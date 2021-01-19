2021/01/19,
克拉夫特訪台雖未成行，台美關係的「大紅包」卻接二連三送到
Photo Credit: 中央社
我們想讓你知道的是
美國駐聯合國大使克拉夫特（Kelly Craft）不論是因為什麼原因，不能實現訪台的行程。但是，圍繞著克拉夫特訪台這件事，就有著一連串讓我們台灣人備感「喜出望外」的「美國大紅包」。
文：黃澎孝
辦過喜宴的人，都會偶遇「人未到，禮到」的情況。雖然遺憾，但對方不失禮數，我們當然仍會心存感謝的笑納。尤其，當對方的「大紅包」接二連三地快遞而至，更不免令人備感快慰，甚至於還喜出望外。「喜出望外」這個成語還真挺有意思的，意思就是：獲得的「喜事」超過了「期望」。
美國駐聯合國大使克拉夫特（Kelly Craft）不論是因為什麼原因，不能實現訪台的行程。但是，圍繞著克拉夫特訪台這件事，就有著一連串讓我們台灣人備感「喜出望外」的「美國大紅包」。
譬如：美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo），在指派克拉夫特訪台前後，已一再措辭「清晰」地肯定台灣：
- 是一個充滿活力的「民主國家」。
- 也是美國可靠的「合作伙伴」。
- 取消一切與台灣「交往限制」。
美國國家安全顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）則提前公布了，川普於2018年2月批准的「美國印太戰略架構」，揭露了美國——
- 軍事防衛台灣不受中國攻擊。
- 使台灣能發展不對稱防衛戰力。
- 同時強化和加速印度崛起，成為抗衡中國的「重要夥伴」。
未能成行的克拉夫特大使，在與蔡英文總統通過視訊會談後，更透過社群媒體推特（Twitter）公開盛讚台灣並表示：
- 台灣在許多方面都是全球典範。
- 美國會以「朋友和夥伴」身分與台灣站在一起，永遠如此，肩並肩作為民主的支柱。
Well，看得懂文字，聽得懂「人話」的人應該都可以理解，為什麼我們正港的台灣人，會有「喜出望外」之感。而老共外交部發言人，這幾天卻一再歇斯底里地狂罵抗議￼￼：
- 台灣問題始終是中美關係中最重要、最敏感的核心問題。
- 要求美方國恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定。
- 警告美國停止任何提升美台關係、加強與台軍事聯繫的言行。
但是令人不解的是，為什麼藍營若干代表性人物，例如國民黨立院黨團總召費鴻泰竟說：克拉夫特是「惡客」？國民黨「三中案」主角之一的趙少康也說：蓬佩奧「用心很壞，一點好心都沒有安！」
沒錯，藍營這些代表性人物的「代表性言論」真讓台灣人看不明白。他們到底「安」的是什麼心？怎麼老是跟中國共產黨一個鼻孔出氣呢？
責任編輯：彭振宣
核稿編輯：翁世航