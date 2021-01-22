日蝕之後：從「道德疏離」剖析曹錦輝否認打假球的自白

棒球，是我國國內運動當中，最多人關注的體壇賽事了。正因為很多人關注，所以人們對於球員的品德要求，自然也比較高。當棒球員踩到了球迷認定的道德紅線時，總會激起許多爭議，無論是外遇、酒駕、家暴，或其他的道德底線，球迷往往罵聲不斷。

然而，在所有棒球員所犯的「錯」當中，球迷最不能原諒的事情，沒有一項能和打假球相提並論；而在所有打假球的球員當中，球迷最深感矛盾的，可能就是曹錦輝了。

當曹錦輝這位被中華職棒永久封殺，不起訴書上清清楚楚寫著「主動詢問打假球價碼」、「組頭為其買單性交易費用」等等事項的球員，在2015年時，居然能夠重返棒球的最高殿堂──美國大聯盟，便激起許多人的憤恨不平。

更讓這些球迷憤怒的是，在曹錦輝退休銷聲匿跡一兩年後，竟開辦訓練營教球、寫書澄清當年的事情，並對放水一事一概否認，對不起訴書的記載提出反駁，讓這些球迷難以接受。

然而，到底誰是誰非，沒有人知道，畢竟我們很多時候是從我們內心所建構出來的世界，看見我們認定的真實。曹錦輝到底有沒有做錯事？我並非上帝，無從得知。但作為一個心理作家，這一篇文章，我將嘗試用「道德疏離」的角度，來剖析曹錦輝如何面對道德缺陷的可能心理。

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大事化小，小事化無？曹錦輝真的沒有答應打假球？

曹錦輝在自傳《日蝕之後》中，針對當年配合打假球與不起訴書的內容一概否認，他認為，他只是一個熱愛交友的人，也確實有一些前職棒球員帶一些朋友要他配合放水打假球，也到過酒店等地方，但他從未做過對不起良心的事情，也從未答應要配合打假球。

我們沒辦法知道，這些事情到底是事實還是虛假，但如果不起訴書上寫的內容是真的，那麼曹錦輝之所以能如此為自己開脫，正是運用了心理學家班杜拉（Bandura）所謂的「道德疏離（moral disengagement）」機制。

班杜拉認為，當人們要逾越自我內心的道德標準時，會選擇性地關閉自我調適的機制，以避免自己受到良心的譴責。根據他的理論，道德疏離可以分成四種，而曹錦輝或許動用了其中三種的方式，來避免他內心受到道德的譴責。

第一種方式是「改變自我對行為的認知」，對於和組頭等人來往一事，曹錦輝在書中提到，他只是一個愛交朋友的人，加上中華職棒剛發生假球案人氣低迷，因此他很樂意和大家做朋友，所以才會和許多人來往、不太顧忌等等，將他和組頭等人來往的事情，變得合理許多，以減輕他在良心上的不安。

第二種方式是「降低自己在該行為的責任」，曹錦輝在書中提到，他在假球案裡頭，他從未答應配合打假球，但他不知道隊友在那場被指定的比賽中是否有配合放水，對此擔心了很久，也擔心比賽結果若沒有達到那些人的預期，自己會不會遭遇生命危險。透過這樣的方式，曹錦輝將假球案的成敗都歸因於隊友身上，自己置身事外，甚至是一個受害者的角色。

第三種方式則是「刻意忽略與扭曲行為造成的負面後果」。曹錦輝提到，不起訴書寫的很多細節，他不會說是沒有發生的，因為法律是不可能憑空被捏造的，但對於這些細節，他僅以自己交友不小心、行為不謹慎等帶過，自稱是當時沒有想那麼多，只是和朋友的朋友一起吃飯、唱KTV、到酒店消費等等，對於更詳細的部分，或是更可能直接衝擊到道德缺陷的部分，則一概簡單描述，藉此減少道德上的譴責。

然而，最後我還是得提及：不起訴書上寫的東西，有沒有可能寫錯？答案是可能的。因為法律上的證據，並不一定要是物證，人證與證詞也算是一種證據。被害者與證人的指認、共犯的指證以及被告的自白等等，都會被列為是參考的證據，這也是為什麼有些人在被判刑，甚至是被判死刑之後，在多年後出現關鍵物證時，推翻前面的證據和判決。

因此，事實是如何，沒有人可以知道，心理學只能給出一個可能的解釋，卻不能給出曹錦輝是否真的有放水的事實。

參考資料

Bandura, A. (1990). Selective activation and disengagement of moral control. The Journal of Social Issues, 46 (1): 27-46. Bandura, A. (1999). Moral disengagement in the perpetration of inhumanities. Personality and Social Psychology Review, 3 (3): 193-204. Bandura, A. (2002). Selective moral disengagement in the exercise of moral agency. Journal of Moral Education, 31 (2): 101-119.

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責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航