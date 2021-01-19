克拉夫特訪台雖未成行，台美關係的「大紅包」卻接二連三送到

文：黃澎孝

辦過喜宴的人，都會偶遇「人未到，禮到」的情況。雖然遺憾，但對方不失禮數，我們當然仍會心存感謝的笑納。尤其，當對方的「大紅包」接二連三地快遞而至，更不免令人備感快慰，甚至於還喜出望外。「喜出望外」這個成語還真挺有意思的，意思就是：獲得的「喜事」超過了「期望」。

美國駐聯合國大使克拉夫特（Kelly Craft）不論是因為什麼原因，不能實現訪台的行程。但是，圍繞著克拉夫特訪台這件事，就有著一連串讓我們台灣人備感「喜出望外」的「美國大紅包」。

譬如：美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo），在指派克拉夫特訪台前後，已一再措辭「清晰」地肯定台灣：

是一個充滿活力的「民主國家」。

也是美國可靠的「合作伙伴」。

取消一切與台灣「交往限制」。

美國國家安全顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）則提前公布了，川普於2018年2月批准的「美國印太戰略架構」，揭露了美國——

軍事防衛台灣不受中國攻擊。

使台灣能發展不對稱防衛戰力。

同時強化和加速印度崛起，成為抗衡中國的「重要夥伴」。

Photo Credit: 中央社 總統蔡英文（右）14日與美國駐聯合國大使克拉夫特（Kelly Craft）（左）視訊會談，對克拉夫特這次無法來台表示惋惜，期待未來能在台灣見面。 （總統府提供） 中央社記者謝佳珍傳真 110年1月14日

未能成行的克拉夫特大使，在與蔡英文總統通過視訊會談後，更透過社群媒體推特（Twitter）公開盛讚台灣並表示：

台灣在許多方面都是全球典範。

美國會以「朋友和夥伴」身分與台灣站在一起，永遠如此，肩並肩作為民主的支柱。

Well，看得懂文字，聽得懂「人話」的人應該都可以理解，為什麼我們正港的台灣人，會有「喜出望外」之感。而老共外交部發言人，這幾天卻一再歇斯底里地狂罵抗議￼￼：

台灣問題始終是中美關係中最重要、最敏感的核心問題。

要求美方國恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定。

警告美國停止任何提升美台關係、加強與台軍事聯繫的言行。

但是令人不解的是，為什麼藍營若干代表性人物，例如國民黨立院黨團總召費鴻泰竟說：克拉夫特是「惡客」？國民黨「三中案」主角之一的趙少康也說：蓬佩奧「用心很壞，一點好心都沒有安！」

沒錯，藍營這些代表性人物的「代表性言論」真讓台灣人看不明白。他們到底「安」的是什麼心？怎麼老是跟中國共產黨一個鼻孔出氣呢？

本文經黃澎孝授權轉載，原文發表於此

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