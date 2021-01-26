《擁抱叛逆期》：「少一分打一下」只會讓孩子恐懼而選擇作弊

文：羅可

「孩子選擇作弊的背後」

務必讓孩子明白，分數不會影響父母的愛

即便知道作弊是不對的事情，但孩子還是有可能選擇這樣的方式來獲取成績。

比起處罰或是責備，更重要的是去理解行為背後的原因，才能讓孩子在學習之路上，不被成績的高低左右價值觀。

「艾薇，妳還好嗎？」

孩子驚訝地抬起頭看看我，原本以為被叫進輔導室也是被訓斥、警告，沒想到我的第一句話竟然是：「我想一定有很重要的原因吧？有妳很在乎的東西？所以妳才會選擇作弊？」她看著我溫柔地說出這些話，神情也慢慢從憤怒、震驚、自責轉變為專注。

「學校的銷過方法必須有幾個月的課堂觀察，所以妳必須先……然後……」我知道孩子才剛被學務處叫去寫自述書記過，所以先向艾薇說明了銷過的辦法和步驟，她也很認真地聽完我的說明，整個人的狀態也沒有像一開始那樣的緊繃、防衛。

「那妳願意跟我說說看，是什麼原因讓妳作弊嗎？」我釋出善意，邀請孩子說出作弊的原因。

「嗯，我知道作弊是最笨的方法，但我不想讓他們失望，我也不想去補習班。」

這是艾薇第一次作弊，孩子知道這是不對的行為，也感到非常後悔，爸媽在段考前就不斷地施予壓力，希望她可以拿到一個好分數，她自己也希望能考到好分數讓爸媽感到驕傲，所以選擇了作弊。

專輔老師這樣做……

「我爸媽知道後很生氣，他們完全不想聽我說話。」

艾薇的爸媽跟許多家長一樣，第一時間也是感到非常憤怒、焦慮，但如果家長在第一時間一味地指責或拳腳相向，反而只會把孩子愈推愈遠，如果使用羞辱的方式來讓孩子記取教訓，也只會強化情緒上的反抗，使孩子變本加厲，所以聆聽孩子說明作弊可能存在的理由很重要，這並不表示我們接受孩子用作弊的方式來獲得不該有的分數，但如果都不去聽聽孩子為什麼作弊，那就會更沒有機會去跟

孩子談這件事了。

讓孩子說說作弊的動機

處理作弊行為，首先要面對的是孩子說謊的原因，我們可以先找到一個能夠讓孩子卸下心防的環境，在介入處理時也必須考量到孩子的自尊心與感受，試著了解作弊行為背後所要傳達的訊息，在保持情緒冷靜的狀態下，向孩子分析作弊可能會帶來的後果與損失。

國中階段的孩子其實都很清楚作弊是不對的行為，但為什麼還是選擇作弊呢？這是否代表作弊所獲得的東西已遠遠超過所要付出的代價及損失？那些東西又是什麼？

賞罰不適當都會影響孩子的判斷

艾薇之所以會選擇作弊是因為不想考不及格、不想讓爸媽失望，以及不想補習。

許多家長在鼓勵孩子時，會使用「你怎麼會考出這種爛分數？錯一分打一下」等處罰制度，因此當孩子考不好時，比起自己的感受，更會先想到父母的感受，害怕爸媽生氣、害怕被處罰、害怕被剝奪原本喜歡的事物，於是許多孩子選擇作弊的原因都是因為恐懼的心理。

孩子恐懼的來源可能來自於家長、自己或其他人，父母除了使用處罰制度外，也經常會使用獎勵機制，例如：為了鼓勵孩子，提前在考試前宣布好成績的獎勵品，「如果你考幾分，我就送你一台平板電腦」，這樣的獎勵行為看似是在增加孩子的動機，但其實也會導致孩子「只重結果不重過程」，獎勵制度不是不可行，只是獎勵的比例必須把孩子的程度與目標一起考量進去，如果獎勵品太過昂貴，超過作弊所要付出的代價，那麼孩子就可能會選擇作弊，獎勵品反而成了孩子作弊行為的誘因。

用成績來證明父母的愛

父母過度強調名次也會讓孩子出現不正確的虛榮心，儘管望子成龍、望女成鳳是每位家長對孩子的期待，但如果太過在乎排名，可能也會使孩子認為爸媽在乎成績勝於自己，只要成績不夠理想，自己就不值得被愛，當孩子能力不足又希望討父母歡心時，就容易出現作弊行為。

要讓孩子知道「努力的過程重於成果」，家長在乎的是為了考試所付出的努力和用心，直接點出孩子所做的努力並給予肯定，例如：「我看到你為了這次考試用心的準備，這個名次是你值得擁有的」，這會比「考第一名好厲害」來得踏實，平時也可以多誇獎孩子其他透過努力所得來的成果，例如：「這個作業你花好多時間搜尋資料，恭喜你順利解決了。」

讓孩子知道盡力學習，過程和結果是一樣的可貴，就算努力達不到預期的成果，在過程中也一定會有收穫的，不要將成績視為人生的一切，也不要以成績來定義自己。

陪伴孩子練習抵抗作弊的心理誘惑

究竟家長該如何教導孩子抵抗作弊的心理誘惑？依據不同的因素，協助孩子的方式也不盡相同，我們可以透過情境的帶入來跟孩子討論作弊一事，利用平日的電視新聞或電影情節，跟孩子聊聊哪些行為會構成作弊？例如：「電競選手開外掛，如果你是觀眾，看到職業選手作弊，會有什麼感受？」、「如果你是其中一位比賽選手，會不會覺得不爽、不公平？」帶孩子進入不同角色，換位思考，說出作弊行為的不當，促使孩子在相似的情境下回想作弊所產生的負面情感，防止作弊行為再次出現。

「電競選手作弊被抓後，會被官方取消比賽資格，同時也會遭裁罰禁賽好幾年」，明確指出作弊所需付出的代價，像是被禁賽、成績不納入考量、被原本支持的人唾棄等等，說明作弊的危害性，讓孩子知道作弊是一種自欺欺人的行為，透過作弊來掩蓋自己的不足也會使自己陷入作弊的循環當中，我們會永遠不曉得自己的問題在哪裡，導致作弊行為重複出現。

或是利用平常的遊戲活動來強化「努力大於成果」的價值觀。觀察孩子在競賽遊戲中，如：球類、桌遊、電玩能否誠實按照規則進行？能否克制自己的衝動、遵守遊戲規則？能否誠實的面對輸贏？協助孩子將注意力放到遊戲過程的樂趣中，以降低孩子對輸贏的過度在意。

在教導孩子誠實的同時，父母也需要作一個好榜樣，從日常生活中做起，不好大喜功、不投機取巧、不把功勞攬在自己身上，不利用說謊來獲取微薄的利益。

找出適合孩子的學習風格

最後，我帶著艾薇一起分析考不好的原因，找出適合她的讀書方法。我們一起討論了英文的讀書技巧，改掉狂抄、死背的讀書方式，協助孩子找出自己的學習風格，她在視覺型的學習風格下較具優勢，於是我們將文字描述轉為圖表，利用圖表協助背誦英文、理解英文文法。

在讀書的時間規劃上，也重新調整了讀書時間，由於之前上課以外的空白時間全部都被補習班填滿，這讓孩子很有壓力，時間不足以完成學校作業、準備學校每天的小考，使其漸漸對學習感到厭惡、缺乏學習動機，於是我艾薇依照科目的難易度排列優先順序，有多餘的時間才進入補習班，在完成較容易達成的小任務後，才加深下一次的任務難度。

分數壓力是造成艾薇作弊最主要的因素。當孩子考差時，父母千萬不要諷刺或挖苦孩子，相對地更需要強調誠實的重要性，同時也要檢視自己是否太過度在意孩子的成績？是否時常否定孩子曾經的努力？身為父母，我們要讓孩子們知道：「分數不會影響我們對孩子的愛，人格的養成比成績更為重要。」

相關書摘 ▶《擁抱叛逆期》：當孩子陷入極度負面的自殺情緒，最危急的前30分鐘該怎麼做？

書籍介紹

本文摘錄自《擁抱叛逆期︰輔導室裡孩子的真心話》，四塊玉文創出版

作者：羅可

輔導老師親自執筆，更貼近實際狀況

青少年議題的書籍中，多以心理諮商師或精神科醫師、身心科醫師執筆，從理論的角度切入，往往較少著墨於每個孩子各異的特殊氣質。身為輔導老師，作者天天與孩子接觸，將孩子們之間的相談與輔導所發現的問題，引導的過程記錄下來，更能貼近真實情況，提供家長們最有幫助的相處建議。

從老師到家長，都是輔導範圍

書中探討的議題，包括青少年在學校遇到的困難，也討論來自家庭內部動盪所產生的問題，對孩子造成的影響。除了引導孩子，當問題的核心在家長或導師身上時，作者也請家長反思，與導師長談，從各方面解決孩子的困境。

具體建議整理完善，讓父母不迷惘

作者以故事鋪陳每個孩子的故事，輔以引導或諮商的技巧，每篇文章的最後，將運用到的技巧或建議，貼心地整理好，讓讀者能夠一目瞭然，再次回顧反芻與孩子的相處之道。

Photo Credit: 四塊玉文創

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航