勞動基金爆發弊案，如果你是被罵到臭頭的勞動部長，該如何有效防弊？

與廣大勞工息息相關的勞動基金爆發弊案後，不少勞工團體、名嘴、立委、學者、投資理財專家等，都提出各種防弊解方。有人主張一定得嚴刑重罰才能嚇阻弊案，有人提出自組ETF，有人說公布過去操盤紀錄，有人認為得輪調操盤手才有用。

勞動局也自行提出「強化內控機制報告」，內含12項強化措施，包括控管個股交易量、提高抽查自律公約比例、交易室錄影等。案發後的監理會會議紀錄中，各委員紛紛踴躍表達對於內控機制強化的建議，像是加重委外契約罰則、改投資被動式指數基金（ETF）、操盤手輪調、增加員額與薪資福利等，不一而足。

Photo Credit: 中央社 原勞動部勞動基金運用局國內投資組長游迺文，涉嫌收賄操控特定公司股價，被檢方聲押獲准。

看完這些洋洋灑灑的建議，若你是被罵到臭頭的勞動部長，該怎麼做才能有效防弊？

亂世用重典？

《舞弊現形課》中提過，不管是古代還是現代，「僅」靠嚴刑峻法是無法有效防弊的。

對貪官恨之入骨的明朝開國皇帝朱元璋，據傳只要貪汙收賄60兩以上的地方官，就會被拉到土地廟剝下皮來，然後用稻草填充，放在官府大堂上警惕下任官員。然而即使如此駭人聽聞的重刑，洪武年間貪汙事件仍層出不窮，老朱死後貪腐更是變本加厲。

據報導有「三個一百」（100多套房、100多個關係人、100多個情婦）的中國華融前董事長賴小民，自2008至2018年收受約新台幣77億元的賄賂，天津市第二中級人民法院於2021年1月5日判處死刑。而在此案之前，早已有無數貪官死刑伏法，貪腐狀況若能因重懲好轉，怎麼還會出現「三百貪官」案呢？

更何況，加強舞弊相關的刑責，並非勞動部長職權所在。

不然乾脆照單全收？

立委陳椒華質詢時，問出掌管近五兆台幣資產的勞動基金運用局，負責內部稽核的「稽核科」竟然僅配置九位職員。先不說這杯水車薪的人數，如何應付國內自營投資組同仁以及眾多國內外代操業者；在這樣的人力結構下，若想將上述各方建議全部納入，大概只有兩種下場 ──不是把人活活累死，就是淪為表面功夫。

因此，「防弊」最重要的第一步，不應該是病急亂投醫或亂槍打鳥，而是找出哪裡容易出現弊端，方能對症下藥。

防弊一：歷史總是不斷重複

勞動基金過去八年浮上檯面的弊案有四件，皆與代操投信經理人炒股有關。因此，歷史已經幫我們整理好考古題，「代操炒股」絕對是舞弊熱點。既然代操可以炒股，同樣可以買賣股票的自營同仁不也可以嗎？

除了勞動基金本身，還可參考國外退休基金或其他類型基金發生過的弊案。2016年紐約共同退休基金爆發收賄弊案，前主管收受兩家券商價值10萬美元的現金、演唱會門票、旅遊、毒品與性招待，因此將20億美元的交易轉由這些券商處理。

你看，是不是很有既視感？

防弊二：揣摩舞弊犯心理

知道容易發生什麼樣的舞弊之後，下一步是盤點現有的內部控制措施是否「足以防弊」。內控要能達到防弊的程度，負責評估與設計的防弊專家，必須能夠設身處地、推敲舞弊犯的思維邏輯，才能建立有效的防弊機制。

此即是電影《九品芝麻官》中包不同所說的：「貪官要奸，清官要更奸」。

假設「內部員工跟單炒股」是重要風險之一，目前勞動部有什麼機制防堵、實際執行狀況又如何呢？

「強化內控機制報告」中提到的其他強化措施，但似乎仍無法防堵或偵測新聞報導的游員行徑，像是「直接致電券商下單」、「購買了遠百當天總成交量549張的兩成」等。

我個人認為，最有效的偵測方式有以下三個：

防弊三：真相只有一個

世界上沒有完美的防弊措施，細心謹慎的舞弊犯可以從天羅地網中鑽出縫隙，嚴謹的機制也可能因為未被落實而虛有其表。因此，舞弊案件發生後的「內部調查」以及「檢討改善」，才是讓整個防弊機制臻於完善的關鍵。

這也是為什麼立委蔣萬安要求勞動部長進行內部行政調查，立委蔡壁如呼籲要應針對弊案提出根因分析（RCA）檢討報告的原因。

勞動基金的內控到底發生了什麼問題？現有機制為何失效？游炒股的手法為何？游為何能夠越權下單？游被檢舉多次，為何拖這麼久才處理？舉報機制是不是根本失效？

以上問題至今都沒有答案。

防弊四：草上之風，必偃

不了解真相，如何徹底檢討問題？不知道問題所在，提出再多改善措施也是枉然。

前述三項關鍵要做到位，主事者對防弊的支持與組織文化實是關鍵中的關鍵。從勞動部官員們回應質詢的內容，以及處理弊案的過程，不難發現高層們對於防弊的認知與支持實在有限，因此上演游員炒股的荒謬劇情也就一點都不意外了。如果這樣的風氣與文化不改變，「游迺文們」永不會消失，還會如同打地鼠般，總是在你出奇不意的地方出現。

除了高層對於防弊的「自我覺醒」，如何透過一言一行明確傳達訊息給每一位員工，也是常被忽視的重中之重。即使書面政策規範寫上對舞弊「零容忍」，但如果對於內部稽核提出的改善建議總是敷衍了事，舉報調查也草草結案，甚至包庇有問題的員工，對其爭議行為爭一隻眼閉一隻眼，都只會助長有毒的企業文化。

防弊五：持續監控

上述四個元素──「歷史總是不斷重複」的舞弊風險評估、「揣摩舞弊犯心理」的控制設計、「真相只有一個」的舞弊調查、「草上之風，必偃」的組織文化──難保沒有失效的一天，因此得有層級夠高又獨立專業的單位定期監督。

而從目前組織架構看來，監理會最適合擔任這個角色。只不過，「整體防弊架構的完善與落實程度」從來不在監理會議的討論議題上，且手邊既沒有胡蘿蔔也沒有棒子的監理會委員們，即使有心監理防弊，也難有成效吧？

本文提及的五個關鍵要素，正是舞弊防治專業組織美國舞弊稽核師協會（Association of Certified Fraud Examiners, ACFE）所提出的完整防弊架構，並免費提供實務教戰手冊。非常很可惜的是，綜觀勞動部公告資訊、質詢影片及新聞報導，可以明確感受到其管理思維仍停留在「頭痛醫頭」的層次，且不難看出「父子騎驢」的影子。

防弊最忌喊口號跟打假球，唯有系統化、科學化地管理舞弊風險，才有機會打贏這場永無止盡的持久戰。

本文經高智敏授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航