基民盟新黨魁號稱「梅姨的繼承者」，為何不見得能坐上德國總理寶座？

1月16日,德國執政黨基民盟(Christian Democratic Union of Germany,CDU)的黨代表大會,正式選出北萊茵-西發利亞邦(North Rhine-Westphalia)的邦長拉舍特(Armin Laschet)作為黨的新任黨主席,完成了德國總理梅克爾(Angela Merkel)退居政壇幕後的第一步。

拉舍特是在第二輪投票中以521票對466票,擊敗了代表黨內右派勢力、同時也是梅克爾死對頭的梅爾茨(Friedrich Merz)。這個選舉結果基本上確認基民盟將會延續梅克爾的中間派路線,隨時配合德國社會變遷做政策上的彈性調整,畢竟這是過去16年來讓梅克爾和基民盟牢牢掌握執政權的不二法門。

黨內以梅爾茨為首的保守派,原本希望藉由這次黨主席選舉重新奪回黨的主導權,他們不認同梅克爾在2015年歐洲面臨難民危機時接納敘利雅難民的決定,以及近幾年和社會民主黨(Social Democratic Party,SPD)聯合執政所推行加強財富分配、社會保障的政策,對政府處理疫情的方式也頗有微詞。

他們認為梅克爾中間派的路線,讓部分保守選民對基民盟失望、轉而支持極右派政黨德國另類選擇(Alternative for Germany,AfD)。這點可以從2017年的國會大選結果獲得應證:德國另類選擇黨不但首次進入國會,成為第三大黨,基民盟也獲得戰後以來第二低的得票率26.8%(但依舊是國內第一大黨),保守派擔憂如果中間派路線持續下去,未來選票流失的情況只會更嚴重。

梅規拉隨?

儘管拉舍特近幾個月不斷表示他會延續梅克爾的中間派路線,不會為了找回流失的保守派選民而右傾,但從他過去的發言、經歷,還是可以看出他在特定議題上與梅克爾有所差異,簡單來說,他更支持歐洲統合,也更親商,而這兩點特質將會影響他的外交政策立場。

拉舍特出生於德國最西部的城市阿亨(Aachen),靠近比利時與荷蘭邊境,法語流利,他曾在1999年到2005年間擔任歐洲議會議員,主責外交和預算議題。

回到德國政壇後,拉舍特偶爾會批評梅克爾政府在歐洲議題上不夠有企圖心,他去(2020)年就曾說:「法國總統已經提出(歐洲統合)方案,而我們拖太久才回覆。」可以預期在日後討論歐盟統合方向的「歐洲未來論壇」(Conference on the Future of Europe)上,德國可能會採取更聯邦主義的立場。

而在2020年9月一場與美國媒體POLITICO的專訪中,他表示應該要用務實的做法處理對中國和對俄國的關係,歐洲應該要在捍衛人權和加深商業連結之間找到平衡。他說「一個國家無法只跟社會模式相同的國家做生意,就像歐洲長期都倚賴非自由民主的國家提供能源。」

拉舍特的發言和立場其實反映出北萊茵-西發利亞邦的經濟發展需求。該邦是德國16個邦之間人口數最多的邦,也是德國的工業重鎮,占德國經濟總產值約20%左右,許多企業一方面倚賴外國進口的石油、天然瓦斯進行生產,另一方面出口銷售則依賴中國市場,這也是為什麼2017年邦選舉結束後,拉舍特最後決定和親商的自由民主黨(Free Democratic Party)合作。

由此可見,未來拉舍特會繼續力推歐盟和中國近期達成協議的雙邊投資協定,和俄國企業合作的北溪天然氣2號管線計畫也會如期完成。

檯面下的總理爭權戰

就現在的政黨民調來看,基民盟接近四成的支持度將其他政黨遠遠拋在後頭,因此身為黨主席的拉舍特,很有機會成為下一任德國總理,但這也不是百分之百確定的事情,因為基民盟還是有可能不提名他作為今(2021)年9月大選的總理候選人。

媒體討論度比較高的另外兩位挑戰者,一位是現任的衛生部長史潘(Jens Spahn),另一位是德國第二大邦巴伐利亞邦(Bavaria)的邦長、同時也是基民盟姐妹黨基社盟(Christian Social Union in Bavaria,CSU)的黨主席索德爾(Markus Söder)。

根據德國民調機構Civey在1月17日公布的一份最新民調,有43%的選民認為索德爾是最好的保守派總理候選人,拉舍特和史潘則分別只有約12%和8.7%的支持率。

衛生部長史潘要成為基民盟/基社盟兩黨的聯合總理候選人看似不太可能,雖然他有基民盟內青年組織的大力支持,但他不像拉舍特和索德爾一樣有地方治理經驗,加上目前德國疫情也還未受到控制,留在位子上把抗疫的工作完成或許是更明智的選擇,史潘年僅40歲,未來還有很多機會可以挑戰總理大位。

多數政治觀察家認為基民盟和基社盟會在3月中地方選舉之後,參考選舉結果共同決定總理候選人該提名誰,因此拉舍特是否能帶領基民盟在巴登-符騰堡邦(Baden-Württemberg)取得勝利、延續執政,將決定他代表基民盟和基社盟談判時有多少籌碼。

兩黨在戰後多次合作的歷史中,目前只有兩次是推舉基社盟的代表作為總理候選人,不過1980年和2002這兩次都未成功舉得執政權,而索德爾有望成為第三位出自基社盟的保守派總理候選人。

基民盟/基社盟的保守派政治聯盟推舉哪一位總理候選人,也會影響選後他們組成聯合政府的潛在合作對象。

如果是拉舍特出線,那未來基民盟/基社盟很有可能會選擇繼續和社民黨組成左右共治的聯合政府,而不是民調排名第二個綠黨,因為拉舍特被認為在氣候政策上比較消極。在爭取黨主席的辯論中,他曾表示氣候政策不應該讓經濟窒息,德國需要有合理的電價才能維持鋼鐵和化學產業的競爭力。

反觀如果是基社盟的索德爾出線,觀察索德爾近期頻頻對綠黨獻殷勤,將自己的形象塑造為支持生態轉型的現代保守派,基民盟/基社盟很有可能會和綠黨組成在議會佔有超過六成席次的穩定聯合政府,重新拉開和社民黨的距離,在經濟政策上找回流失給德國另類選擇的選民。

但不管是誰出線,最大的勝利者都是梅克爾,在德國政壇呼風喚雨16年後,她依舊有能力決定自己的退場時間和繼任者,並藉由拉舍特的勝選,確保自己的意識形態能持續在黨內傳承、影響力不減。

