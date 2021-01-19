台灣該如何面對醫護染疫？從楊志良的獵巫言論談起

文：陳俊光（精神科醫師）

試著想像一下：在學生打掃美勞教室時，一個石膏像被打破了。老師沒發現另有學生受傷、卻要對教材損毀事件究責；於是學生們互相指責「是他打破的」「是他撞我的」……幾個學生被懲罰、全班同學互不信任。可能下個月又有石膏像被另一班學生打破；更慘的是有學生被霸凌，受不了就自殺。

也有可能，老師不對學生究責、卻耐心了解事發經過，或許會發現：「氣窗太高，學生要搬椅子踮腳尖才擦得到。放石膏像的桌子太小、又擺放在危險位置。」於是針對問題改善，而類似事件不再發生。

筆者曾數次造訪台灣師大教育大樓，很驚訝地發現：某層樓的大廳，整片牆上抄錄了中國古籍，內容大意是「辦教育就要處罰達不到標準的學生」。也難怪台灣有許多教師會有上述故事的第一種反應。然而，教育現場也有許多感人的故事、可敬的教師，他們都不是這樣教學生的：他們可以看到學生先天後天的不足、家庭的困境、體制的缺陷，也能看到學生的長處……給予適當的協助與鼓勵支持。

代罪羔羊、獵巫心態與知識的衝突

桃園某醫院發生醫護感染事件，事發過程、感染途徑仍有待釐清，楊志良就指責染疫者不遵守SOP，並主張開除醫師。這就像小學生（幼稚園？）或一部分的老師，或是像未經啟蒙的古代歐亞社會：只要有壞事發生，不去了解事實經過、不會做研究了解深層原因，就只是獵巫、找個代罪羔羊，甚至把助人者／受傷的人當成罪人（所謂女巫經常也是草藥治療師），將之獻祭或放逐。

這樣當然不會解決問題，只是在心理上獲得短暫的平安（壞東西都趕走／消滅了）、並在社會上造成更深的分裂與傷害。

面對身體心理的病痛、乃至人生的困境（社會問題也適用），精神分析學者Hanna Segal提出了兩種態度：to have vs. to suffer。to have意指「視為外來的、異己的、與己無關的、可以簡單排除／切除的」，與Melanie Klein提出的「paranoid-schizoid position」有關[註]；to suffer意指「視為與己有關的、必須被思考理解的、必須接受其存在或不可能完全消失的」，與M. Klein提出的「depressive position」有關。

另一位精神分析師W.R. Bion則提到capacity to suffer，主張「能夠忍受挫折與失落（不急著獵巫獻祭），才能開始思考、並形成知識」，認為failure to suffer往往意味著inability to know。

示意圖｜Photo Credit: 中央社

面對事件的健康態度、知識與改善的可能

早在2003年，衛生署就補助醫策會、研發「台灣病人安全通報系統」（簡稱TPR），強調「匿名、自願、保密、不究責、共同學習」五大原則，希望能藉此蒐集更完整的醫安問題資訊、並得以預防未來意外事件發生。而在更多領域被廣泛應用的「根本原因分析」（Root Cause Analysis簡稱RCA），也強調：「儘可能以制度化、系統性思考（而非歸咎個人）來減少不良事件發生的可能。」

關於TPR，讀者很容易理解：「保密、不究責」才可能讓工作人員勇於通報不良事件、並樂於詳細說明事件經過。至於RCA，我們可以舉例說明：例如護理師給錯藥，歸咎個人無助於預防類似意外；但如果以系統或制度性的方式檢視問題，我們或許可以發現燈光昏暗、藥品包裝或存放易混淆、人員過勞……等問題，除了針對問題改善、也可能開發出「三讀五對」等防錯機制。

又例如有醫師在SARS時插管染疫，楊志良署長可能會開除已殉職的醫師、馬英九市長會拒絕國家賠償；但幸好當時是涂醒哲、陳建仁當衛生署長，他們則是與醫界合作，檢討防疫機制（所以我們能成功應對武漢肺炎）、並研發出防護面罩供醫師插管時使用。

就像本文第一段提到的：面對意外事件，不同老師的不同態度／處理方式。

另一個例子是：在2009年，衛生署長楊志良強行推動H1N1（豬流感）疫苗注射，造成多起死亡與嚴重不良反應（如長年嗜睡）、多位家屬因此自責憂鬱（筆者門診就不只一位家屬受苦於此）。楊署長非但不檢討疫苗品質或施打政策，反而是處罰／控告求助的家屬與聲援的醫師、卻沒有處罰造成災難的署長本人。

無論是TPR或RCA，在醫界應用都超過十年；但從（管過很多醫院的）楊前署長發言可知其「對此二者完全無知」。這也應證了前述精神分析理論的「不急著獵巫獻祭，才能思考並獲得知識」。

Photo Credit: Kin Cheung / Reuters / 達志影像

把台灣當家、當作一個整體

社會正如學校，如果當權者／老師動輒想到處罰，非但不能解決問題，更會製造成員間的分裂與不信任。設若真如楊前署長所主張的「開除染疫醫護」，將會有許多第一線醫護離職，留下的醫護會過勞，台灣的醫療崩潰、疫情失控將難以避免。楊前署長拒絕認錯道歉，反而以片面不實資訊抹黑染疫醫師，這樣的言論如果發酵，也會促使（在其他國家已經發生的）民眾歧視排斥醫療人員及其家屬，使醫療人員更加心力交瘁，從另一方面摧毀醫療。

類似的言論可能會造成台灣的分裂，也往往來自並不把台灣當家、沒有「台灣是一個整體」心態的人們。揚前署長曾經主張「裁撤口罩國家隊、進口中國製口罩」「台灣零確診不是好事、中國防疫優於台灣」「進口並施打中國製疫苗（存心想再製H1N1疫苗的慘劇？）」；也有其他人早期鼓吹台灣口罩出口中國（當時台灣口罩不足以應付內需）、有加利公司進口中國劣質口罩供醫護使用、有人在網路上詆毀台灣防疫成就（汙衊醫護與政府造假）、或為了發生本土感染而幸災樂禍……

凡此種種，都讓人不禁懷疑「這些人是否有把台灣當家？」

如果把台灣當家、把自己當成台灣整體（乃至地球）的一分子，就不應該會有幸災樂禍的言行、也不應該動輒獵巫、過度指責染疫者，即使不得不對返鄉國人設限、不得不對某些人類同胞強制隔離，也應該心存同情，如陳時中部長屢次強調的「他是病人、不是犯人」，這種接納受苦者的態度、而非楊前署長的指責排斥的態度，才能修復（reparation/restoration）受傷的社會、讓人類在疫情威脅下繼續前行。

註解

本文經《思想坦克》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航