常搞錯的「step」片語：去外面透透氣，別說step outside

公司的年終餐會吃到一半,酒足飯飽,John想找Henry到餐廳外頭透透氣、聊聊天,便走到他面前說:「Would you step outside?」Henry一聽頓時臉色大變,氣氛一下凝重了起來。

從step衍生出來的片語很多,我們來看看幾個經常引起誤會的例子:

Would you step outside?

(X)要不要去外面聊聊?

(O)我們去外面談判吧!

當某人心中有不滿,欲要求另一當事人到避開眾人耳目之處談判、較量,常會用到step outside一詞,因此這句話聽在英文母語人士耳裡充滿了挑釁意味。

Sir, would you step outside? I want a word with you. 先生,出來一下,我有話跟你說。

Hey you! Step on it!

(X)嘿,你!踩在上面!

(O)嘿,你!動作快點!

此話中的it指的是「油門」,因此也可以直接說step on the gas。要你踩在油門上,也就是希望你「加快速度」的意思。

Step on it! We’re in a hurry. 動作快點!我們在趕時間。

Do not step on my toes.

(X)別踩到我的腳趾

(O)別做冒犯我的事

被踩到腳趾是相當不舒服的感覺,因此step on sb’s toes引申表示「惹怒某人、侵犯某人的權利」,動詞step亦可作tread(踩、踏)。例如:

She has a hot temper. Nobody dares to step on her toes. 她脾氣火爆,沒人敢冒犯她。

Step right up

(X)請把腳抬起來

(O)自告奮勇、主動爭取

Step right up字面上是踏上來,引申為主動爭取、自告奮勇。

There are still a few of these left. Step right up and get yours. 只剩這些機會了,別猶豫,快去拿你自己的那一份。

Step out of line.

(X)踩在線外

(O)舉止欠妥、犯規

Step out of line原意是踩在線之外,延伸為犯規。

Step out of line one more time, Peter, and you're fired! 彼得,你再做一次出格的事,就立刻離開!

最後補充一個同樣有line的片語「be next in line for」:

My boss has been praising my leadership skills. I think I might be next in line for a managerial post. 老闆讚許我的領導力,我想我應該是下一個主管人選。

