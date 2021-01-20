連AKB48也沒有！從粉絲為偶像組足球隊，看BNK48獨特的「泰式日本風格」

「แอบมองเธออยู่นะจ๊ะ แต่เธอไม่รู้บ้างเลย」（偷偷的看著你，但你卻感受不到）

這首聽到想吐、耳朵長繭的《Koisuru Fortune Cookie》（愛的幸運餅乾）是 BNK48在2017年底推出的單曲，這個單曲一推出，就轟動全泰國大街小巷，除了Youtube上點閱率來到1億8千多萬，且男女老幼都會跳上一小段舞，路上酒吧每天都會聽到駐唱歌手唱著之外，影音平台上更有來自各界、各風格的藝人、音樂人翻唱、cover的作品，當時的泰國，就這樣掀起了一股前所未有的BNK 48炫風，但你知道嗎？這個現在看起來風光的BNK 48，可不是在一開始就這麼順遂。

（Koisuru Fortune Cookie，愛的幸運餅乾）

（泰國搖滾樂團Nobuna 翻唱《愛的幸運餅乾》）

《Koisuru Fortune Cookie》其實是BNK 48的第2首單曲，在此之前，他們先有了第一首歌名叫做《Aitakatta》（อยากจะได้พบเธอ，想見到你）的單曲，在經紀公司剛推出BNK 48時第1首單曲時，雖然打著日本AKB 48姐妹團的名號，但市場上的迴響其實並不熱絡，就連辦活動的現場，粉絲人數也寥寥無幾，可說是非常慘淡，在類紀錄片《BNK 48：女孩別哭》中甚至有提到，當初因為經紀公司的經費即將燒光見底，所以當初公司甚至還有了決定，如果 《Koisuru Fortune Cookie》這首單曲沒紅，那這個團體就要包一包收起來，只是沒想到，《Koisuru Fortune Cookie》在一夕之間爆紅。

對於BNK 48的成功，很多人都會有些疑惑，到底為什麼這些小女生們，會突然就出現在大街小巷成功的把大家的腦洗了一輪，在我看來，這其中的學問，大概就是因為一個字 ：「Unique」（獨特性），而在此同時，這也是一個把「獨特性」變為「大眾性」的現象。

畢竟，說的直接一點，BNK 48的歌曲當中，除了《Koisuru Fortune Cookie》之外，一般不是粉絲的人，大概也說不出其他歌曲的歌名，所以如果硬要說BNK 48是歌藝取勝，那實在就牽強了一些，至於舞蹈的話，以我一個舞蹈門外漢來說，看起來感覺上也沒什麼難度，不過陣容很龐大倒是真的，在這樣子看似沒特色之下，這實在是很讓人感興趣的一個話題。

說穿了，BNK 48就是一種「獨特的新商品」，雖然在BNK 48之前，泰國也曾經有過大大小小女子團體，但當時的女子團體，其實並沒有所謂的獨特性，大部分就跟平常看到的一樣，唱歌、跳舞、演戲、上節目，但在BNK 48的部分，雖然一樣是唱歌、跳舞、演戲、上節目，但實際上我們來看內容，卻是獨特的，這樣子的獨特，顛覆了泰國人對於「女子團體」、「偶像」的觀念，其後更因為這樣的獨特，帶來一股新的氣象，獨特，進而演變成大眾。

Photo Credit：狗子泰荒謬 BNK 48收藏品

Photo Credit：狗子泰荒謬 BNK 48收藏品

獨特的偶像

BNK 48 的小女生們，雖然歌藝不太好，舞蹈也不是頂尖，但小女生們一直不放棄，為了夢想而努力練習，最終獲得了成功，這正是所謂的，雖然先天不足，但只要訂出目標，加上後天的努力，最後一定會完成夢想的概念。

這跟大家以往所看到的，只要出現在螢光幕上就要光鮮亮麗做到最好的畫面完全不一樣，也因此，這就是BNK 48獨特的地方，而這一切，也深植在這群粉絲心中，讓這些粉絲們，願意從電腦前走到外面的世界來。

獨特的御宅族群

在泰國，其實有著一群為數不少喜歡日本偶像、動漫等日本次文化的御宅族，他們平常大多窩在電腦前，有著自己的生活圈，不會出現在你我眼前或是一般市面上的娛樂活動，他們會出現的場合，大概就是IT展、動漫展等等。

在以往，流行音樂市場裡，從來不曾有人特地鎖定這個族群，對於流行音樂市場來說，他們可以說是被遺忘的一群，但這個族群，卻被經紀公司給鎖定了，經紀公司全力塑造一個「次文化偶像」的形象，為的就是要把這個「獨特的新商品」賣給這些以往沒人鎖定的「獨特族群」。

Photo Credit：狗子泰荒謬 BNK 48收藏品

Photo Credit：狗子泰荒謬 BNK 48收藏品

獨特的新興偶像文化模式

場外，除了 BNK 48 的劇場活動外，其餘的宣傳活動，也完全比照日本模式，例如買單曲獲得握手券，在外頭遇到偶像不能拍照等等，經紀公司把這在泰國前無古人的日本模式，完完全全移植到泰國來，畢竟在泰國，大部分的藝人都很親民，在路上遇到藝人，想拍照就拍照，沒有多大的限制，想要簽名、握手，更不用買什麼單曲。因此，由BNK 48開始的新追星模式，起初不被泰國人所理解。

泰國人怎樣都想不透，為什麼要見偶像要買門票，想要握手拍照還得另外花錢買單曲，種種新的模式，在最初是無法被接受的，但對於龐大的御宅族粉絲群，卻紛紛用財力展現忠誠，為了握手拍照，一口氣買下十幾二十張單曲專輯，建立在粉絲強力護航下的這個商業模式也漸漸的被一般人所接受。

種種的現象，完全改變了泰國人對於「藝人」、「偶像」的既有印象，這樣一股獨特的新興偶像文化就這成功的被創造出來，而這個「商品」更鋪天蓋地出現在街頭巷尾，向泰國人展示著。

除此之外，這些粉絲更有了自己的交易、買賣市場，出售、交換各種限量活動週邊商品，有時更像買賣股票一樣，某些特殊商品會隨著活動的不同而漲跌，創造出一個獨特的偶像市場。

獨特的泰式日本風

泰國人是一個對自己文化很驕傲的國家，泰國的國土非常大，每個地方的文化也有著很大的差異，BNK 48一開始是複製日本模式出道，但在成功創造出偶像後，卻不是一味的複製日本模式，BNK 48保留了基本的商業模式後，漸漸發展出自己的風格，最直接的就是從歌曲下手，BNK 48除了推出了帶有濃濃東北鄉村風的歌曲之外，更跟泰國男子足球國家隊合作，設計出帶有BNK 48風格的加油口號，直接踏上足球場發表新單曲，也因為這些在地化，使 BNK 48成功打入了更廣闊的市場。

（BNK 48的東北風單曲）

（足球場演出畫面）

獨特的社交現象

而這些原本獨來獨往的粉絲們，也因為BNK 48而走出電腦世界外聚集在一起，營造了一個獨特的粉絲社交圈。

舉例來說，泰國人喜歡踢球，當這些粉絲們聚在一起，人數一多，就出現了足球隊，一開始只是當作興趣，就像認識新球友一樣，在共同的話題下，粉絲們組成了以各個成員為名的足球隊，喜歡哪個成員，就加入以那位成員為隊名足球隊，而這些足球隊，可不是踢著玩玩而已，他們最後甚至還變發展成聯盟，固定舉辦盃賽、聚會，在不懂的人眼裡看來，這很不可思議，但這卻實實在在的發生了。

Photo Credit：狗子泰荒謬 BNK 48應援足球隊

綜合以上種種，在偶像、粉絲、市場、在地化、社群的「獨特性」，一股新世代的潮流，就這樣橫空出世，而這一些「獨特」，缺少任何一個都不行，只要缺少一項，就註定會消失在競爭性強大的市場洪流中，而BNK 48，正是成功的結合了這些獨特的最佳例子，在強烈「韓流」的夾擊下，硬是殺出一條血路，雖然在近期，BNK 48的聲勢有些下降，不如鼎盛時期這麼旺，但依舊是一股不可小覷的力量。

目前BNK 48已經發展到第三代，成員的年齡分布也非常廣，從12歲到21歲，許多年輕的小妹妹也以成為這樣子的偶像為目標，在這股潮流下，官方也順勢推出接地氣融合泰國東北風的CGM 48（清邁 48），近來更耳聞即將推出孔敬府48、羅勇府48等，而其他的廠牌看到這龐大的商機，也跟進推出各種類似的偶像團體，如Sweat16!、FEVER等，多到數不清，從BNK 48開始，開啟了一個強大且豐富的偶像市場，更開啟了一場又一場的「偶像大亂鬥」。

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒