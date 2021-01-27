《隱性反骨》：我們所需要的，其實並非出國旅行；我們真正需要的，是脫離常軌

文：李忠憲

心在哪，人就在哪：跑步、寫作和生活就是旅行

因為肺炎瘟疫的疫情在全球快速蔓延，不能自由自在出國的情況，可能會持續一段長時間。在溫度飆升的台灣夏天，大多數的朋友，對於悶熱的氣候，在心理或生理上或多或少都會感到不舒服。以往的暑假，朋友不是在歐、美、澳洲，就是在北海道。除了少數人繼續工作以外，大部分的人不是去旅行，就是去度假。旅行和度假當然不同。旅行很辛苦，度假很慵懶。通常旅行有許多深刻的想法可以分享；而度假有很多漂亮的照片可以發文。

我因工作的緣故，需要不斷地東奔西跑，出差是日常生活的一部分。即使沒有出國，因為成大在台南，也得三不五時地上台北開會。我住的地方，距離上班的地點接近一百公里，平日也需要搭乘火車通勤。追蹤我久一點的臉友，應該知道我開始寫臉書貼文，主要也是為了打發無聊的交通時間。

我曾經看過一項雜誌的調查，通勤是大多數人覺得最浪費生命的活動。天天的交通往返，容易讓人有厭世感。歐洲城市人口密集，大部分的上班族或學生搭乘大眾運輸工具通勤；而美國地廣人稀，主要還是以開車通勤為主。由於工作的地方往往離家遙遠，美國人花在通勤的時間，通常相當可觀。

我去德國念書的前二、三年，從沒有離開過歐洲。甚至連爺爺過世，父親因體諒我的經濟狀況及課業的壓力，也叫我不要回家奔喪。所以，我曾經有一段很長的時間，沒有返回台灣。我第一次離開歐洲，是為了到美國參加學術研討會。當時飛機在洛杉磯機場上空盤旋時，俯瞰城市和機場的感覺，就好像人已飛抵台灣。原來台灣的很多建設，都是參考美國的做法。

那次的美國之旅，真的很悽慘。身為窮學生的我在朋友家借住。其實正確的說法，應該是親戚的朋友家，而不是自己的朋友家。大家都是陌生人，本來並不認識，雖然對方提出要主動接送，但也不太好意思請人家幫忙。然後，我利用當年Yahoo非常不精準的地圖導覽，搭乘一些大眾運輸工具。然而公車下車的地點，經常和真正的目的地相距好幾公里。

有一次，我在某個社區拖著行李移動時，在黑暗中不慎誤觸別人家的警報系統，情況十分危急。尤其我想到美國持槍的合法化，那個不懂英文「Freeze」（不許動）的笑話，又再度湧上心頭，真是可怕至極。我發現在歐洲的生活經驗，完全不能移植於美國，但是也因此體會到美國和歐洲的差異。台灣土地稀少、人口密集的程度比較像歐洲，交通建設的選擇上應該多效法歐洲，建設更多的捷運大眾運輸系統才對，而不是像美國一樣，以汽車公路為主要交通工具。

旅行，尤其出國旅行的意義，往往在於希望脫離常軌。一成不變的生活，會使人厭倦，感到彈性疲乏，並且失去動力。此外，還能擁有從遠處來檢視自己生活的一個好機會，這好似「沒有蹺過課的學生，不能成為真正拚命用功的學生」般，旅遊生活就有點類似斯多葛學派講的「花式逃學」。

但是，無論旅行或度假，都需要花費一筆難以估計的金錢和許多的時間。為何我們必須在通訊如此發達的時代四處旅行呢？有一次，我參與NCC國家通訊傳播委員會的考察行程，在阿里山觀景台看日出和雲海時，也跟同行的教授談到類似的問題。5G時代的頻寬多麼龐大，不管擁有畫質多高、影像多立體的攝影技術，藉由網路的傳輸，都不至於產生任何問題。但採用通訊方式，是否可以取代實體查訪？是否有了網路，就不需要馬路？視訊會議、社群媒體、遙控旅行等等將愈來愈發達，但這樣遠端藉由通訊網路所達成的人與人或人與自然界的接觸，可否取代人類真實的親身體驗？

當年，我去柏林念書，並不光只是喜歡柏林這個德國最大的城市。那時候，德國政府在柏林、波昂和慕尼黑三地，建構了一個當時最快速的高速網路。能夠藉由這種真實網路的軟、硬體，進行學術研究，讓我覺得踏實而滿足，不會只是像研究理論那麼虛無飄渺。記得當時研究室的隔壁，有某個小組在執行一件神奇的計畫——他們將整個樂團放在慕尼黑，將指揮置於柏林，藉由通訊網路來進行演出。這個研究試圖要觀察，在這種遙遠的距離下，遠端指揮到底是否會影響了樂隊樂手和一般觀眾的感受？發揮了什麼不同的效果？

研究結果顯示，不管是指揮、樂手或觀眾，大家都感覺不一樣，卻沒有人能精確描述及具體回饋，為什麼感受變得不一樣？但是當頻寬變得非常龐大、通訊量很充分的時候，是否所有的資訊，都可以藉由這個傳輸管道加以傳送？人與人之間的互動，除了影音資訊以外，到底還有沒有其他的東西？

我想絕對有一些東西，讓透過通訊網路的體驗，依然無法取代實體的親身接觸。就好比遠遠地凝望日出和雲海，但明明實際觀看到的景色，比不上使用最佳角度所拍攝出來的3D立體影片。然而，為何大家仍舊願意前一晚住宿阿里山，隔天凌晨四點爬起來搭乘火車上山，這麼不辭辛苦地觀賞日出呢？

無論是光憑想像，或是藉由他人所看到的人、事、物，只有在深刻體會、瞭解人世間的道理之後，才能產生感同身受的領悟。不管是人與人之間，或者是人與大自然之間，都無法完全以虛擬網路來取代實體接觸。因為藉由遠端的網路技術，就好像透過翻譯來瞭解另外一個不同語言的文化。

德國和法國的地理位置很接近，我經常在兩國之間穿梭旅行。然而，對於這兩個國家的文化，卻有截然不同的感受，並非我在這兩個不同的國家中，變成了兩個不一樣的人。而是因為我熟悉德文，但不會法文，熟悉的語言能帶給自己的感動，遠遠勝過經由他人翻譯間接獲得的資訊。

每個人的人生體驗，無法由他人取代。從他人的經驗，或遠端所傳送來的影像，可以讓我們得到一些想法。但人與人之間的感覺，經常存在著遙遠或彷彿隔層紗的距離。有一次，在關島的旅行中，我曾經寫過一些話：

以前我很渴望去觀看這個世界，藉由旅行和度假，欣賞各地的美麗風景；透過出國留學，想瞭解異國的思想文化；努力學習英文和德文，希望能打開通往異國風情的視野之窗。現在卻發現以前的方法，實在太過徒勞無功。跑步、寫作和生活，就等同旅行。一場馬拉松接著一場馬拉松跑過，一篇文章接著一篇文章寫完，一天接著一天飛逝。跑步有時快、有時慢，文章有時好、有時壞。不論快慢好壞，時間都無法靜止。寫作就是對自己最嚴格、最正式的訪問。 人生就像是開著一輛搭載自己命運的汽車，從駕駛座前方看出去，看到美麗的海洋和寧靜的高山。路邊的人群，有人笑臉迎人，有人行色匆匆，有人欣喜若狂，有人目瞪口呆，正如同沿途的風景，美不勝收；但將抵達的終點，大家都一樣。不同的是我們所選擇的道路。高速公路非常迅速、方便；但省道和鄉道，雖然從容、緩慢，卻能看到更多令人驚豔的景物。

旅行太辛苦，度假太慵懶。不管選擇哪一種，花費的成本，都同樣難以估量。想想這又何必？只有極端缺乏感覺和想像力的人，才需要依賴經常出國旅行或度假，讓新奇美好的經驗，不斷重現。任何馬拉松的路線，都能出發到世界的終點。跑完四十二公里回到起跑點，恍然發現世界的盡頭，原來就在啟程之處。如果可以觀察，便能夠感覺；能感覺，便得以思考；能思考，便足以想像；能想像，便有辦法創造；能創造，便落實了存在。我們的心在哪裡，人就在哪裡。

旅行到世界各地，只是在確認自己是否有豐富的想像力。景物其實是由我們本身所創造出來，旅行實際反映的是旅行者自己本身。我們看到的不是各地美麗的風景，而是我們真正的內心。哲學家皇帝奧里略說：「要從鳥瞰的角度來觀察世界，以便將日常生活的憂慮，放在正確的位置。」因為，「無論成功或失敗、賺錢或賠錢、結婚或離婚、各種得到或失去等等，如果從遠處眺望，所有的一切都將變得渺小而微不足道。」我們所需要的，其實並非旅行，尤其不見得必須出國旅行；我們真正需要的，是脫離常軌。這可能只需要一本好書或一部電影，當然還需要攜帶自己無邊的想像力。

書籍介紹

本文摘錄自《隱性反骨：持續思辨、否定自我的教授，帶你逆想人生》，先覺出版

作者：李忠憲

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在人文與科技之間，用思辨走出一條叛逆卻無懼的路！

「哲學型資安人」成大教授李忠憲的第一本書！

沿著他思考的彎長小徑，回應你的人生疑惑，

在無法預料的未來安身立命，活出無法複製的原創自我。

你要傻傻無知地活著死掉，還是痛苦地真正與生命搏鬥，這是人生的選擇！

三十歲之前，拚了命的努力是值得的，不要把時間全部浪費在無謂的消耗上，去做夢，去努力，去愛人，去接受所有的失敗和傷害。中年以後，很多東西就只是左手換右手，無論得到或失去，從表面上或短時間內是看不出來的。 人的一生真的很短、很寶貴，好好做一個對得起自己的人，不要平白無故浪費時光，要多方面訓練自己，不管在身體上，在精神上，在能力上，或在語言上，都要不斷地認真精進。在任何的環境下，都不要改變正面挑戰人生的態度，要樂觀、要進取，必要時也需要懂得捨棄。

李忠憲教授是產官學界諮詢資安議題不可或缺的對象，也常在網路上針砭時政，累積了一大群死心塌地的追隨者。透過他的第一本書，你將重新認識這位貧窮苦讀竟不讀醫、出國留學但不留美、天生痴肥卻跑馬拉松、理工出身反倒喜愛哲學思考的作者。他涉獵廣博、思考深入，卻依著自己的反骨精神，一路走來始終如一。

本書精鍊出他的人生軌跡和思考刻痕，提出了他對科技、留德、教養、馬拉松，以及人生該如何活的獨到見解。閱讀本書，你將從懵懂無知的人生中超脫，並且能設法找到救贖的出口。你將開始思考人生應該要追求什麼？什麼才是真正值得追求的快樂？你是否有自信在死神面前，能將自己打造為獨一無二、無法複製的原創品？

人生就是冒險，怎樣都會有風險，問題是你想要一個怎樣的人生？

哲學型資安人的思辨金句，帶你打破自我、脫離常軌、孤獨思考

科技：放棄填鴨和不斷重複練習可以得到好成績的傳統想法，要保持小孩的「好奇心」和「創造力」。最重要的課程不再是那些堆砌的知識，而是人工智慧中原文字意的「藝術」，這就是機器人最弱的一環，這是人類想要和機器人競爭、不被取而代之的唯一方法。

思考：思考困難問題時，一定不像走一條筆直暢通的大路，而是要繞過許許多多的彎長小徑所形成的迷宮，需要前前後後、左左右右錯過才能順利通過，在這種過程當中就會學到換位思考，也能增強自己的同理心。

體驗：成功和失敗，從某個時間點看起來好像非常重要，但是就整個人生歷程來講只是一種體驗。人生的經驗其實只能留存在自己身上，其他都是虛假的，他人終究是他人。

競爭：人就是一種奇怪的社會動物，什麼都要比較，什麼都要精進，或許這是人類進步的原動力！但活在他人地獄當中是最可憐的！

人生：平面的物體是不會有體積的，這跟人生有無意義是同一類的問題。或許生命本來就沒有意義，而我們必須和這種沒有意義和平共處。人生就像跑馬拉松，不管多少時間完賽，甚至沒有完賽，都是自己心目中的英雄，別人認為你像狗熊，其實一點都不重要。

Photo Credit: 先覺出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航