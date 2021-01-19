杭州企業發放「智慧坐墊」給員工，竟被人資監控「為何不在工位上？」

文：蜜雅

杭州荷博物聯公司設計了一款「智慧型坐墊」，產品仍在研發過程中，已把半成品發給員工，放在他們的辦公椅上讓他們在公司上班時使用，作為產品測試環節的一部分。

根據中國app天眼查顯示，杭州荷博物聯科技有限公司成立於2020年3月9日，經營範圍是物聯網技術：技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流等。據稱，公司CEO張先勇是荷蘭埃因霍溫理工大學人機互動工程博士，畢業後回到中國，曾有在阿里巴巴工作過的經歷。

公司方號稱這款智慧型坐墊的主要功能是檢測人們的健康狀況，可以測量心率、呼吸、坐姿等，能統計使用者在辦公桌前坐了多久、甚至還可以指出不良坐姿或人們疲勞的跡象，這些數據都會傳送到手機app裡面讓使用者查看。

截圖自爆料員工的微博發文

「還有一個功能是坐墊感應到你長時間不動，或者坐姿不正確導致疲勞之類的，會提示你要活動一下。然後可以連電腦玩飛機大戰之類的遊戲，就是人在坐墊上扭來扭去，操控遊戲裡的飛機。」一名自稱是該公司員工、暱稱是「蘋果橙子妹妹」的網友在微博發文表示，相當於做了個放鬆操，體驗感不錯。

據該網友稱，杭州荷博物聯公司在11月為每個員工安設了一批坐墊，然而，有一天公司人資卻對她說：

「為什麼每天上午10點到10點半都不在工位，小心老闆扣你獎金哦！」

她對這款「智能坐墊」的好感度自然戛然而止，也側面了解到人資對其他同事也有過類似的「提醒」。他寫道，「什麼時候在工位上，什麼時候跑開了，什麼時候情緒激動了，老闆那邊所有的數據一手掌控啊。而且HR也可以看這個數據，那以後是不是還要列入考勤啊？」

她為文章下了這個標題「怎麼辦，我發現自己被老闆用高科技設備監控了」，發在當地生活論壇，很快地引發中國網友熱議。

由於此事引起大量輿論，該公司的微博官方帳號居然過來原發文底下回應，「本意是為了收集更多的試驗數據，並非監控員工。所收集的員工數據不會計入考核、考勤，也不會作為各項獎金發放的依據。」

截圖自爆料員工的微博發文

荷博物聯公司執行長張必勇接受中國媒體記者採訪時表示，參與測試的員工都已簽署過知情同意書。據他表示，公司向員工發送了附有測試產品信息說明和知情同意的文件，但只有英文版本，人資以口頭形式向大家解釋產品測試，並讓員工簽署了紙本的同意書。

同意書中提及，「所有採集到的員工數據都會保密，僅用於產品研發」。但在這次的內部測試，員工的個人數據為什麼會到了人事部門那裡？

「由於目標用戶群是辦公室久坐的白領，內部測試需要選取每天在座時間較長的員工，例如行政人員比銷售人員更為合適。」張必勇表示，「由於HR對員工的在座時間較為了解，故技術與人事部門共享了數據，用以驗證測試數據是否準確。如果將來產品上市，用戶數據會遵循《歐盟信息安全保護條例》，由專門的安全工程師嚴格保護。⋯⋯人資向被測者私自傳播其個人數據屬於違規行為，已經給予了嚴重警告處分，並在公司內部進行了整頓，向所有部門強調數據保護的重要性。」

當《紐約時報》記者以電話採訪他時，張必勇卻為人資經理審查員工行踪的權利辯護，「如果被測試的員工不在座位上，我們自然就無法採集數據了。」

他並強調，「智能坐墊比公司用現有的追蹤工作時間技術（如指紋打卡機）對員工更有好處。」因為，「指紋打卡機並沒有什麼健康輔助的功能。」

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本文經Inside硬塞的網路趨勢觀察授權轉載，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航