《丟掉你的那些無關緊要》：跟做多做少無關，所有媽媽都該成為「懶惰天才」

文：康卓拉・阿達奇（Kendra Adachi）

【物歸原位】

即便做個面面俱到的天才或徹底懶惰有機會讓我家登上實境節目，但這些恐怕都不是理想的長遠計畫。你和我需要一種處理物品的做法，幸運的是，我們確實有辦法。

空間的真相

無論你的東西有多少，請用「物歸原位」這條懶惰天才守則來過生活；這表示每一樣東西都「需要」一個去處。

假如你把你家視為有限的空間（確實不是無限延伸的地方），也把你家四面牆以內的所有儲物系統視為有限空間（這些系統確實也不是廣大無邊），那麼這個家的限制是恆久存在的；換句話說，你就只有這麼多的空間可以放東西。

你家之所以快讓你受不了，最有可能是因為是它還兼做超巨大雜物抽屜之用。我並不是說你家物品是垃圾，而是說你收納物品的方式好像把它們當垃圾一樣。如果物品只是隨意堆一堆，塞在各種籃子裡，你並沒有給這些東西真正的去處，讓你可以再次找到它們。

雜物，真高興見到你啊。

你碰到雜物的反應大概跟我很像，想放一把火把它們全燒光，畢竟東西那麼多，你也準備好一件都不留。不過雜物未必是指你東西太多，而是說你的物品沒有一個去處。只要把物品歸位，在你家有限的空間內好好生活，那麼你們家就會一片平和，而且家裡每一樣東西都是最重要的物品。

你未必得過著極簡派的生活，只要將物品收拾好就行了。

為重要的東西騰出空間

我有好幾個書架，因為我的書有好幾百本。我愛書，打從心底喜歡閱讀，所以我為了這些對我而言很重要的書本挪出了空間，這就是把東西歸位的關鍵之處。你的家應該要存放你和家人重視的東西，如果家裡有不重要的東西，那麼這樣東西就會占掉重要物品的空間。

倘若除了書本之外，我還用了其他東西來妝點書架，就像雜誌上那些滿版的精美廣告一樣， 那麼我的書架看起來一定美麗有型，但一點用處也沒有。小裝飾品和花瓶會占掉書本的空間，這些書可比精心裝飾的書架重要多了。

假如你像我一樣也喜歡書本的話，也許解決收納問題的方法應該是先清掉那些跟書比起來沒那麼重要的物品，而不是再買一個新書架。擁抱重要的東西，扔掉不重要的東西。

當你在你家固有的空間限制內把每樣東西歸位後，就會清楚看到哪些東西沒有去處，因為它們沒有地方可以落腳。

為重要的物品騰出空間，自然就能清楚看到哪些是不重要的東西。

用大垃圾袋清東西的問題

每次只要有人提醒我，我其實可以營造簡單又用心的空間時，我的本能反應就是去拿一卷黑色大垃圾袋，立刻將所有東西都扔進去。我不知道自己開車載著清出的物品去街上那家二手商店的物資捐獻寄放區幾次了，總之數都數不清。

那種感覺我懂。那是一種恨不得重新開始的感覺，但最好是能不用一把火燒掉的方式。你渴望把行程全推掉，拋到九霄雲外，但這只是治標不治本。

黑色大垃圾袋的清理法就跟龐雜的方法一樣，效果頂多也就如此罷了。你是可以馬上就進入一個沒有雜物的生活，但你最後還是會重回半年前那個家裡雜物一大堆的狀態。怎麼會發生這種事？

也許你需要的不是東西少一點，不過你絕對需要更有效的物品收拾習慣。

只要每天花心思培養收拾物品的小習慣，你家就會變得更有條有理、更討喜，你甚至搞不清楚這是怎麼辦到的。

要不要加入？現在就來談談收拾物品的習慣。

物品收拾習慣一：盡快物歸原位

物品像磁鐵一樣會互相吸引。請相信我，一封擺在桌面上的郵件在五分鐘內必會堆疊成必勝客優惠券「斜塔」。東西會在你不知不覺時愈積愈多，倘若沒有經常將東西歸位，你大概又會想出動垃圾袋或火柴，而這兩種方法都不是我們樂見的解決之道。

盡快將東西歸位，抵銷雜亂的磁性。把第一張骨牌推倒，整個家就能朝著騰出空間給重要物品的方向前進。

從小處著手，儘早做起。舉例來說，早上煮了咖啡之後，就把奶精收好，將湯匙放入水槽或洗碗機。倒好最後一杯咖啡，就馬上清洗咖啡壺。督促孩子倒好穀片之後，就先把盒子收起來， 別等大家都趕著出門時才收，又或者過了好幾個小時，你準備做晚飯時才來清理早餐製造的一片狼藉，這是最麻煩的事。一進家門就把郵件放入收納籃，度完假一回到家就把行李打開整理。

我可不打算再踏入面面俱到的機械化生活，但是物歸原位這個守則聽起來好像就是這麼一回事，太嚇人了。其實，收拾東西講求的並非把家裡打點得十全十美或凡事都要做到有條不紊，重點在於別讓東西像雨後春筍般冒出來，這樣你就不會什麼都看不順眼了。

把物品收拾好的同時，你也會對自己所擁有的東西抱著感恩的心情，而不是想到這些東西占掉多少空間就覺得挫折。

物品收拾習慣二：物品進家門前先確定它的去處

你帶進家門的每一樣新物品，無論是雜貨、衣物、裝飾品、收納籃，都需要一個地方來擺放。

你在店裡思考要不要買某樣東西的時候，通常你考慮到的是價錢划不划算或買不買得起。我們喜歡買東西的感覺，也喜歡新東西帶來的興奮感，特別是這些東西在特價的時候。

如果不考慮這些，而是問問自己你想買回家的這樣東西要擺哪裡，那麼「我一定找得到地方放」這個答案就很牽強了。

你可以想像這樣東西放進你家儲物櫃或衣櫥裡的畫面嗎？需要用塞的才能把東西放進去嗎？你願意做一個固定決定，認可這樣物品確實對你和你家有用處嗎？

決定購買之前先問問自己這些問題，是一個無敵有效的物品收拾習慣。我全力支持購買有趣的新東西，但必須真的對你很重要，而且你們家也確實有地方可以放的時候才能買，否則的話，買這些東西只是增加家裡的雜亂而已。

物品收拾習慣三：把垃圾扔了

我絕對沒有要自命清高的意思，我自己本身也對很多「垃圾」視而不見，也許你也跟我一樣。

當我想到垃圾的時候，腦海裡浮現的是明顯有點討厭的東西，比方說面紙、髒尿布和咖啡渣。已經壞了卻又被你放回去玩具箱的玩具也算垃圾，前一臺電視的遙控器至今還放在咖啡桌上也算垃圾，還有再也夾不住頭髮的夾子也是。

東西在周遭環境逗留得愈久，我們就愈容易忘記它的存在，而這些物品最後勢必會變成垃圾，這是絕對不變的真理。別讓它們在眼前徘徊，增加你家的雜亂，尤其這種東西具有可怕的磁性力量。把垃圾扔了吧，讓它們去該去的地方。雖然看似理所當然，卻是明顯到最容易被忽略的事情。

物品收拾習慣四：一天收拾一樣東西

你家的某些區域一定塞滿了讓人不知道該怎麼處理的雜物。

你懂我在說什麼，因為我們每一個人至少都會有一塊這樣的空間，比方說廚房檯面，雜物抽屜，臥室梳妝臺，走廊衣帽櫃等等。因為這些雜物實在很煩人，所以你沒有動力去收拾，要是這些東西無處可去，還得替它們找個地方收納，這是最討厭的事了。多數人都會有這麼一塊區域， 雜七雜八的東西在此出沒，等著我們有空的時候去處理它們。

但是我們從來都沒處理過。

結果那些東西發揮它們的磁性，愈堆愈多，然後你又忍不住開始上Google尋覓小房子了。

不必找小房子，你現在應該要做的就是挑出其中最小塊、最好處理的雜物區域，然後一天收拾一樣東西就好。

只要一樣就好。

這樣做好像沒什麼任何意義，但其實你完成了兩個重點。第一，你慢慢把東西歸位了，慢慢收總是比什麼都不收要好。第二，你已經在培養物歸原位的習慣了，這個習慣會讓你受用一輩子。

物品收拾習慣五：每週一次局部清理

無論你是個多麼有條不紊的人，家裡的各個區域偶爾還是需要清理一下。

養成清除不再需要和不再重要的東西，騰出空間給重要物品的習慣，對你一定大有幫助。

如果做得到一天收拾一樣東西，就表示你已經準備好付出更多行動，不妨試著一週清理一次。你可以挑一週比較有空的一天，把一小塊區域的雜物清除。

如果你家很大，就會有很多需要清理的小區塊，但如果能每週定期處理這些小空間，便可循序漸進把家中不再重要的物品清掉，而不必將清東西視為大工程，每次看到雜物就覺得心力交瘁。

所謂的小空間包括雜物抽屜、兒子的五斗櫃、浴室收納櫃下方的空間、客廳的玩具籃等等。這些區塊有大有小，不過建議各位最好避開一整個房間的清理任務，因為這樣做太龐雜、也太操之過急，從小處著手就好。

還請銘記在心，你只是清東西而已，不必把一切弄得井然有序。只要將不再需要和不再重要的東西清出來，把它們裝進袋子或箱子裡送走就好。

這樣一來，你就有更多空間可以放真正重要的東西了。

這種做法低風險、低壓力，效果卻很強大。

物品收拾習慣六：特別留意物品傳達的訊息

在你一次次將東西歸位的過程中，應該會注意到哪些東西很重要又哪些是阻礙。換言之，這些物品會讓你知道它是否應該在此逗留。

你是不是總是得挪動幾雙鞋子才能找到你要穿的那一雙？也許你該扔掉那些礙事的鞋子了。你是不是每次都要把椰奶罐頭移開才能拿到雞湯罐頭？也許你不喜歡用椰奶來做料理，以後就別再買椰奶了，雖然網路上的人信誓旦旦說它很好用。你是不是常得把一些小玩具放回收納籃，但這些東西你從沒見過女兒玩過？可能這些玩具剛好跟女兒心愛的玩具放在一起，所以對想要玩自己心愛玩具的女兒來說，那些東西是一種妨礙。

傾聽這些東西要傳達給你的訊息，把不重要的物品扔掉。

只要養成這些收拾習慣，把物品歸位，你一定會更明白這些東西要傳達的訊息。

別讓錯誤的目的誤導

你別忘了，你身為一個懶惰天才，有權利在乎你重視的事情。

假如你覺得房子整潔很重要，就收拾乾淨吧！

假如乾乾淨淨的房子能讓你開心，就盡情噴灑尤加利香味的清潔劑吧！

不過別被誤導了。

乾乾淨淨不會讓你變得更好，混亂也不會把你變得更真實。

你有權利喜歡有條不紊，有權利在別人來家裡之前把房子打掃乾淨，當然也有權利不讓某些東西進你家門，因為凌亂會對內在生活有負面影響。

你也有權利在雜亂中生活，有權利邀請朋友踏入你亂糟糟的空間，當然也有權利擁有你不需要的東西。

大部分的人經常在這兩種方向之間擺盪。

你在實踐物歸原位這個守則時，應該會體驗到快樂的成果。整潔的房子令人心曠神怡， 打開清爽的衣櫥令人愉悅，能清楚看到你擁有哪些東西也能帶來滿足感。

然而，這些跟你這個人的價值無關，請別忘了這一點。你的房子也許反映了你的個性，但是它的狀態不能反映你這個人的價值。

書籍介紹

本文摘錄自《丟掉你的那些無關緊要：練習只擁抱重要的事，十三項日常祕方平衡家庭、工作與自我》，寶鼎出版

作者：康卓拉・阿達奇（Kendra Adachi）

譯者：溫力秦

繪者：木木Lin

對你重視的事情當個天才，不重要的事情懶惰一點也無妨！

身為職業媽媽，你是否常遇到以下狀況：

小孩不受控，放學後的客廳地板像是被轟炸過；

下班後還要洗衣煮飯忙得焦頭爛額，老公卻只會幫倒忙；

光想到「打掃」二字就頭皮發麻，很想崩潰大叫；

晚餐吃什麼、全家出遊行李怎麼打包、邀請別人來家裡該如何準備⋯⋯

有無數個決定等著你去做，但你身心俱疲，只想躺在沙發上狂嗑冰淇淋。

美國知名podcast主持人康卓拉．阿達奇對這些混亂日常感同身受。

身為三個孩子的媽，她從自身經驗出發，

體悟出如果不先篩選出事情對「你」的輕重緩急，

那麼無論是樣樣都想力求完美，或是全部放任不管，

終究都會讓你站在疲憊不堪的十字路口，厭惡自己的無力感。

她建議所有媽媽都該成為「懶惰天才」——

也就是應對重要的事情時當個天才，不重要的事情則懶惰一點無妨；

不是把心思放在別人覺得「應該」很重要的東西上，

而是懂得找出你重視的事物，集中時間與心力待之。

阿達奇彙整出十三項懶惰天才守則，

鉅細靡遺教你打理生活中各種繁雜瑣事，例如：

一次決定好

挑衣服、挑禮物、決定三餐菜單對你而言是種負擔嗎？

只要一次就做好決定，你的大腦就有更多空間可以找樂子。

天冷時穿黑色牛仔褲配格紋上衣，天熱時則穿黑色T恤和丹寧短褲；

根據不同場合提前決定好禮物形式，例如教師節就送百貨公司禮券；

固定使用同樣的食材和食譜煮晚餐與小孩便當等等。

簡化部分的決定，便能幫你省下不少氣力。

從小處著手

想好好整理家裡卻無從下手？想強迫自己每天運動卻力不從心？

目標訂得太過宏大反而更難達成，

從看似不起眼的小事開始做起，更能有效維持與前進。

希望每天能吞一點維他命？每天早上把那罐維他命放在桌面上。

希望建立一套打掃的常規？每天晚上先把流理檯擦乾淨再去睡。

這些看似微不足道的改變，往往可以發揮巨大的影響力。

問神奇的問題

問自己「我現在可以做什麼讓之後的生活輕鬆一點」，

這個問題就像骨牌一樣，一個簡單決定會觸發下個決定，

就能循序漸進解決這些問題，

我現在可以做什麼讓之後採買雜貨輕鬆一點？把環保購物袋放在門邊，並且在購物清單上插上一支筆，隨時把已經買好的東西劃掉。

我現在可以做什麼讓之後挑食譜輕鬆一點？用紙膠帶把很想試做的食譜貼起來，之後就能直接使用這些已被標示的食譜。

集中處理

一次把同性質的事情做完，能給你更多餘裕去做重要的事情，

例如洗衣服時根據衣物最後的去處來分類，

先將廚房分區後再清理，或將購買的物品分區擺放後再一次收好，

只要找出你經常重複處理或必須重新做過的步驟，就能幫你提高效率。

當個懶惰天才跟做多做少無關，

關鍵在於對你來說什麼才是重要的事，

用最適合自己的方式來打理工作、人際關係與各種生活雜事吧！

本書特色

以具體實用的生活經驗與妙方幫助讀者有效梳理生活雜亂、不再瞎忙。 文中穿插語錄與操作步驟，方便讀者搜尋利用。 以簡單易懂的概念教導讀者放下對「完美」的執念，不因追求外界的高標準而耗竭心力，能夠按照自己的步調過活。

Photo Credit: 寶鼎出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九