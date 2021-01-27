《謝謝你的指教》：給予批評指教的人非常多，但阻絕回饋的觸發機制只有三種

文：道格拉斯．史東（Douglas Stone）、席拉．西恩（Sheila Heen）

三種阻絕回饋的觸發機制

讓我們先從好消息說起：並不是每種回饋都難以接受。你兒子的老師可能會誇獎這孩子有驚人的社交能力；客人也許會提出聰明的建議，幫助你加快訂單處理的流程；你想剪瀏海，理髮師卻想到更合適的髮型，而且確實比瀏海好看很多……我們天天接受這類回饋，無論有沒有幫助，都不會讓我們太過困擾。

大多數人收到正面回饋時，都沒有問題，但也有時就連讚美都能令人不安。我們可能會擔心對方是虛情假意，或是害怕自己沒資格受人讚揚。不過，碰上交易成功、發現你欣賞的人也欣賞你，或是在完美教導下有大幅進步，都是大快人心的事。我們辦到了，成功了，有人喜歡我們。

此外，也有一些比較麻煩的批評指教，令人感到困惑、憤怒、慌張或惶恐。你竟敢攻擊我的小孩、我的事業、我的人格？你不選我加入團隊？這就是你對我的看法？

這類回饋會觸發我們心跳加速、胃腸糾結、心思在飛快運轉後潰散。一般情況下，湧上心頭的情緒會被我們視為「阻礙」——必須擺到一旁的心煩意亂，必須克服的情緒干擾。當我們陷入這些被觸發的反應裡，感覺會非常差，世界也顯得黑暗許多，而平時信手拈來的溝通能力則消失無蹤。我們無法思考、無法學習，只能竭力保護自己、攻擊對方，或是夾著尾巴敗退。

然而，將觸發機制引起的反應推開或假裝它們不存在，並不能解決問題。要是不先找出觸發的根源，只想無視自己的身心反應，那就像是拔掉煙霧警報來處理火警一樣。

所以，觸發機制確實會產生阻礙，但它們不僅僅是阻礙，更是資訊，是能幫助我們找到問題根源的地圖。了解是什麼觸發了自己，釐清哪些東西會激起情緒反應，是我們管理自身反應、有技巧地進行回饋討論的關鍵。

那麼，讓我們來仔細看看這張地圖吧！

三種回饋觸發機制

給予批評指教的人非常多，我們的缺陷似乎也罄竹難書，因此在想像上，形形色色的回饋都能觸發情緒反應。幸好，實際上，阻絕回饋的觸發機制就只有三種。

我們稱為「真相觸發機制」「人際觸發機制」與「自我觸發機制」，每一種都由不同因素觸發，也會在我們身上引起不同的反應。

「真相觸發機制」是指回饋的內容本身引起觸發，有可能是對方的回饋有問題、沒幫助或根本不實。面對這類情況，我們會產生憤慨、忿忿不平與惱怒的反應。米莉安的先生告知她，在參加先生姪子的猶太教成人禮時，她表現得「冷淡又不友善」，這時，米莉安就受到真相觸發。「不友善？難道我該跳上桌子跳踢踏舞嗎？」她覺得先生的回饋真是莫名其妙，完全沒道理。

「人際觸發機制」是指，引起觸發的原因是在那位給予批評指教的特定人身上。所有回饋都會因給予者和接受者的關係，染上不同的色彩，我們可能會基於對給予者的認知（他們在這方面毫無可信度！）或是我們對於給予者態度與行為帶給我們的感受（我對你這麼好，結果你為這些芝麻綠豆的小事批評我？）而產生反應。這時，我們不再關注回饋的內容，反將注意力轉到斗膽提出批評指教的人身上（他們究竟是心懷惡意，還是愚蠢透頂呢？）。

相比之下，「自我觸發機制」的重點不在回饋的內容，也不在給予回饋的人，而在於我們自己。無論那些指教建言是對或錯、睿智或無腦，都是衝著我們的自我而來，挑戰我們對自己的認知，讓我們感到不知所措、備受威脅、羞愧難當，或者暈頭轉向，一時間不知該如何看待自己，甚至懷疑起自己的信念。這種狀態之下，我們或許會覺得過去做的都是錯的，未來也黯淡無光。但這其實是自我觸發機制導致的想法，而且一旦陷入其中，我們也不會有興致討論自己的優缺點，只是滿腦子想著怎麼存活下去。

上述這些反應是錯誤的嗎？如果回饋內容當真有誤，如果批評指教的人有令我們無法信任的不良紀錄，或者我們備感威脅、心生不平，這些難道不是合理的反應嗎？

沒錯，我們的反應確實合理。

我們被觸發的反應之所以成為障礙，並不是因為它們不合理，而是它們妨礙我們進行有技巧的對話。成功接受回饋是一種整理與篩選的過程，我們會學到對方看事情的方式，嘗試乍看不妥當的做法，進行測試，最後丟棄或擱置那些錯誤或目前不需要的回饋。

不光是接受者會從回饋過程中有所學習，在有效的對話中，給予者也可能會發現自己的建議沒有幫助，或是察覺自己的評估並不公平，雙方也能看清彼此間的關係。無論是給予者或接受者，都能看到自己是如何回應對方，並找到一條前所未見、生產力比過去高上許多的道路。

然而，我們幾乎不可能在受刺激時做到這些，因此會犯下錯誤，捨棄有價值的回饋，或是將本該丟棄的回饋放在心上。

我們為何被觸發？該怎麼改進？

接下來，我們要仔細檢視上述三種觸發機制，初步探討該如何更有效地管控它們。

一、真相觸發機制：回饋有誤、不公、沒幫助

不願接受指教的理由非常多，排在最前面的好理由，就是對方說的不對：提出的建議很糟糕，評量的方式不公平，或是對我們的了解不夠，再不然就是沒考慮到最新的情報。面對這類回饋，我們會抗拒、防衛或反擊，有時會在對話中表達出來，有時會存在心裡。

然而，充分理解我們得到的回饋，並且以公平的方式評判它，其實不如我們所想那麼容易，下面是三項原因及改善方式：

區分收到的回饋是欣賞、指導，還是評量

在試圖理解回饋時，我們面對的第一個挑戰是……說來奇怪，我們常不知道那到底算不算回饋。就算是回饋，我們也不確定屬於哪一種，不曉得它對自己有什麼幫助。是沒錯，我們是請對方批評指教；但並不是要他們想說什麼就說什麼。

問題有一部分出在對於「回饋」的定義。「回饋」可以有很多種樣貌，鼓勵、訓斥、有助益的指教都算是回饋，被踢出團體也是一種回饋。這些不是只有正面與負面的分別，而根本是不同種類的回饋，目的也截然不同。

評估回饋的第一步驟，是為我們所面對的回饋分門別類。廣義而言，回饋分為三類：欣賞（認可）、指導（提出更好的做法）與評量（說明你目前的狀況）。很多時候，接受者想得到某一種回饋，或是把對方的話理解成某一種回饋，但實際上給予者提供的是另一種。例如你喜孜孜地將自畫像拿給專業藝術家朋友看，對於剛開始學畫的你而言，可能是需要一些鼓勵，像是「哇，酷哦，繼續加油！」，結果朋友卻給你一張改進清單，列出該修改的十二個地方。

反過來說也行。你將自畫像拿給專業藝術家朋友看，滿心希望對方能提點一番，卻只聽到「哇，酷哦，繼續加油！」。可是，對方不列出你的缺點，這樣要怎麼進步呢？

你要先知道自己想要的和實際得到的回饋分別是哪一種，因為兩者匹配與否相當重要。

首要任務是理解

有句聽起來再明顯、簡單不過的話：「在決定該如何處理回饋之前，先確保自己理解了對方的意思。」和我們一樣，你應該認為自己已經做到了這件事——你會傾聽回饋，然後決定接納或否定它。但是在接受回饋這方面，「理解」對方的意思是指，你必須看清他們看見的事物、明白他們的憂慮，並且理解他們提出的建議。這不太容易，事實上難如登天！

來看看奇普與南希的例子吧！他們在某個組織工作，專門為海外搶手的工作物色人力。南希告訴奇普，他似乎對非傳統背景的求職者存有偏見，而這份偏見會在面試時「浮出水面」。

一開始奇普對南希的回饋置之不理，心想自己的偏見才不會「浮出水面」，因為他根本就沒有偏見。其實南希並不知道，奇普也是非傳統背景出身的人才，他甚至擔心自己會偏袒那些自行規畫人生道路的求職者。

在奇普看來，南希的回饋完全錯誤。那麼，難道我們要建議他無視對錯，全盤接受南希的回饋嗎？不是，我們的意思是，奇普還不明白回饋的實際意義。他該採取的第一步，是更努力理解南希看見的現象，想辦法知道她憂心的原因。

後來，奇普請南希進一步解釋。她說：「你面試傳統背景的求職者時，會說明這份工作常見的挑戰，然後聽他們提出解決問題的辦法。可是在面試非傳統背景的求職者時，你絕口不談工作的事，而是聊他們以前開咖啡餐車，或是和商船隊出海的經歷，根本就沒有認真看待他們。」

奇普漸漸能理解南希的意思了，並且說出自己的看法：「我覺得自己非常認真看待他們，我是想從這些人的經歷中，判斷他們是否努力不懈，能否隨機應變。為了因應海外工作可能出現的界線模糊與嚴苛條件，我們必須篩選出具備這些特質的人。比起提出假設性問題，這方法會好一些。」

奇普遵循「首要任務是理解」的方針，更加理解了南希的想法，南希也更理解奇普的看法。如此一來，對話有了好開頭；但接下來我們會看到，事情並不會就這樣結束。

看清自己的盲點

我們想理解對方的回饋，但事情會因盲點而變得複雜。當然，你自己沒有盲點，但確信同事、家人與朋友都有盲點—這想法就是個盲點。我們不但看不見自己的某些部分，甚至連自己有盲點也不曉得。而惱人的問題是，我們的盲點在別人看起來，真是再明顯不過了。

討論回饋容易引起困惑的一個關鍵，就是盲點。有時，我們認為有誤的回饋確實是錯了；但也有些時候，我們認為回饋有誤，只是因為對方說到了我們的盲點。

再回來看看奇普與南希的例子！南希能看見奇普看不見的東西，也就是奇普本人。當奇普面試求職者時，南希都在觀察他，因此發現奇普面對非傳統背景的求職者，往往是聊得有聲有色，說話音量大，也較常打斷對方，沒給求職者太多替自己說話的空間─有時甚至幾乎不給他們推銷自己的空間。

南希的見解令奇普大吃一驚，他幾乎不敢相信這番話，之前他都沒注意到自己的表現差異。此外，他也感到沮喪，倘若南希說對了，那麼也許他不但沒幫到自己最想面試進來的求職者，反倒還害了他們。他些微偏袒非傳統背景的求職者，居然阻礙了他們的求職路。

奇普與南希都從對話中有所學習，如今南希知道奇普並沒有惡意，而奇普也漸漸明白自己的行為對面試的影響。對話尚未結束，但他們有了新的認知，比較有辦法處理問題了。

處理真相觸發機制時，你不該假裝自己有所學習，也不該假意認同你認為有誤的回饋，而是要承認事情總是比表面看到的複雜，首先該努力的是理解對方。即使最後你認定回饋有九成是錯誤，只有一成是正確的，也可能那就是你成長所需的建言。

書籍介紹

本文摘錄自《謝謝你的指教：哈佛溝通專家教你轉化負面意見，成就更好的自己》，先覺出版

作者：道格拉斯．史東（Douglas Stone）、席拉．西恩（Sheila Heen）

譯者：朱崇旻

透過以上連結購書，《關鍵評論網》將由此獲得分潤收益。

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把錯誤、不公平與讓人感覺很差的建言，都變成你學習與成長的能量！

EQ大師丹尼爾．高爾曼、《第五項修練》管理大師彼得．聖吉、

《給予》華頓商學院教授亞當．葛蘭特、哈佛商學院教授艾美．艾德蒙森、

可口可樂公司前學習長、時代華納董事── 一致推崇

接受「批評指教」，是一件值得投入心力練習的事！

每一年，全球共有825萬小時（＝9.4萬年）用於準備與進行年度績效考核。

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我們活在一個隨時都在接受「批評指教」的世界，而你能夠選擇的是：

被批評指教惹惱，淹沒在各種情緒裡

刻意花心思練習接受指教，從中挖掘可據為己用的成長金鑰

上司、同事、客戶，或者家人、朋友、伴侶，都會對我們提供「建議」。這些指教、回饋對於建立健康的人際關係或職涯發展，都是不可或缺的。然而，面對「批評指教」，我們常常是害怕、抗拒、反彈、躲避，原因有時是難堪，有時是指教的人令你厭惡（典型的「對人不對事」），還有些時候是我們感覺被否定了。

本書兩位作者在哈佛大學教授談判與高難度溝通超過20年，從白宮到許多高衝突場域都仰賴他們的專業建議。執教多年來，兩人深深體會到，「接受批評指教」的方法，是最值得投入心力去刻意練習、最能幫助每個人自我提升的實用技巧。書中以豐富案例與清晰指引，帶你面對直白的批評、殘酷的年度績效考核，或是不請自來的建議，甚至能學會為自己設下界線，重新主導人生。

本書將幫助你——

理解為何接受回饋是如此重要，卻又充滿挑戰性？【破解扭曲回饋的三大機制】

學會真正理解給予建議的人看見了什麼？【願聞其詳的力量】

如何針對他人的批評指教進行高難度對話，找出自己成長學習的路徑？【從定型自我轉化成學習型自我】

Photo Credit: 先覺出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航