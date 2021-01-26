《擁抱叛逆期》：當孩子陷入極度負面的自殺情緒，最危急的前30分鐘該怎麼做？

文：羅可

孩子想要離開這個世界

先穩住孩子的情緒，再慢慢打開心房

自殺一直是位於青少年十大死因之第二位，因此當孩子出現焦慮、憂鬱、沮喪，變得沉默或退縮，或是出現破壞等好鬥行為，在生理上有失眠等狀況，身邊的大人們就得多多留意。

「這是你們最後一次看我留言了。」

「我明天就會離開了。」

「再見。」

志祥一早無故未到校，家裡電話打不通，家長手機也無人接聽，導師覺得情況不太對勁，同學趕緊拿了昨天晚上志祥在班級群組傳的一段話給導師看，導師一看嚇傻了，連忙通知輔導室與學務處。由於志祥之前就是我的二級輔導個案，我們已建立不錯的信任關係，所以很快的我就透過孩子在校外的朋友幫忙協尋，最後終於在學校附近的河堤邊找到他。

最危急的前三十分鐘

「志祥？志祥？你還好嗎？」

孩子坐在地上抱著膝蓋，看到我們後情緒變得非常激動，不斷大吼著：「你們不要過來。」接著孩子躺在地上啜泣：「反正你們也只是要叫我回去上課而已，離我遠一點，走開！」

我擔心孩子的情緒過於激動，所以沒有再繼續往前走，「好，志祥，我不靠近，那我可以坐在旁邊陪陪你嗎？」我與他保持著一段距離，然後不停地叫著他的名字，希望能藉由志祥對名字的敏感度來打斷他當下的負面思緒。

「今天的河堤蠻美的，風吹來也蠻舒服的。」、「你坐在這裡多久了？會不會冷？」不論我說了什麼，孩子都沒有回應，於是我開始進入自言自語模式，試著轉移孩子的注意力，使他能被動的暫時抽離負面思緒，然後我也營造了比較輕鬆的話題，讓他的情緒能有些緩和空間。

「志祥，雖然我不知你發生了什麼事，但我知道你會在這裡，一定是有什麼事情讓你很難受。」我同時揣摩並同理著他的情緒，待孩子的情緒逐漸冷靜下來。「我們一起回輔導室好嗎？你先不用急著回教室上課，我很在乎你怎麼了？我會等你準備好了再來開口談。」

專輔老師這樣做……

當孩子陷入極度負面的情緒和思緒時，我們可以先想辦法轉移孩子的注意力，可透過不斷地叫名字來引起注意，或是陪孩子說說話，如果孩子願意說就靜靜聽孩子說，如果孩子不願意說，那就由我們來開啟話題，這些話題也都必須避免引起孩子更大的情緒波動，先陪孩子度過情緒風暴最危急的前三十分鐘，待孩子的情緒緩和後，我們才有機會進入問題核心，與孩子討論這些情緒的成因。

自殺風險評估

「我覺得人生沒有意義，家裡根本沒有人在乎我，也沒有人重視我。」志祥表示昨天晚上一個人在房間的時候，突然覺得人生沒有希望、沒有任何的意義，於是走到了陽台傳訊息給同學們，因為不想待在家裡，也不喜歡這個家，所以計劃今天就要離家出走，但走到了河堤邊，想到昨天有同學一直勸自己不要衝動，就坐下來冷靜，只是沒想到手機開機之後，有這麼多的訊息和電話湧入，一大群朋友都在找自己，這讓他很訝異，也有點開心。

「老師很開心你沒有做出衝動的事。」我再次肯定了孩子，也強化大家對他的關心與擔心，我告訴志祥：「我們都很在乎你。」

由於志祥在班級群組傳的訊息是具有自殺意念的，所以我先進行自殺風險評估，判斷他目前處於自殺風險的哪一階段？是低度、中度還是高度？除了有自殺意念外，是否也曾經出現過自殺企圖或自殺行為？

藉著一系列的評估問題來確認孩子的自殺計劃已落實到什麼程度？是否有立即的自殺危機？「是什麼時候開始出現自殺意念的？」、「自殺意念持續多久？」、「自殺意念出現的頻率高嗎？」、「是在什麼事或什麼地方出現自殺意念的？」、「曾經想過用什麼方法來自殺？」、「是否求助過？」、「是否已經準備好了？」、「最後沒有做出自殺行為的原因？」

延緩孩子的自殺衝動

進行自殺風險評估及相關通報後，我也跟志祥簽了一份「不自殺契約」，與孩子約定好當自己又情緒低落時，做些其他事情來緩和自己的自殺意念，藉由契約來降低執行自殺行動的衝動。

不自殺契約的目的是在為孩子爭取更多時間以減少自殺危險，並非解決問題的方法，孩子在簽署契約書後也並非一定就不會自殺，所以我也陪著志祥討論面對負向情緒的其他方法，「當自己又陷入負向情緒時可以做些什麼？」如果身旁有人可以聊聊天、說說話，也可以讓自己先暫時停止這些負向思緒，於是我們在不自殺契約寫下出現自殺意念的時候，可以聯絡誰？身邊有哪些可利用的資源？

簡式健康量表

根據衛福部的統計資料顯示，十五歲至十九歲的自殺死亡率近五年來有增加趨勢，且逐漸低齡化。自殺一直是位於青少年十大死因之第二位，孩子出現自殺企圖的原因包含感情、人際、情緒與憂鬱等因素，因青少年人格尚未發展成熟，又處於尋找自我認同的階段，獨立又依賴，這導致青少年在價值觀的拉扯中容易有錯誤的認知扭曲，面對生活中的各種困難時缺乏彈性，情緒容易感到焦慮、憂鬱、沮喪，變得沉默或退縮，或是出現破壞等好鬥行為，在生理上也可能有生理機能失調，出現失眠的症狀，對人生感到無望，缺乏希望感。

當孩子出現這些求救訊號時，有些家長會誤解孩子只是想獲得注意因而忽略，錯失了拯救孩子的黃金時期，我們必須多加留意孩子，在生活中是否會突然對日常活動失去興趣、提不起勁、成績全面性的退步、反覆出現抽菸、喝酒或藥物等不當使用？近年來許多孩子的自殺行為也都跟憂鬱有關，孩子是否常常出現憤怒、負面又消極的言語？容易感到疲倦、沒有食欲，甚至是出現拒學、沉迷網路等現象？

評估孩子的自殺危險性，還可以透過台大李明濱教授等人所發展的「簡式健康量表（BSRS-5）」來快速了解孩子的身心健康狀態，幫助我們偵測孩子的心理照護需求，當量表的分數偏高，就需要進一步協助孩子就醫或是轉介給專業的人士進行治療。

修正孩子的認知扭曲

「如果志祥真的這麼做，我會好心疼，我也一直叫他要把心事說出來，但他都不願意說。」媽媽非常自責，但因為爸媽在外縣市工作，長期不在身邊，所以志祥從小就覺得自己是被丟棄的、不被愛的，進而有了扭曲的認知，例如：「我是多餘的」、「我一定是個廢物」、「做什麼事都沒意義」等非理性信念，而這些非理性信念也導致他不斷有負面的情緒困擾出現。

根據認知行為治療學派，人們的心理困擾通常來自認知歷程，人們對事件的詮釋會造成其心理困擾，這些情緒困擾通常來自自動暗示及自我複誦，進而使人出現了憂鬱的思維，包含自我批判、悲觀主義和絕望感，志祥的情緒困擾部分來源正是這些負面的認知，包含獨斷的推論、選擇性的抽象化、過度類化、誇大或貶低、個人化、標籤化及二分法思考等，所以我也帶著志祥去辨識出自己的非理性信念，並修正其扭曲的認知，以進行認知重建。

增強保護因子及優勢

「嗯，我這次運動會幫班上贏了很多獎牌。」除了辨識自己的非理性信念外，我也試著在志祥的生活經驗中找出其個人優勢，強化志祥的保護因子，透過在學校的正向表現來強化其正向成就，提高自尊心，讓他更有能量和信心去面對生活的挑戰及困難。「嗯，我這個假日也有主動炒菜給爸媽吃。」同時我也邀請志祥的爸媽一起合作，鼓勵孩子在生活中做出一點改變，為孩子賦能，強化他對生活的勝任感與控制感，並促進孩子與家人之間擁有良好情感連結。

自殺是一連串過程後的結果，陪伴這類孩子的過程煎熬又漫長，我們必須隨時注意孩子發出的求救警訊，避免錯過黃金時期，同時辨識出孩子的自殺危險因子，強化孩子在個人與環境中的保護因子及個人優勢，並給予正向的情緒支持與陪伴，家長也必須跟學校保持良好又密切的合作，在有需要的時候隨時與老師、醫師或心理師討論輔導策略，以協助孩子順利度過自殺危機。

給家長的陪伴叮嚀

最危急的前三十分鐘：當孩子進入極度的負面情緒或思緒時，我們可以先想辦法轉移孩子的注意力，可透過不斷地叫名字來引起注意，或是陪孩子講講話，陪孩子度過情緒風暴最危急的前三十分鐘，待孩子的情緒緩和後，再進入問題的核心，與孩子討論這些情緒的成因。

自殺風險評估：藉著一系列的評估問題來確認孩子的自殺計劃已落實到什麼程度？是否有立即的自殺危機？「是什麼時候開始出現自殺意念的？」、「自殺意念持續多久？」、「自殺意念出現的頻率高嗎？」、「是在什麼事或什麼地方出現自殺意念的？」、「曾經想過用什麼方法來自殺？」、「是否求助過？」、「是否已經準備好了？」、「最後沒有做出自殺行為的原因？」

修正認知扭曲並增強保護因子：人們對事件的詮釋會造成其心理困擾，這些情緒困擾通常來自自動暗示及自我複誦，所以利用對話來協助孩子辨識出自己的非理性信念，修正其認知扭曲，以進行認知重建，除此之外也在孩子的生活經驗中找出其個人優勢，以強化孩子的保護因子。

相關書摘 ▶《擁抱叛逆期》：「少一分打一下」只會讓孩子恐懼而選擇作弊

書籍介紹

本文摘錄自《擁抱叛逆期︰輔導室裡孩子的真心話》，四塊玉文創出版

作者：羅可

輔導老師親自執筆，更貼近實際狀況

青少年議題的書籍中，多以心理諮商師或精神科醫師、身心科醫師執筆，從理論的角度切入，往往較少著墨於每個孩子各異的特殊氣質。身為輔導老師，作者天天與孩子接觸，將孩子們之間的相談與輔導所發現的問題，引導的過程記錄下來，更能貼近真實情況，提供家長們最有幫助的相處建議。

從老師到家長，都是輔導範圍

書中探討的議題，包括青少年在學校遇到的困難，也討論來自家庭內部動盪所產生的問題，對孩子造成的影響。除了引導孩子，當問題的核心在家長或導師身上時，作者也請家長反思，與導師長談，從各方面解決孩子的困境。

具體建議整理完善，讓父母不迷惘

作者以故事鋪陳每個孩子的故事，輔以引導或諮商的技巧，每篇文章的最後，將運用到的技巧或建議，貼心地整理好，讓讀者能夠一目瞭然，再次回顧反芻與孩子的相處之道。

Photo Credit: 四塊玉文創

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航