新冠噩夢：世界各地越來越多人出現清晰且怪異的夢境，科學家如何解釋？

文：尼爾森（Tore Nielsen）

對很多人來說，嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19，簡稱新冠肺炎）的到來，宛如是把人們丟入一個虛擬世界，身處其中的我們，日夜生活在相同的圍牆內。我們害怕觸碰送達門口的外送商品；冒險進城時，我們會戴上口罩，看到身旁有人沒戴口罩則會焦慮；我們難以辨識他人臉孔。這一切就像生活在夢中。

新冠肺炎也改變了我們的夢：夢的多寡、能記得多少夢和夢的本質都出現了變化。2020年初當美國居家避疫令施行時，社會上出現一種沒有預期到的現象，我稱為做夢激增（dream surge）：世界各地都有越來越多人自述出現了清晰且怪異的夢境，且大多和新型冠狀病毒（簡稱新冠病毒）以及保持社交距離的焦慮有關。

各種關於「新冠病毒夢」、「封城夢」、「新冠噩夢」等詞彙出現在社群媒體。到了4月，所有媒體接連傳播一項訊息：世界各地都有許多人夢到新冠肺炎。

雖然過去也有人們做夢情形集體改變的報導，例如1989年美國舊金山大地震和2001年911攻擊事件，但先前的做夢激增程度，都比不上這次史無前例的全球等級，且首見於社群媒體時代，使科學家得以立即針對這種現象進行研究。

睡越多，夢越多

這個現象的本質是什麼？為何力道如此之強大？美國哈佛大學助理教授兼《做夢》（Dreaming）期刊主編巴瑞特（Deirdre Barrett），在3月22日展開關於新冠肺炎夢境的線上調查；舊金山灣區的藝術家葛雷弗利姊妹架設IDreamofCovid.com網站收錄傳染病之夢；推特帳號@CovidDreams開始運作；宗教心理學家兼睡眠與夢境資料庫主任巴克利（Kelly Bulkeley）進行YouGov調查計畫，共2477位美國成年人參與。

我當時的博士班學生索羅門諾瓦（Elizaveta Solomonova，現為加拿大馬吉爾大學博士後研究員），和加拿大心智健康皇家研究所的羅畢拉德（Rebecca Robillard）展開以北美地區為主、968位12歲以上受試者參與的問卷調查。

這些調查結果尚未發表於期刊，但初步報告已在線上發表，當中記錄了做夢激增、夢境多樣性和相關心理健康效應。

巴克利在3月為期3天的問卷調查發現，29％受試者可回憶出比平常更多夢境；索羅門諾瓦和羅畢拉德則發現，37％的人出現與流行病相關的夢境，其中有許多都與無法完成任務（例如交通工具失控）以及受他人威脅有關。

還有許多網路貼文也反映出同樣現象，例如推特帳號@monicaluhar表示：「夢到自己還沒準備好，就得在秋季回去當代課老師。學生很難適應要時時保持社交距離，老師也無法調動課程或進行個別面談。」@therealbeecarey說：「我的手機中毒了，開始把照片隨機發佈到Instagram上，我的焦慮程度居高不下。」

更近期的研究發現，夢中情緒出現本質上的變化並且可能對健康造成影響。以社交隔離中的巴西成年人為對象的一項研究發現，這些人在描述夢境時，高度使用與憤怒、悲傷、感染和清潔相關的詞彙；分析810位芬蘭受試者描述夢境的文字，結果顯示最常見的詞彙與焦慮有關，其中55％直接與流行病有關（例如「沒有保持社交距離」以及「年長者遭遇困難」），而且當日常生活中的壓力較高時，這些夢境情緒也會更明顯。

另一項研究則調查了在中國武漢被徵召去治療新冠肺炎病人的100位護士，結果顯示45％受試者出現夢魘，是中國精神科門診病人終生出現夢魘機率的兩倍（譯註：夢魘和噩夢不同，夢魘是經常反覆出現的噩夢，而且醒後能清楚記住夢境內容），並且比一般大眾約有5％出現夢魘症（nightmare disorder）的機率高出許多。

這種做夢激增現象似乎是由某些基本的生物和社會因子所致，包括至少三種因子：

睡眠時間中斷導致快速動眼睡眠期（REM sleep）比例上升，進而增加做夢機率 擔心遭感染和保持社交距離的壓力引發人們透過夢來調節情緒 媒體強化大眾對於做夢激增現象的反應

關於做夢激增的直覺解釋，是封城而導致睡眠習慣出現急劇變化。較早時候的研究指出，中國受試者的失眠現象上升，特別是防疫前線工作者，相較之下，居家避疫令則免除了通勤時間，讓許多人的睡眠時間增加：

根據中國受試者回報，就寢時間平均增加46分鐘、總睡眠時間平均增加34分鐘

54％芬蘭受試者表示，封城後睡眠時間增加了

2020年3月13～27日，全美民眾的睡眠時間增加將近20％，其中通勤時間最長的州，居民的睡眠時間出現最大增幅。

較長的睡眠時間會導致較多的夢。在實驗室中，如果讓受試者睡眠超過9.5小時，所記得的夢會比睡8小時的受試者多。而較長的睡眠時間會伴隨較多REM睡眠，此階段容易出現鮮明且情緒豐富的夢。

夢的功能失靈了！

許多與新冠肺炎有關的夢境，都直接或隱喻式反映出可能遭感染的恐懼，以及保持社交距離所造成的困擾。即使在一般情況下，夢也會反映出新的經驗，例如參加了快速學習法語的學程，夢境通常與法語有關。「重播經驗片段」是研究人員普遍認為REM睡眠所負責的功能之一：幫助我們找出答案，其他功能還包括把前一天的事件鞏固為長期記憶、把過去事件融入自己正在進行的人生故事中以及調節情緒。

研究人員已記錄過無數案例，顯示出夢對具創意性的成就有所助益。實證研究也發現，REM睡眠有助於解決問題，特別是涉及廣泛記憶連結的情境，或許這可解釋在今年激增的夢境中，許多都與嘗試運用創意和特殊方式來解決新冠肺炎問題有關，例如一位問卷調查的受試者說：「我在尋找一種可以預防或治療新冠肺炎的奶油。我找到了最後一罐。」

一般認為夢還有另外兩種功能：消除恐懼記憶以及模擬社會情境，這兩種功能都與情緒調節有關，並且有助於解釋為什麼對於感染、經濟壓力和保持社交距離的困擾和恐懼反應，經常出現在激增的夢境中，例如有受試者表示：「我的懷孕檢測和新冠肺炎檢測都呈陽性……我現在壓力很大。」

恐懼可能以隱喻的型式出現在夢中，例如海嘯、外星人，還有殭屍，此外，昆蟲、蜘蛛和其他小型生物的形象也經常出現：「我的腳上爬滿螞蟻，還有五、六隻黑寡婦蜘蛛鑽入我的腳底。」

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

學者對於這些直接或隱喻式的夢境影像有一種解釋方式，認為夢境展現出個人的核心憂慮：夢境是對記憶的描繪，這些記憶在情緒和核心憂慮上是相似的，但夢卻以不同主題來呈現。在經歷創傷後的夢魘中，這種把相同情緒呈現在不同脈絡的現象十分明顯，個人對創傷的反應（例如受到傷害時的恐懼），可能會轉變成面對海嘯等自然災害時的恐懼。

已故的哈特曼（Ernest Hartmann）是研究夢與夢魘的先驅，他曾研究911攻擊事件後人們的夢境，認為這種把情緒呈現於不同脈絡的現象，可以把新舊經驗交織混雜在一起，有助於人們去重新適應生活。成功把經驗融合後就可以產生更穩固的記憶系統，讓我們更能面對未來可能遭遇的創傷。

隱喻式的夢境影像，可能是人們為了理解負面事件而努力做出的心理重建，有一種類似的心理活動就是透過創造出新的「安全記憶」來解消恐懼。

我和一些研究人員曾檢視這些可能性，結果發現關於恐懼事件的記憶幾乎從來不會在夢境重現，僅是出現事件的片段記憶，好似原始記憶已縮減成基本單元，這些單元會與新的記憶和認知活動混合，然後產生脈絡來納入各種隱喻以及看似與日常生活不協調或不相容、怪異卻又可同時呈現的影像，重要的是，它也可以融合與恐懼不相容的事物。

這種極具創意的做夢方式可以產生安全的夢境影像，然後取代並抑制原本的恐懼記憶，幫助我們逐漸緩解負面情緒。然而此機制可能因嚴重創傷而失靈，使原本記憶單元的創意重組過程受阻，恐懼記憶便如實重播，夢魘因此出現。新冠肺炎大流行最終如何影響個人的夢，會因個人是否受創、受創程度以及心理韌性而有所不同。

本文獲《科學人雜誌》、《科學人粉絲團》授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航