中國官媒高調批美，拜登上任後的「美中關係」沒想像中的好

文：蔣清平

拜登即將於1月20日就任美國總統，然而，對於這位中國國家主席習近平的「老朋友」，中國官媒卻對未來中美關係發出警訊。這一方面顯示北京與拜登團隊的接觸並不順遂，另一方面代表中國預判未來的中美關係仍不樂觀。

當拜登於2020年11月3日當選美國總統時，中國媒體紛紛報導他2011年以美國副總統身分首訪中國的照片和經歷。當年拜登用餐的餐廳姚記炒肝店，隨即再度成為大排長龍的名店。從中國媒體與民眾的初步反應，可以看出中方普遍期待拜登上任後將大幅改善兩國關係。

批判親美派態勢再起

這片熱切的期待只維持了一個半月，先是新華社於12月16日發表題為《崇美、跪美的軟骨病得治！》的評論文章，指陳一段時間以來，一些人散布種種崇美、跪美論調：「或豔羨美式民主自由，或吹捧美國人權現狀，或誇大美國制度的修復能力。」該文甚至出現了數典忘祖、助紂為虐這樣鬥爭色彩的用詞。

12月18日，中國中央電視台緊隨其後，以題為《崇美言論屢見不鮮，是誰在堅持神化美國？》的評論，強調「長期以來宣揚美國神話的言論在網路上屢見不鮮，即使面對美國疫情嚴重失控的不爭事實，仍有人視而不見，固守崇美立場，繼續編織著各種神話」。

新華社一名負責國際新聞的主管透露，這類評論非新鮮事，2020年官媒也操作過一波批評親美派，「但拜登就要上台了，還這樣罵，那就值得探究了」。他指出，在拜登當選後，中共中央成立類似因應美國政權更迭的任務編組，由於拜登團隊以歐巴馬政府核心成員為主，在歐巴馬政府時期，處理涉美事務的官員，紛紛重拾老本行。如中國國家副主席王岐山，在其副總理任內曾負責中美經濟對話，在華爾街金融圈有豐沛人脈；又如前國務委員戴秉國，也積極與拜登團隊要員接觸。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

「除了中美關係不會再惡化，其他的事情，都是未知數。」一名中國涉外官員指出，中國的官員都沒變，但候任的美國國務卿布林肯，及國家安全顧問蘇利文等人，卻已經不是歐巴馬時代的風格。最明顯的例子，就是當《中歐投資協定》只差臨門一腳就要簽署，蘇利文卻出手阻礙，要求歐盟先暫停談判，等拜登就職後再來商量。這番動作，引發中國極度不滿。

習拜熱線遲遲未通

另一個例子是習拜熱線遲遲未通，即使令中國難以捉摸的川普於2016年1月8日當選總統，他與習近平旋即於14日通首次電話。與拜登見過至少4次面的習近平，於2020年11月26日發送當選賀電給拜登，如今已過去1個月，兩人尚未通上電話。據了解，中方還在確認拜登是否願意講出「一個中國」原則，不過美國武漢肺炎確診數居高不下，讓拜登對與習近平通熱線一事態度消極。

中共《人民日報》1名主任記者指出，從中國國務委員兼外交部長王毅，在2020年國際形勢與中國外交研討會上的演講，也可一窺端倪，這篇12月11日的演講，外界都忽視其重要性。在該篇回望過去1年、展望2021年外交工作的談話中，以往提到大國外交美國都排第一，如今中美關係重要性，卻排在俄羅斯、歐盟之後；而且王毅還痛批美方對中國進行不擇手段的造謠抹黑，毫無理智地打壓制裁，甚至挑動意識形態對立。「王毅演講時，拜登已經篤定會就職，顯然，連第一線的外交工作領導人都不抱期待。」

拜登的出線，讓中共領導層與一般官員及民眾出現強烈反差。初步溝通後，北京當局對未來中美局勢難以樂觀。與此同時，有家產、子女在美國的廳局級官員、知識分子卻喜迎拜登，認為川普時代以對抗為主要基調的中美關係有望改變。這逼得中共高層透過宣傳系統，發出強烈警告，要求官員應對美國絕不能放鬆，也顯示習近平團隊對美方已不再信任，任何對美國同情、羨慕、自卑的情緒，都不准有，中美之間的鬥爭形勢依然嚴峻。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

其實，理解中共宣傳系統高調批判親美派的個中原委，將有助於台灣掌握中美關係的基本格局。對台灣而言，面對拜登上台，無須過度悲觀。

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