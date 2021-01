《肉食星球》：班雅明會怎麼看機械複製時代的培養肉？

文:班哲明・阿爾德斯・烏爾加夫特(Benjamin Aldes Wurgaft)

想起了布爾哈夫博物館裡經過塑化處理的漢堡肉,它與馬克.波斯特演示中使用的那塊很像,可以說是顏色較淺的雙胞胎。就像其孿生兄弟,它模仿傳統肉餅的外觀,但我在談到仿製品或複製品時措辭應該更小心,我不想暗示虛假,好像細胞新陳代謝、分裂與組合形成功能性組織的行為在生物反應器裡比在牛身上更不真實。這都得看你所謂「真」肉到底是什麼意思。真實性是在於你吃下的東西嗎?還是染色體的近似度?在青草餵養的風土中?還是什麼未命名的體細胞特質原則?無論如何,試管漢堡在某種意義上絕對是複製品,它是一種熟悉肉品形式的複製品,由一種新的原料塑造而成,其特性與「原版」略有不同(「原版」這個字眼挺微妙的)。

擬態(mimesis)已經成為製作與銷售培養肉的重要基石,與擴大規模同樣重要(mimesis這字源自希臘文的mimos,意為「模仿者」)。二○一七年出現了一支為培養雞肉拍攝的宣傳影片,和波斯特在二○一三年演示時使用的宣傳片差異挺大,它的鏡頭反覆回到一位藝術家繪製雞毛的畫面。藝術家手握鉛筆,紙上的石墨痕跡漂亮又乾淨。這是讓我挺驚訝的選擇,提醒觀者機械或電子複製品表面上的完美與手繪渲染的不完美之間的差異。也許我們會想到手工食品的生產,也許這幅畫隱藏著工廠的一塊遮羞布。這讓人很想引用艾蜜莉.狄金生(Emily Dickinson)的「希望是長著羽毛的東西」,不過幾乎可以肯定的是,細胞培養雞是沒有羽毛的。

波斯特對培養肉的期望是以擬態為前提的。他建議,只有當培養牛肉漢堡在咬勁、嚼勁與價格上與傳統漢堡相當時,消費者才會開始選擇培養牛肉漢堡。雖然也有一些標榜符合道德標準的產品(例如公平貿易咖啡或土雞),在價格上比傳統同類商品稍高卻能暢銷的例子,波斯特並不想過度倚重消費者的利他主義,他的理由是,消費者只有在能保住他們已經享受的飲食時,才會做出合乎道德的選擇。

德國猶太文學評論家華特.班雅明(Walter Benjamin)在其一九三六年的著名論文〈機械複製時代的藝術作品〉(The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction)中,專注於探討二十世紀頭幾十年間藝術作品大規模複製的情形。獨特藝術作品所擁有的「靈動」特質,以前只能在儀式性的距離上體驗,例如在博物館裡欣賞畫作。在觀眾可以藉由明信片審視這些作品時,這樣的距離突然消失了,他們不用去博物館,就可以觸摸這些藝術品的圖像,把它們放在燈光下欣賞,或是堆在桌子上。

然而,複製並非沒有損失。文化歷史學家希勒爾.施瓦茨對班雅明的評價是:「在機械複製的時代,凋零的不是藝術作品的光環、發生的姿態,而是我們對自身生命力的把握。」問題不在原作有什麼元素佚失了,我們仍然可以去參觀原作,無論是博物館裡的藝術品,還是著名且影響深遠的建築物,也就是實習建築師研究的那種;相反的,複製品的存在讓我們對作品的生命力與原創性本身感到焦慮。我們真的擁有它們嗎?它們是否確實存在?經歷昇華的並非藝術品的實體存在。我們不再確信自己能區分出當前的固體物質與它未來即將成為的空氣。

對於這樣的類比,一個明顯的異議是,漢堡與班雅明描述的藝術品是不同種類的東西。一個是食物,另一個,至少對班雅明來說,與我們經驗能力本身有關,與經驗(相對於自然物)能否複製的問題有關。而且漢堡已經存在著大量的多重性,它們實際上都是彼此的複製品,在這樣的狀況下,靈氣是不是一個相關的概念呢?然而,想想班雅明在另一篇有關詩人夏爾.波特萊爾(Charles Baudelaire)的文章中對靈氣的描述:賦予一個物體氣味「意味著賦予它觀看我們的能力作為交換」。在這裡,我們不應太就字面意思去解讀。

想像我們自己被我們的藝術(或我們的食物)審視,其實是在想像一個審美時刻的另一個角度,從而豐富對藝術的體驗。如果說複製會讓靈氣衰減,從而使藝術欣賞或飲食瞬間的「生氣」受到質疑,那麼我們就有了一個班雅明可能對複製食物有何想法的線索。按班雅明的說法,我們很容易理解義大利農民卡羅.佩屈尼(Carlo Petrini)於一九八六年發起的慢食運動(Slow Food movement),就是為了再次賦予食物「靈氣」,從而恢復對食物的崇拜。

一九八六年,當羅馬第一家麥當勞開業時,提倡「快樂權」的佩屈尼加入抗議這家速食連鎖店的行列,向抗議者供應一盤盤的筆管麵。慢食運動支持者喜歡說,一盤義大利麵比一百個漢堡好得多,這句話巧妙地傳達出義大利的在地性與漢堡的多重性與全球無根性的鮮明對比(漢堡既是全球性的又是美國的,這是這種食物的一個悖論)。那些按照慢食運動要求烹飪的人,通常比較喜歡用手操作以及手作所具有那種粗糙的獨特性,而不喜歡用機器。

瑞秋.勞丹向佩屈尼提出一個重要的反駁:當佩屈尼帶著他的筆管麵出現時,勞丹寫道,「速食店」在羅馬是一個古老的傳統,「可以追溯到凱撒的時代」。這些街頭攤販提供廉價快速的油炸食品,包括著名的羅馬甜甜圈。油炸是很難在家裡進行的,最好由專業人士操作。

恢復理論上因為食品工業化而失去的靈氣,並不是培養肉從業者的主要關注點。在有關複製與規模化的討論中,要求一份「正宗的」漢堡幾乎沒有任何意義,而培養肉從業者最想取代的肉品形式(典型的速食漢堡)通常也不會因為其「真實性」而受到高度評價。

關於擬態的問題既是技術性的,例如如何以最佳方式生產出合適的肌肉組織類型,並將它們與適當的脂肪與其他元素結合起來,以獲得接近牛排或雞肉的味道;擬態問題也是策略性的,例如如果我們希望獲得消費者的青睞,那麼哪種類型的肉是最重要的。就此意義而言,波斯特做漢堡的決定是策略性的——香腸可能無法以同樣的方式吸引廣泛的國際關注。我們完全有理由認為,波斯特對擬態的看法是正確的,一如他對漢堡的看法。

但是,儘管擬態對培養肉的未來至關重要,它仍然是個尚未解決的問題,周圍環繞著干擾與挑戰。如前所述,挑戰是技術性的,事實證明,要重現我們稱為肉的動物肌肉與脂肪,比早期的許多說法都來得困難許多。分心是我們朝向發明與競賽的推動力(我在這裡用「分心」這個詞表示肯定而非譴責)。假設我們能將肌肉、脂肪與其他細胞的培養物變成製作食物的原料,那為什麼還要拘泥於傳統形式呢?為什麼不學著烹煮雞胸肉磚、骨髓薄片、豬腰肉丸與鱒魚金字塔?

當然,有人可能會反對說,素肉產品早在世界上許多地方行之有年,而且緊緊依附於傳統的肉品形式,尤其是漢堡與香腸。沒有人問,為什麼具有特定紋理的植物蛋白沒有被做成十二面體的形式大量推廣。然而,在自然肉有可能(或者承諾)摒棄其自然形態之際,實驗室培養肉的薄透特質加上做到完美的技術難度,啟發了一系列的替代方案。

有人幻想著培養出半透明的魚肉片來製作透明壽司;有人將火雞細胞放在波羅蜜做成的架子上,以製作出混合雞塊。儘管基於體外與體內培養的肉的生物等效性概念,擬態的故事線持續推動著這個領域的發展,但培養肉還是引發了關於複製自然形態意味著什麼,以及打破自然形態意味著什麼的問題。

一般人對於複製、模仿與重複會有許多不同的說法,其中包括有意的(例如為小學科展製作乾冰火山)與無意的(例如雙胞胎的出生)。讓我們先來談一個模仿的哲學說法,在柏拉圖《理想國》中,模仿就受到尖銳的批評。《理想國》第十卷有個反對具象藝術的論點,其基礎是,對自然的模仿在本體論上遜於新發明。

在《理想國》中,更值得稱道的是「分受」(Methexis,原指團體共享、創作以及即興表演,柏拉圖進一步描述為由某項典範事物中誕生出具有共通性但並不相同的新事物),用以替代擬態;分受是一種與形式本身相關的方式(也許是透過建造一張桌子,柏拉圖舉了個例子),擬態會同時複製出現象事物相對於理想形式的缺陷。

這種有關擬態的看法,在諾斯替(Gnostic)宇宙論的一些版本中可以找到更詳盡的演繹,在這些版本中,世界是由一位瞎眼白癡的半神巨匠造物主所造,祂在創造時扭曲了來自完美形式領域的傳達。然而對培養肉來說,最貼近骨子的複製版本就是細胞複製,這也是整個技術企業所依賴的。組織培養透過細胞複製來生長,細胞培養實驗中最常出現的擬人觀,就是細胞「想」分裂與生長。但是,沒有什麼東西能將自然生長過程與組織培養的最終形態如培養肉區別開來,因為產品的最終形式不需要和取得細胞檢體的動物身體一樣。

組織培養不需要與體內自然達到的形式相同,這樣的可塑性可能導致圍繞著培養肉的一些疑慮。也許這種可塑性正是一些粗俗笑話的導因,比如從名人身上來的培養肉,或是將自己的肉拿去培養出來後享用,這些都以可預見的形式在網路上流傳。可塑性帶來一種讓人毛骨悚然的不適感。

從模仿逐漸步入發明時,是否有更廣大的意義呢?一九五七年,漢斯.布魯門伯格(Hans Blumenberg)在他的文章〈模仿自然:走向創造性存在理念的史前史〉(Imitation of Nature: Toward a Prehistory of the Idea of the Creative Being)中,曾針對廣泛的歐洲歷史提出這個問題。他認為,現代人對製造新事物的態度,即我們對發明的熱情以及在試圖與所製造物共存時經常經歷的合理危機,源自於人類技能在特質與意義上的一系列轉變。被廣泛理解為「製造」的技術,一開始是對自然過程的模仿,但最終成為發明的自由發揮,脫離了自然模式。

布魯門伯格的敘述誠然是哲學上居高臨下的鳥瞰,它始於一種亞里斯多德式的花園,在那裡,所有技術都被理解為自然過程的模仿或延伸。在這座花園裡,模仿不僅僅是形式或功能的再現,也確保了在自然秩序中的位置感。他的敘述以現代作結,這個時代對自身技術的體驗建立於一種對自己被設定為創造者的極度不安情緒之上。在沉迷於權力之後,我們發現自己宿醉未醒,但是這種宿醉實際上來自先前世界的宇宙動力學,一個我們在現代化過程中逐漸遠離的世界。這一切都需要解釋。

布魯門伯格在文章開頭描述了一名湯匙製作者,他是神學家庫薩的尼各老(Nicolas of Cusa)一四五○年《三段對話》(The Dialogues)中的一名主要對話者。尼各老筆下這位有發明才能的湯匙製作者在製作湯匙時並沒有以某種自然形式為模型,而是基於一種只存在於人類頭腦中的人造工具理念,因此,湯匙製作者仿效了神的自發創造能力。對布魯門伯格來說,現代性的特點是人類對模仿自然的反叛,人類渴望把自己塑造成創造者,而且自己的創造是有效的,但為此付出的代價則是要接受一種「無根」的存在。

因為擬態始終是一個與世界的關係或關聯的首要問題,而現代「生態系統」一詞並沒有完全捕捉到這個世界的連結性,儘管英語中eco這個前綴詞確實來自希臘文的oikos(家或家庭)。我們對於自己對模仿的反叛並不是那麼自在,在尼各老之前,哲學的一個罪魁禍首,在於柏拉圖主義中「分受」(或是一特定對象與該對象相關的終極形式之間的關係)比擬態更具價值的概念,滲透到一個大致上是亞里斯多德式的工藝與創造制度之中,而且它對擬態的價值要不是感到自在,就是漠不關心。

換言之,柏拉圖主義有效插入了一個從前沒有的製造等級制度,這個等級制度很容易就被轉化成神學術語,認為透過模仿來反叛,不只是反叛自然,也是反叛上帝。布魯門伯格認為,與技術專家的衝動有些許關聯的是,現代人把techne(通常譯為「手藝」)當作一種形而上的事件,新奇則是一種形而上的需要。

然而,我們自身的需要與它們的適當性,仍然是個問號。Homoiosis theoi(如神一般)是既令人信服又難以忍受的。關於技術與文明失衡的故事已經講過很多次,而且是以許多政治化的方式。布魯門伯格對於這個故事的補充是,問題不僅在於我們的創造物對世界與身心的影響,也在創造物本身的特性。

在布魯門伯格對世界的理解中,培養肉占據了一個有趣的中間地帶。它似乎在某些方面符合亞里斯多德對技術的理解,因為它「擴展」了細胞與肌肉發展的自然過程,超出自然界所能提供的範疇。同時,它也提供一個明顯的機會,讓肉能以新的形式出現,只有密切依附在人們熟悉的形式,培養肉才能保持在模仿自然的模式中。許多進行培養肉生產實驗的科學家都認為,他們培養的肌肉細胞與動物體內發育的肌肉細胞是一樣的。然而在實驗室中,它們必須努力尋找促進細胞生長與健康的環境條件,而這種純粹的努力讓他們敏銳地意識到我們目前與模仿的距離。

他們明白,目前,甚至可能是永遠,培養肉只能在最終形態而非實驗室中產生擬態效果。儘管許多推廣者聲稱,培養肉製造並非「在實驗室裡而不是在動物身上讓肉生長」,好像「生長」在每個例子中的意思是相同的。與我交談過的科學家與工程師可能不認為自己屬於亞里斯多德學派,但他們若是聽到生物技術在亞里斯多德的「能產之自然」(natura naturans,即作為生產過程的自然界)和「所產之自然」(natura naturata,即作為一組特定形狀的自然界)這兩個範疇之間引進了一個重要的區別,也不會感到驚訝。

在培養肉的例子中,擬態受到束縛的問題在於,這整個哲學動態必須壓縮成漢堡的形狀,而它又如此明顯可以滿溢出這個模子。對亞里斯多德而言,模仿自然是一種關係原則,人類雙手製造的東西仰賴他們的祖先,並將這種依賴性記在心裡。在二十一世紀初的組織培養與組織工程中,這種依賴性變得日益薄弱,人類意識的存在會很敏銳地感受到。

布魯門伯格在一九五七年文章中的論點,並不是說擬態以及它可能帶來的連結感對我們這些陷入困境的現代人來說會比發明更好,也不是說亞里斯多德是關鍵的思想家,我們應該從他的作品中紡出一部科技史,或者尤其是技術史。他下的賭注無非就是讓我們有能力去看待現實,無論這個現實是有機的還是人工的,長出來的還是造出來的,我們都會將之視為合理,並承認被稱為創造的人類自由,不至於陷入對下一個工具或玩具的強迫性搜索。布魯門伯格希望的是一種比較不扭曲的人造物。

我在培養肉實驗室的對話者似乎並沒有特別受到困擾,至少沒有被模仿與發明的區別所困擾。組織培養工作中「能產之自然」與「所產之自然」的劃分,多半是為新的可能性打開另一扇門,導致複製的技術將(假設複製成功)不可避免地超越複製,最終通向原始創造的挑戰,即布魯門伯格可能將之定位於某種世俗化的、等同於人類靈魂之內的東西。問題是,當我們在實驗室裡創造出肉類時,我們的創造物會講述哪些關於我們和我們胃口的故事呢?

