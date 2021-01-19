任期倒數的川普解除歐洲與巴西旅行禁令，拜登團隊：不打算照辦

美國「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下簡稱武漢肺炎）疫情持續擴散，然而即將在明（20）日交接的美國總統對防疫措施不同調，美國總統川普今天發布行政命令解除對部分國家地區的旅行禁令；然而拜登團隊立刻表示，「他們不會照辦」；而且拜登將在明天上任後簽署12項行政命令，當中包括強制要求民眾跨州旅行時戴口罩，「以科學來防疫」。

川普解除禁令，拜登不打算照做

（中央社）川普今日發布行政命令，從26日起，解除對歐盟、英國、愛爾蘭與巴西的旅行禁令。不過，總統當選人拜登幕僚隨即推文表示，不打算解除這項禁令。

武漢肺炎開始席捲全球後，自去年3月中旬起，美國對在過去14天內曾在歐洲申根區、英國與愛爾蘭停留的非美國公民實施入境限制；對巴西則是從5月開始。

即將在20日卸下總統職務的川普今天簽署行政命令，解除這項禁令，時間從26日起。

不過，即將出任白宮發言人的莎琪（Jen Psaki）立即推文表示，隨著疫情惡化以及全球各地出現更具傳染性的變種病毒，現在不是取消國際旅行限制的時候。根據醫療團隊建議，行政部門無意在26日取消這項禁令，還打算加強與國際旅行相關的公共衛生措施，進一步減輕疫情傳播。

With the pandemic worsening, and more contagious variants emerging around the world, this is not the time to be lifting restrictions on international travel. — Jen Psaki (@jrpsaki) January 19, 2021

另一方面，美國疾病管制暨預防中心（CDC）日前宣布，從26日起，所有搭機入境美國的旅客，必須在登機時出示3天內的檢驗陰性證明或是已康復證明的電子或紙本副本。航空公司必須確認相關文件，若是旅客未提供篩檢報告，需拒絕登機。

根據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的最新統計，美國武漢肺炎確診病例超過2400萬例，超過39萬8000人不幸喪生。

川普：保護美國人免受疫情影響

白宮表示，川普今天取消對最近去過巴西與多數歐洲國家的非美國公民實施的入境禁令，將於26日起生效。所有國際訪客須出示COVID-19檢測規定也將在同一天上路。

《法新社》報導，川普在白宮公布的聲明中說：「這項行動是持續保護美國人免於武漢肺炎影響，同時可以安全恢復旅行的最佳方式。」

為了因應疫情，川普政府去年初實施這些限制，《路透社》去年11月率先報導，在獲得新型冠狀病毒工作小組成員與公共衛生官員支持後，川普政府考慮解除入境禁令。

這些限制禁止過去14天到過巴西、英國、愛爾蘭與歐洲申根區26國的幾乎所有非美國公民入境。

美國禁止大多數歐洲訪客入境的規定是自去年3月中起實施，而巴西人入境禁令在去年5月祭出，以遏止疫情擴散。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）官員上週簽署一份命令，要求自本月26日起幾乎所有航空旅客必須呈交陰性檢測或染疫康復證明，才能入境美國。

航空公司先前希望，在提出新的檢測要求後，政府能解除導致一些歐洲國家的旅行減少95%以上的規定。他們最近幾天向高階白宮官員提出這個議題。

《路透社》先前報導，白宮不考慮解除對最近到過中國或伊朗的多數非美國公民實施的入境限制。

美國疫情失控，拜登將強力要求民眾戴口罩

為防堵疫情持續擴散，《中央社》報導，即將上任的白宮幕僚長克蘭（Ron Klain）在致白宮新高層人員的備忘錄中表示：「這一切危機都需要採取緊急行動。」他還說，拜登明日宣誓就職後，將簽署「約12項」行政命令，其中包括強制要求民眾在跨州旅行及進入聯邦政府的空間時配戴口罩。

《中廣》報導，拜登強調，將基於科學和事實，來對抗武漢肺炎疫情。拜登表示，他了解口罩已經成為「黨派問題」，但他要強調，戴口罩是種愛國行為，因為根據專家表示，從現在開始戴口罩到4月，可望拯救美國5萬多人的性命。



先前拜登曾經表示，從他上任第一天，就會要求美國民眾戴口罩100天。此外他也準備在上任100天內，為美國人接種1億劑疫苗。

《紐約時報》則透過專文回顧過去近一年時間裡，美國是如何讓自己走入疫情深淵。該文指出白宮不願統一全國防疫策略、州長們拒衛生專家於門外與無盡的錯誤資訊內耗，造就今日的疫情泥淖。美國現在的人口僅占全球的4%，但染疫病死人數卻佔全球20%，財富、科技與國力傲視全球而成為世界領袖的美國，現淪為染疫病故最密集、病死率是別國2倍的國家。

雖然總統當選人拜登即將就職，他也宣布上任後要聯邦緊急事故管理總署（FEMA）在全美建置100所聯邦支援的疫苗接種中心，也會推動在數千個社區建立流動接種站，但疫苗供應速度有限會妨礙相關計畫推出，且疫苗是否可信與哪種團體該優先接種的政治分歧已現。

延伸閱讀：

新聞來源：

責任編輯：李秉芳

核稿編輯：黃筱歡