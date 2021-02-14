《青春豬頭少年不會夢到兔女郎學姊》：毫不在意他人目光的少年，如何為劇中少女們解決煩惱？

《青春豬頭少年不會夢到兔女郎學姊》是一部優缺點都十分明顯的動畫。

其缺點如同很多輕小說改編的動畫一樣，為了在有限的時間把更多的故事做完，就唯有略去故事裡的大部份細節，亦不會花時間鋪陳劇情的高低起伏。

於是在整部《青春豬頭少年不會夢到兔女郎學姊》裡，有一半的情節都只能如流水帳般快速地說完，完全沒有預留足夠的時間作蘊釀。於是整集看下來，就有種被編劇強行填塞了大量劇情的感覺。是明白在演什麼，但看完根本沒有多大的滿足感。

至於優點嘛，就是這動畫的製作群至少懂得拿捏分寸。一方面它趕劇情的時候顯得毫不猶豫，但另一方面也留有餘地，盡量把最多的時間留給各個章節的高潮部份。而這一部份，通常都落在各章節的最後一集，也就是我們的男主角咲太，為劇中的少女們解決煩惱的段落。而這些段落，也是整部動畫中我最喜歡的部份。

我會喜歡《青春豬頭少年不會夢到兔女郎學姊》，很大程度是因為咲太這個角色。在整部作品中，受「青春期症候群」困擾的女角們，其煩惱根源要不是出於人際關係，要不就是來自他人對自己的期望。亦因此，咲太肯定是最適合去為女角們解決煩惱的那一人 —— 因為他就是最不在意別人的目光的那位。

《青春豬頭少年不會夢到兔女郎學姊》劇照，木棉花國際發行

升上高中以後，咲太就不打算玩名為「群體」的遊戲，亦因此對別人的目光毫不在意。就算「住院事件」影響著他在學校裡的聲譽，他卻連到網上看看別人怎樣議論自己也沒有興趣；就算好友的女友因此前來找碴，他也毫不在意地打發對方離開。

雙葉提到咲太曾說過，「和這種氣氛搏鬥愚蠢至極」，因此他亦不打算浪費時間去和這回事糾纏。儘管如此，雖然他懶得為自己而戰，但當他決意為身邊的女孩們戰鬥的時候，這個不玩「群體遊戲」的男孩，戰鬥力就特別驚人。

為了讓麻衣在學校中重獲存在感，於是他就在校園內放聲告白，誓要讓每一個人都知曉她的存在。為了讓對方不再造謠攻擊古賀，就在公眾場合以最侮辱的方式擊倒籃球部的學長，毫不在意對方在校內的勢力。只有咲太這個不理會「氣氛」的人，才能幹得出這種事，並隨後為女角們帶來拯救。

咲太為女角們解決煩惱的方法，說穿了就是這一招 —— 勸她們不要再理會他人的目光，以及別人的期望了。唯有退出名為「群體」與「期望」的遊戲，做回那真正想做的自己，才能得到救贖。我最喜歡的一段劇情，是第8集中咲太和雙葉之間的這段對話：

「你就算討厭自己也沒有關係，我也是抱著『反正也就這樣了』的心態活著的。」 「真不愧是梓川呢。一般在這時候，不是該說『慢慢喜歡上自己就好』、『雙葉你也是有很多優點』之類的話嗎？」 「這種積極的活法也太累人了吧？」

《青春豬頭少年不會夢到兔女郎學姊》劇照，木棉花國際發行

對，硬要讓自己成為「更好的自己」，也實在是太累人了。既然如此，還不如接受那不完美的自己，然後成為真正想做的自己。如同麻衣可以不用再配合週遭的氣氛而成為空氣、古賀不用為了害怕孤獨而迴避學長的告白、雙葉不用為了得到別人的注目而出賣身體，和香不用為了滿足母親的期望而成為最矚目的偶像。她們到最後，都透過退出「遊戲」，放過了自己，成全了自己，並在最後拯救了自己。

故事的設定「青春期症候群」，劇中一直以量子力學去解釋其衍生現象。這樣的說法當然是偽科學，以科學角度太認真理解的話，就真的是認真便輸了。但作者為何偏要用上量子力學，其用意倒是不難明白 —— 故事裡引用量子力學的時候，很多時都會強調透過他者的觀測，「青春期症候群」現象才會產生。也就是說，唯有將「觀測的他者」排除，才能讓「青春期症候群」不再於自身上出現。

抗拒他者的目光，做回真正的自己 —— 這部作品想要表達的道理，雖然說來容易做起來困難，但其內容也因此溫柔無比。這樣的青春劇，也不壞。

P.S. 上文提到的劇情框架，只適用於去解釋前10集的劇情。第11至13集的「花楓篇」就有點不同了。一來故事的女主角在當時已不被「青春期症候群」所困，二來這篇故事真正需要得到救贖的，是咲太自己。

解離人格的楓在消失前實行「挑戰」，就是希望讓哥哥留下的是美好的回憶而不是遺憾的回憶。神秘的翔子小組再度出現，開解了自責的咲太。和香提醒了咲太要去追回自己的愛人，幫忙還要幫到底。麻衣給予咲太最大的包容，並在最後予他愛與幸福…整個故事的格局，剛好和前幾篇的劇情倒轉。

本文經新‧鏡花水月授權轉載，原文發表於此

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