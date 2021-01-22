孟加拉的崛起之路：向韓國、台灣「抄作業」，昔日窮國人均GDP已超越印度

文：鄭紹鈺

孟加拉曾經是貧窮的代名詞。然而在過去幾年，孟加拉成為了第二大的紡織出口國（僅次於中國）。2020年，孟加拉的人均GDP如果以美元計算，已經超越了其鄰國印度。孟加拉過去為何如此貧窮？孟加拉又是如何崛起的？

師法東亞的孟加拉

根據IMF的估計，印度的人均GDP（以美元計）在2020年是$1877，孟加拉則是$2064。這是有史以來第一次，孟加拉的人均GDP超過了他的鄰國。當然，每個國家的幣值都不一樣，如果把貨幣的因素扣除，改而以實質消費力計算（以PPP為單位），印度其實人均實質GDP其實略高於孟加拉。

類似的情況就像韓國跟台灣的人均GDP，以美元計的話，韓國高過台灣，但把貨幣的因素扣除的話，台灣其實是高過韓國的。儘管如此，大部份的台灣人，在這話題上，仍然有「好想贏韓國」的情緒。同理，我們可以想見印度人對於孟加拉的人均GDP（以美元計）反超印度一事，也有「怎麼會輸孟加拉」的心情。

去（2020）年一篇印度的報導裡，作者Amit Kapoor先解釋了孟加拉人均GDP之所以會超過印度的「短期因素」：作為一個依賴服務業跟農業的大國，Covid-19打擊了印度的經濟。

然而這篇報導裡也不得不承認，長期來說，孟加拉以突飛猛進的速度，試圖超車印度：在2010年，印度的GDP總量是孟加拉的14倍，但現在只剩下8倍，而印度人均GDP在2016年是孟加拉的1.6倍，現在已經被超車了。同樣的事情也發生在巴基斯坦，只是作為苦主，巴基斯坦早了幾年被孟加拉超車，可見於下圖：

Photo Credit: Work Bank. Plotted by Google Search Engine.

在上述的報導裡，Amit Kapoor認為孟加拉成長的關鍵，就是「抄作業」，抄誰的作業？東亞的韓國、台灣、中國等「出口導向」的國家。簡單來說，孟加拉透過師法東亞，正在南亞崛起。

A Basket Case：孟加拉的開局，是一場殘酷的悲劇

台灣人對季辛吉（Henry Kissinger）並不陌生。美國在1970年代為了交好北京政權，台灣先後經歷了退出聯合國、台美斷交、中美建交。與北京交好，正是季辛吉的大外交的一條主軸。

孟加拉人也對季辛吉不陌生。1971年，孟加拉剛自巴基斯坦獨立出來，季辛吉便在公開嘲諷孟加拉是個「Basket Case」，這是英語用來罵人的話，如果有些公司不賺錢應該關一關，美國人會稱這些公司Basket Case，如果有些人失業待在家裡，要靠親朋好友接濟，美國人也可能會說他們是Basket Case。

季辛吉說孟加拉是個Basket Case，翻得白話點，就是說這個國家遲早會變成個廢物、要飯、當個叫化子。近半世紀以來的英語報導，每每提到孟加拉，見到他們如此貧窮、饑荒、天災頻仍，就在英文報導上頻頻寫出這個字：Basket Case。

但如果願意花些時間理解孟加拉的話，就會發現，季辛吉正是一手促成這悲劇開局的人。於孟加拉獨立戰爭時，出於季辛吉對巴基斯坦的支持，美國尼克森（Richard Nixon）政府支持押寶在西巴基斯坦，漠視了巴基斯坦軍方在孟加拉展開的大屠殺。季辛吉反對孟加拉在1971年獨立的原因之一，竟然跟台灣不得不退出聯合國一樣：為了跟北京交好。

1970年，東巴基斯坦（後來獨立於孟加拉）的政黨： 孟加拉人民聯盟，在巴基斯坦的國會大選選舉取得多數，挑戰了西巴基斯坦（今巴基斯坦）多年來對政治的壟斷，西巴基斯坦的政治人物、宗教界、軍方皆不承認這次選舉，引起孟加拉地區人民的抗議跟「公民不服從」的運動。

1970年底，巴基斯坦軍方秘密展開了一場大規模的滅絕行動，叫作「尋光行動」（Operation Searchlight），有如「南京大屠殺」加上「二二八事件」，旨在徹底「一勞永逸」的解決孟加拉問題：上百萬名孟加拉婦女遭到性侵，成千上百的知識份子在課堂上，或在家中，被闖入的巴基斯坦軍方捕殺，更有數百萬平民遭到屠殺。

這場屠殺行動激發了孟加拉（當時是東巴基斯坦）跟巴基斯坦的全面內戰，印度、蘇聯、美國都介入了這場戰爭。為了躲避無情的戰事，有數千萬名的孟加拉淪為難民。比方說，有無數住在印、孟交界的孟加拉人，寧可冒著被孟加拉虎吃掉的風險，也要穿過蘇達班（Sundarbans）的濃密叢林，只為了躲到印度這一側。

這場屠殺製造了孟加拉的貧窮。知識份子橫遭獵殺，也使得孟加拉的高等教育有了鄰國印度所未有的世代斷層。

在這場戰爭之前，孟加拉地區反而是巴基斯坦境內經濟最好的地區。孟加拉一帶本來是蒙兀兒王朝的自治地區，工商業發達。而在東印度公司殖民印度的起點，便是孟加拉，在今天印度與孟加拉鄰界的地區，包括東印度公司的大本營 加爾各答，長期被視作一塊完整的地區。

在二戰後，出於許多因素，其中一個便是宗教，將伊斯蘭教徒為主的地區，畫作「巴基斯坦」。孟加拉被冠上了東巴基斯坦的名字，貢獻了高額的稅收跟出口，卻得不到中央政府分配預算來興建基礎建設，政治上也遭到排擠，西巴基斯坦的方言 「 烏德語」被強行當作了官方語言，孟加拉語被打壓。

當軍方在1970年闖入達卡大學私行捕殺時，教孟加拉語的教授是第一波被獵殺的對像。

屠殺初始時，美國駐東巴基斯坦的領事 布洛德（Archer K. Blood）眼看大屠殺正在發生，要求美國介入制止，但因為跟季辛吉的策略對著幹，於是被政府單位漠視，布洛德因此在電報上嚴厲的批評美國政府，認為美國「道德破產」。但最終布洛德被調離孟加拉地區。這幾則有名的電報後來被稱作「血色電報」（Blood Telegram）。

巴基斯坦在1950年便承認北京為中國合法政權，是北京的老牌盟友，季辛吉在利益計算之後，選擇對血色電報充耳不聞，不想要跟北京建立長期友誼之前，因為孟加拉而開罪於北京。印度表態支持孟加拉，印度在當時友蘇又反中，更讓季辛吉對孟加拉獨立沒有好感。

國際媒體只告訴我們孟加拉被季辛吉稱為Basket Case，但並不告訴我們，在戰爭結束的幾個月前，獨立戰爭打得正激烈，尼克森政府一度考慮派有核彈投射能力的轟炸機前往戰場，支援西巴基斯坦軍方。想到這裡，只能感到不寒而慄。

也因此，在去年的獨立紀念日，當孟加拉的人均GDP預期超越印度，孟加拉的媒體一邊回憶這場屠殺、提到了季辛吉，也在標題上寫著「 No More a Basket Case」。所以，孟加拉是怎麼做到的？

毛澤東（左）與季辛吉（右）｜Photo Credit: AP / 達志影像

三招化為一招：加工出口區、外資、紡織業

孟加拉的戰略便是學習台灣、韓國、中國的出口導向政策，但跟東亞國家不一樣之處在於，孟加拉將「加工出口區」、「吸引外資」、「發展紡織業」這三個在東亞被視作不同功能的政策，合而為一。

以早期台灣的發展為例，這三個政策有各自的脈絡。李國鼎等人籌畫加工出口區時，是鑑於當時台灣已經盛行了勞力密集的製造業，希望能特別吸引附加價值較高的「科技業」，起初便是電子零組件的國外大廠，然而當時的出口主力是紡織業等勞力密集的產業，加工出口區佔台灣的出口份額，不過5％－10％。

至於吸引外資一事，並不侷限於加工出口區。因為台灣在日治時期已有明確的土地產權，道路發達，為了深入鄉村搶更便宜的勞力，當時的外資大廠在台灣的廠址其實相當分散，比方說GE就開在台北的大坪林，當時大坪林的設籍人口只有6000人，但GE工廠的勞工就差不多這麼多。

紡織業更不用說了，台灣的紡織業發展是「外省工廠」但不是「外資工廠」，是江浙財團從上海搬過來的廠房設備，大量的吸納北中南的廉價勞力。

這三種不同的產業政策，則被孟加拉巧妙的結合在一起。

在獨立戰爭之後，孟加拉大規模的國有化了許多產業，實施國有式的計劃經濟，加上政治混亂，國有化的政策成效很差。於是在獨立後不久，於1974年，孟加拉政府便開始漸進式的經濟改革，將貨幣大幅貶值，讓私人企業得以參予一部份的產業，並且提供投資的租稅減免，隔年更重啟孟加拉的股票市場（孟加拉在達卡跟吉大港各有一個股票市場）。

不過隨著政治的混亂，經濟改革的腳步緩慢，等到1980年時，經由國會授權，開始建造加工出口區。1982年5月，孟加拉軍官艾爾沙德（Hussain Muhammad Ershad）政變，艾爾沙德不滿原本政府的左翼色彩，於1982年6月加快了改革的速度，叫作「新產業政策」（New Industrial Policies），私有化了許多國營企業，更將「出口導向」明訂為產業政策的目標。

隨著第一個加工出口區：吉大港加工出口區成立，需要大量便宜勞力的紡織業，似乎順理成章的成為了孟加拉得以發展的行業，但孟加拉本身缺少資金跟技術，而來自韓國的Youngone（永元紡織），就成為了孟加拉紡織業的領頭羊（關於Youngone的創辦人在1974年跑到孟加拉的創業故事，請見林志都先生的文章。）

集中在加工出口區的紡織業，逐漸成為了孟加拉的出口領頭羊。近年來的孟加拉成為世界第二大的紡織出口國，僅次中國。孟加拉的紡織業又集中在成衣業（Ready－made Garment），搭上了歐美快速時尚的龐大衣料需求。近年來孟加拉紡織業的產值高達總80％的總出口產值、12％的GDP。

紡織業吸引了龐大的外資，比方說韓國的Youngone、台灣的潤興跟寶成、最近日本的Honda，在加工出口區裡的工廠，有約半數是100％外國投資，剩下的則是外國與本地投資。

比方說韓國Youngone的戰略，就非常的韓國： 垂直整合。

今天的韓國財閥之一SK集團，便是東亞最早開始做垂直整合的紡織廠。由日本合資開設在朝鮮殖民地的「京都紡織」，戰後由韓國本地人收購，改名叫Sunkyong，這便是SK集團的前身。在1973年，SK集團自己又拓展到石化產業，自己製作紡織的材料，垂直整合讓SK開始能夠一條龍的生產，同時期也開始跟印度的官員打交道，希望能夠拓展南亞的市場。

今天的SK財閥的重心早已經不在紡織業了，但我們卻在孟加拉的Youngone身上看到類似的影子，Youngone的規模巨大，也強調自己能夠垂直整合，從製作紡織材料到下游紡織的一條龍生產。未來看到Youngone進軍其他產業，變成位處孟加拉的韓國財閥，我們或許也不會太意外。

小結

因為血腥的鎮壓與內戰，孟加拉曾經是貧窮的代名詞。但透過將「加工出口區、吸引外資、發展紡織業」三者結合在一起，孟加拉的經濟成長冠於南亞。

目前孟加拉除了正在積極拓展高速公路、MRT等基礎建設，也成立科學園區繼續外商來投資電子業，頗有要一口氣將台灣當年「十大建設」跟「發展科技業」兩步併一步走的氣勢。

然而，出於孟加拉的殖民歷史因素，孟加拉的鄉村依然極端貧窮，工業化集中在加工口岸。東亞的幾個出口導向的國家如台、日、韓，工業發展未曾如此集中在紡織業跟口岸。

唯一的例外是1949年以前的中國，紡織業是主要的出口產業，且集中在上海等少數條約口岸。今天孟加拉的尋常百姓如果要創業，融資相當困難。未來會再分析，孟加拉若要產業升級到科技業，未來將會遇到什麼困難。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航