，當我走進一所倫敦教學醫院的教育中心，看見一個用磚塊圖案紙張遮蓋著的布告欄，頂端的標題是「韌性牆」〈resilience wall）時，得知院方鼓勵職員用立可貼張貼積極向上的意見〈如果感到壓力，我會深呼吸；我會在午餐時間到外面呼吸新鮮空氣）。全部都是好的想法，但是韌性牆對醫生健康產生重大影響的可能性，就和磚塊圖案紙張承受建築物重量的可能性一樣大。

嘗試培養醫生情緒韌性的問題〈而且有很多）是，他們把責任歸於個人。這個方法是有缺失的，如同最近《英國醫學期刊》有篇文章的作者指出：

韌性永遠與環境相關，是個人、個人環境和社會文化因素之間的一種複雜和動態的相互作用。任何提升韌性的介入方法都必須要處理組織、個人以及團隊問題。

這就是我們在本書所看到的。在個人的層次，很清楚的是，有些被挑選出來進入醫學體系的人，永遠沒有辦法當得了醫生；有些醫生選擇某個專科，是出於一種無意識的企圖，是為了解決自己的個人衝突，因此在醫生私人生活裡持續發生的事件，可能會影響他們對工作的感覺。

然後，這些個人因素會和組織因素相互影響，例如，制度性的「從錯誤到失敗」現象；逆向照顧法則，也就是最需要支持的人結果卻得到最少的照顧；多年來資金不足的壓力；非常缺乏對職業轉換的關心；性別歧視和種族主義具破壞性的力量。因此，由於不願意採用以證據為基礎的教學方式，也傾向否認醫生本身出現的任何脆弱徵兆而將責任歸於個人，整個醫學文化就像將這個體系鬆散結合在一起的膠水。

如果其中出現裂縫會是奇怪的事嗎？

有一件事非常清楚，就是不會有簡單的答案。改善醫療人力的情緒健康需要從三個相互關聯的層次著手，個人、組織和整體醫學文化。

由於問題的規模很大，很容易令人灰心。但是，如同我們在本書看到的，在世界各地，都有閃爍著微光的希望。麥可．法夸爾的睡眠宣導需要從倫敦散布到英國各地，然後是世界其他地方。醫生利用臨床知識不只讓病患受益，還有其他的醫生，這是少見的例子。很多國家可以向紐西蘭學習，引進一年的受訓實習作法，以協助醫學生過度到臨床實務的轉換。

說到開放醫療訓練機會給身體殘障人士，加拿大和美國比英國還要開明；另外，史瓦茲會談活動在北美和英國的成長也令人鼓舞。美國的醫學院則示範了，當整個組織上下都投入對多元化的承諾時，可以得到什麼樣的成就，在這種情形下，美國的實習醫生可以得到職業支持單位〈Professional Support Unit）的服務，就像是我在倫敦工作的地方。

或許在一百五十年後，對醫生情緒健康的關心，會和目前對感染控制的程度一致。

或許當歷史學家回顧我們在二○一八年如何對待醫生時，對我們目前醫療體系的看法，和閱讀到李斯特年代的醫生，拒絕在診治不同病患之間洗手時，會有相同的恐懼。或許在一百五十年後，社會大眾將會了解，雖然這個工作的要求非比尋常，但肩負醫生角色的人

就和他們的父母一樣，其實他們也是人。

或許。

書籍介紹

本文摘錄自《受傷的醫者：心理學家帶你看見白袍底下的情感掙扎與人性脆弱》，木馬文化出版

作者：卡洛琳・艾爾頓（Caroline Elton）

譯者：林麗雪

破除「醫生不能是弱者」的神話，溫柔照看白袍底下的真實血肉：

醫生也是人，各有各的個性、夢想和欲望，同樣會迷惘、恐懼與憂傷。

他們受苦時得不到關懷，生了病卻不被視為病人，

只能承擔理性至上的專業要求──

我們常忘記了：在醫療前線的醫生們也有身而為人的感性需求。

莎拉是名婦產科醫生，但她始終無法受孕。

徹底的絕望侵蝕著她，同事們卻對她的遭遇不以為然……

一切只因為她是一名醫生，理應擺脫任何煩惱。

白袍醫者常被套上「超人」般的濾鏡，期望他們應該要客觀理性、果敢抗壓、富同理心。這樣的認識，源自人們對「醫生」角色的扁平認知，對醫療體系的陌生，加上醫界不對外人言的潛規則，使得我們對醫學院學習、受訓、臨床等可能存在的體制問題一無所知。

事實是：醫生也會面對壓力、生病、歧視。但他們該如何照料自己的心理健康，又能向誰求助？

本書作者艾爾頓身為一名心理學家，過去二十多年來，穿梭於各種醫療現場進行直擊觀察，並與無數心靈失落的醫生有過對談和交流。她關切的是：整個醫療體系哪裡出了問題？如何以人本角度出發，提供醫生更好的心理支持？如何讓醫生更具有情緒韌性？

當整個醫療體系忽視、甚至否認了醫生的心理需求，導致醫生們不僅難以解決身心問題，連帶也影響了他們行醫的品質。她認為，今後醫療人員的情緒健康將與控制病毒傳染一樣重要——當我們重視醫生們的情緒健康，如同洗手消毒般習以為常時，就能發展出更良好的醫療體系和文化。

給身為醫生的你：若你曾懷疑過你的悲苦與哀戚是否無人聞見，本書可帶給你似曾相識的安慰。

給看過醫生的你：本書將領你同理醫者的情緒健康問題，並思考造成其痛苦的結構性問題。

本書特色

不少醫生曾出書描述病患的故事，但本書是由心理學家寫下關於醫者本身的故事。

本書取材自二十年間對幾百名醫生的觀察和對話，不僅是描述一位醫生的個人經驗。

更多醫者故事盡在書中：

傑出的神經外科醫生，如何面對性別天花板仍努力發展事業

小兒科醫生第一天上班，就得獨自處理宣告嬰兒死亡的手續

實習醫生工作不到一週，因憂鬱症而掙扎是否離開醫界

腫瘤科醫師在面對貌似父親的癌症患者時，暈倒在病床邊

Photo Credit: 木馬文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九