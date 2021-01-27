中國可說是完全依附在全球化體系中，由美國一手養大的對手

文：王臻明

是說在前文中，談到全球化在失業問題、保護主義與國際組織功能不彰的種種挑戰下，所面臨的危機。不過若進一步來討論全球化的本質，將會發現這個出現還不到60年的字彙，其實是建立在二戰結束後，相對和平的海上運輸環境上。

雖然在冷戰時期，美蘇兩大集團全面對立，但蘇聯與華沙公約組織，主要的勢力範圍在歐亞大陸上，部份海域的確處於衝突的陰影下，不過絕大多數的航道，都是在開放、安全的情況下。這也成為了全球化快速發展的基礎，畢竟貨品可以四通八達的流通，是全球化時代最重要的關鍵。

那為什麼海運如此重要，一來是因為陸運的效率低，在汽車與火車發明前，使用獸力來馱負商品，不只酬載量小，耗費的人力多，陸路在多數的時候也相對危險。除了古代惡劣的路況，攔路打劫的盜匪，沿途要抽稅的地方政權，都是運輸的一大障礙。

相比之下海運的酬載量大，單位成本大幅降低，雖然也有惡劣天候造成的危險性，在海上劫掠的海盜也非常可怕，但古代政權的勢力，還無法延伸到廣大的海洋上，只要不靠港停泊，就等於不用繳稅。因此初期的海上貿易雖然一樣危險，但隨著航海技術的進步，不斷快速取代陸運。

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當汽車與火車被發明時，航海技術也已發展成熟，讓海上運輸的風險大幅降低，不再像過去，一趟航程裡有三分之二的水手喪命於海上被視為是「正常損失」，整個世界進入海權時代。在二次大戰結束後不久，大多數透過海運的貨品，都已經可以安全地運輸到目的地，開啟了全球商業市場的時代。

最後讓全球化時代來臨的關鍵，就是大多數海盜絕跡，全球航路多數都很安全，各國政府雖然也都擁有海軍，但在大多數的情況下，並無法任意阻斷海上航線。因為在二次大戰結束後，美國成為了世界超級強權，強大的美國海軍擁有10幾艘的航空母艦，可以維持海上秩序。

雖然很多人常批常評，美國所維持的國際秩序，是「對美國有利的秩序」，但無可諱言的，對美國有利的秩序就是安全的貿易環境。美國是個兩洋國家，與傳統的舊世界隔海相望，如果沒有安全的航線，美國的商品就沒有辦法運送到世界各國的市場。

美國過去雖然常會出現孤立主義的浪潮，不希望過度介入他國的內戰或危機之中，不過美國人分的很清楚，不介入他國事務與維持航道安全是完全兩回事。比如伊朗過去常威脅要阻斷進出波斯灣的荷姆茲海峽，美國內部雖然對於要如何處理伊朗問題有極大的歧見，但對於維持航道暢通，卻有極高的共識，不論是誰主政，都會全力阻力伊朗封鎖荷姆茲海峽，甚至派遣軍艦護衛商船通過，以維持航道的暢通。

這其實就是「自由航行任務」（Freedom of navigation）的濫觴，因為自由航行任務最早是出現在1979年，當時伊朗爆發革命，成立了反美政權，並首度威脅要關閉荷姆茲海峽，進而引爆石油危機。當時的美國政府提出了自由航行計畫，全力確保荷姆茲海峽通暢無虞。

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後來自由航行任務，逐漸擴展到許多地方，特別是用來反制所謂的「過度海洋權利聲索」，也就是惡意擴大主張自己的領海範圍。這最明顯的例子就是中國，中國依照過去的歷史記載，宣稱擁有整個南海的主權，並不斷填海造陸，將許多根本不會露出海平面的暗礁，填高加固成人工島嶼，並宣稱擁有這些人工島嶼的周邊12海里領海與200海里的專屬經濟區（EEZ）。

中國的這種行為與當年的伊朗幾乎如出一轍，利用擴張領海主張的方式，希望阻斷航道，以達成自己的戰略目標。荷姆茲海峽能控制中東原油的出口，南海則是今日世界最繁忙的商業貿易航道。但是中國沒有想到的一點是，中國今日的經濟起飛，其實得利於全球化，是因為海上航運的安全，讓中國可以成為世界工廠，賺取大量利潤，中國卻反過來破壞全球化的基礎。

或許從中國的角度來看，中國是要打破過去美國的壟斷，挑戰由美國所劃定的世界秩序，以確保自己鄰近海域航道的安全，在西太平洋或印度洋建立對自己有利的新秩序。但中國沒有考慮到的是，目前解放軍還沒有維持全球海域安全的實力。

而今日全球化的一個重要特點，就是全球已連結成一個緊密的市場，特別是海上航道是密不可分的。中國想要控制鄰近海域的企圖，勢必會與美國造成權力衝突。中國未來即使可以擊敗美國，成功控制西太平洋與印度洋，打破美國的壟斷局面，也無法控制全球海洋。

這就會形成中國打破了舊的世界秩序，卻無法建立新的世界秩序。一旦美國失去了維持全球海洋安全的能力，最有可能的情況就是群雄並起，一一分割海洋勢力範圍，形成各方割據的情況。其結果就是全球化的進一步崩解。中國可能控制了東亞，卻失去全世界市場。商品運送的成本進一步增加，更多的貿易壁壘導致全球貿易崩潰。

美國今日的超強地位，一大半是建立在全球化的市場上，這一點美國人比誰都還要清楚。最新由美國海軍、海軍陸戰隊與海岸防衛隊所共同聯合發布的《海洋優勢報告》裡，在封面上就寫著「美國是個海洋國家，我們的安全與榮景取決於海洋。」這也說明了，美國與中國在南海的爭端，並不單純只是單一海域的主權爭端，背後有更為深遠的全球戰略意義。

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中國或許認為，美國不會為了幾塊礁岩，真的與中國爆發軍事衝突，但對美國來說，中國在南海的主權聲索與積極擴張，就是在挑戰美國的最核心利益。中國既然想要破壞美國在二戰後辛苦建立的全球化秩序，美國就打算將中國逐出全球化的市場對外。

如果以這個邏輯來看，美、中貿易戰並不單純只是想要讓美、中經濟脫勾而已，而是想要讓中國與全球化市場脫勾。中國的反制方式，是加入RECP，並與歐盟簽定雙邊投資協議，進一步深化與世界市場的連結。

因此從長遠來說，美、中兩國的競爭，已經從單純的自由航行任務與兩國貿易戰，進入了更深層的國力對抗。中國可以說是由美國一手養大的對手，完全依附在美國為主的全球化體系中，不斷吸血而壯大。

因此今日要切割，對美國來說，也異常的痛苦，畢竟這樣一刀切，勢必會傷到自己。這也是許多反對美、中脫勾者的最重要論點。認為美、中脫勾是一種傷人一千，自損七百的行為。只是當情勢已發展至此，除了美國決定要放棄自己的全球霸主地位，否則幾乎已經沒有回頭路了。

拜登批評川普政府的孤立主義，讓美國失去國際領導者的地位，讓美國衰弱，這有其道理，但拜登政府未來若希望利用多邊主義，重新建立國際秩序，讓中國合作，則又太過天真。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：彭振宣

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